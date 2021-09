LinkedIn sigue a Twitter y eliminará sus Stories en septiembre: el contenido efímero no ha convencido

Las historias de Instagram, WhatsApp y Facebook han sido un éxito, por lo que no resultó extraño que otras plataformas sociales como Twitter o LinkedIn se animasen a lanzar sus propias alternativas: Twitter lanzó los Fleets en marzo de 2020 y LinkedIn anunció sus historias en septiembre.

Sin embargo, parece que el contenido efímero no ha convencido a los usuarios de estas dos redes sociales. Hace algunas semanas Twitter anunció el cierre de los Fleets (que desde el 3 de agosto no aparecen en la app) y ahora le toca el turno a LinkedIn, que ha anunciado que pondrán fin a sus historias a finales de septiembre.

Siguiente paso: el vídeo

Historias de LinkedIn.

De acuerdo a LinkedIn, el motivo de lanzar las historias el año pasado fue ofrecer a los usuarios una forma "divertida y casual de compartir actualizaciones de vídeo rápidas". Aseguran haber aprendido "un montón" y adelantan que van a usar ese aprendizaje para "evolucionar el formato 'historias' en una experiencia de vídeo reimaginada" integrada en LinkedIn.

Así pues, las historias desaparecerán de la plataforma. En palabras de Liz Li, Directora de Producto Senior de LinkedIn:

"Como parte de este cambio, eliminaremos la experiencia actual de Stories a finales de septiembre, mientras trabajamos en la nueva experiencia".

El contenido efímero no parece haber convencido a los usuarios. Según expone Li, los usuarios quieren que los vídeos permanezcan en su perfil, no que desaparezcan. "Asumimos que las personas no querrían que los vídeos informales se quedasen en su perfil [...] Sin embargo, resulta que queréis crear vídeos que permanezcan para contar historias profesionales de forma más personal", afirma.

Esa es la explicación que dan desde LinkedIn, que no ha revelado estadísticas de uso de su sistema de historias. Twitter, que hace algunas semanas eliminó los Fleets, señaló que "no hemos visto el incremento que esperábamos en el número de nuevas personas que se unen a la conversación a través de Fleets" y que, en lugar de "abordar algunas de las ansiedades que frenaban a la gente a la hora de tuitear", se estaba usando para "amplificar sus tweets".

