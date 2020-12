Por si 3.521 emojis no fueran suficientes, ahora se pueden combinar entre sí para crear más de 14.000 emojis en GBoard

A fecha de diciembre de 2020, el Estándar Unicode 13.1 aglutina 3.521 emojis. No son pocos, ni mucho menos, pero siempre pueden ser más. Prueba de ello es que cada nueva versión de Unicode llegan 100 o 150 emojis adicionales, pero Google ha ido un paso más allá con Emoji Kitchen. Esta herramienta, en pocas palabras, permite combinar dos emojis entre sí para crear nada más y nada menos que más de 14.000 emojis nuevos.

Emoji Kitchen fue anunciado a principios de año, pero las combinaciones posibles no eran tan cuantiosas. Ahora el abanico es mucho más amplio gracias a los diseñadores de Google, que son los que han creado manualmente cada combinación. Ahora podemos, por ejemplo, combinar un sentimiento, como estar feliz, con algo tan mundano como una piña o una manzana, y así que crear una piña o una manzana feliz.

¿Resultado? Un sticker

Esta nueva función ya está disponible en la beta de GBoard, el teclado de Google, aunque se espera que llegue próximamente a todos los dispositivos. Aquel que quiera probar Emoji Kitchen desde ya puede hacerlo convirtiéndose en tester de la aplicación y descargando la versión beta. El proceso es muy sencillo, aunque conviene tener en cuenta que al ser una versión beta podemos estar expuestos a problemas de rendimiento.

Dicho lo cual, cuando combinamos dos emojis (simplemente hay que pulsar en dos emojis y GBoard nos mostrará el resultado automáticamente) no estamos mandando un emoji al uso como cuando mandamos un corazón o una sonrisa, sino que mandamos un sticker. Tiene sentido, ya que estos "emojis combinados" no forman parte del Estándar Unicode y, por lo tanto, no se reproducirían bien en todos los dispositivos. Un sticker soluciona ese problema.

Las opciones son realmente amplias. Google habla de más de 14.000 combinaciones, por lo que en principio podemos crear casi cuatro veces la cantidad de emojis que hay disponibles actualmente. Algunos de los ejemplos que Google pone es un planeta Tierra con mascarilla (emoji de la Tierra + emoji con mascarilla), una llama con gafas de sol (emoji con gafas de sol + emoji de la llama) o una araña con forma de aguacate porque por qué no. También podemos combinar el mismo emoji consigo mismo para darle más énfasis a lo que esté expresando.

Como indicábamos anteriormente, esta función ya está disponible en la beta de GBoard, pero se espera que llegue a la versión estable a lo largo de las próximas semanas. No se sabe si Emoji Kitchen llegará también a iOS, donde GBoard está disponible como teclado de terceros. En Android, salvo excepciones, GBoard suele ser el teclado preinstalado por defecto.