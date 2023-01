Nokia X30 5G análisis características precio especificaciones

Quizá Nokia no sea la referencia en móviles como lo era antaño, pero sigue siendo icónica. Tras una travesía por el desierto en forma de Windows Phone, la marca regresó a los smartphones para convertirse en el exponente de Android One. Y el Nokia X30 5G es el último ejemplo de toda esa experiencia acumulada en el tortuoso camino. De entrada, promete.

La otrora reina de los móviles basa la estrategia actual en desarrollar teléfonos lo más ecológicos posible. Tal y como queda patente en todo lo que envuelve al Nokia X30 5G, desde el embalaje hecho al completo con cartón a la construcción del teléfono con materiales reciclados, la apuesta por la sostenibilidad es firme. Con otro detalle: Nokia planta veinte árboles con cada compra. Ahora bien: intenciones ecológicas aparte, que forman parte del marketing, ¿cómo se comporta el Nokia X30 5G?

Ficha técnica del Nokia X30 5G

Nokia X30 5G Pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas

Resolución Full HD+ (1.080 x 2.400 píxeles)

90 Hz de tasa de refresco

Brillo máximo de 700 nits

Gorilla Glass Victus Procesador Qualcomm Snapdragon 695 GPU Adreno 619 Memoria RAM 8 GB Almacenamiento 256 GB Cámaras traseras Principal: 50 megapíxeles, OIS, f/1,9

Gran angular: 13 megapixeles, amplitud de 123º, f/2,4 Cámara delantera 16 megapíxeles, f/2,4 Batería 4.200 mAh

Carga rápida de 33 W

Sin cargador en la caja Conectividad WiFi 6

5G SA/NSA

Doble SIM: nano SIM + eSIM. Bluetooth 5.1

NFC

Radio FM Software Android One 12

3 años de actualizaciones Android Otros Certificación IP67

Lector de huellas bajo la pantalla Dimensiones y peso 158,9 x 73,9 x 7,99 mm

185 gramos Precio Desde 579 euros

Diseño: materiales de gran calidad con la ecología por bandera

El teléfono hace gala de una construcción envidiable en lo que respecta al cuerpo: aluminio con una procedencia mayoritariamente reciclado. Al menos según palabras de Nokia: como decíamos,el X30 5G destaca especialmente en el plano ecológico. Esto se aprecia en el citado aluminio y en la cara trasera de policarbonato reciclado (pese a lo que parecía, apenas retiene las huellas). Pese a la reutilización de los materiales, el tacto y el aspecto son los de un móvil de gran categoría, tanto a la vista como en mano.

Más allá de las buenas intenciones con la construcción, lo cierto es que el Nokia X30 5G destaca por fuera. Aparenta notable resistencia,es sólido, no resbala en exceso gracias a la cara trasera de policarbonato y molesta ligeramente en el agarre debido a los cantos rectos. Estos bordes mantienen una ligera curva, detalle que reduce la incomodidad en mano, pero el ancho y diagonal del Nokia X30 juega en contra de la ergonomía. No es pequeño, tampoco gigante.

Las 6,43 pulgadas de diagonal que atesora la pantalla no elevan en exceso las dimensiones del teléfono. En cuestión de tecnología, Nokia apuesta por un panel AMOLED de buena calidad que parte con una temperatura algo fría de serie (puede personalizarse en «Equilibrio de blanco»). Ligeramente saturada (no admite personalización) y con una tasa de refresco que alcanza los 90 Hz. El brillo es suficiente, el contraste y los ángulos de visión son altos y ve penalizado el desplazamiento de los menús, incluso a 90 Hz (el procesador tiene bastante de culpa).

El Nokia X30 5G Ofrece un apartado sonoro que sobresale por encima del visual, tanto reproduciendo audio como grabándolo. Se echa en falta el jack de 3,5 mm, también un doble altavoz estéreo (por el precio, disponer de un solo altavoz no nos parece justificable). Buen sonido en auriculares Bluetooth y compatible con una gran cantidad de códecs; opción a conectar un cable al USB C (dispone de salida analógica, el cable no necesita DAC) y con la siempre bienvenida radio FM; audio estridente a máximo volumen con el altavoz externo y presión sonora de hasta 110 dB (medido en el propio teléfono).

Como sistema de protección biométrica, el Nokia X30 5G ofrece un lector de huellas óptico bajo la pantalla que no termina de funcionar todo lo bien que debería: es algo lento y cuesta que reconozca el dedo a la primera. Además, el móvil ofrece reconocimiento facial con la cámara delantera; menos seguro, pero bastante cómodo. En ambos casos, el proceso de desbloquear la pantalla suele tardar menos de un segundo.

Una experiencia de uso alejada de un móvil de 500 euros

La construcción es envidiable, el sonido está a buen nivel y la pantalla, pese a sus pegas, se ve correctamente en todas las situaciones. El problema llega con el rendimiento general del Nokia X30 5G: se nota lento, las animaciones no suelen cargarse fluidas y los saltos o «lags» son demasiado frecuentes. Esta falta de agilidad podría disculparse en la gama de entrada, no en la gama alta a la que nuestro protagonista pertenece por precio.

El Nokia X30 5G es un gama media algo básico con un traje de gama superior, éste podría ser el resumen: el Snapdragon 695 no es un procesador para un móvil que cuesta más de 500 euros, tanto sobre el papel como en la práctica. Y no sólo en la experiencia diaria, también cuando toca jugar: hemos utilizado el teléfono con Genshin Impact, PUBG o Fortnite con resultados algo decepcionantes, tanto en la calidad de los gráficos como en la estabilidad y fluidez de los juegos. Eso sí, el Nokia X30 5G puede ejecutar todo este software de alta potencia, siempre con una calidad media tirando a baja.

Izquierda, Geekbench 5; derecha, 3D Mark Wild Life Unlimited

Éstos son los resultados de benchmark obtenidos por el Nokia X30 5G y enfrentados a la competencia de su categoría. Dentro de las pruebas habituales, nos resultó imposible realizar la de PCMark Work: el test se detenía constantemente dando errores.

Nokia X30 5G Motorola Edge 30 Neo POCO X4 Pro 5G Motorola Edge 30 Xiaomi Redmi 11 Realme 9 Pro+ Procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G Qualcomm Snapdragon 695 5G Qualcomm Snapdragon 695 5G Qualcomm Snapdragon 778G+ Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Dimensity 920 RAM 8 GB 8 GB 6 GB 8 GB 4 GB 8 GB Geekbench 5.0 (Single / Multi) 665 / 1.853 454 / 1.455 685 / 1.960 819 / 2.796 351 / 1.582 816 / 2.356 3D Mark (Wild Life Unlimited) 1.211 1.199 4.122 (Slingshot) 2.845 2.085 (Slingshot) 5.002 (Slingshot) PCMark Work 3.0 - 10.315 10.458 15.505 7.135 10.679

La limpieza en software que proporciona. Nokia se basa en Android One, la versión del sistema operativo que reduce la carga de apps preinstaladas para presentar un aspecto bastante parecido a un Google Pixel: interfaz limpia con Material You, personalización mínima de los ajustes, aplicación de Nokia que permite administrar el móvil y todas las apps de Google de serie. Lástima que no esté actualizado a Android 13 (Nokia no ha dado noticias de cuándo lo actualizará); ni lo mantenga al día en términos de parches de seguridad: a fecha de publicar este análisis, el X30 5G posee la actualización de seguridad de noviembre. Nokia garantiza tres años de actualizaciones Android clave y tres años de actualizaciones de seguridad.

Tras la sensación agridulce del software, llegan las buenas sensaciones en autonomía: el Nokia X30 5G posee mucho aguante, incluso aunque se expriman sus posibilidades. Pese a que los 4.200 mAh no parecen demasiados en comparación con los 5.000 mAh cada vez más habituales, el teléfono apenas consume con la pantalla apagada, mantiene un gasto en primer plano comedido y no se calienta incluso aunque se le exprima en juegos. Tampoco cargando.

Las métricas muestran muchas más horas de las reales: para los datos de carga usamos el primer ciclo; al que no sacamos capturas

El Nokia X30 5G se mantuvo con vida durante dos días de uso moderado; con una jornada más que sobrada tras una utilización más intensa. Con un uso básico de streaming y consulta de redes sociales se fue por encima de las ocho horas de pantalla como norma general (la medición del gasto no siempre es correcta). Y en cuanto a carga... Hemos de penalizar a Nokia por no incluir cargador en el embalaje, sólo un cable USB C: nosotros lo pusimos a prueba con un cargador de Motorola de 120 W que es compatible con las tecnologías de carga de nuestro protagonista de análisis (Quick Charge 3.0 y Power Delivery 3.0) y cargó al máximo que la marca asegura: 33 W (comprobado con un medidor de potencia en el enchufe). Los tiempos fueron:

5 minutos de carga . 13 % de batería.

. 13 % de batería. 10 minutos de carga . 26 % de batería.

. 26 % de batería. 20 minutos de carga . 48 % de batería.

. 48 % de batería. 30 minutos de carga . 70 % de batería.

. 70 % de batería. 50 minutos de carga . 92 % de batería.

. 92 % de batería. Total. 1 hora y 13 minutos.

Una cámara principal competente con resultados dispares

El apartado fotográfico del Nokia X30 5G destaca por su cámara principal de 50 megapíxeles con objetivos estabilizado mediante OIS. En cuestión de hardware no plantea problemas sobre el papel, aunque en la práctica el procesado no es todo lo bueno que debería. Y es una lástima, porque tanto la cámara como el software de captura son competentes.

Hemos de reconocer el hecho de que Nokia prescinda de sobrecargar su teléfono en lo que respecta a las cámaras: las esenciales y listo, nada de incluir macros de relleno ni sensores de profundidad. Sí podríamos echar en falta un teleobjetivo, aunque entendemos que no se encuentre disponible dentro del elenco de capacidades.

Aparte de la cámara principal de 50 megapíxeles, el Nokia X30 5G se acompaña de un sensor de 13 megapíxeles con objetivo gran angular. Los resultados con esta cámara son muy ajustados, tanto en detalle de la imagen como en el procesado de color: abundan las acuarelas incluso en exteriores y a plena luz del día. La corrección de las deformaciones necesita mejorar: la imagen acostumbra a presentar distorsiones en la perspectiva que acentúan la deformación de la escena.

La aplicación de cámara no es precisamente rápida: a veces puede demorarse dos segundos entre que se pulsa el icono de la app y aparece el visor en pantalla. El disparo no suele ser lento una vez la aplicación está abierta, tampoco el guardado. E incluye una gran cantidad de opciones, todas especializadas en ampliar la experiencia fotográfica, no la lúdica.

En escenas uniformemente iluminadas el Nokia X30 5G acostumbra a hacer un buen trabajo, al menos a primera vista: con un poco de zoom aparece la falta de detalle en el segundo plano.

El modo noche rescata más luz de las escenas oscuras a costa de pasarse con la exposición y saturación; con el consiguiente riesgo de acentuar las trepidaciones en los objetos y personas que tienen movimiento.

Modo retrato con un buen tratamiento del bokeh y perfilado de los sujetos, tanto con la cámara trasera como con la delantera. Ésta acusa de falta de detalle con mayor presencia de las acuarelas. El desenfoque de fondo es ajustable y se pueden personalizar las formas del bokeh.

A continuación tienes una galería de fotos tomadas con el Nokia X30 5G. Si quieres ver las fotos sin retocar, las tienes todas en esta galería de Google Fotos.

La grabación de vídeo mantiene una calidad ajustada como tónica general, aunque el Nokia X30 5G permite optimizar la grabación incluso aplicando ajustes profesionales. Modo cine de buena calidad distinguido con la grabación de audio espacial de OZO, ofrece grabación superestable y registro a a un máximo de 1080p y 60 fps.

Nokia X30 5G, la opinión de Xataka

Nuestro protagonista no destaca especialmente en nada por más que sí obtenga una factura general competente en la mayor parte de categorías. Es un notable en diseño y construcción; con el extra siempre bienvenido del reciclado de materiales y sin que afecte a la apariencia del móvil. Buena pantalla y sonido, cargado de componentes de calidad y con un hardware base que sí se ve penalizado: el Snapdragon 695 no es un SoC a la altura del Nokia X30 5G. Estaría bien en un smartphone en torno a los 200 o 300 euros, pero no en uno que vale casi 600.

Las dos cámaras posteriores tienen un desempeño justo como norma general, sobre todo teniendo en cuenta los casi 600 euros que vale el Nokia X30 5G. Tiende a subir la ISO incluso aunque por iluminación no lo necesite; lo que termina añadiendo ruido a un procesado que no mantiene excesivo detalle en el segundo plano. Con el gran angular estos defectos quedan aún más patentes, también ocurre en los vídeos: el registro multimedia queda en línea de un móvil de gama media; por más que el hardware sea capaz de dar mucho más de sí.

Resulta muy difícil recomendar el Nokia X30 5G al precio que sale al mercado, la competencia es feroz en el segmento al que apunta el teléfono (incluso por menos dinero). Con un mejor rendimiento tendría mayores posibilidades: ese tropiezo empaña el resto de la experiencia.