Samsung Galaxy A5 (2017), análisis: aquí hay rival para los super smartphones chinos

Al nuevo Samsung Galaxy A5 (2017) podrías confundirlo a simple vista por un Galaxy S7, pero no es el franquicia de Samsung. Sin embargo, el nuevo Galaxy A5 (2017) tiene empaque suficiente en su exterior y componentes de nivel en su interior para ocupar un lugar importante en el catálogo de la compañía coreana este 2017. Si agrupamos esos ingredientes con su precio de 420 euros, el resultado en un nuevo supergama media que dará bastante que hablar.

Un "supergama media" de libro

Primero fueron los smartphones de entrada los que elevaron su nivel de forma asombrosa dejando de ser equipos muy limitados y de prestaciones alejadas de la realidad. Desde hace menos de dos años, los gama media también arrancaron una carrera para que, entre cierto grupo de usuarios, llegaran a plantar cara a los modelos de referencia al menos en las quinielas a la hora de escoger nuevo smartphone. Ni todo el mundo quiere realizar un gran desembolso al comprar un nuevo smartphone ni en muchos casos se recupera la inversión en la experiencia de usuario.

Tras unos inicios dubitativos, este año por fin podemos considerar a los Galaxy A5 como auténticos terminales supergama media, capaces sobre el papel de plantear dudas a quien no quiera gastar más allá de 400 euros en un smartphone pero a la vez contar con un terminal actual y no de generaciones anteriores.

Samsung Galaxy A5 (2017), características técnicas Dimensiones físicas 146,1 x 71,4 x 7,9 mm (159 gramos) Acabado y resistencia Trasera de cristal, marco de metal y resistencia al agua IP68 Pantalla SuperAMOLED 5,2 pulgadas Resolución 1920x1080 (424 ppp) Procesador Exynos 7880 (8x1.9 GHz) RAM 3 GB LPDDR4 Memoria 32 GB (microSD hasta 256 GB) Versión software Android 6.0 - TouchWiz Conectividad BT 4.2, NFC, Ant+, USB 2.0 (no MHL), Radio FM Cámaras Principal de 16 MP (f1.9) sin estabilización óptica. Cámara frontal de 16 MP (f1.9) sin autoenfoque Batería 3000 mAh con carga rápida Precio 419 euros

Como os voy a ir desgranando a continuación en este análisis del Samsung Galaxy A5 (2017), el diseño, acabado y ficha técnica de este terminal lo coloca sin duda por encima de la gama media que todos tenemos en mente. La memoria RAM es de 3 GB, y como procesador nos encontramos un Exynos 7 de ocho núcleos a 1,9 Ghz con el que la mayoría de usuarios tendrán una experiencia de uso de lo más fluida.

El Samsung Galaxy A5 nos ofrece una buena capacidad de memoria interna (32 GB, que es la única) a la que no tenemos que limitarnos pues hay una ranura para ampliar hasta 256 GB vía microSD, que curiosamente no comparte con la nanoSIM, que tiene otra colocación y bandeja propia en el marco del terminal.

Estamos ante un terminal con pantalla de diagonal casi perfecta hoy en día al menos para mi (5,2 pulgadas), con panel SuperAMOLED y una resolución de 1080p que tiene que ser más que suficiente para el día a día con el equipo. Si pensamos en máxima densidad para un uso como visor de realidad virtual es cuando podríamos decir que se queda algo corto. Otros datos de impresión sobre el papel nos lo da la cámara, con sensor de 16 MP y f1.9, y la batería, de 3.000 mAh y con carga rápida.

No es un gama alta oficialmente pero por acabado, conectividad, resistencia al agua, nivel de la pantalla y la cámara o el lector de huellas, poco echaremos de menos sobre el papel en este Galaxy A5 (2017)

Samsung no ha escatimado tampoco en conectividad y hay bluetooth 4.2, NFC para pagos móviles, WiFi ac y Ant+ para tus accesorios deportivos. Eso sí, el puerto es USB 2.0 y sin MHL, por si es algo que andabas buscando pese a que su uso creo que es bastante minoritario con las alternativas inalámbricas actuales.

¿Y los colores en los que está disponible? No podía faltar el dorado, rosa, azul o negro (me quedaría con este último a nivel personal), pero quizás Samsung haya perdido la oportunidad de ser más atrevido y no dejarse llevar por lo que ya hemos visto o tenemos en sus gama alta. Mate, otros colores, algo que le diera un empuje en la diferenciación y motivo extra de compra.

Diseño y acabado de auténtico gama alta

Metal y cristal, buenas dimensiones, lector de huellas en el botón de inicio y hasta resistencia al agua. De la de verdad (IP68) que permite sumergirlo y ensuciarlo sin miedo alguno. Con este arranque en la descripción del Galaxy A5 (2017) podríamos pensar perfectamente en el inicio del análisis del un gama alta. Pero no es así.

Samsung no se ha cortado nada a la hora de hacer este Galaxy A5 un smartphone que te conquista nada más mirarlo. Es indudablemente un diseño de los coreanos, con tanta similitud con el franquicia sin curvas del año pasado (os hablo del Samsung Galaxy S7, a pesar del abandono mediático en el que lo ha sumido el fabricante a favor de la versión Edge) que no es difícil confundirlo a primera vista si lo observamos de frente.

A nivel de diseño, acabado y empaque, con resistencia al agua incluida, este Galaxy A5 (2017) es de lo mejor que podemos encontrar en el mercado

Si tengo que rebajar algo el entusiasmo con el diseño de este Galaxy A5 (2017) lo haría por la parte del peso y grosor. Los casi 8 mm y 160 gramos de peso lo colocan en la media discreta para la diagonal que ofrece. Pero eso no significa en absoluto que el nuevo teléfono de Samsung sea incómodo de manejar ni mucho menos poco agradable en mano. Tanto por materiales nobles como acabado, curvas y equilibrio en el diseño, el Galaxy A5 querrás tenerlo en la mano.

¿Es resbaladizo por el uso del cristal en la parte trasera? No me lo parece en estos días de uso intensivo con él. En la mano queda bien sujeto gracias a que no tiene unas dimensiones desorbitadas y a la unión en ligera curva de la parte trasera con el marco de aluminio. Lo que sí puedes esperar es una trasera que se ensucia con mucha facilidad. Pero con la misma con que podemos dejarlo impoluto.

Del apartado de diseño dos comentarios que seguro que interesan a muchos usuarios: no hay LED de notificación (esa tarea queda en parte ocupada por el sistema Always On de su pantalla AMOLED) y la situación más que curiosa del altavoz. Si te fijas en las imágenes ese elemento lo ha trasladado Samsung a un lateral. El resultado no altera casi nada la idea de sonido que ya teníamos de terminales del fabricante anteriores: sin sonido estéreo ni muchas aspiraciones de cuidar ese apartado de manera especial. Aunque se escucha bien y cumple especialmente cuando vemos vídeo con él.

El Galaxy A5 (2017) recoge el puerto USB-C con carga rápida pero no se deja en el camino el de auriculares. Bien por Samsung

En cuanto al resto de puertos, ninguna sorpresa encontrarnos con un USB-C, ni tampoco con el puerto de auriculares. Sentido común en ambos casos, algo de agradecer hoy en día.

Un sensor de huellas que se agradece

No es muy habitual en fabricantes conocidos la integración de una solución de identificación por huella dactilar que no tenga nada que envidiar a un flasgship. En este Galaxy A5 (2017) lo hemos encontrado.

El sensor se encuentra integrado en el botón de inicio, y además de permitir pagos seguros, nos identifica de forma rápida cuando tenemos el terminal bloqueado. Para mí este elemento es uno de los obligados cuando pienso en la compra de un terminal. Identificarse de forma segura con nuestro dedo es tan cómodo que una vez probado resulta difícil pasar sin esta funcionalidad en cualquier terminal.

En el Samsung Galaxy A5 se ha implementado con nota de notable muy alto. La identificación es muy rápida (no tanto el registro de la huella, que hay que decirlo todo), no nos ha fallado como para preocuparse y lo mejor es que no es necesario pulsar el botón. Desde la pantalla bloqueada colocamos el dedo adecuado y al instante estamos identificados en el sistema Android.

Pantalla SuperAMOLED al nivel que esperamos

5,2 pulgadas me parecen una diagonal ideal para el usuario intensivo actual. Si le añades que Samsung ha podido equilibrar bastante las dimensiones sin que la tasa de pantalla en el frontal sea una locura, empezamos bien en este apartado.

Lo demás es, para lo positivo como lo negativo, lo esperado en un Samsung. Tenemos un panel con tecnología SuperAMOLED con matriz Diamond Pentile que no es lo ideal pero se lleva bastante bien con la resolución 1080p por la que ha apostado Samsung. Con más de 400 ppp de densidad de píxeles no vas a notar ni falta de nitidez ni tampoco la fantástica experiencia de un panel 1440p. Dejémoslo en que es el equilibro perfecto para este modelo y la gama en la que se engloba.

La calidad del panel que ha colocado Samsung a su Galaxy A5 (2017) es notable. La reproducción del color es llamativa y no tan fiel como un panel IPS de gama alta. Si dejamos el modo Adaptative que viene por defecto, el blanco resulta algo frío (podemos tocarlo manualmente en las opciones), sensación que se incrementa muy rápido en cuando variamos el ángulo de visión. El resto de valores sí que se mantienen más o menos constantes al girar la pantalla.

El Galaxy A5 ofrece una pantalla muy llamativa, como las buenas AMOLED, y donde el brillo alto es lo más destacado. La fidelidad del color es lo que más se resiente

Una solución podría ser escoger el modo de pantalla llamado Básico (hay cuatro en total), con una reproducción de color más natural y realista, pero también más cálida y poco llamativa. Realmente le hace perder puntos a la tecnología AMOLED.

De la pantalla del Galaxy A5 destacaría el brillo, tanto en su nivel más bajo como en el alto, lo que hace que en exteriores sea suficientemente visible. En modo automático es cuando conseguimos un nivel de brillo más alto, por encima de 500 nits. En lo que respecta al sensor de luz ambiente, es algo perezoso, especialmente para reducir el brillo cuando entramos en una estancia más oscura. Pueden pasar tranquilamente más de cinco segundos hasta que vemos reducir el brillo en modo automático.

Como extras de la pantalla SuperAMOLED tenemos el modo Always On, que podemos desactivar manualmente o algo muy interesante, programar para determinados periodos. La información y diseño de lo que queremos que se muestre también es personalizable como en otros Galaxy anteriores.

Samsung se suma también a la moda del modo de pantalla con filtro azul para hacer muy cálida la pantalla y con ello evitar fatiga cuando estamos usando la pantalla por la noche, por ejemplo.

Rendimiento y batería en equilibro

Samsung recurre en este Galaxy A5 (2017) a sus propios chips. En él encontramos concretamente el nuevo Exynos 7880, modelo de 14 nm (parte del secreto de la buena autonomía que veremos a continuación) con núcleos Cortex-A53 a 1.9 Ghz (es un octacore) y 3 GB de memoria RAM LPDDR4.

El rendimiento para el uso diario es muy adecuado, con fluidez incluso con tareas exigentes y la mayoría de juegos, navegador con varias pestañas o multitarea. Al menos en los próximos meses no te toparás con exigencias en las que el Galaxy A5 no se encuentre cómodo ni pueda resolver la situación.

Si pasamos a datos más estáticos, los benchmarks, entonces ya podemos apreciar que los rivales con soluciones diferentes superan el rendimiento que consigue el Galaxy A5 (2017) salvo cuando el valor está en el número de nucleos, aunque ahora mismo en la experiencia de usuario sea complicado encontrar variaciones significativas. Pero para amantes de estas comparaciones, los resultados del Galaxy A5 están por debajo de terminales por similar precio.

Galaxy A5 2017

Xiaomi Mi5s

Honor 8

Galaxy S7 Edge

iPhone 7 Plus

OnePlus 3T

AnTuTu 61.108 129.649 97.228 136.695 172.644 164.678 GeekBench (Single / Multi) 769 / 4097 1.610 / 3.863 1.624 / 5.333 2.117 / 6.063 3.457 / 5.608 1.890 / 4.264 PCMark Work 4.892 6.338 6.007 5.707 n.a. 7.469 3DMark (Sling Shot / ES 3.1) 1.134 2.775 1.233 2.890 2.806 3.189

3000 mAh con carga rápida

Si os cuento que la experiencia de uso del Galaxy A5 es plenamente satisfactoria en el día a día y que no me preocuparía por ese aspecto es por algo. El chip de Samsung no da lo mejor en potencia bruta sino en lo eficaz que resulta combinado con la capacidad de batería.

El grosor y peso nada exquisitos del Galaxy A5 (2017) ha permitido a Samsung no escatimar en prestaciones cuando hablamos de su batería. Con una capacidad de 3.000 mAh y el tipo de pantalla, la cosa pintaba muy bien antes de las pruebas.

Y efectivamente así ha sido. En el día a día podemos aguantar usando bastante el Samsung Galaxy A7 más allá del día y medio sin dificultad, con unas muy buenas cifras de pantalla activa. En nuestro uso habitual incluso hemos podido mantener el Galaxy A5 activo los dos días de un fin de semana.

La batería de 3000 mAh del Galaxy A5 2017 nos permite despreocuparnos completamente de la autonomía más allá del día y medio incluso con un alto uso de la pantalla: más de 12 horas en PC Mark hemos obtenido

El resultado nos parece superior a la mayoría de terminales recientes en casi todas las gamas con similares especificaciones. Un dato de ejemplo es la puntuación en la prueba de batería de PCMark, donde nos ha dejado 12 horas y 35 minutos con un brillo al 50%, unos 250 nits. Habitualmente cuando dejamos esta prueba activa, por la noche, nos levantamos con el terminal ya en reposo tras acabar la prueba (unas 7-8 horas), pero con el Galaxy A5 tuvimos que esperar hasta bien entrada la mañana para anotar el resultado. Una muy grata sorpresa.

Esta buena capacidad de batería y autonomía está muy bien acompañada del sistema de carga rápida propia de Samsung, con el que en nuestras pruebas hemos conseguido tiempos de carga de poco más de 15 minutos para alcanzar el 25% desde la batería completamente descargada o unos 35 minutos para llegar al 50% . La carga completa se realiza tras 102 minutos según nuestras pruebas.

Todavía con Android 6.0

Hay que ver lo que TouchWiz ha logrado evolucionar (o mejor, dejar de hacerlo sin sentido alguno) en estos últimos años. Actualmente uno acaba quedándose con detalles que te hacen la vida más fácil, como el doble clic en el botón de inicio para poder activar la cámara, el buscador que aparece todo el tiempo cuando estás dentro de configuración y que te facilita bastante encontrar esa opción que no recuerdas exactamente en qué sección está, o la pantalla dividida (hay icono en la multitarea asociado a aquellas apps que lo admiten, lo que es muy cómodo) que en diagonales de más de 5 pulgadas uno se puede acostumbrar a sacar partido de forma sencilla.

Nos encontramos también Game Launcher y sus buenas ideas para que jugar con el smartphone sea tanto cómodo como práctico.

Otras características, como la barra de notificaciones, es algo ya más personal. Pero funciona. Y no resta a la experiencia con Android puro, lo que siempre se agradece.

Lo que no acabamos de entender es que el primer Android de nivel e importante de Samsung para este 2017 llegue al mercado todavía con Android 6.0. Veremos la última versión de Android casi seguro, pero ese esfuerzo de ofrecer ya Nougat para un equipo como el Galaxy A5 (2017) le hubiera otorgado un extra de interés que quizás pudiera haber compensado la relación calidad-precio en comparación con terminales de fabricantes chinos que dan más a nivel de especificaciones por el mismo precio.

Como interesantes novedades de esta versión sobre Android 6.0 tenemos la posibilidad de acceder a un menú contextual cuando mantenemos pulsado sobre un icono que esté en el escritorio, aunque apenas nos deja desinstalar rápidamente o acceder a la información propia de cada aplicación. Esperemos que Android 7.0 no tarde mucho en llegar. Si lo hace y se reduce el precio como es ya habitual en terminales de los coreanos, muy atentos a este Galaxy A5 este año.

Samsung está haciendo algo serio con sus cámaras

La base tecnológica de la cámara del Galaxy A5 (2017) la conforma un sensor de 16 MP con apertura f1.9. ¿Te suena? Es la del Galaxy S6 aunque con matices: ni hay sensor de infrarrojos ni estabilización óptica ni tampoco combina sistemas diferentes de enfoque para mejorar su velocidad y precisión.

En su afán por reducir el ruido, el Galaxy A5 2017 deja sin detalle o muy artificial determinadas escenas

Sentadas esas bases, toca hablaros de cómo me he sentido usando la cámara de este nuevo Galaxy de Samsung. Ciertamente es una cámara muy rápida en funcionamiento, y hay detalles como el seguimiento de rostros que me parece espectacular por lo veloz y eficaz que resulta. Tan solo hemos apreciado algo de lentitud en el enfoque cuando la luz escasea, momento en el que además no nos deja hacer ráfagas. También cuando queremos realizar un enfoque muy cercano la luz es crítica, pero con algo de paciencia podemos mantener el foco donde deseábamos. Podríamos decir que la cámara del Galaxy A5 no tiene problemas en enfocar pero no es algo que pase instantáneamente como en el Galaxy S7, por ejemplo.

La cámara del Galaxy A5 está a un gran nivel, sacando diferencias a los rivales directos especialmente con poca luz. Pero hay detalles donde no puede igualar a lo mejor en fotografía, como el trabajo con escenas muy contrastadas o que el modo HDR no sea automático

Los resultados en escenas con luz son de bastante nivel. Balance de blancos, reproducción fiel del color y mucho detalle son una garantía en el día a día, permitiendo además primeros planos con un muy buen desenfoque de fondo gracias a esa apertura de f1.9.

Esto demuestra que Samsung lo está haciendo tremendamente bien en este apartado ya no solo en sus teléfonos franquicia, sino que, con algún detalle lógico de menos (no siempre puede controlar escenas con mucho contraste), lo traslada a terminales más asequibles para conseguir que sean los más destacados en su gama. En este Galaxy A5 (2017) lo consigue en buena parte de las situaciones.

Los peores resultados los hemos obtenido cuando el rango dinámico era complejo, como en días nublados con el cielo ocupando buena parte de la escena. Ahí Samsung había demostrado una gran maestría resolviendo la situación con un modo HDR espectacular, pero que sin embargo no está presente en este Galaxy A5. Al menos de forma automática. Podemos hacer fotos con HDR pero hay que ir siempre a ese modo en concreto, lo que le quita casi toda la utilidad a la función. Tampoco nos ha gustado que el modo Pro no incluya todos los controles manuales de los mejores teléfonos de Samsung ni que exista la opción de almacenar en RAW.

Echamos mucho de menos en el día a día que el modo HDR no fuera automático. Uno se acostumbra pronto a lo bueno

Una grata sorpresa que he encontrado usando la cámara del Galaxy A5 2017 ha estado es los resultados con poca luz. Ahí demuestra que el sensor de 16 MP / f1.9 es toda una garantía como ya vimos en el S6. Es bastante fácil tener el control de la escena y conseguir mantener en niveles muy aceptables el ruido (incluso parece que mejor que el S6 en algunas situaciones, sin duda por la mejora en el procesado por parte de Samsung en estos dos años) o los puntos de luz, facetas donde incluso terminales de más precio suelen cometer errores. Eso sí, en algunas fotos el procesado nos parece excesivo.

Lógicamente no está al nivel del Galaxy S7 o incluso el S6, pero es de lo mejor que puedes encontrar en el mercado actualmente para fotos de noche en su gama en muchas situaciones, no todas.

Si sueles usar mucho la grabación de vídeo, este Galaxy A5 flaquea en ese apartado si buscas lo mejor. Echarás de menos que no haya resolución 4K y por supuesto la estabilización. Aquí sí que no hay comparación posible con los mejores terminales del mercado, pero quedarás satisfecho con la calidad general del vídeo 1080p si sueles hacer grabaciones con poco movimiento propio.

Cámara selfie: una oportunidad perdida

La cifra de 13 MP y apertura f1.9 de la cámara secundaria ponía las cosas interesantes en este Galaxy A5 para aquellos que gustan de hacerse una buena cantidad de selfies. Pero nos ha dejado más indiferentes de lo que pensábamos. Lo más negativo está en el autoenfoque, ausente en ese Galaxy A5, lo que produce que no aseguremos siempre tener nuestra cara bien enfocada. Esto nos ha pasado cuando las autofotos las hemos realizado a una distancia considerable y con más elementos de por medio. De cerca no hay tanto problema.

En la parte positiva, además de la resolución y apertura, tenemos que ya que hacerse fotos con la cámara frontal no será habitual que tenga lugar en situaciones ni ideales ni cómodas para el uso de controles, se agradecen detalles como el disparo usando la mano abierta o un botón flotante que podemos colocar donde queramos.

Samsung Galaxy A5 (2017): la opinión y nota de Xataka

La gama media y supermedia tiene todavía mucho recorrido en el mercado. El protagonismo estos últimos tiempos se lo han llevado marcas que no destacaban con sus franquicias o modelos de fabricantes asiáticos que colocan auténticos gama alta en especificaciones con un precio casi imposible de igualar por los grandes del sector hasta ahora. Pero ya hay reacciones destacadas.

Mirando cómo se comporta, su diseño y características, el enemigo del Galaxy A5 no está tanto fuera como dentro de la propia compañía: sus flagships con un tiempo en el mercado

La que propone Samsung con su Galaxy A5 2017 me ha gustado mucho. Por acabado, pantalla, detalles como la resistencia al agua o el lector de huellas y sobre todo por la cámara de fotos principal. En la parte menos positiva os hablaría del rendimiento, no actualmente sino a largo plazo, que un equipo importantes como este Galaxy A5 no llegue ya con Android 7.0 y el precio. Con 429 euros oficiales y Huawei o OnePlus, por no hablar de los propios franquicia de Samsung en algunos momentos puntuales, muy cerca en precio, me temo que lo mejor del Galaxy A5 no ha llegado todavía. Pero dadle unos meses y un par de bajadas de precio y volvemos a hablar.