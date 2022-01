Haiku, el sistema operativo que nos recuerda lo espectacular que era BeOS, se renueva con el soporte de apps Windows

Jean-Louis Gassée dejó Apple en 1991 con una idea fija: aquel sistema operativo llamado Mac OS no era lo que el mundo necesitaba. ¿Qué hizo? Unir fuerzas con Steve Sakoman y crear una maravilla llamada BeOS.

Su proyecto acabó fracasando ante el poderío de Windows y la posterior compra de NextSTEP por parte de Apple, lo que daría lugar a un mucho más llamativo Mac OS X. El sistema operativo BeOS no murió del todo, y un proyecto Open Source llamado Haiku ha cogido el testigo con fuerza. De hecho su última novedad es especialmente llamativa, puesto que ahora es posible ejecutar aplicaciones Windows en Haiku.

WINE no es un emulador, pero es igualmente mágico

La clave de ese renovado soporte de aplicaciones Windows en Haiku llega gracias a WINE ('Wine Is Not an Emulator', como reza su célebre acrónimo recursivo), una reimplementación de las API Win16 y Win32 de Windows que permite la ejecución de programas para diversas versiones de Windows.

En el pasado ya era posible ejecutar aplicaciones de MS-DOS gracias a la presencia de DOSbox y también versiones adaptadas de aplicaciones Linux —incluidas aquellas que usan el sistema de ventanas X11, otra novedad reciente—, pero el sistema operativo Haiku va ahora ma´s allá con ese soporte de aplicaciones Windows.

Como explicaba el desarrollador que ha trabajado en trasladar WINE a Haiku, aún queda trabajo por hacer, pero varios fueron los usuarios que ya probaron ese soporte y demostraron que era posible ejecutar por ejemplo aplicaciones como Inkscape, el bloc de notas o un explorador de ficheros llamado Imagine Browser.

Todo ello hace que este sistema operativo tan especial tenga más sentido que nunca para quienes quieran probarlo, algo que se puede hacer descargándolo desde el sitio web oficial del proyecto. El soporte hardware sigue mejorando, y es posible usar el sistema en cualquiera de los 28 idiomas disponibles. Sin duda, una alternativa estupenda para quienes quieran un sistema distinto a los tradicionales Windows, macOS o Linux.

