El gobierno sudafricano ha lanzado su propio navegador: ¿razón? poder seguir usando Flash en una de sus páginas web

South African Revenue Service, la administración que gestiona los impuestos en Sudáfrica, ha lanzado su propio navegador estos últimos días. Su propósito no es otro que volver a habilitar la compatibilidad con Adobe Flash Player en su página web. Adobe puso fin a Flash el pasado 31 de diciembre de 2020, pero no todos están dispuestos a que muera.

Durante años Adobe ha avisado del final de Flash y ha dado tiempo de sobra a todo Internet para que se adapte a nuevas tecnologías como HTML 5. No todos lo han hecho y a menudo páginas administrativas se han quedado atrapadas en el tiempo. Pasa en Sudáfrica y también pasa en España.

Con tal de acabar del todo con Flash, Adobe activó un "mecanismo bomba" que evita que se reproduzca Flash desde el pasado 12 de enero. Esto funcionó según lo previsto y el 12 de enero no había manera de ejecutar Flash. La agencia sudafricana SARS también lo experimentó en sus propias carnes, al ver cómo no podían recibir declaraciones de impuestos a través de su portal web ya que funcionaban con formularios en Flash:

SARS is aware of certain forms not loading correctly due to Adobe Flash. We are currently working on resolving the matter and will advise once the problem has been resolved. We sincerely apologise for the current inconvenience.