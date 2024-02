iOS se ha convertido en el referente para juegos de móvil. El problema es que el iPhone no puede con ellos

La tarde de ayer fue relevante para iOS y su tienda de aplicaciones, App Store. Llegaba de forma oficial y gratuita 'Warframe', uno de los MMORPG más relevantes de la actualidad y una muestra más del músculo de Apple a la hora de lograr pactos con empresas de desarrollo de videojuegos.

'Warframe' se suma, junto a 'Resident Evil', a una de esas entregas de consola adaptadas a un teléfono y disponibles en exclusiva (al menos durante los primeros meses) para iOS. ¿El problema? Está llegando un punto en el que el iPhone empieza a no poder con todo lo que se espera de él.

iOS es el mejor sistema para instalar juegos. El iPhone es de los peores teléfonos para jugar

Soy defensor del juego en móviles. El potencial gráfico de los mismos se ha disparado en los últimos años, al punto de que estamos normalizando que juegos de consola y PC puedan correr en dispositivos que nos caben en el bolsillo. 'Fortnite', 'Genshin Impact', 'Warframe'... son tan solo algunos ejemplos de cómo el mercado móvil no está girando solo hacia entregas exclusivas para este formato: está girando a llevar el potencial de una consola al teléfono.

Me paso la vida probando y analizando móviles de gama alta, y si tengo algo claro acerca del rendimiento del iPhone es que, por potente que sea su procesador, no es un buen móvil para jugar. Al menos, no si tu intención es hacer una tirada larga, de algo más de una hora.

Los iPhone tienen los mejores procesadores del mercado. Pero llevan años sin trabajar la refrigeración

La gama alta Android se ha centrado en los últimos años en aumentar el tamaño de las cámaras de vapor, una pieza clave a la hora de refrigerar un dispositivo. No tanto por la temperatura máxima que se alcance, sino por cómo ayuda a sostener y mantener una temperatura adecuada durante largas tiradas. Los móviles Android de última generación con cámara de vapor, como el OnePlus 12, cogen temperatura rápido, pero se mantienen ahí durante horas sin bajar el rendimiento.

El iPhone, en nuestras pruebas, se calienta rápido hasta prácticamente quemar, haciendo que en momentos de máxima exigencia haya tanto throttling que el juego apenas pueda ejecutarse. Puedes hacer la prueba por ti mismo, de hecho, 'Warframe' ha pecado de ambicioso y ni siquiera se mueve con fluidez en el lanzamiento. Esta primera versión llega con los gráficos configurados en medio por defecto. Al subirlos a alta calidad (no podemos subir todos los parámetros ya que el móvil no puede con ellos de momento), el iPhone 15 Pro empieza a calentarse y sufrir.

