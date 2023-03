Sony A95L, primeras impresiones: sus competidores van a temblar por la calidad de imagen de este televisor QD-OLED

Casi está aquí. El televisor insignia de Sony para 2023 se prepara para llegar a las tiendas, y lo hemos visto en acción. Su predecesor, el modelo A95K lanzado por Sony el año pasado, fue el primer televisor de esta marca equipado con un panel QD-OLED fabricado por Samsung, y dejó el listón muy alto. Altísimo. De hecho, hasta ahora es la única pantalla a la que hemos calificado con un 10 en el apartado en el que evaluamos su calidad de imagen.

Esta primera toma de contacto la hemos tenido en las oficinas centrales de Sony en Londres, y nos han permitido formarnos una idea bastante precisa acerca de las prestaciones de este televisor como anticipo de las pruebas a las que lo someteremos cuando tengamos la oportunidad de analizarlo en nuestras propias instalaciones y con más profundidad. Ahí va un pequeño espóiler para ir abriendo boca: este A95L no es solo un digno sucesor del sobresaliente A95K; objetivamente va a ser uno de los mejores televisores prémium de 2023.

Sony A95L: especificaciones técnicas



características panel QD-OLED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos tamaños 55, 65 y 77 pulgadas retroiluminación Panel autoemisivo procesador de imagen Procesador cognitivo XR hdr Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG sistema operativo Google TV sonido Acoustic Surface Audio+ 2.2 canales Ambient Optimization 360 Spatial Sound Personalizer conectividad 2 x HDMI 2.1 y 2 x HDMI 2.0b prestaciones para juegos VRR 2160p@120 FPS Dolby Vision Gaming otras prestaciones Mando a distancia con acceso directo a Crunchyroll Modo de funcionamiento ecológico

Este televisor tiene dos armas: su panel QD-OLED y su procesador de imagen XR

Un apunte antes de meternos en harina: los responsables de Sony solo nos permitieron tomar fotografías del televisor en modo estático, y no durante los tests de calidad de imagen que pudimos presenciar. Esta es la razón por la que en las fotografías que ilustran este artículo siempre aparece la misma imagen en el panel. Aun así, nuestras primeras conclusiones se sostienen sobre las pruebas de calidad de imagen en las que participamos.

Probablemente los responsables de esta marca prefirieron que no tomásemos fotografías con total libertad debido a que los televisores A95L que pudimos probar no eran versiones finales, por lo que cabe la posibilidad de que los que lleguen finalmente a las tiendas incorporen mejoras.

Durante nuestra visita los responsables de Sony no nos confirmaron las características exactas de la matriz orgánica de este televisor, pero estoy razonablemente seguro de que se trata de un panel QD-OLED de segunda generación. Estas matrices fueron presentadas por Samsung durante la edición del CES celebrada a principios de enero en Las Vegas (Estados Unidos), y se desmarcan de los paneles QD-OLED de 2022 por su mayor capacidad de entrega de brillo, su mejor reproducción del color, y también por estar disponibles, además de en 55 y 65 pulgadas, en 77 pulgadas. Por estas razones, no cabe duda: el A95L incorpora una matriz QD-OLED de segunda generación.

Los colores en el A95L son más vivos, pero no son artificiosos. En una prueba cara a cara su colorimetría supera a la que nos entregan el A95K y el S95B de Samsung

Su panel es muy importante, de eso no cabe duda, pero también es crucial el procesador de imagen XR que se responsabiliza de optimizar el contraste, afinar la colorimetría, minimizar el ruido de alta frecuencia y recuperar el máximo detalle posible en altas luces y las regiones en sombra. Además, este chip monitoriza el panel con el propósito de que la entrega de luz en cada región sea la idónea para cada fotograma. Este procesador es en definitiva el responsable de que la calidad de imagen de los televisores QD-OLED de Samsung y Sony no sea la misma a pesar de que en teoría montan los mismos paneles. Cada una de estas marcas pone a punto su propio chip de procesado y sus propios algoritmos de optimización de las imágenes.

Lo que acabamos de ver es lo que nos dice la teoría, y sí, suena bien, pero ¿cómo rinde realmente el A95L cuando lo tienes delante? Nuestras conclusiones definitivas llegarán cuando tengamos la oportunidad de analizarlo a fondo en nuestras propias instalaciones, pero podemos adelantaros varias ideas. La más evidente es que su capacidad de entrega de brillo máxima es perceptiblemente más alta que en el A95K (pudimos compararlos cara a cara).

Además, los colores en el A95L son más vivos. Tienen una mayor saturación, pero no son artificiosos. De hecho, en una prueba cara a cara su colorimetría supera a la que nos entregan el A95K y el S95B de Samsung. Y, para rematar la faena, el nuevo modelo insignia de Sony logra recuperar ligeramente más detalle en altas luces que el A95K.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver los pies laterales que se responsabilizan de garantizar la estabilidad del panel. Son discretos y están impecablemente mecanizados en aluminio, así que en este contexto no tengo nada que objetar. Eso sí, hay algo que a los usuarios nos interesa tener en cuenta: solo la versión de 77 pulgadas de este televisor nos permite instalar los pies en posición central y no pegados a los extremos del panel.

Solo la versión de 77 pulgadas de este televisor nos permite instalar los pies en posición central y no pegados a los extremos del panel

A mí me parece una lástima que al menos el televisor de 65 pulgadas no permita hacerlo. De hecho, yo no podría colocar este último en mi salón porque los pies quedarían fuera de la mesa en la que necesitaría instalarlo. Sin embargo, si la versión de 65 pulgadas permitiese la instalación de los pies en posición central sí podría colocarlo en su sitio, y estoy seguro de que no soy en absoluto el único usuario que tendría este problema.

La parte trasera de este televisor es uniforme y esencialmente diáfana. No es tan fino como algunos modelos prémium de Samsung o LG, pero su grosor no representa ningún problema. Además, su recinto es lo suficientemente rígido y robusto para garantizarnos que podemos manejarlo durante su instalación con comodidad y sin miedo a dañarlo. Si algo no transmite este A95L es, sin duda, fragilidad. Está acabado como un auténtico tanque.

El mando a distancia que nos entrega Sony junto a este televisor cumple su cometido perfectamente. Es muy parecido a uno de los que nos entrega esta marca junto al A95K y otros televisores de 2022, pero se desmarca de los mandos del año pasado gracias a los botones de acceso directo que nos propone. Y es que, curiosamente, Sony ha eliminado el botón dedicado a la plataforma Bravia Core, pero nos compensa introduciendo tres botones adicionales dedicados a la plataforma de anime Crunchyroll, que fue comprada por Sony Pictures en diciembre de 2020, a YouTube y YouTube Music.

Por detrás este televisor es muy similar al A95K del año pasado. En la siguiente fotografía de detalle podemos ver que es muy sobrio. Eso sí, el panel de policarbonato que protege la matriz orgánica es muy sólido. Un último apunte interesante: en el centro del extremo superior de este televisor podemos ver una tapa que con toda seguridad oculta el conector propietario que sirve para conectar una cámara Bravia Cam como la que esta marca nos entrega al comprar un A95K. Lo que todavía no sabemos es si la cámara que incluirá el A95L será idéntica a la de su predecesor, que es 1080p e incorpora una tapa física que nos permite evitar en cualquier momento que continúe recogiendo imágenes.

Ya tenemos un candidato muy sólido a mejor televisor prémium de 2023

Esta primera toma de contacto con el televisor más avanzado que lanzará Sony este año nos ha dejado un sabor de boca muy positivo. Para evaluar su calidad de imagen con la máxima objetividad posible necesitamos probarlo a fondo en nuestras propias instalaciones, pero estas primeras pruebas nos anticipan que por su capacidad de entrega de brillo, debido a la forma en que resuelve la colorimetría y por el detalle que consigue recuperar en altas luces y las regiones en sombra está un poco por delante de su predecesor, el también fabuloso A95K.

De su calidad de sonido nos tememos que no podemos adelantaros nada razonablemente bien atado debido a que necesitamos probarlo con más calma y empleando nuestras propias herramientas de análisis. Eso sí, no podemos concluir este artículo sin mencionar las dos características de este televisor que menos nos han gustado. Una de ellas consiste en que, al igual que los modelos que Sony nos ha propuesto durante los últimos años, procesa contenidos Dolby Vision, HDR10 y HLG, pero no HDR10+. Y, por otro lado, solo nos entrega dos entradas HDMI 2.1. Las otras dos implementan la norma 2.0b. No es nada dramático, pero ahí está.