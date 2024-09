OPPO Reno12 F y Reno12 FS, primeras impresiones: así es como la IA marca la diferencia en la gama media

La familia Reno12 de OPPO sigue creciendo. A principios del pasado mes de julio tuvimos la oportunidad de analizar a fondo el modelo Reno12 Pro y nos demostró que es uno de los smartphones más equilibrados que podemos encontrar ahora mismo en las tiendas. De cualquier segmento de precio. Y eso que este móvil es un gama media. Un gama media ambicioso, pero gama media al fin y al cabo. En cualquier caso, nos interesa tener presente que tiene mucho en común con los dos teléfonos a los que dedicamos este artículo.

Y es que los Reno12 F y FS han heredado sus mismas señas de identidad. Esta primera toma de contacto me ha bastado para darme cuenta de que también son unos smartphones muy equilibrados a los que no les falta nada relevante. No obstante, es importante que reparemos en que las versiones con conectividad 4G nos entregan un SoC Qualcomm Snapdragon 685, y las que tienen conectividad 5G nos proponen un chip MediaTek Dimensity 6300. Además, como podéis ver en la tabla que publicamos debajo de estas líneas, también varían la RAM y el almacenamiento secundario según el modelo. En todas las demás especificaciones estos dos teléfonos móviles son idénticos.

OPPO Reno12 F y Reno12 FS: especificaciones técnicas



Reno12 F reno12 fs pantalla OLED de 6,67 pulgadas, 1.080 x 2.400 píxeles, 120 Hz y hasta 2.100 nits OLED de 6,67 pulgadas, 1.080 x 2.400 píxeles, 120 Hz y hasta 2.100 nits soc Qualcomm Snapdragon 685 (4G) MediaTek Dimensity 6300 (5G) Qualcomm Snapdragon 685 (4G)

MediaTek Dimensity 6300 (5G) ram 8 GB 8 GB (4G) 12 GB (5G) rom 256 GB 512 GB cámara frontal 32 megapíxeles, f/2.4 y 22 mm 32 megapíxeles, f/2.4 y 22 mm cámaras traseras Principal: 50 megapíxeles, f/1.8, 26 mm, PDAF y OIS Macro: 2 megapíxeles y f/2.4 Ultra gran angular: 8 megapíxeles, f/2.2, 16 mm y 112 grados Principal: 50 megapíxeles, f/1.8, 26 mm, PDAF y OIS

Macro: 2 megapíxeles y f/2.4

Ultra gran angular: 8 megapíxeles, f/2.2, 16 mm y 112 grados sistema operativo Android 14 ColorOS 14 Android 14 ColorOS 14 conectividad USB-C 2.0 USB-C 2.0 conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 NFC Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 NFC sensores Lector de huella dactilar, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad y brújula Lector de huella dactilar, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad y brújula sonido Estéreo Estéreo protección IP64 IP64 batería 5.000 mAh 5.000 mAh carga rápida SUPERVOOC 45 vatios SUPERVOOC 45 vatios colores Matte grey, amber orange y black green Matte grey, amber orange y black green dimensiones 163,1 x 75,8 x 7,8 mm 163,1 x 75,8 x 7,8 mm peso 187 g 187 g precio 4G: 269 euros 5G: 349 euros 4G: 299 euros 5G: 379 euros

Dos móviles de gama media con acabado de gama alta

OPPO no ha hecho ninguna concesión con el diseño y el acabado de sus nuevos Reno12 F y FS. Cuando tienes estos teléfonos móviles en las manos tienes la sensación de que estás manipulando un smartphone de gama alta, especialmente si examinas su parte trasera. Y es que el anillo en el que residen las cámaras traseras es una auténtica chulada. Es elegante, y, además, apenas sobresale más allá de la superficie del móvil, por lo que es evidente que los ingenieros de OPPO se han esmerado para que el diseño de estos Reno12 esté a la altura.

OPPO nos promete que este panel OLED es capaz de cubrir el 100% del espacio de color DCI-P3

Por otro lado, la calidad de la pantalla es alta. Me habría gustado poder analizarla en un espacio con más luz, pero esta primera toma de contacto ha sido suficiente para darme cuenta de que el panel OLED es realmente luminoso. De hecho, según OPPO entrega en condiciones típicas 600 nits, pero bajo la luz solar directa es capaz de rozar los 1.200 nits. Los 2.100 nits que he recogido en la tabla de especificaciones identifican el valor de pico máximo que puede alcanzar la matriz orgánica en una región acotada de la pantalla. Un apunte más: OPPO nos promete que este panel es capaz de cubrir el 100% del espacio de color DCI-P3.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver el anillo que recoge las tres cámaras traseras. La unidad principal incorpora un sensor de 50 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/1.8, un motor de enfoque de ciclo abierto y estabilización óptica. La cámara ultra gran angular apuesta por un sensor de 8 megapíxeles que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/2.2. Tiene un campo de visión de 112 grados. Por último, la cámara macro nos propone un captador de 2 megapíxeles que trabaja codo con codo con un bloque óptico con valor de apertura f/2.4. Esta última unidad tiene un campo de visión de 89 grados y enfoque fijo.

Un apunte muy interesante: el módulo que aglutina las cámaras traseras está rodeado por un LED circular que cambia de color cuando recibimos una llamada, cuando el móvil está cargando, al recibir una notificación o al escuchar música, entre otras posibilidades. Los usuarios podemos personalizar completamente el comportamiento del halo (así es como lo llama OPPO) para conseguir que se ilumine con un color determinado cuando se produce un evento que previamente hemos predefinido.

La interfaz que nos permite actuar sobre las cámaras me parece muy intuitiva. Lo cierto es que me bastaron unos pocos segundos para encontrar todos los modos de disparo y los parámetros de ajuste que buscaba, y esto desde luego no me ha pasado con todos los smartphones de OPPO.

Es evidente que generación tras generación los ingenieros de esta marca han ido refinando perceptiblemente tanto su software de cámara como sus algoritmos de postprocesado de las fotografías. Durante esta primera toma de contacto pude ver varias instantáneas de referencia que me entregó OPPO, pero no puedo llegar a ninguna conclusión definitiva porque no tuve la oportunidad de tomar mis propias fotos con la debida calma.

La inteligencia artificial es la auténtica protagonista

La familia Reno12 al completo respalda la apuesta de OPPO por la inteligencia artificial (IA). Mi compañero Ricardo alabó algunas de las funciones implementadas en el Reno12 Pro cuando tuvo la oportunidad de analizar este terminal a fondo, y yo voy a hacer esencialmente lo mismo con las que incorporan los recién llegados Reno12 F y FS.

Los algoritmos de IA no se ejecutan en local empleando el hardware del propio móvil; se ejecutan en el centro de datos de OPPO

Algo importante que a los usuarios nos interesa conocer es que los algoritmos de IA no se ejecutan en local empleando el hardware del propio móvil; se ejecutan en el centro de datos de OPPO. Pude preguntar a un responsable de esta marca acerca de esta decisión, y me explicó que de esta forma las prestaciones de la IA se benefician de la elevada potencia de los servidores de OPPO y no se ve limitada por el hardware del smartphone. Una cosa es evidente: como estamos a punto de comprobar esta IA es realmente avanzada.

En la siguiente fotografía vemos el resultado de aplicar el efecto de borrado de objetos y personas de una imagen utilizando IA. No es nada nuevo. Lo tienen muchos otros teléfonos móviles. Sin embargo, la reconstrucción de la imagen que lleva a cabo la IA de OPPO en aquellas regiones en las que ha sido necesario eliminar un objeto o una persona es extraordinariamente realista. Tanto que, de hecho, es prácticamente imposible percibir que la fotografía original ha sido manipulada. Es una auténtica chulada.

En la última fotografía podemos ver otro de los efectos implementados por OPPO para sacar más partido a su IA. En esta ocasión nos propone varias plantillas predefinidas en las que podemos inspirarnos para recrear una imagen muy realista en la que nosotros somos los protagonistas. En este ejemplo mi rostro reemplaza de una forma muy lograda la cara real de un bombero en acto de servicio. No es más que un juego, pero lo cierto es que el acabado de la imagen es sorprendentemente convincente. Una última curiosidad: OPPO ha llegado a un acuerdo con Iker Casillas para incluir en sus Reno12 varias plantillas protagonizadas por este reputado exfutbolista.

OPPO Reno12 F y Reno12 FS: precio y disponibilidad

Estos dos nuevos smartphones de OPPO ya están disponibles con los siguientes precios durante la oferta de lanzamiento que dura hasta el 30 de septiembre:

OPPO Reno12 F 4G: 8 GB + 256 GB por 269 euros

OPPO Reno12 FS 4G: 8 GB + 512 GB por 299 euros

OPPO Reno12 F 5G: 8 GB + 256 GB por 349 euros

OPPO Reno12 FS 5G: 12 GB + 512 GB por 379 euros

