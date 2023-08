Elon Musk dice que eliminará la función de bloqueo de X (Twitter): es un problema si quiere seguir en la App Store

“Bloquear se eliminará como una ‘característica’, excepto para los DM”, ha dicho Elon Musk este viernes en X (Twitter). Los comentarios del multimillonario llegan después de meses expresando su descontento con la función de la red social que bloquea las publicaciones y mensajes directos tanto para la persona bloqueada como para el autor del bloqueo.

La decisión del empresario, que todavía no se ha materializado, no ha tardado en generar cierta polémica. La característica de bloqueo brinda a los usuarios un amplio abanico de posibilidades que van desde tomar acción ante situaciones de acoso hasta limitar publicaciones de spam. Como podemos ver, se trata de una forma de moderación que está al alcance de los propios usuarios.

El desafío de eliminar la característica de bloqueo

En este momento, ciertamente, hay más preguntas que respuestas. Tras el mensaje original, Musk ha agregado que la característica de bloqueo “no tiene sentido”. Sin embargo, debemos tener cuidado de tomar sus declaraciones de manera literal. Desde que el empresario adquirió la red social, ha hecho muchas promesas, algunas de las cuales se han cumplido y otras todavía no.

La “máxima libertad de expresión” ha sido uno de los pilares discursivos del empresario, aunque no ha dudado en suspender cuentas de periodistas o plataformas competidoras. Ha anunciado la creación de un “consejo de moderación de contenido”, movimiento que jamás se materializó, por mencionar solo algunos ejemplos de sus movimientos en los últimos meses.

Así que, a ciencia cierta, no estamos seguros de qué es lo que puede pasar con la característica de bloqueo en X; si efectivamente será eliminada, si seguirá sin cambios o si será reemplazada por otro tipo de mecánica. La primera opción, no obstante, puede abrir la puerta a consecuencias no deseadas para la aplicación en las principales tiendas para móviles.

Tanto la App Store como la Play Store establecen en sus pautas que las aplicaciones con contenido generado por el usuario (como las redes sociales) deben proporcionar un sistema de bloqueo. El no cumplimiento de estas reglas que buscan brindar a los usuarios medios para responder al acoso y la intimidación podría complicar la permanencia de X en las mencionadas plataformas.

Si bien Linda Yaccarino es la nueva CEO de la compañía detrás de la red social, Musk sigue tremendamente presente, publicando mensajes casi sin pausa y, como hemos visto, prometiendo nuevas funciones. Toca esperar para saber cómo evolucionará esta situación y, si se decide seguir adelante con la eliminación de la característica de bloqueo, si tendrá un efecto negativo en las tiendas de aplicaciones.

