Sony WF-1000X, análisis: calidad de sonido y cancelación de ruido sin cables de por medio

Con motivo de IFA 2017, Sony presentó la renovación de sus auriculares con cancelación de ruido y dos nuevos integrantes que amplían su gama de auriculares. Uno de estas novedades es el Sony WF-1000X que hemos podido analizar, uno auriculares que sorprende por la calidad de sonido y tecnologías incluidas.

Con puntos similares a los estupendos Sony MDR-1000X, estos auriculares analizados ofrecen conectividad inalámbrica, un diseño compacto y tecnología de cancelación de ruido que lo sitúan como una opción muy atractiva dentro del mercado. Si te interesan sigue leyendo.

Características del Sony WF-1000X

Características Sony WF–1000X Unidad de diafragma 6mm (tipo cúpula) imán Neodimio Respuesta en frecuencia 20Hz - 20.000 Hz (muestreo 44,1kHz) Tipo In-ear inalámbricos Conexión BT 4.1 y NFC Autonomía máximo 3 horas Tiempo de cárga 1,5h aprox. Para 100% Autonomía estuche de carga Hasta 8 horas (tiempo en espera 35 horas) Carga del estuche USB Extras Cancelación de ruido, Adaptative Sound Control, app para iOS y Android, varios tapones de silicona híbridos largos (SS, S, M, L X2), soportes de ajuste (M, L X2) y tapones Triple Comfort (S, M, L X2) Dimensiones y peso Funda de carga 103 x 42,6 x 24,5 mm y 70gr Precio 220€ en Amazon, disponibel en negro> y dorado

Los auriculares de Sony WF-1000X son inalámbricos, se conectan a través de Bluetooth 4.1 y ofrecen NFC para un emparejamiento más sencillo y rápido. Cada auricular cuenta con su propia batería que ofrece unas 3h de reproducción. Se cargan a través de su funda que a su vez integra una batería con hasta 9h de reproducción y hasta 35h de espera.

El diafragma de cada auricular tiene un diámetro de 6mm y está construido con un imán de Neodimio. La respuesta en frecuencias es de 20Hz-20.000Hz y añade la tecnología de cancelación de ruido ya vista en algunas propuestas del año pasado.

Análisis en vídeo

Compacto y minimalista

El formato de estos Sony WF-1000X no es nada novedoso. Ya hemos visto propuestas similares como los Icon X de Samsung o los Bragi The Dash. Productos bastante compactos y con un toque minimalista que los hacen ser atractivos aunque no aptos para todos los usuarios.

En la propuesta de Sony vemos un producto de tamaño reducido que ofrece auriculares de tipo in-ear. Sus dimensiones son reducidas y destaca el enganche (intercambiable y disponible en dos tamaños) que permite mantenerlos mejor en su sitio. A pesar de ello no es garantía de adaptación a todo tipo de orejas.

Con diferentes tipos de almohadillas o tapones (de silicona híbridos largos -SS, S, M, L X2- y Triple Comfort -S, M, L X2-) si eres de los que no suele tener muchos problemas con este tipo de soluciones la verdad es que se ajustan bien, no se caen fácilmente y aíslan bastante.

Con diferentes tipos de almohadillas o tapones más un enganche la ergonomía y capacidad de sujeción es alto. Aún así no garantizan la perfecta adaptación a todo tipo de orejas

Respecto a la comodidad, no son molestos de usar durante largos periodos de uso. Sí es verdad que, si no te adaptas bien a los auriculares tipo in-ear, la sensación que generan al llevarlos colocados te resulta extraña. Pero cuestiones como el peso o posibles enganches de otros modelos aquí no son un problema. Además, frente a otros in-ear que están unidos entre sí por un cable, los movimientos de cabeza no provocan que dicho cable tire de uno u otro.

Como detalles adicionales de diseño, los Sony WF-1000X sólo integran en cada auricular un único botón. Según sea el izquierdo o derecho tendrá funciones diferentes:

Auricular izquierdo: on/off y cambio de modo de cancelación de ruido

Auricular derecho: play/pause y nivel de carga

Por lo demás, fabricado con materiales de calidad, la construcción y sensación de ser resistentes es algo que se valora nada más tenerlos en la mano.

Sony WF-1000X ofrece una autonomía de 3h de reproducción de música más 9h adicionales gracias a su funda de carga

Con dos colores disponibles (negro y dorado) junto a los auriculares tenemos una bolsa o funda de transporte que a su vez sirve como base de carga. Permitiendo alcanzar unas 9 horas de reproducción de música en total, 3 horas con la batería de los auriculares. Esto son cifras oficiales que se corresponden más o menos con la realidad. Saliendo un día de casa a primera hora y regresando por la noche, el tiempo de uso con una sola carga se acercó a las dos horas y 40 minutos. Durante los siguientes días y sin cargar la funda pude usarlos unas 8 horas más.

Por tanto, si cuando estemos en casa cargamos el estuche podremos olvidarnos de problemas de batería. El único problema es que la carga de los auriculares en el supuesto de quedarse sin batería alguna no es tan rápida como nos hubiese gustado.

Calidad de sonido y una cancelación de ruido que sorprende

Unos auriculares, más allá de su diseño y comodidad de uso, factores importantes, han de ser valorados principalmente por su calidad de sonido. En el caso de los Sony WF-1000X cumple y con creces.

En este tipo de auriculares hay varias limitaciones, por cuestiones de tamaño y diseño, difícilmente salvables frente a unos cerrados o abiertos de diadema. Aún así, la propuesta de Sony sorprende con un sonido bastante nítido en todas sus frecuencias y graves que llegan a alcanzar una pegada muy atractiva.

A pesar de su propio diseño y limitaciones por el tamaño de su diafragma de 6mm, el sonido sorprende

Es cierto que la valoración dependen mucho de las referencias del usuario con otros productos de mayor o menor calidad, de lo educado que tenga el oido así como del material que se use para reproducir pero, en líneas generales, este modelo de Sony cumple.

En géneros de todo tipo la experiencia es más que satisfactoria. La escena sonora llama mucho la atención y coloca a estos Sony WF-1000X por encima de alternativas similares en precio que ya están en el mercado, como los AirPods de Apple o los mencionados anteriormente.

Claro que si hay una característica que destaca en estos Sony WF-1000X es su tecnología de cancelación de ruido. Con diferentes perfiles configurables a través de la aplicación para iOS o Android, la eficacia es muy alta.

Aislar sonidos externos en su totalidad o de forma parcial, dejando pasar los sonidos esenciales o voz, es un trabajo que realiza muy bien. Además, gracias a la tecnologías Adaptative Sound Control, el auricular es capaz de activar un perfil u otro en función de la situación del usuario. No sólo por el ambiente en que se encuentre sino la actividad que realice (caminar, correr, ir en transporte público, conducir). Estos parámetros podremos definirlos nosotros personalmente.

En las pruebas realizadas, la cancelación ha resultado efectiva. Para ello debemos en primer lugar usar la almohadilla adecuada para nuestro oido pero, una vez colocados, si te vas a un ambiente ruidoso notarás el cambio según actives un perfil u otro. No es una cancelación de ruido del 100% pero los ruidos molestos, como el motor de un autobús, se reducen drásticamente.

Existe otro modo que permite "pasar" sonidos esenciales: sigues teniendo que prestar atención a nuestro alrededor pero no te dejan "insonorizados" como algunos auriculares, lo cual puede ser peligroso para nuestra integridad mientras paseamos por la calle, etc.

Adaptive Sound Control procesa el ruido ambiente para detener qué perfil de cancelación de ruido es el adecuado. Perfiles que podemos variar según la actividad también

Es decir, según estemos paseando, esperando o montados en transporte público, activará un modo de cancelación de ruido u otro para ofrecer así la mejor experiencia auditiva, pudiéndote centrar en tu música favorita sin que nada te moleste pero sin ponerte en riesgo o hacer que pierdas algún vuelo o información importante.

Eso sí, Adaptative Sound Control requiere algunos segundos para procesar el ruido ambiente por lo que no es un salto inmediata de un perfil a otro. Igualmente, el salto puede ser algo molesto. Por tanto es conveniente saber que dicha función podremos activar o no según nuestras preferencias.

Dos aplicaciones para gestionar todo

Estos auriculares se conectan a nuestro smartphone, tablet o cualquier otro dispositivo a través de su conexión bluetooth. Si contamos con NFC mejor aún porque facilitará todo el proceso de emparejamiento. Aún así, para sacarle el máximo partido necesitaremos dos aplicaciones disponibles tanto para Android como iOS.

Sony Headphones Connect (iOS y Android) es la que nos permitirá configurar los diferentes perfiles y opciones de los auriculares. Es muy sencilla de usar y da control total para adaptar los Sony WF-1000X a nuestras preferencias.

Por otro lado tenemos la app Sony Music Center (iOS y Android). Básicamente nos da opción de ver qué auriculares usar de los que tengamos emparejados y también acceso a las diferentes aplicaciones de música en streaming como Spotify, Play Music, etc. o canciones que tengamos almacenadas en nuestro dispositivo iOS o Android.

La opinión de Xataka

Auriculares en el mercado hay muchos, de diferentes tipos y precios. La propuesta de Sony no es la más económica ya que tiene un precio recomendado de 220€ pero tras su análisis sí es verdad que resulta de los más satisfactorios si buscamos calidad de sonido.

Dentro de sus particularidades, limitaciones y ventajas los Sony WF-1000X destacan por el buen funcionamiento de su conectividad inalámbrica y especialmente por el sistema de cancelación de ruido y rendimiento de audio. Además son cómodos si lo usas durante largos periodos de tiempo.

No es fácil, o al menos a mí nunca me resultó sencillo, encontrar unos auriculares que siendo tan pequeños no sacrificasen aspectos como la comodidad de ser inalámbricos, el tener un sonido con cuerpo y no con unos agudos estridentes, o esa capacidad de aislar cuando vamos en medios de transporte (especialmente en avión). Si sumamos que la conexión es estable y no sufrimos cortes o interferencias continuas, creo que poco más se le puede pedir a un producto muy bien equilibrado a nuestro criterio.

La calidad de sonido y el buen trabajo del sistema de cancelación de ruido son lo más destacado de los Sony WF-1000X

Habrá opciones mejores, también más caras, otras como los MDR-1000X Mark II casi sobresalientes pero estos Sony WF-1000X son una firme propuesta si buscas calidad. Un producto que se sitúa por encima de la mayoría de alternativas similares existentes en el mercado. Tanto por tecnologías incluidas como, por desgracia, en precio.

El equipo ha sido cedido para la prueba por parte de Sony. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas