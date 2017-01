Genera Games: las claves y secretos del estudio que convenció a Disney para hacer juegos desde España

Cuando uno piensa en el sector de los videojuegos, seguramente, se le vienen a la cabeza empresas como EA, Activision Blizzard o, incluso, Konami. Cuando pensamos en videojuegos para dispositivos móviles, el espectro, seguramente, se amplíe con nombres como Zynga o Rovio.

Sin embargo, a todos nos resultan familiares títulos como Frozen o Run Forrest Run, juegos que tienen en común varias cosas: están bajo el paraguas de grandes empresas (Disney o Paramount), son juegos que han tenido rotundo éxito entre los usuarios y, además, han nacido en un mismo lugar, en España, concretamente, en la ciudad de Sevilla.

Situado en un enclave estratégico para los fundadores de la empresa (cerca de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla y el Estadio Benito Villamarín), se encuentran las oficinas de Genera Games, un estudio de desarrollo de videojuegos dirigido por Enrique Tapias, José Miguel López Catalán y Curro Rueda, que en los últimos dos años ha dado un salto brutal y se ha convertido en uno de los referentes de la industria, capaz de trabajar conjuntamente con gigantes como Hasbro, Mattel, Paramount o Disney, lanzar producciones propias como el reciente Gladiator Heroes y, además, ser un referente para los estudios de juegos indie.

De la mano de Curro Rueda, CTO de la empresa, hemos conocido en profundidad las oficinas de Genera Games, su historia, su evolución, cómo trabajan y qué esperan del futuro.

Genera Games es, sin duda alguna, un gran caso para estudiar en las escuelas de negocio.

La compañía nació en el año 2003, momento en el que operadores de telefonía comenzaban a distribuir contenidos a sus clientes a través de servicios como e-Moción de Movistar o Vodafone Live!, por ejemplo, como los deportes en vivo. Esta fue la primera ola que el equipo directivo de Genera Games empezó a surfear.

En estos casi 14 años de andadura, la empresa cuenta con casi 200 empleados, oficinas en Estados Unidos, Rumanía y, por supuesto, su base de operaciones en España que es la sede de Sevilla.

Si hubiese que resumir en una sola frase el espíritu de Genera Games es, sin duda alguna, saber reinventarse; es decir, como nos comentaba Curro Rueda, descubrir constantemente nuevos nichos de negocio, aprender de tus fallos, evolucionar rápido y seguir el ritmo al que van evolucionando las tecnologías. En definitiva, y tomando como referencia a las startups, saber pivotar.

¿Y cuál es la clave de la transformación del negocio de Genera Games? Evidentemente, siguen vinculados al mundo de los contenidos para dispositivos móviles pero la irrupción de la Apple Store es uno de los grandes puntos de inflexión de la compañía.

Detectaron el potencial de negocio de las apps y reinvirtieron los beneficios de los portales móviles para surfear esta ola. Como ocurre en el surf, uno se cae de la tabla y, como nos comentaba Curro, cometieron errores asumiendo que, por ejemplo, lo que funcionaba en España también funciona bien fuera. Sin embargo, de los errores, se aprende y, sobre todo, se mejora.

La palabra mejorar se puede quedar corta para esta empresa, que hoy en día es la número 74 del sector, la primera nacional por volumen de descargas y segunda de España en cuanto a facturación, acumulando más de 250 millones de descargas de sus juegos.

Pocas compañías cuentan en su portfolio con trabajos para compañías como Disney, Paramount, Hasbro o Mattel. Sin embargo, la clave de Genera Games está en reformular la frase y cambiar una preposición; no trabajan para los grandes players de contenidos, trabajan con ellos en calidad de socios y esta relación es una de sus grandes fortalezas.

Curro Rueda definía el modelo de negocio de la compañía como atrevido: proponerle a un gigante como Disney que Genera Games asumiese la producción del juego y después compartiesen los ingresos; un planteamiento, hasta el momento, fuera de lo común en un sector que solía funcionar bajo el modelo de licencias.

¿Y cómo se plantea algo así a un gigante? ¿Cómo se hace esa aproximación? La respuesta de Curro Rueda fue bastante clara: "con mucha cara". La primera relación de Genera Games con los grandes fue a través de un producto llamado PlayTales, uno de los principales contenedores de contenidos infantiles que empezó a llamar la atención de Disney.

Ahí se produce un primer contacto que Genera Games usó como trampolín para plantear el modelo de asumir los riesgos del proyecto justo en el momento en el que Disney Interactive barajaba un nuevo proyecto que no sabían si iba a funcionar o no y que era una gran apuesta.

Ese proyecto era, nada y más y nada menos que, Frozen; así que aprovechando el contexto (momento adecuado y sitio adecuado), Genera Games asumió el reto y el riesgo de la producción de un juego que terminó catapultándolos.

El éxito mundial de Frozen les ha permitido, entre otras cosas, competir a nivel internacional en el sector y, lo más importante, no tener que llamar puertas porque vienen a buscarte a ti (lo cual también refuerza que no solamente el modelo de negocio es audaz y beneficioso para ambas partes, también denota la calidad del producto y la aceptación que tiene en el mercado).

Evidentemente, trabajar con empresas como Disney no es fácil. La exigencia en la calidad, por ejemplo, es alta y, como en cualquier proyecto de software, los cambios y las modificaciones pueden llegar a disparar los costes de un proyecto.

Curro nos comentaba que trabajar con grandes te obliga a darle muchas vueltas a los productos, a eliminar de tu forma de trabajar el "todo vale", a ser exigente con la calidad y, sobre todo, a aprender y revertir ese aprendizaje en los siguientes proyectos que vas encarando. Esa búsqueda de la excelencia y darle vueltas a los productos hasta que no se pueden mejorar más, es uno de los aprendizajes que ahora forman parte del ADN de la compañía.

Cuando te hablan de "analíticas", uno tiende a pensar en servicios web y en el comercio electrónico. Sin embargo, de un videojuego se puede extraer muchísima información sobre el comportamiento de los usuarios, cuánto juegan y, sobre todo, dónde se están quedando tan tascados como para producirles frustración e, incluso, llegar a dejar de jugar.

Saber captar esta información, al igual que los comentarios que dejan los usuarios en los markets, puede marcar un punto de inflexión en cualquier juego: pasar de un fracaso a todo un éxito gracias a procesar el feedback de los usuarios.

Nos fiamos de nuestra intuición para plantear la mecánica de un juego pero intentamos realizar, hoy en día, unos lanzamientos en ciertos países antes que el producto esté completamente terminado (soft-launch) para tener ese primer feedback de los primeros 10.000 usuarios que entran en el producto y son los que nos indican dónde nos estamos equivocando, esto me gusta o esto no me gusta... Eso es muy valioso.

La oportunidad que brinda el sector del videojuego es brutal. En la industria musical no creo que pueda pasar lo mismo, no puedes lanzar una canción en "Los 40 Principales", no gusta e intentas cambiarla. En el sector de los videojuegos puedes hacer una prueba en vivo con esos usuarios que te van alimentando y te van diciendo lo que no les gusta. No nos plantearíamos el desarrollo de un proyecto hoy en día sin contar con las analíticas.