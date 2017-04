Google ha creado un 'Paint con esteroides' donde todos seremos verdaderos artistas dibujando

Sí, lo sabemos, dibujar con un mouse en un ordenador o sobre la pantalla táctil de un smartphone puede ser un verdadero dolor de cabeza, más si no nos tocó el gen del dibujo y nuestras creaciones se van más hacia el lado del arte abstracto. Pues hoy estamos de suerte, ya que Google ha escuchado nuestras plegarias y ha creado la herramienta perfecta para quienes no sabemos dibujar.

AutoDraw es un herramienta en línea que nos permite dibujar como cualquier otro programa o aplicación, la diferencia radica en que Google le ha incorporado inteligencia artificial para que el sistema trate de adivinar lo que estamos dibujando. Es decir, que nuestro arte abstracto se podrá transformar en una imagen que todo el mundo podrá entender sin mucho esfuerzo.

Doodle, sketch and create in no time with AutoDraw, a new tool that uses #MachineLearning to help you draw fast → https://t.co/Bm3iEb2Kb5 pic.twitter.com/LroYIKna0w