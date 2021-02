Instagram confirma el scroll vertical para las stories: el formato popularizado por TikTok para ver vídeos

Introducidas por Snapchat y popularizadas por Instagram, las stories son un formato de consumo de contenido que se ha instaurado en las redes sociales durante los últimos años. Sin embargo, todo apunta a que están evolucionando hacia un nuevo estilo. Del tap horizontal al scroll vertical, TikTok es quien más ha apostado por esto y ahora Instagram también lo tantea.

Según han confirmado a TechCrunch y han visto algunos usuarios, Instagram busca emular más aún a TikTok con un nuevo formato de scroll vertical para pasar entre las diferentes stories. Este sistema en realidad no es nuevo para Instagram, que ya lo tiene implementado en Reels, su respuesta a TikTok.

De momento la funcionalidad sólo ha aparecido en el código fuente de la app de Instagram. Según la captura compartida por Alessandro Paluzzi, las "Vertical Stories" permiten "desplazar arriba y abajo para navegar por las stories":

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137