Windows 11 Pro solo podrá usarse con una cuenta de Microsoft: adiós a las cuentas locales

Microsoft lleva tiempo persiguiéndonos con una cantinela bastante molesta: la de tener que usar una cuenta de Microsoft para usar Windows. Ya lo hizo con Windows 10, pero había un sencillo truco: no tener el PC o portátil conectado a la red, lo que permitía crear una cuenta local como toda la vida. También era posible crearla a posteriori.

En Redmond han ido poniéndolo cada vez más difícil, y por ejemplo no era posible hacer algo así con Windows 11 Home. Ahora tampoco será posible hacerlo con Windows 11 Pro, lo que hará que de forma efectiva sea oficialmente imposible usar este sistema operativo con una cuenta local.

¿Por qué es la cuenta de Microsoft obligatoria para usar Windows?

La razón es doble: por un lado, Microsoft gana más dinero gracias a esa asociación de nuestra cuenta Microsoft a Windows. Esa cuenta es nuestro pasaporte para la compra de aplicaciones en la Tienda Microsoft o suscripciones a Microsoft 365 o OneDrive (que preinstalan y ejecutan por defecto en cada arranque, aunque no lo usemos).

No es una práctica aislada. Lo mismo hace Apple: si quieres instalar aplicaciones en macOS desde su App Store, solo puedes hacerlo iniciando sesión: no importa que no tengas que pagar por esas aplicaciones porque sean gratuitas: Apple quiere saber lo que instalas, algo extraño teniendo en cuenta que se proclama como adalid de nuestra privacidad. Eso sí, Apple deja usar su sistema operativo con cuentas locales.

La segunda razón es la de que con esa identificación de cada usuario Microsoft recolecta información valiosa sobre nuestra actividad con el PC. Es cierto que la empresa de Redmond no es equiparable a Facebook en esto: ha habido protestas y críticas por su telemetría, pero por lo que sabemos, aunque en Microsoft recolectan datos, lo hacen de forma menos agresiva. Eso no quiere decir, insistimos, que sus muchas tácticas no hayan generado debate y preocupación.

El anuncio de este requisito está escondido entre las novedades de la Windows 11 Insider Preview Build 22557, una versión preliminar cuyas características acabarán llegando a las versiones estables de Windows 11 Home y Windows 11 Pro.

Como explican en ese breve párrafo, "Al igual que en la edición Home de Windows 11, la edición Pro de Windows 11 ahora requiere conectividad a Internet sólo durante la configuración inicial del dispositivo (OOBE). Si decide configurar el dispositivo para uso personal, también se requerirá la MSA (MicroSoft Account) para la configuración". El anuncio es claro: podemos ir diciendo adiós a las cuentas locales en Windows.