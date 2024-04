A algunos Samsung Galaxy no les ha sentado bien actualizarse a One UI 6.1: los usuarios detectan un problema claro

Basta una sencilla búsqueda en Google para anticipar que algo no va bien con One UI 6.1. En webs como Reddit no son pocos los usuarios apuntando a diversos errores que están afectando principalmente a uno de sus buques insignia: el Samsung Galaxy S23.

Problemas con la pantalla, lector de huellas, e incluso ralentizaciones a la hora de usar el teléfono. Recopilamos algunos de los errores más comunes que parecen estar afectando a propietarios de estos populares modelos.

One UI 6.1 es la última actualización de la capa de personalización de Samsung. Está llegando de forma progresiva a los distintos teléfonos de la marca, entre ellos, el Samsung Galaxy S23. El modelo se empezó a actualizar a finales del mes de marzo, incluyendo importantes mejoras como el paquete de inteligencia artificial Galaxy AI.

El lector de huellas, errático en One UI 6.1

Como recogen nuestros compañeros de Xataka Android, algunos usuarios de Galaxy S23 están reportando errores con el lector de huellas. En diversos hilos, varios usuarios reflejan que es imposible desbloquear el teléfono a la primera. Esto no parece deberse a un error en el propio lector de huellas, sino a un bug en las animaciones del mismo.

Mediante una actualización debería poder resolverse el problema de forma sencilla, al no ser un error vinculado al hardware del terminal. Pese a ello, no hay solución ni parche hasta que la compañía libere un update que lo solvente.

Decenas de usuarios de las distintas variantes del S23 (Plus y Ultra), cuentan que el patrón es fácil de replicar: todos tienen el mismo error. Desde Sammobile también reportan un error relacionado: usuarios en Reddit aseguran que la pantalla táctil deja de funcionar de forma aleatoria, aunque este reporte es mucho menos generalizado que el relacionado con el lector de huellas.

One UI 6.1 está causando bastante polémica en Reddit.

Desde Xataka hemos contactado con Samsung y esta es la postura oficial que nos han compartido:

"Somos conscientes de los problemas relacionados con el sensor de huellas dactilares en algunos terminales tras la reciente actualización de One UI 6.1 y, por ello, estamos trabajando para resolver esta situación. Como siempre, Samsung se compromete a ofrecer las mejores experiencias a nuestros usuarios".

One UI 6.1 es una actualización de peso, y no es inusual sufrir algunos bugs tras actualizar a versiones que llegan con tantas novedades.

