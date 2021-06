Facebook anuncia Bulletin, su alternativa a Substack para que cualquiera tenga su propia newsletter

Durante años Facebook ha seguido esta estrategia y no lo han ocultado: producto que triunfa, producto que tratan de comprar o clonar. El último ejemplo de ello es Bulletin, una plataforma para publicar newsletters de pago o gratuitas que busca sacar provecho de un mercado ahora acaparado en gran medida por Substack.

La plataforma de publicación de newsletters tiene una serie de ventajas por contar con Facebook a sus espaldas. La primera de ellas y más obvia es la integración con el ecosistema de Facebook. Esto significa por ejemplo poder compartir fácilmente y construir una comunidad en la red social. Igualmente, los usuarios se pueden suscribir sin necesidad de una cuenta de Facebook y tan sólo con una dirección de correo electrónica.

Las publicaciones se pueden leer tal y como llegan al correo electrónico o se pueden leer directamente desde la web a modo de artículo. En la web vamos a poder comentar y ver los comentarios de otros usuarios gracias a la integración con Facebook.

Bulletin de momento se puede acceder desde su web oficial y permite a los usuarios suscribirse desde ya mismo a las diferentes newsletters disponibles. Actualmente Facebook ha contratado en exclusiva a diferentes escritores, periodistas y personas relevantes del mundo de Internet para que publiquen ahí.

Si bien podemos suscribirnos a las newsletters disponibles, aún no es posible crear newsletters propias, algo que llegará dentro de poco según Facebook. Para Facebook, el objetivo con Bulletin es permitir eventualmente a millones de personas publicar su trabajo creativo, según han indicado.

Sin comisión para Facebook (de momento)

La gran ventaja que parece tener Bulletin con respecto a otras plataformas newsletters no es otra que la comisión de Facebook: 0%. Es lo que se van a llevar durante el lanzamiento de Bulletin, aunque no se ha especificado cuánto tiempo va a durar esto. Sea como sea, de momento Facebook no se va a llevar ningún céntimo de las newsletters de pago que se publiquen en Bulletin.

Para poner esto en contexto, Substack se lleva por ejemplo un 10% de comisión de los escritores que cuentan con newsletters de pago. Esta comisión se reduce por ejemplo a la mitad en el caso de Revue, la plataforma de newsletters que Twitter adquirió hace poco y que se queda con el 5% como comisión. Wordpress también prepara su propia herramienta.

Vía | The Verge Más información | Bulletin