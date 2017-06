QNAP TS-453B, análisis: a este NAS el hogar se le queda pequeño

Con la popularización del almacenamiento en la nube y la proliferación de cada vez más y mejores ofertas para los usuarios, es difícil que el usuario medio vea las ventajas de un NAS como sistema para hacer copias de seguridad y almacenar contenido multimedia. Hay un desembolso inicial, hay configuraciones que realizar y hay un aparato más que mantener en casa.

A pesar de que un NAS siempre será más versátil, potente y privado que cualquier nube de terceros el mercado actual opta por los servicios en la nube. De ahí que el NAS esté cogiendo otro camino, mucho más enfocado a profesionales y personas que necesitan realizar constantes copias de seguridad o trabajar con archivos en múltiples dispositivos. Para estos profesionales, y para un pequeño nicho de mercado que seguimos disfrutando de controlar nuestro propio contenido desde un sistema configurado por y para nosotros.

En esta ocasión sin embargo, el TS-453B de QNAP es un NAS enfocado al mundo profesional. Con cuatro bahías, un quad-core y las posibilidades que ofrece su puerto PCIe el TS-453B es una apuesta segura en tu área de trabajo. Pero las apuestas seguras tiene un precio alto, en este caso unos 700 euros, según la tienda donde lo adquieras.

Especificaciones y características

El TS-453B de QNAP es un NAS de tamaño medio, teniendo en cuenta que tiene cuatro bahías para discos duros, el espacio que ocupa el resto de componentes es aceptable. En la parte delantera encontramos una superficie brillante y semitransparente a través de la cual podremos ver una pequeña pantalla con información de procesamiento. En un lateral de la parte delantera se encuentra el botón de inicio, varios LEDs de estado y un par e puertos comunes para no acceder continuamente a la parte trasera. Para hacernos una idea, tiene un tamaño de 168 x 170 x 226 mm.

En el interior del NAS nos encontramos con lo que hace realmente potente a este QNAP: un procesador Intel Celeron J3455 quad-core 1.5 GHz, gráficas Intel HD Graphics 500 y una memoria RAM 4GB DDR3L, que puede cambiarse por 8GB DDR3L (con su correspondiente subida de precio). Sea como sea, el NAS cuenta con dos slots DDR3L para que pongamos la configuración de RAM que queramos, siempre que no supere los 8 GB.

Las velocidades de carga y descarga pueden ser de hasta 225 MB/s si nos fijamos en las especificaciones teóricas de la marca. Como siempre, estas velocidades se han alcanzado en condiciones optimas con un equipo a la altura, una red perfecta y unos discos duros capaces de soportar este rendimiento. ¿Lo interesante?, cuenta con el cifrado Intel AES-NI acelerado por hardware, gracias a esto se pueden conseguir las velocidades antes mencionadas pero con cifrado AES de 256 bits. Siempre es recomendable trabajar en un entorno seguro, y que se facilite esto es de agradecer.

El TS-453B viene con dos puertos GbE LAN, cinco puertos USB 3.0, un USB Type-C, dos puertos HDMI, dos entradas de audio por jack y una de salida y una entrada para tarjeta SD. Pero lo más interesante de todo, cuenta con un puerto PCIe 2.0 que amplia las posibilidades del NAS añadiendo por ejemplo una tarjeta de red inalámbrica o un SSD. Un detalle curioso más, el TS-453B viene con mando a distancia si quieres conectarlo a un monitor y utilizarlo como centro multimedia. Sea como sea, aquí está la tabla completa de especificaciones.

QNAP TS-453B CARACTERÍSTICAS PROCESADOR Intel Celeron J3455 quad-core 1.5 GHz, gráficas Intel HD Graphics 500 MEMORIA RAM 4 GB DDR3L o 8 GB DDR3L CAPACIDAD INTERNA 4 bahías PUERTOS 5x USB 3.0, 1x USB Type-C, 2x HDMI, 2x entradas de audio por jack y 1x de salida, 2x entrada para tarjeta SD y 1x slot PCIe 2.0 CONEXIÓN 2 puertos GbE LAN, posibilidad de añadir una tarjeta de red inalámbrica por PCIe VELOCIDADES DE CARGA/DESCARGA Hasta 225 MB/s de carga y descarga DIMENSIONES 168 x 170 x 226 mm PESO 2,33 kg CONSUMO ELÉCTRICO Discos en reposo: 15.00W Operaciones normales: 30.04W PRECIO 711,79 euros

Instalación y configuración

Un apartado clave a la hora de decidirse por un NAS es su instalación y configuración. Cuanto antes consigas que esté funcionando mejor, y para esto es importante que el fabricante facilite las cosas. Pero lo primero de todo es montarlo, para ello el TS-453B de QNAP requiere de abrir la tapa delantera y sacar los diferentes slots para poner los discos duros. No tienes que rellenar las cuatro bahías, puedes utilizar una, dos o tres si quieres, depende siempre de la cantidad de memoria que busques tener.

En este caso, se han rellenado las cuatro bahías del TS-453B de QNAP con cuatro discos duros WD Red de 1TB SATA a 6 GB/s y 64 MB de caché. Son discos hechos específicamente para montarlos en dispositivos NAS y los puedes encontrar por menos de 70 euros cada uno.

Puestos los discos duros colocamos la tapa de nuevo en su sitio, enchufamos el NAS a la toma de corriente mediante el cable de alimentación y colocamos el RJ45 en el puerto del QNAP y en el router para conectarlo a la red. Hecho esto, el proceso de instalación del hardware se ha acabado, y no se ha necesitado ningún destornillador u otra herramienta para ello. Te recomiendo sin embargo sujetar el disco bien al slot añadiendo tres tornillos en la parte inferior, tanto el disco duro como el slot tiene los agujeros preparados para ello.

En un lateral del QNAP TS-453B verás una pegatina con unas instrucciones básicas para instalar el software del NAS. Lo primero de todo es acceder a install.qnap.com desde un ordenador, luego escribimos la clave que aparece en la pegatina también y nos ofrecerá la descarga de Qfinder Pro, el programa con el que instalaremos el NAS.

Con el programa instalado e iniciado, éste buscará el NAS dentro de la red local, al encontrarlo nos avisará de que se trata de un NAS que todavía no se ha inicializado, es el primer paso de la instalación. Tras elegir un nombre, una contraseña de acceso, la hora correcta, la red local o la configuración de los discos entre otras cosas, se instalará el sistema operativo del NAS. Es un proceso que puede llevarte desde cinco minutos a media hora, todo depende de la conexión que tengas.

Con el sistema operativo instalado, podemos acceder al NAS siempre que queramos directamente desde el navegador mediante su IP local. Esta IP nos la proporciona Qfinder Pro y dentro de la web del NAS accederemos a él mediante nuestro usuario y contraseña. En el NAS nos encontramos con una interfaz similar a cualquier sistema operativo: barra lateral con opciones y accesos, grid con aplicaciones, app store… Te recomiendo echar un vistazo al Panel de Control y configurarlo todo a tu gusto, tras esto, prueba a instalar un par de aplicaciones del AppCenter que te servirán de ayuda para sacar el máximo partido al NAS.

QTS como sistema operativo y myQNAPcloud como ecosistema

El aporte extra de QNAP a sus NAS se llama QTS y myQNAPcloud, el primero por el nombre no es muy intuitivo, pero se trata del sistema operativo de los NAS de QNAP y actualmente va por la versión 4.3.3 Por otra parte, myQNAPcloud es la nube personal que nos ofrece QNAP creando una cuenta y agregando todos los NAS que queramos tanto propios como de amigos.

QTS 4.3.3 es la versión que he probado con el QNAP TS-453B, tiene sus luces y sus sombras:

La interfaz es lenta y poco coherente para un usuario no avanzado, propia de un sistema Linux, a fin de cuentas es una versión Linux. No obstante, te permite el acceso rápido al panel de control desde una barra lateral, también a las aplicaciones que más te interesan mediante un grid de iconos en la pantalla principal.

y poco coherente para un usuario no avanzado, propia de un sistema Linux, a fin de cuentas es una versión Linux. No obstante, te permite el acceso rápido al panel de control desde una barra lateral, también a las aplicaciones que más te interesan mediante un grid de iconos en la pantalla principal. El ControlPanel nos permite configurar todos los ajustes del NAS y nuestra cuenta, es completo y no se echa en falta ningún ajuste. Podemos cambiar privilegios, conexiones a servicios de red y archivos, servidores de aplicaciones y por supuesto dispone de ajustes básicos como son las notificaciones, el gasto de energía, los registros del sistema o un administrador de almacenamiento.

AppCenter es la tienda de aplicaciones de de QNAP, más que una tienda es un directorio de aplicaciones, pues no se compra ninguna, todas son gratuitas. En todo caso, la clave de una tienda de aplicaciones es que cuente con aplicaciones de terceros suficientes y sea compatible con el máximo número de servicios posibles. Falla en este aspecto, pues son pocas las aplicaciones disponibles y da la sensación de que se deja integraciones en el aire .

. El monitor de recursos, al igual que el administrador de almacenamiento, ofrecen una gran variedad de opciones para conocer el estado de nuestro sistema y NAS en todo momento.

myQNAPcloud, a diferencia del QTS, no es indispensable. Te creas la cuenta si quieres obtener funciones extra en tu NAS, si no es así, puedes olvidarte de ello. La principal ventaja en mi caso de usar myQNAPcloud es poder utilizar las aplicaciones para dispositivos móviles. Que al igual que QTS, requieren de un buen lavado de cara y actualizarse tanto a las tendencias de diseño actuales como a los dispositivos actuales. Se nota que no es un campo donde QNAP se esfuerce, posiblemente por los pocos usuarios que tienen de estas apps. Pero a aquellos que queramos subir y acceder a archivos, fotos , música y vídeos de forma fácil desde el móvil, nos hacen un flaco favor.

Velocidad y rendimiento de QNAP TS-453B

Actualmente el almacenamiento de un dispositivo electrónico ya no importa tanto por la cantidad sino por la velocidad. Por ejemplo, en un ordenador que queramos comprar cuando llegamos al apartado de almacenamiento nos interesa más saber si es SSD o HD que si tiene 256 GB o 500 GB. En un NAS también ocurre esto, los discos duros que pongas es cosa tuya, lo que te interesa saber es qué velocidad alcanzan en lectura y escritura gracias al NAS.

Las pruebas de velocidad para comprobar la carga y descarga de archivos en el QNAP TS-453B se han realizado con cuatro discos duros Western Digital 10EFRX de 1 TB cada uno. Para ello, se ha subido y descargado un mismo archivo tres veces, tanto en una conexión segura mediante AES de 256 bits como sin ella. La media de los resultados obtenidos es el reflejado en la tabla.

Como se puede apreciar, prácticamente no hay diferencia entre las velocidades con cifrado y sin cifrado. Eso sí, no se acerca a la carga y descarga óptima que promete QNAP. Posiblemente con un SSD conectado mediante PCIe sí sea posible, pero no es el caso del usuario medio de este NAS. De todas formas, son velocidades de carga y descarga más que aceptables para el día a día. Como detalle, el ventilador saca un ruido algo molesto cuando se le fuerza a subir y bajar muchos archivos. Es molesto si tienes el NAS cerca de tu escritorio o de donde trabajes, si está a cierta distancia, no hay problema.

QNAP TS-453B, la opinión de Xataka

He usado el QNAP TS-453B como NAS principal en mi día a día durante varias semanas. Mi flujo de trabajo y ocio incluye editar vídeos y archivos pesados en varios dispositivos a lo largo del día, siempre sincronizados mediante NAS. Además de contar con una gran biblioteca de contenido multimedia para reproducir en TV. ¿La sensación que tengo? Se me queda grande el QNAP TS-453B. Por más que intente exprimirlo al máximo, es capaz de ofrecer más. Y la conclusión que saco de ello es que es una gran inversión, pero innecesaria si no puedes sacarle el máximo provecho.

Este NAS no va a darte problemas en cuanto a rendimiento se refiere, está equipado para que puedas darle una gran carga de trabajo. Quizás te limite su sistema operativo, pero siempre puedes no hacer uso de él mediante conexiones FTP con programas de terceros o de forma nativa desde el ordenador.

Su precio ronda los 700 euros en la mayoría de tiendas online, no es un NAS para cualquiera, y mi recomendación es usarlo en pequeñas empresas u oficinas, donde puede dar más de sí. Ahí, junto a unos buenos discos duros, es una gran inversión, por no decir necesaria.

El TS-453B ha sido cedido para la prueba por QNAP. Los discos duros WD 10EFRX han sido cedidos para la prueba por Western Digital. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | TS-453B de QNAP