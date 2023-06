Probamos iOS 17: el sistema del iPhone empieza a tocar techo. Y esto no es algo necesariamente negativo

Ayer fue una jornada más que intensa a raíz de la WWDC de Apple. Apple presentó las Vision Pro, sus primeras gafas de realidad mixta. Junto a ellas, llegaron los MacBook Air con procesador M2, el M2 Ultra, así como las renovaciones en software: iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 y el más relevante: iOS 17.

Desde ayer por la noche pude instalar la primera versión para desarrolladores. Tras unas cuantas horas con ella puedo contarte cómo funciona y cuáles son sus novedades. Ya te adelanto que se trata de una renovación menor orientada a pulir y mejorar las apps y servicios propios de Apple. No hay grandes novedades, y no me parece algo especialmente criticable.

Rendimiento y autonomía

Arranco con dos de los puntos más importantes para que puedas determinar por ti mismo si es buena idea o no instalar esta beta: rendimiento y autonomía. A nivel de desempeño no he notado diferencia alguna, ni para bien ni para mal. Comentar que mi iPhone es el 14 Plus, por lo que uso procesador de la generación pasada. En los modelos Pro la beta debería funcionar aún mejor.

En cuanto a la autonomía, sí que he notado una ligera bajada en el rendimiento. Tengo bastante medido que mi iPhone 14 Plus hace un 10% de gasto energético por cada hora de pantalla. En este mismo escenario, me ha consumido cerca de un 8% por hora de pantalla. Consume más y se pierde tiempo de pantalla, aunque no es nada exagerado, más aún para una primera versión.

En el caso de que tengamos un modelo que no sea Plus o Max, puede que suframos de más a la hora de llegar al final del día. Si no nos preocupa demasiado este punto, comentar que todas las aplicaciones (incluso algunas algo peculiares, como OpenPark para abrir el garaje, la app de BMW Motorrad o incluso una app médica del Corte Inglés) me han funcionado a la perfección.

Respecto a si puedes instalarla o no sin ser desarrollador: la respuesta es que sí. Basta con estar registrado como desarrollador, sin ser necesario pagar ningún tipo de cuota anual. Si quieres instalar la beta, te recomiendo echar un ojo a nuestro tutorial sobre cómo actualizar a iOS 17 beta.

Las novedades: pocas, pero bienvenidas

Podemos crear nuestra propia ficha personalizada para que a nuestros contactos les aparezca al llamarles

iOS 17 no es un sistema de grandes novedades. La primera y más llamativa tiene que ver con la app de contactos. Ahora, podremos crear fichas personalizadas para los mismos (Apple las llama póster) y, lo más importante, para el nuestro. La interfaz de personalización es prácticamente calcada a la de los fondos de la pantalla de bloqueo: podemos escoger tipografía, colores, fotos, memojis... Además, tienen el efecto de profundidad.

Es importante aclarar que, al menos en lo que he podido probar en esta beta con mi compañero Iván Linares, las fichas no están activas y no aparecen cuando llamamos a un contacto. Ni siquiera si personalizamos una ficha para el contacto desde nuestro propio iPhone, nos aparece cuando nos llaman.

Ficha creada para contacto.

Según la documentación de Apple, la ficha propia será la que podremos compartir con nuestros contactos al llamarles. Del mismo modo, podemos crear fichas personalizadas para nuestros contactos. No todos tendrán iOS ni una ficha, por lo que podemos personalizar a nuestro gusto cómo aparecerán esos contactos cuando nos llamen.

Otra de las novedades tiene que ver con una de las mayores problemáticas de iOS: el teclado. 'Nadir' por nadie, 'La Luz' por la luz y 'Hernani' por hermano, todo esto ha pasado a ser historia. No obstante, pese a la integración adicional que ha hecho Apple con el aprendizaje automático, el teclado sigue cometiendo errores incomprensibles. Por ejemplo, he escrito: '¿te han detenido?' Y me lo ha cambiado por '¿te han deteniendo?'

También he escrito 'por favor' y me ha sugerido un 'porfavor', cuando jamás, en los años que llevo utilizando iPhone, he escrito dicha expresión con tal error gramatical. Quiero pensar que en las siguientes versiones el teclado irá mejorando, pero no ha sido la mejor toma de contacto con algo que considero tan básico y que debería estar resuelto desde hace generaciones.

Aquí Apple sigue a años luz de Gboard, teclado que cuenta con integración de traducción en tiempo real, más opciones de personalización y el mejor portapapeles del momento.

Otra novedad es el modo Stand By, un modo que se activa automática cuando tenemos el iPhone cargando y en posición horizontal. Es una suerte de reloj-calendario personalizable con algunas apps nativas y widgets de iOS. En mi caso particular, no le saco demasiado partido y lo he desactivado tras probarlo, pero no deja de ser un añadido más de cara a la utilidad y personalización de la pantalla siempre activa del iPhone.

Los mapas offline de Apple Maps no están activos, tampoco la app rutinas. No es posible compartir nuestra ficha de contacto mediante NameDrop, ni podemos activar Siri en Español diciendo tan solo 'Siri'. Esta beta es un acercamiento a todo lo que está por llegar en iOS 17, pero no es del todo completa.

Unas palabras para la salud mental

Otra novedad tiene que ver con la app Salud. A la espera de la llegada de la app de diario Journey, tenemos la primera parte de las funciones de salud relacionadas con nuestro bienestar. La aplicación mandará notificaciones diarias para que podamos registrar nuestro estado anímico, con el objetivo de llevar un registro.

Estos datos aparecen ahora en un subapartado de salud mental dentro de la app Salud, en el que los datos se vinculan con las métricas de sueño, deporte y mindfulness, donde tendremos la fotografía completa de cómo estamos a lo largo del día.

He de decir que, como graduado en Psicología, me parece bastante espectacular el trabajo que ha hecho Apple. Ofrece cuestionarios para tratar de evaluar el riesgo de depresión y ansiedad, realiza mediciones a través del Apple Watch de cuánto tiempo estamos pasando expuestos a la luz solar, algo crucial para regular los niveles de vitamina D (lo cual influye notablemente en el estado de ánimo) y, en general, han realizado un trabajo bastante preciso (dentro de lo complejo que es estudiar esta problemática).

Más allá de estas novedades, no he notado demasiados cambios. La app de Fotos es más inteligente: selecciona automáticamente figura, la separa del fondo y nos permite crear stickers de forma más rápida. También tenemos un mejor control sobre los permisos de las apps (ahora se nos informará de qué apps tienen acceso total a la galería para limitárselo), y Mensajes (app que apenas uso porque en España somos de WhatsApp) tiene un lavado de cara algo más fresco.

O iOS se renueva por completo, o las novedades llegarán a pinceladas

Algunos seguimos soñando con un cambio de diseño en el centro de control, un sistema de notificaciones algo más personalizable, o un escritorio que de algo más de juego. Esto son cambios profundos para Apple, que ya tuvo suficiente con empezar a implementar personalización en iOS 16.

Más allá de esto, mi sensación con iOS 17 es similar a la de Android 14: estamos empezando a rozar los límites de usabilidad con estos sistemas operativos. Las novedades se cuentan con cuentagotas, y pasan por mejorar de forma mínima lo ya existente. Esto no tiene por qué ser algo negativo, pero lejos quedan esos tiempos en los que probar una beta era acceder a un sistema completamente distinto y cargado de novedades.

