Sonos Move 2, análisis: el mejor altavoz portátil para estar todo el día fuera escuchando música

Sonos tiene un objetivo claro con el Sonos Move 2: ofrecer el mejor altavoz portátil del mercado. La primera generación nos sorprendió y este segundo modelo vuelve a subir el listón. De hecho, aquel primer Move ya superó en calidad de sonido las propuestas de Apple, Google o Amazon. Con este Sonos Move 2, la compañía estadounidense compite contra ella misma.

Hemos pasado las últimas semanas con el Sonos Move 2, un altavoz con Bluetooth de gama alta que pese a no ser precisamente liviano, ofrece una calidad de sonido sensacional. Si a esto le sumamos una autonomía ampliada en esta segunda generación, tenemos todos los ingredientes para un producto referente en su categoría.

Sonos Move 2: especificaciones técnicas



Sonos Move 2 dimensiones 241 x 160 x 127 mm Peso 3 kg resistencia IP56 (partículas de polvo y salpicaduras) AUDIO 3 amplificadores digitales clase D Tweeter dual Mid-woofer Matriz de micrófonos PROCESADOR Quad Core 4 x A55 1,4 GHz memoria 1 GB SDRAM + 4 GB NV CONTROLES Controles táctiles, control por voz (Sonos, Alexa) CONECTIVIDAD WIFI 6 Bluetooth 5.0 Apple AirPlay 2 batería 44 Wh (hasta 24 horas de autonomía teóricas) Base de carga incluida USB-C precio 499 euros

Un diseño tan limpio como robusto

El Sonos Move 2 es un altavoz portátil, pero no está pensado para que lo movamos constantemente. Es un altavoz para colocar en un punto clave y empezar a escuchar música desde ahí. Y luego ya cuando nos tengamos que ir o queramos movernos, cogerlo y trasladarlo. Decimos esto porque pesa 3 kilogramos. Suficiente ligero para llevarlo con una mano, pero suficiente pesado como para que lo dejemos en paz.

Dicho esto, es un altavoz con una construcción excelente. Nada más tenerlo en la mano podemos anticipar que en su interior esconde una arquitectura muy cuidada. Es pesado, pero no da la sensación de que sea grande. Es realmente compacto para lo que pesa. Es decir, es un dispositivo denso, donde la caja acústica, los amplificadores y los distintos altavoces se han optimizado para caber en un tamaño contenido.

El aspecto exterior del Sonos Move 2 es similar al de la primera generación, aunque con curvas más redondeadas que creemos le otorga un aspecto más desenfadado. Aún así, sigue siendo un dispositivo con un diseño super limpio. Estéticamente encaja en la mayoría de huecos donde lo coloquemos, sea encima de un mueble, en la mesa del jardín o en mitad del césped.

La rejilla con centenares de agujeros es muy característica y cumple su función. Todo el cuerpo está hecho de un resistente policarbonato, salvo la parte inferior que viene cubierta de una zona de goma. El Move 2 es resistente, rígido y aunque está repleto de agujeros, no atrae especialmente el polvo ni la suciedad. Sonos ofrece certificación IP56: contra las partículas finas y las salpicaduras. No está pensado para llevarlo a la piscina, pero si tenemos las manos mojadas o llueve de repente no se dañará.

La goma inferior hace que cuando lo colocamos en una superficie quede muy estable. Y hemos de decir que le aporta una resistencia a los golpes extra. Tras más de un mes de prueba, nuestro Move 2 no tiene especialmente una gran cantidad de arañazos. Se nota que es un dispositivo pensado para exteriores, pues podemos decir que aguanta bien los golpes fortuitos.

Para sujetarlo tenemos un diseño trasero que se hunde y permite actuar como un asa. Es una solución estéticamente muy elegante y práctica. En esta zona trasera es donde tenemos los botones físicos. Uno en grande central para el apagado y encendido, un botón para el Bluetooth y un botón físico para apagar el micrófono mediante hardware.

En la parte superior tenemos un nuevo sistema de controles táctiles. Una barra deslizable para el volumen, los clásicos botones de reproducción y un botón para activar el asistente de voz, con un LED propio para indicar cuando está escuchando.

El Sonos Move 2 está disponible en tres opciones: blanco, negro y un acabado en oliva, el de nuestra unidad de prueba, que cambia bastante de aspecto en función de la luz. No es un dispositivo económico, pero Sonos lo justifica ya en parte solo con el apartado del diseño. Y acabamos de empezar.

Experiencia de uso: todo un día con la música a cuestas

Los productos Sonos tienen una manera muy característica de funcionar. Aunque podemos utilizar como un altavoz Bluetooth (5.0) al uso, lo cierto es que previamente deberemos hacer uso de su aplicación para móvil. La app Sonos S2 permite conectar el altavoz siguiendo unas sencillas indicaciones, así como enviar la música con los servicios de streaming que tengamos.

También desde aquí podemos acceder al ecualizador o activar Trueplay, la tecnología de Sonos que ajusta el sonido identificando las características del espacio donde nos encontremos.

Sonos ofrece su propio servicio de Radio. Una alternativa a la que accederemos también cuando usamos el nuevo Sonos Voice Control. Con un sencillo mensaje de "Hey, Sonos", podemos enviar comandos al altavoz; decirle que ponga determinado grupo o que baje el sonido. Las respuestas, en inglés, funcionan de manera acertada y es bastante práctico, aunque al estar limitado a su propio servicio de streaming lo hace más especializado. Como suele ser habitual en la marca, todo lo que funciona bajo su paraguas lo realiza de manera exquisita, aunque se echa en falta algo más de conectividad con el resto de empresas.

Mediante WiFi, el Sonos Move 2 también puede ser controlado a través de Alexa, como cualquier otro altavoz compatible. Sonos tiene una aplicación sencilla e intuitiva. Una aplicación que cumple su función y con un nivel de personalización bastante básico, pero que encaja con esa idea de darle al botón y que suene la música.

A lo largo de la semana me he acostumbrado a cargarlo una vez, usándolo durante unas dos o tres horas al día (entre una y dos si es con el volumen al máximo). Es un nivel excelente y se agradece este salto de autonomía. Otros altavoces Bluetooth tienen que cargarse cada dos por tres. El Sonos Move 2 es pesado y no tan portable, pero lo compensa con una autonomía excelente.

Algo que sigue igual es la base de carga de Sonos. La compañía repite con una base circular donde podemos colocar el altavoz encima. Es muy práctica y minimalista. Un círculo que podemos dejar colocado por ahí y que a su vez va conectado a un cargador. Eso sí, esta base de carga no es resistente a exteriores como el propio altavoz.

Otra opción que ofrece es el puerto USB-C, para cargar el Sonos Move 2 con nuestros cargadores estándar. Aunque también a la inversa, pues ese USB-C sirve para cargar otros dispositivos, aprovechando la energía de la batería que quede en el altavoz.

Calidad de sonido: alto y claro

El Sonos Move 2 es un altavoz premium y su sonido es mucho más habitual de encontrar en altavoces tradicionales que no en altavoces inalámbricos. Respecto a la primera generación tenemos un salto notable. Sonos incluye tres amplificadores de clase D, con un tweeter dual y un woofer para los tonos medios. En comparación con otros productos de la casa, está claramente por encima del Sonos Roam, aunque no llega al nivel de presión sonora que ofrece el Era 300.

En esta segunda generación se añade sonido estéreo. La caja acústica del Move 2 ofrece una calidad de sonido sobresaliente a nivel de precisión. Los agudos son extensos y se reproducen con detalle, los tonos medios son claros y los graves tienen buena representación, con una distorsión mínima.

El cuerpo del Sonos Move 2 permanece impasible aunque pongamos el volumen máximo. Las vibraciones son mínimas y eso contribuye a que la experiencia auditiva sea totalmente limpia. Es este el principal punto fuerte de Sonos, su nivel de claridad. Las voces son extremadamente limpias y disfrutar de los artistas se consigue a un gran nivel. De nuevo, difícil tener algo así en otro altavoz portátil.

Hemos probado el altavoz con todo tipo de música. Lo que más nos ha gustado es la representación instrumental y la calidez que aporta a la canción. El Sonos Move 2 nos da un sonido para fijarse en los detalles, con una claridad abrumadora incluso en exteriores. Aunque estemos a más de cinco metros de distancia, el sonido se mantiene bastante focalizado.

El punto más flojo es quizás la contundencia. Aunque bien representados, no podemos decir que el Sonos Move 2 destaque especialmente por los graves. Las notas bajas no aportan ese efecto que podemos buscar con determinadas canciones, donde en ocasiones se busca más ese palpitar que no una reproducción más fidedigna. Me he sentido más cómodo con el Sonos Move 2 el fin de semana jugando con los amigos con la música de fondo que el momento de la barbacoa.

Si queremos la máxima fidelidad, aquí la opción sigue sin ser este Move 2. No tenemos compatibilidad con Hi-Res, al no estar presentes códecs como aptX HD o LDAC. El Sonos Move 2 a veces nos hace olvidar que es un altavoz Bluetooth, pero si le exigimos a fondo vemos que seguimos teniendo limitaciones.

Sonos Move 2, la opinión de Xataka

Hay pocos altavoces como el Sonos Move 2. Solo algunos fabricantes se atreven a competir en esta categoría. Estamos ante un altavoz Bluetooth de 499 euros. Un precio considerable para un altavoz inalámbrico pero que encaja con el rango de prestaciones que ofrece el Move 2. Sonos demuestra que es posible ofrecer un excelente sonido en un cuerpo que podemos llevar de un sitio a otro.

Sigue sin ser un altavoz cómodo de mover. Es quizás lo que pueda echar atrás a muchos potenciales compradores. Aquí hay que valorar si merece la pena trasladarlo. Si somos un usuario que planea escuchar música allá donde va, entonces claramente el Sonos Move 2 es lo mejor que podemos encontrar. No hay otro altavoz ahora en el mercado que ofrezca este nivel, en combinación con una autonomía tan generosa y un diseño tan compacto.

Sonos confirma con el Move 2 que los altavoces Bluetooth son un terreno todavía por explotar. Esta segunda generación ha dado un salto en calidad de sonido y autonomía. Y continúa añadiendo mejoras de conectividad y manejo por voz. Sonos compite contra ella misma en este tipo de altavoces y, lejos de dormirse en los laureles, ha continuado mejorando un producto que si ya era el gran referente en su anterior generación, ahora lo es todavía más.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Sonos. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.