Motorola ThinkPhone, análisis: una trasera a prueba de balas para un conjunto casi redondo

Ha pasado bastante tiempo desde que vimos el Motorola ThinkPhone en el CES de Las Vegas celebrado en enero, pero por fin lo hemos podido probar durante una semana para ver que, realmente, es un móvil diferente. De hecho, me apetecía hacer el análisis de este Motorola ThinkPhone porque me encantan los ThinkPad y quería ver qué podía aportar esa filosofía al terreno de los móviles.

Tras una semana como mi móvil principal, tengo claro que no es un terminal para todo el mundo (una frase que detesto, pero que en ocasiones es muy cierta), y aunque tiene ciertas características que lo hacen ser muy recomendable, hay un punto concreto que tiene mucho peso y en el que flaquea. Pero bueno, vamos a ver las características y te cuento detalladamente qué pienso del teléfono.

Ficha técnica del Motorola ThinkPhone



Motorola Thinkphone PANTALLA Panel P-OLED de 6,6 pulgadas Resolución de 2.400 x 1.080 píxeles Refresco de 144 Hz Gorilla Glass Victus DIMENSIONES Y PESO 158,8 x 74,4 x 8,3 mm 188,5 gramos PROCESADOR Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB UFS 3.1 CÁMARA FRONTAL 32 Mpx f/2.45 CÁMARA TRASERA Principal: 50 Mpx f/1.8, OIS Gran angular: 13 Mpx f/2.2 Profundidad: 2 Mpx f/2.4 BATERÍA 5.000 mAh Carga de 68 W, cargador en la caja Carga inalámbrica de 15 W SISTEMA OPERATIVO Android 13 + My UX CONECTIVIDAD 5G Bluetooth 5.2 Wifi 6E NFC GPS, GLONASS, GALILEO OTROS Certificación IP68 Trasera con fibra de aramida Marcos de aluminio Altavoces estéreo Dolby Atmos Sensor de huellas en pantalla PRECIO 999 euros

Una pantalla espectacular en un cuerpo con certificación militar

La trasera parece de fibra de carbono, pero es fibra de aramida.

Como digo, soy un amante de los ThinkPad. Me gusta mucho el diseño de estos portátiles de Lenovo y es algo que se transmite en un par de puntos de este ThinkPhone. El primero es la caja, minimalista, sin nada especial, pero con el logo ‘ThinkPad’ bien grande. Más allá de eso, lo cierto es que no tiene nada especial. Eso sí, el móvil es otro cantar. Tiene un tacto único y que confunde en los primeros momentos, pero deja que me explique.

Cuando sostienes un móvil de 1.000 euros, esperas encontrar materiales fríos y con un buen tacto, como el cristal. Sin embargo, el ThinkPhone se siente ‘gomoso’. No es la mejor primera impresión, pero lo cierto es que con el paso de los días me ha ido convenciendo más y más. Evidentemente, no es goma, sino fibra de aramida. Se trata de una fibra sintética que se utiliza, por ejemplo, para cuerdas y cables de paracaídas, pero también en equipos de protección contra incendios y una de sus variantes está presente en el Kevlar.

En la caja no viene una funda de cortesía y, tras una semana en la que ha estado boca arriba en mesas de terrazas y otras cuantas superficies, la trasera está como nueva. Además, según Motorola, es capaz de resistir caídas importantes sin sufrir un rasguño. Me ha terminado gustando, incluso el tacto, pero es tremendamente sucia. La grasilla de los dedos se queda a la mínima y el módulo de cámaras recoge polvo en su perímetro.

Tiene las esquinas ligeramente redondeadas que lo hacen muy agradable en mano, los laterales de aluminio se sienten genial y los botones de bloqueo/volumen, que también son metálicos, tienen un tacto muy premium, muy ‘clicky’. Considero que la ubicación de estos botones es buena, una asignatura que Motorola tenía pendiente, pero en la parte derecha tenemos un botón rojo que, por defecto, activa el modo Ready For y que está en una posición muy incómoda.

La fibra de aramida da un punto de protección a la trasera, pero aparte cuenta con certificación MIL-STD-810H, IP68 y la pantalla tiene protección Gorilla Glass Victus. Tenemos un espectacular panel P-OLED de 6,6 pulgadas. La resolución es FullHD+ y, por este precio, deberíamos haber tenido QHD+ (esta frase me la leerás más adelante también), pero lo cierto es que es muy buena para ver contenido.

El nivel de brillo es genial, con un máximo de 1.200 nits, y en exteriores no vas a tener ningún problema. Además, se ajusta automáticamente al nivel adecuado de manera precisa y rápida. No he tenido que retocar su intensidad en ningún momento.

La pantalla es brillante, con buenos colores y un sensor de brillo rápido y preciso que se adapta genial a las situaciones lumínicas.

Tiene un refresco de 144 Hz, pero no contamos con tecnología LTPO. Vas a poder configurar un refresco de 60, 90, 120 o 144 Hz, pero yo lo he tenido en modo automático que pasa entre 60 y 120 Hz. Por mi experiencia y pruebas, funciona genial, adaptándose de forma correcta al refresco máximo en las aplicaciones compatibles. Y bueno, para jugar o ver vídeos (el anime brilla con luz propia en este panel), es una muy buena pantalla. Me gusta que sea plana, pero con una ligera curvatura del cristal en los laterales, ya que así es muy cómodo navegar por gestos.

Los colores son vivos en el modo ‘Saturado’, que es el que he tenido puesto porque el ‘Natural’ me parece muy plano, y la sensibilidad de 360 Hz es más que suficiente para disfrutar de los videojuegos. Lo que no me ha gustado tanto es el sonido, y no por calidad global, sino por la potencia del altavoz situado en el auricular.

En conjunto, los altavoces tienen pegada, unos buenos graves y unos agudos que podrían ser algo más nítidos, pero que cumplen. Si estás cocinando y te pones un vídeo, o en la ducha con música, no tendrás queja. Ahora bien, cuando sostienes el móvil para ver un vídeo o jugar, notarás que el altavoz inferior es notablemente más potente que el superior, haciendo que la experiencia esté descompensada.

Está equipado con Dolby Atmos, pero realmente no soluciona nada y, si puedes, te recomiendo usar auriculares. Ahí tienes un montón de opciones de configuración, un ecualizador y es donde Atmos brilla con fuerza.

Potencia de sobra, aunque no a la última, y un Android casi stock

En el interior encontramos el Snapdragon 8+ Gen 1. No es el espectacular Snapdragon 8 Gen 2 que tan buenas noticias nos ha dado a nivel de eficiencia en el Xiaomi 13 Pro, en el Samsung Galaxy S23+ o en el OnePlus 11, pero sigue siendo un muy buen procesador si está acompañado de un buen sistema de disipación.

Vas a poder jugar sin problemas a ‘Genshin Impact’, ‘Call of Duty Mobile’ o al que le he estado dando estos días, ‘Diablo Immortal’ con calidad gráfica al máximo y buena tasa de frames por segundo. En Diablo, por ejemplo, con todo al máximo se mantienen muy estables los 60 FPS, pero en ocasiones (y en algunas localizaciones) hay bajones que rondan los 50 FPS. El móvil se calienta un poco, sobre todo en el marco superior y el lateral derecho, que son los más cercanos al procesador, pero no en la trasera.



Motorola ThinkPhone REALME GT 3 ONEPLUS 11 IPHONE 14 PRO SAMSUNG GALAXY S23+ ASUS ZENFONE 9 PROCESADOR Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8 Gen 2 Apple A16 Bionic Snapdragon 8 Gen 2 (for Galaxy) Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8 GB 16 GB 16 GB 6 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 5/6 (SINGLE/MULTI) 1.732 / 4.772 (6) 1.392 / 3.895 (6) 1.176 / 4.960 (5) 2.508 / 6.306 (6) 2.019 / 5.308 (6) 1.317 / 3.944 (5) 3D MARK Wild Life Unlimited 11.133 10.650 14.018 12.344 14.250 9.526 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 11.110 / 11.011 10.940 / 9.968 14.250 / 11.186 12.344 / 7.931 14.018 / 13.968 10.892 / 8.166 PCMARK WORK 15.461 18.081 11.406 - 15.823 16.243

En los test sintéticos de porta muy bien y en las pruebas de rendimiento sostenido vemos una estabilidad del 99% en el test de 3D Mark -algo espectacular-, pero una pequeña bajada de un 20% en el test de estrangulamiento térmico que pone al máximo la CPU. A los ocho minutos de comenzar la prueba -el test son 15 minutos-, el rendimiento baja del 100% al 80%, pero me gusta que el calor no se evidencia en la carcasa.

Y el rendimiento del sistema es espectacular. Tenemos una capa prácticamente de Android 13 stock con una personalización muy ligera que solo añade algunos gestos (agitar para encender la linterna), un modo Always-on Display que es de los más completos del mercado, la suite ofimática de Microsoft que podemos desinstalar si no la usamos y dos aplicaciones de Motorola. Estas apps están bien para cierto tipo de usuarios porque aglutinan diferentes parámetros de configuración del teléfono para que no tengamos que ir por los menús.

Motorola tiene uno de los modos AOD más completos. Si tienes notificaciones y mantienes pulsado el icono de la misma, te hace una previsualización sin tener que desbloquear el móvil.

El móvil vuela. La memoria UFS 3.1 es muy, muy rápida y juega a su favor la nula personalización del sistema. La multitarea es perfecta, no se me han cerrado aplicaciones, no he tenido tiempos de espera, los gestos funcionan de maravilla y todo va como esperas de un móvil de este precio. Además, como las animaciones son muy rápidas, no hay tiempos de espera. Sobre las actualizaciones, Motorola promete tres años de actualizaciones mayores de Android y uno adicional de parches de seguridad.

Para ir cerrando la experiencia de usuario, hablemos de la autonomía. Tenemos 5.000 mAh que me han dado para tres ciclos de uso de 41 horas, 36 horas y 36 horas. En el primer ciclo no jugué a nada, algo que sí hice en los otros dos. Me parece un buen total, ya que te aseguras día y medio de uso. Sobre el tiempo de pantalla, lo mínimo que he conseguido han sido seis horas y dos minutos. Con mi día a día, y con este brillo/SoC, considero que está bien y no tendrás queja.

Lo bueno es que carga bastante rápido con el cargador que viene en la caja. Tiene una potencia de 68 W y, a continuación, te dejo los tramos de carga:

15% en 3 minutos

50% en 12 minutos

75% en 21 minutos

100% en 39 minutos

Tener el 100% de esa cantidad de mAh en menos de 40 minutos está realmente bien y también tenemos carga inalámbrica, aunque en este caso de solo 15 W.

Biometría, seguridad y el botón rojo

El sensor de huellas está algo bajo para mi gusto, pero funciona espectacular.

Ahora bien, hablemos de seguridad. Lo primero es la biometría, con un sensor de huellas en pantalla que es óptico y que funciona de manera muy, muy precisa. No he tenido ningún problema en toda la semana, no he necesitado registrar varias veces la misma huella para minimizar problemas y mi única queja es que está muy cerca de la barbilla cuando sería más cómodo en una posición más centrada.

Podría ser ultrasónico, sí, pero bueno, la verdad es que funciona genial. El desbloqueo facial… no tanto. Es el sistema 2D que no es tan seguro, algo que la propia Google se encarga de enfatizar cuando estamos configurando dicho desbloqueo, pero además es que da muchos problemas cuando la luz ambiental no es óptima. En mi configuración recibí constantes avisos de “cara borrosa” o “no hay suficiente luz” cuando, realmente, había de sobra. Una vez configurado es muy rápido, pero no te lo recomiendo.

Ahora sí, vamos con la aplicación 'Moto Secure'. Llegó a comienzos de año como exclusiva de este móvil pero poco a poco ha ido implementándose en otros terminales de la marca. De hecho, su intención es que llegue a todos sus móviles con Android 13. Ahí es nada.

¿Qué ofrece? Básicamente, una carpeta segura en la que tengamos archivos tras un PIN, así como la posibilidad de ocultar aplicaciones como ‘apps tapadera’, realizar diferentes ajustes de conexión para protegernos al conectarnos en una wifi pública (aunque no tiene una VPN) y otra serie de ajustes de seguridad.

Tienes fácil acceso a un panel en el que puedes ver qué apps han utilizado el micro, la ubicación o la cámara para descubrir si hay algo raro, puedes gestionar fácilmente los permisos de las aplicaciones y, en definitiva, es una app que une todos los ajustes de seguridad de Android para que no tengas que ir navegando por los menús. Considero que es un buen añadido, pero no algo determinante para comprar el teléfono.

De hecho, pensaba que el botón rojo de la izquierda era el que permitía acceder a este 'Moto Secure', pero no. Se trata de un botón con una personalización bastante justita que nos permite configurar un toque para reproducir música, iniciar la grabadora de voz, iniciar la grabación de pantalla o abrir otra app de nuestra elección. Con dos toques abrimos las opciones de interconexión con un PC Windows.

El botón rojo no me ha parecido excesivamente útil y, además, la ubicación no me parece buena. Debería estar más centrado.

Con este sistema podemos hacer streaming de una app en la pantalla de Windows, copiar archivos al PC de manera inalámbrica, duplicar la pantalla o usar el móvil fácilmente como si fuera una cámara web, como lo que hace Apple con Continuity Camera. Yo lo he configurado para pausar/reproducir música, puede que tú le encuentres más utilidad.

En la oficina no necesitas hacer fotos

Llegamos al punto más polémico de este análisis. Y es que, cuando tienes entre manos un móvil de 1.000 euros, esperas que todo esté por encima de la media. El rendimiento, la autonomía, la pantalla y hasta los materiales cumplen de sobra, pero en las cámaras, el ThinkPhone se desploma.

En lo que a software se refiere, me gusta. Tenemos la clásica aplicación de Motorola que va ciertamente bien, con todas las opciones al alcance, sin tener que navegar por menús para encontrar herramientas básicas, con un modo RAW que guarda también archivos JPG procesados y cuya única pega es que tenemos un disparador algo lento. Al disparar en resolución completa también tenemos un retardo importante.

Pero bueno, la aplicación me gusta y tiene las opciones que debe tener, excepto un botón para un 2X digital que debería ser posible debido al sensor de 50 megapíxeles. Y ya que estamos hablando de esto, vamos con los sensores. Este principal cuenta con un tamaño de 1/1,5 pulgadas, por lo que no es el IMX766 de Sony. El píxel es de una micra, las lentes tienen apertura f/1.8 y están estabilizadas.

En situaciones de buena luz, el móvil cumple, pero tiene algunos problemas. En modo automático, la foto resultante es de 12 megapíxeles y presenta con unos colores que no se notan demasiado procesados, pero la escena general tiene un punto de exposición más alto de la cuenta. En resolución completa podemos ampliar muchísimo, pero las texturas tienen un efecto acuarela que resta mucha nitidez, así que te recomiendo disparar en automático.

El enfoque es bastante errático y hay ocasiones en los que tiene serios problemas para enfocar objetos cercanos. Esto es algo muy desconcertante porque en los ejemplos de fotos de comida enfocó a la primera, pero luego fui a una tienda de zapatillas, hice una foto a un modelo y no había manera de enfocar, ni siquiera pulsando en la pantalla. Y no es una cuestión de distancia de enfoque, simplemente… no enfocó.

RAW a la izquierda, JPG a la derecha. Si al RAW le levantas un pelín las sombras, queda perfecto. El problema es que el procesado de Motorola mete un punto de exposición a toda la imagen de manera automática.

En el modo Pro, puedes elegir disparar en RAW, obteniendo un archivo DNG que pesa unos 24 MB (frente a los tres o cuatro de los JPG del modo automático) y hay información que vas a poder recuperar a posteriori. En bruto, me gusta más la imagen RAW que el JPG procesado, ya que hay elementos quemados en el JPG que no deberían estar.

El procesado es algo plano, pero al menos el retrato es correcto y se mantiene la nitidez.

En general, el procesado de este móvil tira a la exposición un poco más elevada, algo que también vemos en la cámara delantera. Es un sensor de 32 megapíxeles con un tamaño de píxel de 0,7 micras y una apertura f/2.5. Creo que la nitidez es correcta, algo que se mantiene en el modo retrato, y el tono de mi piel también está bien calculado, pero me pasa lo mismo que con la cámara principal. Noto la imagen general sin fuerza, algo plana.

Si volvemos a la trasera, tenemos un gran angular de 13 megapíxeles f/2.2 con píxel de 1,12 micras y una amplitud de 120 grados. El procesado es muy similar (en colores y exposición) al de la cámara principal y no deforma las líneas en exceso siempre que nos coloquemos bien para hacer la foto, pero el HDR trabaja algo peor, recuperando menos detalle de las sombras y, pese a los 13 megapíxeles, veo una falta de detalle fino tanto en los fondos como en los primeros planos.

Angular vs gran angular. Hay ligeras diferencias, pero la más notable es que el gran angular levanta menos las sombras, haciendo que la imagen sea más plana, y el detalle fino es escaso.

De noche, que el gran angular no levante las sombras es una ventaja. El cielo no estaba tan gris como en la imagen con la cámara principal y, de hecho, ese tono más amarillento se corresponde más con la realidad.

De noche la cosa cambia totalmente y el procesado de cada una de las cámaras toma caminos distintos. El principal intenta recuperar más información, dando como resultado unos cielos levantados en los que solo aparece ruido. El color y exposición del gran angular, curiosamente, son más similares a los de la situación real, pero las fuentes de luz se meten en las lentes y esa falta de detalle fino es más evidente.

Te estarás preguntando para qué vale la tercera cámara. Es una cámara “de profundidad” de esas que no valen para mucho en móviles de gama de entrada/gama media y que, la verdad, no deberíamos encontrar en móviles de este precio, pero aquí está.

Pasando al vídeo, tenemos una resolución máxima de 8K30, pero te recomiendo que grabes a 4K60. Con el gran angular te quedarás en FullHD30 y con la frontal, de nuevo, puedes volver a resolución 4K, pero a 30 FPS.

Pese a la estabilización óptica, hay una gran presencia de procesado tanto en la estabilización electrónica como en los colores. En esto segundo tenemos un resultado plano, como en la fotografía y en la estabilización vemos artefactos cuando nos movemos y, además, en el inicio de cada clip verás que hay un pequeño “saltito”, que es cuando se ponen en marcha los sistemas de estabilización.

Motorola ThinkPhone, la opinión de Xataka

Al final, hay que ajustar cuentas y, como siempre, dependerá de las necesidades de cada usuario. En su haber, el Motorola ThinkPhone tiene una estabilidad bestial en software gracias a una versión de Android casi stock, buen hardware con una memoria muy rápida y un procesador que sigue siendo de los mejores y un añadido en seguridad que se agradece.

La pantalla me parece uno de los mejores puntos del teléfono, así como un diseño al que, cuando te acostumbras, le coges “cariño”. Que con ese tacto gomoso no tenga ni un arañazo es algo que me ha sorprendido, y para bien. El sonido podría ser algo mejor, pero cumple de sobra y el combo de carga más autonomía me ha convencido.

Al final, el rendimiento es espectacular y la sensación en el día a día es impecable gracias tanto al sistema como al tacto, pero habría que afinar el apartado fotográfico para una segunda generación.

La sensación en el día a día es impecable gracias tanto al sistema como al tacto, pero hay que afinar el apartado fotográfico para una segunda generación

Ahora bien, en el debe tiene algo que pesa a muchos usuarios: unas cámaras que no dan la talla en un móvil de este precio. Es como el debate de si los móviles gaming deben tener buenas cámaras y… bueno, puede que no necesitan las mejores, pero está claro que superiores a las de un gama media. En esto último el ThinkPhone flaquea, pero está claro que es un móvil para un tipo de usuario muy concreto que encontrará en la pantalla, en la buena conexión con Windows y en el excelente rendimiento sus principales motivos de compra.

8,6 Diseño 8,75 Pantalla 9 Rendimiento 8,75 Cámara 7 Software 9,25 Autonomía 8,75 A favor No es el más bonito, pero es resistente.

Autonomía y carga rápida.

Rendimiento bestial.

Muy buena pantalla. En contra Las cámaras no están a la altura.

La app Moto Secure está bien, pero no es exclusiva.

El precio es algo elevado.

Altavoces descompensados.



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Motorola Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

En Xataka | Guía de compra de móviles ultrarresistentes: certificaciones y estándares, funciones especiales y 11 teléfonos rugerizados