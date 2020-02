Apple se plantea abrir su ecosistema y permitir en iOS establecer por defecto apps de terceros como Firefox o Spotify, según Bloomberg

Safari para el navegador, Mail para el correo o Apple Music para escuchar canciones. Son las aplicaciones por defecto de iOS y salvo trucos como aprovechar la app de Atajos, no se pueden cambiar por otras. Una filosofía bastante más restrictiva que la que encontramos en otros sistemas operativos como Android. Pero ahora, según informa Bloomberg, Apple está considerando abrir su ecosistema y permitir establecer por defecto aplicaciones de terceros.

Por el momento se trata de una discusión interna y los posibles cambios que afectarían a iOS y a los HomePod están en las primeras fases de desarrollo, según describe Mark Gurman, reconocido periodista especializado en Apple. Si Apple decide continuar con esta posición, los cambios podrían llegar a finales de este año con la futura actualización a iOS 14.

La apertura del ecosistema iOS consistiría en permitir a los usuarios elegir una app de terceros como aplicación por defecto, frente a las opciones actuales de la propia Apple. Eso es, los usuarios podrían reemplazar Safari por Firefox o Apple Music por Spotify. Se desconoce qué tipo de apps podrían cambiarse, pero la información de Bloomberg al menos específica el navegador, el correo y la aplicación de música.

New story: Apple is considering letting users make third party apps defaults, including to replace Safari and Mail, in iOS 14. It’s also planning native Spotify support for the HomePod and default access in Siri https://t.co/qH68UK1cSO