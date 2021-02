MSI Prestige 14 EVO, análisis: jugar en un ultrabook ya no es una utopía gracias a los gráficos Intel Iris Xe

Los ordenadores portátiles con más hincapié en el diseño y la portabilidad de MSI se renuevan principalmente por dentro con el objetivo de acoger los nuevos procesadores Intel de 11ª generación, los cuales apuestan decididamente por un salto cualitativo en el apartado gráfico.

En Xataka hemos analizado el nuevo MSI Prestige 14 EVO para comprobar qué tal le sientan las novedades a este referente del catálogo no gaming de MSI, especialmente a nivel gráfico gracias a los integrados Iris Xe.

Ficha técnica del MSI Prestige 14 EVO

MSI Prestige 14 Evo Pantalla IPS 14" Full HD Procesador Intel Core i7 de 11ª generación Gráficos Intel Iris Xe Memoria Hasta 32 GB LPDDR4 Almacenamiento Hasta 2 TB de SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Puertos 2 x USB-C (Thunderbolt 4)

1 x USB-A, auriculares

Lector de tarjetas Micro SD Batería 52 Wh

Carga rápida (1,5 horas en 15 minutos) Biometría Huella dactilar, webcam IR HD Sistema operativo Windows 10 Home/Pro 64 bits Dimensiones 319 x 219 x 15,9 mm Peso 1,29 kg Precio 1199 euros

Ligero y compacto como buen ultrabook

MSI posee un catálogo de contundentes equipos gaming donde el diseño es un elemento que se cuida sobremanera. Ese buen trabajo y gusto por los detalles se puede apreciar también en su línea de ultrabooks.

El MSI Prestige 14 EVO cumple con bastantes de los aspectos que uno espera encontrarse en el apartado de diseño en un ultrabook de gama alta. Empezando por los muy buenos materiales de construcción, en este caso aluminio, y acabando por la solidez de la bisagra de la pantalla (que permite abrir el equipo con una sola mano, de manera estable y sin que se deslice), bordes delicados y bien rematados o la certificación militar de resistencia MIL-STD-810G.

El diseño más visual también se ha mimado y el modelo gris que hemos probado ofrece una apariencia elegante donde destacamos los bordes biselados con acabado en tono azul del touchpad y algunas aristas exteriores.

Los biseles, además de genialmente rematados, tienen un toque azul metálico visible cuando incide la luz en ellos

La carcasa, con el logo de MSI muy discreto (y de estreno), tiene acabado mate y buen agarre gracias al poco peso del equipo, de solo 1.3 kg. En mano nos transmite la sensación de mucha ligereza.

El MSI Prestige 14 EVO ofrece un diseño cuidado y resulta ligero y delgado aunque sin dimensiones de récord

El grosor varía desde la zona delantera, acabada en cuña, hasta la trasera, donde las dimensiones oficiales marcan casi 1.6 cm. Para ser un equipo de 14 pulgadas son cifras bastante destacadas aunque mirando los marcos de la pantalla, especialmente el inferior y superior, comprobamos que MSI tenía margen de maniobra para haberlos reducido.

Thunderbolt 4 a los mandos de la conectividad

Con un grosor y espacio contenido, en el mundo de los ultrabooks no son muchos los modelos que pueden apostar por una conectividad completa. Siempre hay que escoger según el perfil de uso.

El MSI Prestige 14 EVO, dentro de sus limitaciones, ofrece una buena conectividad encabezada por los dos puertos USB-C que podemos usar para carga pero que además son Thunderbolt 4. Se sitúan en la parte izquierda del diseño.

En la zona derecha solo queda espacio para un puerto USB-A 2.0, algo que cada vez es más extraño encontrar en estos equipos, así como un lector de tarjetas microSD y el jack para auriculares.

A nivel de conectividad inalámbrica, estamos ante un equipo con Wifi 6 y Bluetooth 5.1.

El MSI Prestige 14 EVO no hace experimentos y coloca la webcam en su sitio clásico: el marco superior de la pantalla.

El modelo es compatible con Windows Hello y ofrece una resolución de vídeo de 720p como máximo. Demasiado habitual es ya hablar de una calidad muy justa para un elemento que actualmente tiene una importancia clave en este tipo de dispositivos y que sigue en el olvido de prácticamente todas las marcas de portátiles.

Pantalla IPS cumplidora

El nuevo MSI Prestige 14 EVO es un portátil con pantalla de 14 pulgadas que se mueve en valores más bien discretos a nivel técnico pero que en el global hemos comprobado que su apuesta le funciona, tanto por el trabajo en el día a día con el equipo como en batería.

El panel es IPS y ofrece una resolución FullHD. En global tenemos una densidad de píxeles de poco más de 150 ppp. Además, su brillo queda establecido en la cifra estándar de 300 nits, así como su contraste de 1500:1 o la cobertura de color del 100% del espacio sRGB.

Es cierto que los valores técnicos del panel IPS son estándar para este segmento, pero el resultado final no presenta pegas

Pese a que no es lo más espectacular del MSI Prestige 14 EVO, la pantalla está muy bien calibrada de fábrica y cumple con creces con lo prometido, especialmente en lo que a contraste y colorido se refiere.

El panel tiene a su vez un buen tratamiento que, sin penalizar nada la imagen, facilita mucho que no haya reflejos ni incomodidades cuando trabajamos bajo fuentes de luz intensas.

En cuanto al sonido, contamos con un sistema de dos altavoces que ofrecen un buen nivel de sonoro sin distorsión incluso a niveles altos, pero falto de profundidad en los graves, lo que limita algo la experiencia multimedia.

En el apartado de sonido hay que mencionar el software que viene asociado al mismo y que trata de mejorar las condiciones y resultados especialmente cuando usamos los micrófonos para videollamadas, donde nos gustó especialmente la cancelación de ruido.

Los nuevos Intel con Iris Xe demuestran su potencial

La principal razón de ser del MSI Prestige 14 EVO es el estreno en el equipo de la 11ª generación de chips de Intel (Tiger Lake), donde los gráficos integrados Iris Xe son lo más relevante.

La memoria RAM es LPDDR4, contando en este equipo con 16 GB, aunque se podrá configurar con un máximo de 32 GB.

Con estos argumentos, el funcionamiento del MSI Prestige 14 EVO es totalmente fluido. En las pruebas con software que mide el rendimiento bruto, obtuvimos buenos resultados. En Cinebench R20 la media de las pruebas estuvo en poco más de 1100 puntos, mientras que en PCMark las cifras fueron mucho más destacadas: 6762, 4783 y 3047 en los test Creative, Home y Work respectivamente.

A nivel de almacenamiento, este MSI Prestige presenta otra novedad reseñable: soporte para unidades SSD PCIe 4.0. En el modelo analizado la unidad es de 512 GB, que como vemos en la prueba de rendimiento, ofrece unos datos acordes con la tecnología que estrena, rozando los 5 GB/s en modo lectura.

Rendimiento gráfico superior

Si bien el rendimiento bruto del Core i7 casa muy bien con el objetivo principal de este equipo ultrabook, el verdadero valor lo encontramos en el apartado gráfico. Las Iris Xe son en teoría las gráficas integradas más potentes que hemos visto nunca asociados a procesadores de Intel, y en nuestras pruebas hemos podido corroborarlo. Son superiores a las integradas de AMD y casi ya equiparables a las MX350 de Nvidia.

En las pruebas con benchmarks el MSI Prestige 14 EVO alcanzó datos de 5198 puntos en 3DMark Fire Strike y de más de 1750 en TimeSpy.

La prueba de fuego llegó con el juego. El MSI Prestige 14 EVO no es un portátil para jugar de manera intensiva ni continuada pero lo pusimos a prueba con algunos títulos destacados para ver cómo era su comportamiento.

Si optamos por calidad de gráficos medio/bajo, a resolución FullHD las Iris Xe alcanzan los 30 fps de media en juegos bastante exigentes y actuales

Lo que corroboramos fue justo lo esperado: con calidad de gráficos entre media y baja podemos jugar a títulos potentes con resolución FullHD con una tasa de refresco alrededor de los 30 fps. Más concretamente medimos 32 fps con Shadow of the Tomb Raider, más de 35 fps en Far Cry 5 y también por encima de 30 fps con The Division.

Este alarde y generosidad tanto en CPU como en GPU integrada se nota tanto en las temperaturas de trabajo medidas como en el ruido en funcionamiento. La refrigeración del nuevo MSI Prestige 14 EVO se basa en un solo ventilador de tamaño considerable y cuando actúa, el nivel sonoro es apreciable aunque siempre podemos jugar con diferentes perfiles de uso, entre ellos, uno silencioso que reduce rendimiento pero permite trabajar con más "comodidad" sonora. En todo caso, salvo cuando le exigimos, no es un equipo que recurra desmesuradamente al ventilador.

Las mediciones que realizamos de temperaturas de la CPU nos mostró datos de alrededor de 40 grados centígrados con un trabajo básico o moderado, yéndose a picos que superaban los 85 grados cuando más le exigíamos. Pero era algo previsible y por lo que no hay que temer. Ni por fiabilidad de los componentes ni tampoco por la incomodidad térmica al trabajar, al disipar muy bien todo el calor el equipo y mantenerse a temperaturas agradables para su uso.

Software básico para gestionar el equipo

El MSI Prestige 14 Evo viene con sistema operativo Windows 10 Pro. Nada más encenderlo no encontramos apenas bloatware pero limitado y centrado en software de creación de contenidos, además de la aportación de MSI.

Ésta se limita al típico software de gestión que cada marca suele implementar en sus equipos. En MSI recibe el nombre de Center for Business and Productivity, lo que nos da una idea de que será algo básico y centrado en la gestión global del equipos más que en un control exhaustivo del equipo, como ocurre en los modelos gaming de la compañía.

Autonomía por encima de las 9 horas

El MSI Prestige 14 EVO dispone de una batería de 52 Wh, una cifra respetable que como veremos, casa bien con el procesador pero sobre todo con las especificaciones contenidas de la pantalla, que no tiene un brillo deslumbrante ni tampoco una resolución que le penalice, como ya hemos comentado.

Tras varias semanas de uso con una rutina habitual y que repetimos para las pruebas de autonomía en los equipos que pasan por la mesa de trabajo de Xataka, consistente en trabajo ligero de navegación web, algo de multimedia, varios programas de redes sociales en segundo plano, edición de fotos y algo de vídeo, siempre con la conectividad WiFi activa y brillo de media alrededor del 50%, el MSI Prestige 14 EVO nos dejó con una autonomía media de entre 8 y 9.5 horas.

Con esas cifras, la jornada laboral está garantizada en muchos casos, pero incluso si necesitaramos la carga urgente del equipo, el cargador de 65 W incluido de serie es capaz de alcanzar más de la mitad de la batería en solo media hora. Ya para la carga completa se requiere casi tres horas.

Amplio teclado y touchpad

El espacio que MSI ha dedicado al teclado en el diseño interior del Prestige 14 EVO es todo el posible en un equipo de estas características. Abarca literalmente de un lado a otro de la carcasa y tiene un tamaño de teclas grande.

El trabajo diario con el teclado es muy agradable y preciso. Las teclas tienen un recorrido considerable de 1.5 mm con un justo feedback. El resultado es el de un teclado agradable al tacto, preciso y que no defraudará a los grandes redactores.

En cuanto a la distribución, no hay teclado numérico pero si una fila extra a la que lógicamente hay que acostumbrarse.

El teclado es retroiluminado con luz blanca, tanto en los bordes como en la propia serigrafía de las teclas. Ofrece tres niveles de brillo, además del estado apagado, y su visibilidad es perfecta tanto a plena luz del día como en la más completa oscuridad.

El teclado queda ligeramente elevado una vez abierta la pantalla, lo que por otro lado mejora la ventilación del equipo.

La bisagra de la pantalla eleva ligeramente el teclado para que resulte más cómodo de usar

El touchpad acompaña el buen hacer del teclado en cuando a tamaño pero también en calidad general. Es muy preciso, desliza genial y con sistema de clic justo en la parte inferior. El formato es bastante panorámico, algo a lo que algunos deberán acostumbrarse.

En ese touchpad encontramos el lector de huellas, uno de los imprescindibles actualmente en un portátil. Es preciso y muy rápido.

MSI Prestige 14 EVO, la opinión y nota de Xataka

Una de las barreras de entrada en el mundo de los ultrabooks ha sido el rendimiento del apartado gráfico. Aunar ligereza con autonomía y precio no era sencillo al tiempo que se le proporcionaba un rendimiento gráfico de nivel. No hablamos lógicamente de un equipo para jugar ni nada parecido, pero sí que pudiera ir a algo más.

Los gráficos Intel Iris Xe que estrena el MSI Prestige 14 EVO son la mejor alegría de Intel en los últimos años para este segmento. El rendimiento es de sobresaliente para el punto de partida, sin que además se penalicen otros aspectos que en este ultrabook han quedado muy bien equilibrados: rendimiento, calidad de la pantalla y especialmente autonomía. No es de récord mundial pero nos asegura poder llevarnos el trabajo de todo el día con nosotros además en un formato atractivo y ciertamente ligero y cómodo de usar.

9 Diseño9,25 Pantalla 8,75 Rendimiento9 Teclado/trackpad9,25 Software8,75 Autonomía9,25 A favor El salto adelante de los gráficos Intel Iris Xe

Teclado cómodo y touchpad preciso

Buen diseño y peso equilibrado En contra Los marcos de la pantalla se podrían haber apurado algo más

El sonido tiene margen de mejora

La webcam de 720p ha quedado ya obsoleta en estos productos



