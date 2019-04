Adobe After Effects ahora nos permitirá borrar de una forma más sencilla cualquier objeto no deseado de nuestros vídeos

En 2017, Adobe nos presentó las primeras e impresionantes capacidades de Adobe Sensei, su plataforma de inteligencia artificial y machine learning, la cual permite que, por ejemplo, se pueda usar a programas como Photoshop para eliminar objetos de imágenes fijas de forma automática y sin tener que invertir mucho tiempo. Pues ahora podremos hacer lo mismo pero en clips de vídeo.

La más reciente actualización de la suite de vídeo de Creative Cloud está trayendo todas las bondades de Adobe Sensei a After Effects, con lo que ahora será posible usar la herramienta 'Content-Aware Fill' para borrar un objeto y rellenarlo de acuerdo al contenido del clip.

Parece magia, pero es machine learning

A día de hoy, la tarea de eliminar objetos de un vídeo es sumamente complicado y requiere tiempo de edición, montaje y mucha, pero mucha paciencia, además de dinero, ya que se debe revisar cuadro por cuadro para eliminar y rellenar de tal forma que sea imperceptible.

Adobe promete que ahora con After Effects esta tarea será mucho más sencilla y sin tanto esfuerzo. Según explican, ahora sólo necesitaremos seleccionar el objeto que deseemos eliminar y el sistema hará un seguimiento tridimensional, y durante este rastreo analizará su tamaño, color e incluso si cambia de forma o pasa detrás de otro objeto.

Según Adobe, todo el proceso se realizará de forma local en el ordenador y no se enviará información ni imágenes a sus servidores para su funcionamiento. Eso sí, la potencia de la gráfica y CPU serán determinantes para realizar esta tarea en el menor tiempo posible.

Quienes hayan usado 'Content-Aware Fill' en Photoshop sabrán que no siempre funciona de forma adecuada y es necesario editar en manual o hacer unos cuantos ajustes. Ahora en After Effects esto también será posible, ya que aunque Adobe nos muestra que en sus demos todo sale perfecto, la realidad es que en la práctica no siempre es así, y por fortuna podremos hacer ajustes manuales.

Esta nueva función de Adobe Sensei para After Effects está disponible desde hoy para todos los suscriptores de Creative Cloud, incluso ya se han publicado un par de vídeos tutoriales que nos explican más a detalle cómo usar esta herramienta para explorarla al máximo.