Browsh es el navegador que muestra la web en ASCII: poco práctico, pero sorprendente como concepto

Hubo un tiempo en el que Lynx y Gopher dominaban la navegación web en los terminales en modo texto de los usuarios de informática. Aquellos navegadores simplones y limitadísimos daban la llave para acceder a todo tipo de sitios web, pero con ellos solo existía la web en modo texto.

Mucho ha llovido desde entonces y ahora la cantidad de contenido gráfico nos inunda en los navegadores modernos, pero hay quien quiere tratar de mezclar lo viejo con lo nuevo. Es ahí donde entra Browsh, un desarrollo que convierte todo el contenido visual en ASCII Art antes de mostrarlo en la terminal. El resultado, desde luego, es singular, y funciona incluso con vídeos de YouTube.

Los navegadores en modo texto ya no se llevan. En Unix, Linux y otros sistemas operativos de aquella primera época de internet desarrollos como Lynx, Links y Links 2 (estos dos últimos versiones de Lynx pero desarrolladas con licencia GPL y con más opciones) permitieron a los usuarios navegar por la red de redes en modo texto.

Pronto aquel modo de navegación quedó obsoleto ante la llegada de Mosaic, Netscape y la revolución de los navegadores con soporte de todo tipo de componentes visuales. Los gráficos, animaciones y vídeos se adueñaron de la web, que de repente era mucho más que texto.

Aquello relegó a estos desarrollos a un segundo plano que eso sí, no los descarta si uno no necesita más que leer el texto de los sitios web y hacerlo además con un considerable ahorro de banda ancha, datos transferidos y mejora en la velocidad de navegación.

Para mezclar esa vieja filosofía con la web por la que navegamos todos los días nace browsh, un curioso navegador que en primera instancia parece algo así como un Lynx supervitaminado con soporte para contenido visual.

Para lograrlo el navegador hace algo de trampa. En realidad se conecta a una instancia de Firefox (>=57.0) de la cual "absorbe" las imágenes y vídeos para transformarlas en ASCII Art antes de mostrarla en la ventana de terminal en la que podemos contemplar el resultado.

This `browsh` text-based browser is so. amazingly. good.

This is what the elders expected `lynx` to becomehttps://t.co/nkTmcwk3c3 pic.twitter.com/3BtkYfR91G