Alguien pensó que un hula hoop que se conecta al móvil y monitoriza su uso era una buena idea. Nosotros lo hemos probado

Aunque el Mobile World Congress es, como su nombre indica, un congreso sobre móviles y redes, paseando por sus cientos y cientos de stands pueden encontrarse productos bastante interesantes de marcas que hacen de todo, menos móviles. Una de ellas es Virfit Corp, compañía dedicada al desarrollo de dispositivos de entrenamiento personal conectados y que ha traído a Barcelona el Vhoop, un hula hoop inteligente.

La empresa lo anuncia como “la tercera generación de hula hoops”. “Primero vinieron los de madera, luego llegaron los de plástico y ahora nosotros hemos lanzado el inteligente”, nos cuentan. Tiene un radio de más o menos un metro y pesa 1,6 kilogramos. En su interior tenemos una serie de pequeñas jorobas que, según nos dicen, sirven para “aumentar el contacto con la cadera y perder peso más rápidamente”. “Si el aro es completamente circular es menos efectivo”, afirman. “Además, nuestro diseño reduce el dolor”. La curiosidad nos pudo, claro, así que decidimos soltar la mochila con el portátil y la cámara y ponernos a bailar en mitad del Hall 1 del Mobile World Congress.

Desmontable, personalizable y sorprendentemente cómodo

El dispositivo está compuesto de ocho módulos separables, lo que facilita su transporte y guardado.

Una de las características más llamativas del Vhoop es que es completamente desmontable, ya que está compuesto por ocho fragmentos que se enganchan entre sí y que se pueden desacoplar para facilitar el transporte. El aro viene con ocho pesas de acero inoxidable de 80 gramos cada una que podemos colocar dentro de las juntas para aumentar el peso del mismo y hacer que las sesiones de ejercicio sean algo más duras.

Dentro del hula hoop encontramos unos sensores que monitorizan todos y cada uno de los parámetros de la sesión, desde el número de vueltas que ha dado el aro hasta las calorías quemadas. Toda la información se sincroniza en tiempo real con la aplicación para móviles vía Bluetooth 4.0, de forma que puedes ver en directo (y así pudimos comprobarlo en nuestra prueba) cómo va la sesión de ejercicio. Aun así, no es necesario tenerlo siempre conectado. La información puede guardarse en local y sincronizarse cuando nosotros queramos.

Como si del Apple Watch o la Mi Band 3 se tratase, el Vhoop guarda un registro diario de nuestra actividad física para que veamos nuestra evolución

Desde la propia aplicación podemos acceder también a un ranking global en el que podemos ver qué personas son las que más ejercicio han hecho. Nos cuentan una anécdota curiosa, y es que la chica que está en primera posición en el ranking, que vive en Corea, fue la primera en comprarse el hula hoop cuando se lanzó el crowdfunding en Kickstarter hace unos seis meses. Desde entonces, ha estado usándolo todos los días durante 30 minutos y ha perdido ocho kilos. Está al nivel 50, que es el máximo que se puede alcanzar.

En las juntas de los módulos se pueden añadir hasta ocho pesas extras para aumentar el peso del aro y subir el nivel del ejercicio.

Y ya que hablamos de perder peso, hablemos de números. Según la empresa, “una sesión de 30 minutos es suficiente para quemar unas 210 calorías”. Se estima que para perder un kilo de grasa necesitamos quemar unas 7.000 kilocalorías, pero nos dicen que “con 30 minutos de uso al día sería suficiente para estar en forma”, aunque bueno, todo depende de muchos factores como la dieta que sigamos, el metabolismo, etc.

Otra cifra que nos dan es que el Vhoop tiene batería para aguantar unos 15 días usándolo 1 hora al día, es decir, 15 horas de autonomía. Tarda en cargarse completamente entre una hora y media y dos horas y se hace mediante un puerto microUSB colocado en uno de los ocho fragmentos que componen el dispositivo.

El aro tiene 16 jorobas que hacen que entres antes en calor, sientas más presión en la cadera y no te duela tanto.

Según nos cuentan, “un buen público serían los gimnasios y centros de fitness”, ya que se pueden hacer sesiones grupales de baile de la misma forma que se hace body pump o spinning. Sin embargo, el Vhoop está dirigido a “personas que no pueden hacer ejercicio todos los días porque no tienen tiempo”. “Cualquier persona puede usarlo durante 30 minutos mientras ve la tele en casa y sería suficiente para hacer un mínimo de deporte", concluyen.

Lo ponemos a prueba

¿Y cómo se siente al usarlo? Pues siendo franco, no es que haya sido un usuario asiduo de hula hoops durante mi infancia. Soy de la llamada “Generación PlayStation” y era más de coches radiocontrol, pero si algo recuerdo de la experiencia con hula hoops era que me dolía la cadera después de usarlos durante un rato y que me costaba romper a sudar.

El Vhoop se nota pesado, y eso hace que los movimientos tengan que ser algo más bruscos de la cuenta. Tiene sentido, después de todo estamos hablando de un dispositivo de ejercicio, no de ocio. El peso, unido a las jorobas que hay en el interior, hace que la presión del aro en la cadera sea mayor. Eso hace que notes un pequeño masaje y que entres antes en calor, más todavía si añades alguna de las pesas de acero inoxidable.

Para usarlo cómodamente necesitarás espacio, algo complicado de conseguir en un salón pequeño

El único problema que le veo es que necesitas espacio. Tuve la ocasión de usarlo en un pasillo de unos dos o tres metros de ancho, por lo que no toqué con las paredes, aunque debo reconocer que le di a más de un asistente que pasaba por el lado. Esto no debería ser un problema en gimnasios, pero puede que en una casa media tengas que vaciar el salón para una sesión de ejercicio. Aun así, siempre puedes ir a un parque y usarlo al aire libre.

La aplicación registra tu actividad en vivo y permite conocer el número de vueltas que ha dado el aro y las calorías quemadas.

La velocidad de sincronización con la aplicación es muy rápida, casi instantánea. No se aprecia demasiado en el GIF, pero cada vez que completas una vuelta, esta se registra en la app. Esto es interesante, ya que la app tiene un sistema de metas de calorías quemadas al día y una alerta que te avisa cuando haces menos ejercicio de la cuenta. Que puedas verlo en directo ayudará a que controles mejor tus rutinas. Otra función peculiar es el modo competitivo, que permite retar a otros usuarios para ver quién consigue más vueltas en 24 horas

El precio del Vhoop es de 103 dólares para la versión más básica. Esta no incluye la bolsa de transporte ni las ocho pesas extra. Si quieres el pack completo hay que comprar la versión combo, que vale 124 dólares. Por el momento solo está disponible en algunos mercados como Estados Unidos, pero la compañía quiere expandirse a otros países a lo largo de este año.