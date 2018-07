BitTorrent y todos sus productos ahora son parte de TRON, la compañía que busca "descentralizar internet"

BitTorrent ha tenido unos años complicados desde que decidió dejar un poco de lado sus iniciativas P2P, esto para centrarse en algunos proyectos legales bajo una buena cantidad de productos. Pues parece que BitTorrent no pudo más y finalmente ha terminado vendiéndose a la Fundación TRON.

La Fundación TRON, propiedad del 'criptomillonario' Justin Sun, acaba de adquirir a BitTorrent por una cantidad no anunciada, pero que los rumores apuntaban a que superaba los 140 millones de dólares. Con esto, Sun busca "iniciar un movimiento de descentralización de internet". Lo que sea que esto signifique.

A pesar de que no está claro cuáles son los objetivos de TRON, se dice que sus iniciativas están relacionadas con criptodivisas y el uso de blockchain, lo que ha provocado que la compañía esté actualmente valorada en más de 2.500 millones de dólares.

Respecto a la compra, Sun mencionó:

Con este movimiento, TRON ahora es dueña de toda la plataforma de BitTorrent, incluyendo sus 100 millones de usuarios activos, además de las famosas aplicaciones como BitTorrent Play para iOS, uTorrent Web y los clientes de escritorio para PC y Mac, entre otras.

Proud to announce @BitTorrent and @uTorrent are now part of the #TRON family. BitTorrent is supported by over 100M active users. Together we are building the future of the decentralized Internet! Stay tuned for updates #TRONBT $TRX @Tronfoundation https://t.co/mQQqUeOaHv pic.twitter.com/eSYY4lWsXI