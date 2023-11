Un convoy de coches utilizó Google Maps para evitar una tormenta de arena en EEUU: acabó en medio de un desierto

Google Maps es una de las aplicaciones de mapas más utilizadas del mundo. Millones de personas recurren a esta cada día para, entre otras cosas, saber qué camino elegir en sus viajes. Sin embargo, no es una aplicación perfecta. En ocasiones puede sugerir rutas que no son del todo adecuadas y que, en el peor de los casos, que no llevan al destino esperado.

Uno de estos eventos ocurrió hace unos días en Estados Unidos cuando un convoy que se dirigía de Las Vegas hacia Los Ángeles acabó inesperadamente en el desierto de Desierto de Mojave, con algunos coches averiados. Veamos qué sucedió para que lo que prometía ser un paseo tranquilo de regreso a la ciudad desde donde se había partido terminó en una travesía.

Cuando la idea de ‘ahorrar 50 minutos’ de viaje termina siendo una mala idea

Shelby Easler, una de las protagonistas de esta historia, cuenta que ella y otras personas habían viajado hacia la capital del juego para ver una carrera de F1. Una vez finalizada la actividad decidieron emprender el camino de regreso, pero se encontraron con una tormenta de arena. Google Maps advirtió este escenario y sugirió un camino alternativo.

De seguir por la ruta original, la Interestatal 15, el tiempo de viaje se habría extendido demasiado. La nueva ruta, no obstante, llegaba acompañada de una tentadora oferta: ahorrar 50 minutos del trayecto en cuestión. Así que el coche en el que viajaba Easler como muchas otras personas optaron por esta alternativa que, de primeras, parecía la más adecuada.

Con el paso de los minutos, quienes eligieron la ruta alternativa, fueron testigos de como la carretera pavimentada desaparecía para dar lugar a un camino solitario y desértico. Sin darse cuenta habían empezado a adentrarse en el Desierto de Mojave. En un momento, por si eso fuera poco, algunos vehículos se quedaron atascados en el lugar.

Imágenes compartidas por Shelby Easler

Frente a este escenario, relata la joven, decidieron llamar a la policía, pero la respuesta tampoco fue la esperada: los agentes estaban lidiando con las consecuencias de la tormenta, situación por lo que no podían dirigirse hacia el supuesto camino alternativo de inmediato. Dado que algunos coches sufrieron daños, decidieron llamar a un servicio de asistencia.

Después de varias horas de espera, los coches averiados fueron remolcados de regreso hacia Las Vegas para ser reparados. Afortunadamente solo se registraron daños materiales y todos los involucrados en esta inesperada aventura están sanos y salvos. Ahora bien, seguramente lo pensarán dos veces antes de elegir una ruta alternativa para ganar tiempo.

Desconocemos los ajustes utilizados por las personas involucradas en el hecho, pero cabe señalar que Google Maps permite establecer diferentes opciones para evitar ciertos trayectos. Antes de elegir cualquier ruta es recomendable analizar detenidamente el camino para no llevarse sorpresas. También puedes leer nuestra guía para utilizar la aplicación como un maestro jedi.

Imágenes: Shelby Easler

En Xataka: Cómo configurar en Google Maps las cosas y zonas que te interesan para enterarte de sus novedades