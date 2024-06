Wacom Movink, análisis: este monitor interactivo es lo que querría tener como compañero de trabajo (si supiera dibujar bien)

La movilidad en el ámbito profesional hace tiempo que se estableció en casi cualquier ámbito que pensemos. Los creativos no son ajenos a la posibilidad de llevar parte de jornada laboral de aquí para allá. Y cada vez hay mejores herramientas para conseguirlo.

Estas últimas semanas hemos probado en Xataka la última creación de Wacom. Su nuevo monitor interactivo para profesionales se llama Wacom Movink y supone un cambio radical respecto a los modelos anteriores de la firma.

Hablamos de un modelo de monitor interactivo más actual en diseño que los anteriores pero también en prestaciones sin que el precio sea tan alto como la gama profesional de la marca. Y en todo caso hablamos de un dispositivo de 850 euros, eso sí, incluyendo el nuevo lápiz Wacom Pro Pen 3.

Ficha técnica del Wacom Movink



wacom movink pantalla OLED 1080p Pantone Validated 13,3 pulgadas DCI-P3 100% 60 Hz - 350 cd/m2 Tratamiento antihuellas y antirreflejos Capacitiva de 10 puntos peso y dimensiones 430 gramos 4 mm de grosor conectividad 2 x USB-C Dos botones físicos Dos botones táctiles Wacom Pro Pen 3 8.192 niveles de presión 4 puntas disponibles compatibilidad Windows, Mac, ChromeOS y Android precio 849,90 euros

Wacom Movink 13 PVP en Wacom — 849,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Delgadez y ligereza a la máxima expresión

El gran objetivo de Wacom con el nuevo Movink 13 no era otro que ofrecer un monitor interactivo con características profesionales que fuera fácil de transportar. Y vaya si lo han conseguido.

El monitor de Wacom, pese a sus 13 pulgadas de diagonal, es todo lo delgado y ligero que creemos que puede ser un panel OLED de producción masiva actualmente. Su peso en báscula marca solo 430 gramos, una ridiculez para un monitor externo, y su grosor es de 4 mm en su parte más delgada, pues tiene un ligero diseño de cuña casi imperceptible.

El punto de partida de disponer de un monitor interactivo que no pesara nada se cumple 100%: poco más de 400 gramos de peso y 4 mm de grosor

Pese a ese poco grosor, el monitor no nos ha parecido nada endeble, lo que no significa que no debamos llevar cuidado al meterlo en una mochila, tanto por los posibles roces de la pantalla como por tratarse de un producto muy delgado.

Lo que es absolutamente fantástico es la comodidad de uso. No hablo de que podamos manejarlo con una mano sin cansancio alguno sino que con apenas un par de dedos podemos sostenerlo largo tiempo sin fatiga.

El material usado para la carcasa es aleación de magnesio, con gran resistencia sin aumento de peso. Si diseño es muy sobrio, sin aspaviento alguno ni elementos accesorios. Su simplicidad nos lleva a una idea más actual de las tabletas gráficas (Wacom ya las denomina exclusivamente monitores interactivos) clásicas.

Mínima conectividad, máxima sencillez de uso

La sencillez de su diseño se traslada también a la conectividad y funcionamiento del equipo. El Wacom Movink solo dispone de dos puertos USB-C, uno a cada lado del monitor.

Para empezar a usar el monitor interactivo basta conectar un ordenador a cualquiera de estos puertos y ya tendremos en marcha el monitor, el cual funciona aunque no tengamos el equipo conectado a la alimentación como en el caso de los portátiles.

Con un solo cable conectado a uno de sus dos puertos USB-C, el Wacom Movink se convierte en segundos en una pantalla táctil de corte profesional

El cable USB-C que viene de serie incluye un extremo con conector en ángulo, muy práctico. Pero se echa en falta algo más de longitud pues solo es de un metro. Wacom vende una versión propia con dos metros de longitud que parece más adecuada.

Delgadez máxima y simplicidad de diseño y conectividad

Para poder configurar sus opciones es necesario instalar los drivers del equipo, teniendo ya acceso al centro de control denominado Wacom Center. Allí, además de poder conocer si hay actualizaciones del equipo, se genera todo el poder de las opciones y configuración que Wacom da sus monitores interactivos.

Las opciones son todas las que estemos dispuestos a investigar para adaptar el uso del Wacom Movink a nuestro flujo de trabajo habitual. Lo podemos hacer tanto para el funcionamiento propio del monitor (táctil o no táctil, perfiles de color de la pantalla...), incluidos los dos botones físicos de los laterales así como de los botones táctiles (ExpressKeys), como para el lápiz digital.

La personalización de los menús y opciones de la Wacom Movink también se puede realizar para cada aplicación que tengamos instalada en el equipo.

Cada aplicación de nuestro PC admite una personalización diferente

El Wacom Movink es compatible con MacOS, Windows, Android y Chromebook. En los dos primeros casos es donde tiene sentido este producto, pues tanto para Android como en ChromeOS, apenas tiene utilidad como segunda pantalla habida cuenta del precio del equipo y el pobre ecosistema profesional y creativo de dichos sistemas operativos.

Para iPad, según nos indicaron desde la marca, no tiene sentido darle soporte al tratarse de aplicaciones creativas normalmente en versiones reducidas de la completa. Nosotros añadiríamos que además tiene poco sentido por el propio ecosistema del iPad.

El monitor interactivo Wacom Movink requiere de un equipo para funcionar. No es independiente y solo actúa como una pantalla secundaria muy portátil y de corte profesional

Con el Wacom Movink ya en marcha, uno siente la energía y posibilidades de poder ampliar el setup fijo para trabajos creativos.

Toca prueba de agudeza visual para encontrar el delgado Wacom Movink

Pudimos probarlo con diferente software de edición de fotografía que solemos usar en nuestra labor en Xataka así como con diferente software profesional de pago como Rebelle 7, Magma o Adobe 3D Suite, los cuales vienen con una prueba gratuita de 3 meses al comprar el Wacom Movink. Pero de la experiencia de uso hablaremos más adelante.

Tecnología OLED a los mandos de la creatividad

Además de su extrema portabilidad, el gran atractivo del Wacom Movink es la tecnología OLED de su panel. Es toda una novedad que seguro que será bienvenida y que llega después de que la marca haya podido solucionado vía software el principal problema para aplicar esta tecnología en este tipo de dispositivos: la permanencia de la imagen.

Eliminado ese obstáculo, la tecnología OLED trae numerosas ventajas que se agradecen en el trabajo con este monitor. El principal ya lo hemos visto: grosor mínimo para el dispositivo. Pero además tenemos una pantalla de más calidad y que resulta más adecuada para usar con lápiz tipo stylus al conseguir una latencia casi inexistente físicamente pero más importante, indetectable al dibujar con el lápiz. Además no hay paralaje debido al poco grosor del panel OLED con lo que la experiencia de escritura es lo más parecida a la del papel que hemos probado.

El uso de la tecnología OLED en el Wacom Movink es lo que ha permitido que este producto exista: le ofrece su poco peso y grosor al tiempo que mejora la calidad de la pantalla y su uso con lápiz

La tecnología OLED permite también un salto de calidad a nivel de imagen, con una cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3 y Adobe RGB. Su profundidad de color es de 10 bit.

La pantalla del Wacom Movink viene calibrada de fábrica de manera individual y para aquellos que necesiten ajustar dicha calibración, admite hasta dos perfiles de color personalizados que se pueden almacenar en el propio dispositivo si necesitas realizar una calibración manual. Tiene certificación Pantone (también la derivada Skintone) y las opciones de pantalla las podemos seleccionar desde el propio monitor, si necesidad de ir al software de configuración del ordenador al que tengamos conectado el equipo.

Un aspecto importante que se nota mucho al trabajar con el monitor interactivo de Wacom es el tratamiento antihuellas y antirreflejos. Ambos contribuyen de manera conjunta a la máxima optimización posible para operaciones con el lápiz y táctiles. Es un panel de tipo capacitivo táctil de diez puntos.

El zoom y el desplazamiento de elementos es intuitivo y preciso

De su ficha técnica hay que fijarse en algunos detalles. El brillo, por ejemplo, es de 350 cd/m2, más que suficiente para que, gracias al acabado mate, su visibilidad sea ideal en interiores, quedando a salvo de reflejos incómodos.

La cosa cambia en exteriores, donde esa cantidad queda muy corta para una visualización adecuada. No es pues un escenario de uso válido. El motivo de contar con un brillo algo bajo se puede explicar debido a que el uso mayoritario que se le da a este tipo de monitores es a una corta distancia. Y en ese caso, contar con más brillo puede ser contraproducente y Wacom no optó por hacerlo controlable.

Un punto de mejora claro de esta pantalla lo encontramos en la frecuencia de refresco, que es de solo 60 Hz. Es el parámetro menos importante a nivel de calidad de imagen para el uso habitual de este dispositivo, pero ahí queda dicho.

Wacom Pro Pen 3

Este monitor interactivo no tendría sentido sin el acompañamiento del Wacom Pro Pen 3, el cual viene incluido en el paquete de serie. En caso necesario, hay que saber que podríamos usar cualquiera compatible, ya que la pantalla de la Wacom Movink ofrece compatibilidad con stylus de terceros con tecnología Wacom, demás de todos los anteriores de la compañía, los de las familias Wacom One e Intuos, así como los del fabricante Samsung.

El Wacom Movink viene de serie con un lápiz de gran nivel como el Wacom Pro Pen 3, que incluye hasta cuatro puntas intercambiables

El Wacom Pro Pen 3 es un stylus de forma clásica y muy cómodo por su mínimo peso y grosor idéntico al de un lápiz o bolígrafo al uso. La tecnología de Wacom es lo que realmente tiene relevancia en el uso de este stylus, el cual ofrece 8.192 niveles de presión y accesorios para personalizar peso, grosor o centro de gravedad según sea nuestra necesidad o forma de trabajar.

En funcionamiento, el Wacom Pro Pen 3 es muy preciso, como hemos indicado sin paralaje apreciable, sensibilidad fantástica que se ve reflejada de inmediato en la pantalla y reconocimiento de inclinación +/-60 grados.

La interacción del Pro Pen 3 con la pantalla completamente lisa es la cuestión especial aquí. Al no haber textura en la superficie de la pantalla OLED, nos ha costado un poco de práctica hacernos a la idea al trabajar con el Wacom Pro Pen 3.

La buena noticia es que se tarda muy poco en acostumbrarse y además contamos con cuatro puntas diferentes para trabajar con el Pen 3 que nos proporcionan interacción diferente con la pantalla. Todas ellas las podemos llevar siempre con nosotros ya que tienen sitio de almacenaje en el propio lápiz, que es además la herramienta para intercambiarlas.

Cómodo, preciso y muy bien pensado con sus 4 puntas que se guardan en el propio lápiz

Es panel OLED liso, con diez puntos táctiles simultáneos, responde perfectamente a los gestos y toques sobre la pantalla. Esto potencia mucho el flujo de trabajo y al poco tiempo de usarlo uno no quiere ya volver a trabajar en una pantalla que no sea táctil. Desplazamiento intuitivo o zoom son algunos de los gestos ya imprescindibles para mi al dibujar, retocar o crear contenido de imagen.

Trabajar directamente sobre el panel OLED tiene muchas ventajas, entre ellas la tecnología táctil para incluir gestos y toques en el flujo de trabajo

Esa alta sensibilidad no implica que tengamos problema al usar el Wacom Pro Pen 3 ya que el rechazo de palma funciona perfectamente y en todo el tiempo que hemos estado trabajando con la nueva Wacom Movink no ha habido toques o acciones involuntarias sobre la pantalla debido al apoyo de nuestra mano. Todos los gestos de dibujar pueden ser completamente naturales, como si de papel de tratara.

Por cierto, durante el funcionamiento del equipo la pantalla no se calienta en absoluto y podemos usarla todo el tiempo que queramos sin problema alguno.

Otro accesorio interesante, aunque en este caso no pudimos analizarlo, es el soporte plegable de Wacom, con cuerpo completamente metálico y con seis puntos de de soporte. Sí que pudimos verlo en funcionamiento en una demostración de la marca y nos pareció muy cómodo para transportarlo junto con el Movink, así como bien pensado para facilitar el trabajo sobre la mesa gracias a su ángulo de trabajo de 20 grados.

Wacom Movink, la opinión de Xataka

El producto más diferente de Wacom en años supone una puesta al día de la compañía alrededor de un concepto de producto para profesionales que no acababa de estar cubierto. La intersección entre prestaciones profesionales pero precio reducido se ve representada a la perfección por este Wacom Movink que hemos analizado y donde el tamaño reducido de pantalla, 13 pulgadas, es su barrera de entrada.

Sin embargo hay que entender que no es un monitor interactivo que pueda ser grande pues la movilidad es su máximo objetivo. Y ahí, el mínimo grosor, peso imperceptible en uso y tecnología OLED son una combinación que a Wacom le ha salido ganadora.

El uso de la tecnología OLED supone un salto enorme en calidad de imagen así como en posibilidades de trabajo con el nuevo Wacom Pro Pen 3, que saca partido del la virtual no existencia de paralaje. Y aunque echamos de menos algo de textura en el cristal Gorilla Glass que protege el dispositivo, no cuesta nada acoger este monitor interactivo en un flujo de trabajo que gana infinitas posibilidades de trabajo en movilidad sin renunciar a una herramienta de corte profesional.

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Wacom. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.