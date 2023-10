Roborock Q8 Max, análisis: una experiencia como los robots aspiradores de mil euros, a mitad de precio

Me costaría mucho gastarme más de 500 euros en un robot aspirador. Según mi experiencia, para mí y con mi economía, los avances que implementan los robots más avanzados no me salen a cuenta respecto a la inversión extra realizada. O lo que es lo mismo, que a partir de esa barrera, cada euro de más que gasto no me renta. Pero eso implica necesariamente sacrificios: grosso modo navegación peor (y por ende, más atascos y pérdidas), fregado menos efectivo y menos opciones de automatización. Puedo vivir con ello.

Pero hay letra pequeña: para que una innovación llegue a la franja más atractiva de precios, hace falta inversión, desarrollo y lanzamiento de productos 'adelantados a su tiempo' que se comercialicen. Después llega la democratización de esa característica. Roborock es una de esas marcas: su Roborock S7 MaxV Ultra trajo la base más completa del momento y ahora le ha dado una vuelta de tuerca para acercarla a todos los bolsillos. ¿Qué perdemos y qué ganamos con el nuevo Roborock Q8 Max? ¿Merece la pena? Lo hemos probado a fondo para comprobarlo.

Ficha técnica del Roborock Q8 Max



ROBOROCK Q8 Max TAMAÑO Robot: 350 x 353 x 965 mm

Dock: 448 x 440 x 305 mm Navegación LiDAR POTENCIA 5.500 Pa CAPACIDAD Cubo de basura: 470 ml Tanque de agua: 350 ml FREGADO Sí BATERÍA 5200 mAh Hasta 240 minutos NIVEL DE RUIDO 67 dB Base de carga Opcional en el modelo Q8 Max+ Bolsas de polvo E-12 de 2,5 L (hasta 7 semanas de polvo) OTROS Cepillo Duoroller de goma, Reactive Tech Obstacle Avoidance PRECIO Desde 499 euros

Diseño: innovador en donde importa

Nota: hemos probado el Roborock Q8 Max+, la versión con base con autovaciado, aunque puede comprarse sin ella (es el Roborock Q8 Max).

Algo que me llamó la atención al recibir el paquete fue lo pequeño que era. Tanto es así, que llegué a pensar que no tenía base de autovaciado. Pero es que su packaging tiene truco: la base viene dividida en dos para ocupar menos y montarla es tan sencillo como coger la llave que viene fijada en una de las dos partes y atornillar seis tornillos. Dicho esto, quiero destacar algo: tiene una base moderadamente compacta que no satura el espacio de un piso pequeño como el mío.

Punto a su favor, ya que eso no repercute ni en la funcionalidad (limitada al vaciado) ni en su capacidad, de 2,5 litros, según el fabricante, para unas siete semanas de polvo. Además para abrirla basta con tirar de un asa negra de lo más práctica que pasa desapercibida. Resumiendo: el diseño de la base está cuidado al milímetro.

El robot aspirador tiene un diseño de lo más clásico, con botones y la txapela del visor láser en la parte superior, parachoques en el frontal, sensórica en la parte inferior y es precisamente ahí abajo donde me quiero detener. Porque encargado de atrapar la suciedad que se encuentra hay dos rodillos de goma y esto es una buena noticia si tienes mascotas en casa (Nota: de escudero tiene como es habitual un cepillo lateral de cerdas).

Primero, porque la goma atrapa mejor los pelos y se deteriora menos que los cepillos de cerdas y segundo porque con dos rodillos estamos duplicando esta acción para maximizar resultados por pasada. De hecho, con esta característica se coloca de tú a tú con los robots aspiradores más ambiciosos del mercado.

Finalmente en la caja se incluye un accesorio fregador que colocaremos en la parte inferior. Está compuesta de una mopa que frota el suelo con una pletina y si queremos que el aspirador friegue, tendremos que colocarlo y añadir además agua al depósito mixto, con compartimentos para la suciedad aspirada y el agua.

A nivel global nuestra experiencia de uso ha sido buena. No supone una ruptura frente a otros modelos que hemos probado antes, lo que es una buena noticia si la tecnología se te atraganta y te aterran las novedades, pero sí dos cambios que hemos agradecido: ya te adelantamos que la presencia de doble rodillo de goma se va a notar en la limpieza y que tener una base de tamaño comedido es un plus para que un electrodoméstico de limpieza no se convierta en el protagonista de la habitación.

Navegación: casi un radar

Aquí ya sí que encontramos diferencias, al menos en la teoría, con los mejores robots aspiradores. Y es que lo habitual es que la gama alta cuente con cámaras con reconocimiento de objetos para complementar al LiDAR, aunque marcas como iRobot lo dejan todo a las cámaras. En el caso del Roborock Q8 Max lo que hay es un visor láser con 'Reactive Tech Obstacle Avoidance', o lo que es lo mismo, un algoritmo para esquivar obstáculos.

Según mi experiencia, el grueso de la gama alta no solo recorre la casa dejando el menor espacio disponible, sino que además es capaz de percibir obstáculos, identificarlos y esquivarlos si procede, de modo que ni los atropella ni se queda atascado en el intento. En teoría este 'Reactive Tech Obstacle Avoidance' debería ser capaz de esquivar obstáculos aunque no reconozca qué son.

Vaya por delante una premisa: en un escenario ideal de limpieza, deberíamos despejar el suelo de cosas potencialmente peligrosas como por ejemplo el cable sempiterno para cargar el móvil que yace en el suelo, el juguete del perro y hasta un calcetín extraviado. La realidad, ya tal. Así que para nuestras pruebas dejamos la casa tal cual, porque asumimos que la mayoría de la gente hará lo mismo y queremos comprobar qué pasa.

Tengo que decir que la navegación del Roborock Q8 Max en general me ha sorprendido gratamente. Así, ha esquivado sin problema cosas como cables, adaptadores, zapatillas...eso sí, algún día se ha intentado tragar las cortinas que cuelgan hasta el suelo y ha tenido problemas con una bayeta que dejamos al lado del WC.

Algo mejorable: hay espacios por donde cabe y no pasa

Una cosa curiosa es que al ir a la aplicación, visualizaremos el mapa de nuestra casa y aparecerán unos iconos con un cono donde ha detectado un obstáculo, permitiéndonos elegir cómo proceder. Por defecto lo esquiva, pero podemos elegir ignorarlo y que pase por encima. Infalible no es, pero se atasca mucho menos que otros modelos que solo tiene LiDAR.

En cuanto al espacio limpiado, hay algo mejorable: hay espacios por donde cabe y no pasa, pero es un mal endémico bastante común entre los robots aspiradores. Un ejemplo: al salir de la base se topa con mi silla de trabajo, que retiro a una esquina para dejarle hueco, pero en alguna que otra ocasión ha entendido que no cabía y se ha quedado ahí.

Limpieza todoterreno

La primera premisa para que un robot aspire bien es que tenga una navegación competitiva... porque si no pasa por una zona, obviamente no la limpia. Y ya hemos visto en el apartado anterior que a grandes rasgos, la tiene. La segunda cuestión tiene que ver con la aspiración per se: necesita potencia suficiente para poderse llevar todo lo que va a encontrarse por delante y aquí no solo es cuestión de capacidad de succión, ya que los cepillos que integran tiene mucho qué decir.

A modo de resumen, sabemos que tiene un doble cepillo central de goma y hasta 5.500 Pascales.Lo de "hasta" viene porque desde la aplicación podemos elegir entre cuatro niveles de aspiración: 'silencioso', 'normal', 'turbo' y como extra, el 'Max +'.

Entonces, ¿cómo limpia? Vamos por partes: mi piso no es muy grande, no tenemos mascotas y apenas hay una pequeña alfombra, así que podría catalogarse como un escenario de limpieza asequible.

Durante mis semanas de prueba sin hacer nada especial para ponérselo más difícil se ha enfrentado a polvo, el pelo que se nos cae, migas y la ingente cantidad de arena que se desprende de mis zapatillas, calcetines y hasta piernas después de jugar a pádel. Pues bien, todo eso lo aspira sin problema (analizado siempre de forma cualitativa) usando el modo normal. No hace falta más. A decir verdad, hasta con el Silencioso sería bastante, salvo por el tema de la arenilla.

Pero ya que estamos, le hemos buscado las cosquillas teniendo más accidentes de la cuenta, como por ejemplo tirando pipas de melón o las pepitas del pimiento. Aquí no solo ha hecho falta subir al menos un puntito más de capacidad de succión, sino también pedirle a través de la aplicación que dé un par de pasadas (por defecto está programado para dar una, pero puede elegirse dos o hasta tres) por la cocina.

Otro escenario donde merece la pena poner el nivel de aspiración más alto son las alfombras, ya que la suciedad se queda incrustada entre los tejidos. (Nota: de hecho, existe una opción en la aplicación para que al detectar una alfombra, active la máxima potencia). Es cierto que nuestra alfombra es fina y no muy grande, pero el resultado ha sido bastante bueno. Así, no va a sustituir esa limpieza a fondo con un aspirador escoba o de trineo, pero sí va a reducir la frecuencia de esas limpiezas manuales, que no es poco.

No es el aspirador más potente del mercado, pero si la navegación le acompaña, tiene poco que envidiarle a modelos de gama alta.

Otra cosita es el fregado. Conviene recordar que así como servidora lleva varios años pasando la escoba muy de vez en cuando gracias a la buena labor de los robots aspiradores, a la fregona todavía no he podido decirle "hasta luego". Y es que la acción de frotar manualmente con un textil y agua con detergente no tiene nada que ver con el fregado de los aspiradores.

Ojo, aquellos con tecnología de vibración van un pasito más allá, pero no es el caso de este Roborock Q8 Max, que se limita a rozar el suelo con una mopa húmeda. A su favor, la posibilidad de personalizar la cantidad de agua en 30 niveles y las pasadas, pero el suelo no queda tan limpio, higienizado e incluso hay manchas secas que se resisten. En el lado bueno, sí que sirve para que freguemos menos a menudo.

Autonomía para rato

De acuerdo con su ficha técnica, la autonomía teórica del Roborock Q8 Max es de hasta 4 horas, pero es un dato que puede llevarnos a engaño, ya que únicamente se aproxima a este cuando ponemos el robot aspirador en modo aspiración silenciosa, es decir, a lo mínimo.

Va sobrado para mi pequeño hogar y que tiene batería para casas grandes

Nosotros lo hemos puesto en el escenario adverso, esto es, aspirando a máxima potencia y en ese caso su autonomía se ha acercado a las 2 horas de uso. Eso sí, eso ha supuesto limpiar mi piso de 55 metros cuadrados cuatro veces, lo que sirve para hacernos a la idea de que estamos ante un robot sobrado para mi pequeño hogar y que tiene batería para casas grandes.

Además hay otro factor a tener en cuenta: lo normal no será ponerlo al máximo, por lo que en la práctica va a dar la talla tanto por autonomía como por buena navegación para llegar a la mayor parte de los rincones de un piso grande.

Cómo es la app

En una palabra: densa. A mis padres la aplicación de Roborock (descárgala para iOS o para Android) les agobiaría y por eso estaría bien que existiese una versión simplificada, pero si eres una persona que se desenvuelve bien con la tecnología, no habrá demasiado problema. A nivel de funcionamiento, es fluida y la sincronización es buena, además los colores ayudan a agilizar la experiencia. No obstante, en general se siente que hay mucho texto y a veces aparece incompleto, lo que da cierta desconfianza sobre lo que estás haciendo.

Da un montón de opciones para las personas más techies

La configuración inicial es como la de cualquier otro robot aspirador y a partir de aquí, al entrar en la pantalla principal se verá el mapa de tu casa (después de que el robot haga su primera limpieza), podremos elegir los niveles de aspiración y fregado, limpiezas totales o parciales por habitaciones o zonas, vaciar el depósito y conocer estadísticas de la última limpieza. Hasta aquí es más que suficiente para la mayoría de los usuarios... pero hay más.

Así, puedes configurar cómo quieres que aspire y friegue (si así lo decides) cada habitación o que lo elija de forma inteligente; gestionar mapas (para hogares con varias plantas), activar o desactivar el Reactive, cambiar el idioma del robot para sus mensajes de voz, bloqueo infantil, el modo de alfombras, modo no molestar... la lista es larga y da un montón de opciones para las personas más techies.

Mantenimiento

Hay una serie de tareas inherentes a disponer de un robot aspirador, como por ejemplo limpiar las ruedas y los sensores de vez en cuando o la sustitución periódica del filtro y de la mopa de las que tendremos que estar pendientes con el Roborock Q8 Max. No obstante, la frecuencia y el procedimiento viene detallado tanto en los manuales como en la aplicación (dentro de la sección de manual de usuario nos lleva al área de FAQ de la web de Roborock), pero ya te adelanto que no es nada raro o complicado: el filtro está en el depósito mixto, hay pestañas para liberar los rodillos centrales y poco más.

Eso sí, de lo que no tendremos que preocuparnos es de vaciar el depósito de sólidos, probablemente la operación más desagradable y frecuente de mantenimiento de un robot aspirador. Y si tienes alergias, peor todavía. La clave está en la base de autovaciado que se incluye en la versión Max+, que está activo por defecto pero que podremos configurar desde la app para ajustar su potencia o incluso si queremos que sea automático.

Que te olvides de vaciar el depósito no implica que no vayas a tocarlo

El procedimiento es tan sencillo como que después del retorno del aspirador a la base, se ejecuta una succión del depósito hasta la bolsa. Según el fabricante la duración estimada es de siete semanas, pero dependerá enormemente de sus condiciones de trabajo. Eso sí, que te olvides de vaciar el depósito no implica que no vayas a tocarlo: como es mixto, cada vez que tengas que fregar tendrás que extraerlo, abrir el compartimento pertinente y llenarlo de agua.

Roborock Q8 Max, la opinión de Xataka

Empezaba este análisis hablando de mi hábito por intentar maximizar cada euro que invierto y acabo cerrando el círculo: es poco probable encontrar aspiradores que ofrezcan tan buena relación calidad precio de forma global para personas exigentes.

Que sea capaz de esquivar objetos ya es suficiente para evitar disgustos

Hablo de personas exigentes porque hay gente que simplemente busca un robot que aspire sin más la casa y tienen un piso pequeño, pero este Roborock Q8 Max tiene autonomía y potencia para casas grandes y complejas y la guinda del pastel son sus dos rodillos de goma: dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero este robot lo tiene todo para convertirse en un amigo bastante querido también.

El aspirador tal cual cuesta 499 euros y si lo queremos con base (porque tenemos alergia, porque no nos da la gana de limpiar o por lo que sea), entonces toca pasar por caja y abonar 599 euros. Sí, ya se sale de mi presupuesto, pero la realidad es que tiene poco que envidiar a muchos modelos de la gama alta: puede que no tenga ese plus del reconocimiento de objetos, pero que sea capaz de esquivarlos ya es suficiente para evitar disgustos.

