Los buscadores alternativos en Android se seleccionan por subasta: DudDuckGo dice que este método es "fundamentalmente defectuoso"

Después de una histórica multa en 2018 por parte de la Unión Europea, Google decidió ofrecer una solución para que el usuario escoja cuál es el buscador por defecto en un teléfono Android. Dicha solución pasa por subastar los puestos en la lista de opciones disponibles para el usuario. Tras unos meses con este método el buscador DuckDuckGo, que ha perdido su puesto en la lista en favor de Bing de Microsoft, dice que es un método "fundamentalmente defectuoso" que no soluciona el problema de fondo.

A principios de este año Google presentó esta idea a las autoridades europeas. Con tal de evitar prácticas de abuso Android ofrecería a los usuarios la posibilidad de escoger un buscador diferente a Google para que sea el buscador por defecto. Esta elección se da al configurar el teléfono en algunos países de la UE y los buscadores alternativos que salen no son ni todos ni aleatorios ni a elección de Google.

Esencialmente cada cuatro meses Google realiza una subasta en la que las demás compañías pueden participar. De ahí se escogen los tres buscadores que aparecen en la pantalla de selección durante los próximos cuatro meses. Estos aparecen junto al de Google de forma aleatoria y sin orden alguno. En cada móvil aparecen de una forma aleatoria diferente y no están ordenados ni por popularidad ni por ningún criterio.

Un privilegiado (y caro) puesto en la lista de buscadores alternativos

A priori puede parecer un método ideal, donde se ofrece al usuario diferentes opciones y sin ningún criterio que pueda hacerlo escoger uno u otro de forma inconsciente. Esto sin embargo no es del todo así, al menos no para DuckDuckGo, que cree que el método no hace más que seguir ofreciendo a Google un abuso de poder.

La lista de buscadores que aparecerán a partir del próximo 1 de octubre ha sido publicada recientemente. Si la comparamos con la que entró en vigor el 1 de marzo vemos que hay un claro ausente: DuckDuckGo. Si bien el buscador sigue estando en algunos países, su aparición ha disminuido drásticamente con respecto a la lista anterior. De estar en 29 países ha pasado a estar sólo en 8 países. En otras palabras, ha ganado la subasta sólo en 8 países. Bing de Microsoft es uno de los que más ha irrumpido en la lista.

Google explicó en su momento cómo se realiza la subasta para aparecer en la lista:

"En cada subasta de país, los proveedores de búsqueda indicarán el precio que están dispuestos a pagar cada vez que un usuario los seleccione en la pantalla de elección del país en cuestión. Los tres mejores postores aparecerán en la pantalla de elección para ese país."

Ahí reside el problema según DuckDuckGo. El capital del que disponen para la subasta es menor al que pueden ofrecer otras alternativas como la de Microsoft. Indican que este método promueve a las empresas de buscadores a colocar más anuncios y degradar más la privacidad de los usuarios para obtener más beneficios y en consecuencia poder pujar más alto.

DuckDuckGo, que fue creado justamente con la base de ser un buscador privado y sin rastreadores, no tiene forma alguna de competir a pujas altas. Comentan que en las dos primeras pujas estuvieron presentes en mayor medida porque aún estaban tanteando cómo funcionaba el sistema y viendo los precios que se manejaban. Con la entrada de Bing y otros buscadores que se permiten más presupuesto han visto cómo lo que ellos pueden pujar para ser sustentables a largo plazo no es suficiente para estar en las listas de Android.

¿Y qué proponen para solucionar esto? Eliminar las subastas y que los motores aparezcan de forma completamente aleatoria. Dado que son muchos motores de búsqueda proponen que los más populares aparezcan en la primera pantalla y el resto en un scroll, todos ellos aleatoriamente. Esto, claro, es lo que propone DuckDuckGo y no Google. La decisión final es de Google, o como mucho de la Comisión Europea si ve que el método actual no es efectivo.

Vía | DuckDuckGo

Más información | Android