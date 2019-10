Motorola Moto G8 Plus, primeras impresiones: el más grande de Motorola busca su hueco en la gama media

Ayer fue el día de Motorola. La compañía nos dio a conocer los nuevos Moto E6 Play, Moto G8 Play y Moto G8 Plus, sus alternativas para competir en la gama media. Como su propio nombre indica, el Moto G8 Plus es el más potente de todos y en Xataka hemos tenido ocasión de probarlo para ver qué promete este dispositivos. Estas han sido nuestras primeras impresiones.

Resumiendo la apuesta del terminal, el Moto G8 Plus monta un panel LCD de 6,3 pulgadas con notch en forma de "U", un procesador Snapdragon 665 (de lo último de Qualcomm en la gama media), 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Detrás tenemos una triple cámara trasera con un sensor de 48 megapíxeles y delante una cámara de 25 megapíxeles.

Ficha técnica del Motorola Moto G8 Plus

Motorola G8 Plus Dimensiones y peso 9.1 milímetros de grosor

188 gramos Pantalla IPS LCD de 6,3 pulgadas

FullHD+ (2.280 x 1.080 píxeles)

Formato 19:9 Procesador Snapdragon 665 a 2GHz

GPU Adreno 610 Versiones 4/64GB

4/128GB

MicroSD hasta 512GB Cámara frontal 25 megapíxeles Cámaras traseras 48 megapíxeles f/1.7

16 megapíxeles f/2.2 ultra gran angular

5 megapíxeles f/2.2 bokeh Batería 4.000 mAh

Carga rápida de 18W Sistema operativo Android 9 Pie Conectividad 4G

WiFi 5

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

USB tipo C

Jack de 3.5mm

Infrarrojos

NFC opcional Otros Lector de huellas trasero Precio 269 euros

Grande y acabado en plástico

La gama Moto G siempre ha tenido una estética muy marcada, una estética que en este modelo se ha dejado de lado para optar por algo más parecido a los nuevos Moto One. De hecho, salta a la vista que el Moto G8 Plus es bastante parecido al Motorola One Action. Así, en la parte trasera tenemos el módulo con la cámara y el lector de huellas incrustado en el logo de la marca, USB tipo C en la parte inferior y jack de auriculares en el canto superior, un elemento que Motorola ha querido conservar en su nuevo dispositivo.

La trasera está acabada en plástico y es algo que se nota el tacto. Basta con darle unos cuantos toques a la trasera y tenerlo en mano unos minutos para darse cuenta de que no siente premium, aunque tampoco estamos pagando por ello. El módulo con las cámaras sobresale bastante y hace que el teléfono se tambalee cuando lo dejamos sobre la mesa, además de que las huellas se quedan bastante marcadas. Nada que no solucione con una funda como la transparente que Motorola incluye en la caja.

El módulo de la cámara sobresale y en la trasera se quedan marcadas las huellas, aunque Motorola incluye una funda en la caja para ponerle remedio

Es bastante grande, pero es lo que tiene meter una pantalla de 6,3 pulgadas. Como móvil grande que es, usarlo con una sola mano es complicado, y que pese 188 gramos no ayuda. Sin embargo, la sensación en mano es de robustez, pero quizá sea algo que depende más de los gustos de cada usuario. Hay quien prefiere móviles ligeros y gente como un servidor, que prefiere que el peso sea más elevado.

Como detalle interesante, el botón "Home", el que usaremos para encender y apagar el móvil, tiene un sutil grabado que nos permite localizarlo fácilmente deslizando el dedo por la trasera. Y ya que hablamos de botones, decir que tanto el de desbloqueo como el lector de huellas están en una posición muy cómoda, justo donde reposan los dedos pulgar e índice.

En cuanto a biometría, tenemos el ya mencionado lector de huellas y desbloqueo facial en dos dimensiones. El primero funciona rápido, pero hasta que se desbloquea la pantalla pasa un segundo, y eso hace que la experiencia no sea tan fluida. El mismo patrón se repite con el desbloqueo facial, que requiere que haya buena luz, que miremos el móvil de frente y que esperemos un momento entre que nos detecta y se desbloquea. Mi impresión es que no es tanto algo de hardware, sino de software, así que será cuestión de limar asperezas.

Una pantalla que promete, aunque sea LCD

A pesar de que en los últimos tiempos hemos visto a los paneles OLED imponerse (hay quien apunta que son el futuro de la industria), Motorola ha optado por un panel IPS/LCD. Este, como decíamos antes, tiene una diagonal de 6,3 pulgadas con resolución FullHD+ (2.280 x 1.080 píxeles) y formato 19:9. Se ve bien y está bien calibrada, los colores están bien gestionados y no hay problemas con los ángulos de visión, o al menos eso extraigo a falta de probarla en mayor profundidad.

Como punto a tener en cuenta, he echado en falta algo más de brillo máximo. Esto es algo que puede apreciarse al sacar el teléfono a la calle y exponerlo a luz directa. También hemos detectado algún que otro fallo en el brillo automático, que hace que la pantalla se oscurezca o se ponga más brillante sin motivo aparente. Esto último es algo que podría arreglarse fácilmente mediante software y cabe esperar que futuras actualizaciones lo hagan.

En cuanto al notch, sin novedades. Aunque parece haber en el horno un Motorola con cámara pop-up (Moto One Hyper, dicen las filtraciones), la firma ha apostado por un notch en forma de "U" de lo más convencional. Estamos acostumbrados a estas implementaciones desde hace tiempo y ya no es algo que moleste en exceso (de nuevo, a gusto del consumidor). Eso permite arañar un mayor ratio pantalla/frontal, pero no significa que no haya marcos. Los hay, arriba y abajo, y generosos.

La pantalla se estira hacia los laterales, pero tiene marcos tanto arriba como abajo

Sea como fuere, una pantalla tan grande se traduce en una experiencia multimedia más inmersiva. Si eres aficionado a ver películas o vídeos desde el móvil, con el Motorola Moto G8 Plus vas a ir más que servido. Quedamos a la espera de poder exponerla a más escenarios para ver cómo se comporta.

Rendimiento: una configuración conocida

Dejamos de lado el exterior y pasamos a hablar de lo que el Moto G8 Plus nos ofrece en términos de rendimiento. Si sacamos el bisturí y abrimos el motor veremos 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno y el procesador Snapdragon 665, es decir, una configuración muy, muy similar a la del Xiaomi Mi A3, y eso ya nos da buena espina.

No he tenido ocasión de pasar horas y horas jugando y usarlo como mi móvil personal, pero sí he podido echarme algunas partidas a 'Call of Duty: Mobile' y 'Mario Kart Tour' y sin problemas. Puede jugarse en una calidad decente, sin caídas de frames y sin lag de ningún tipo. Lo mismo con aplicaciones como Twitter, Instagram o Chrome. Es un gama media de 2019 con todas las de la ley y el rendimiento no parece que vaya a ser uno de sus puntos negativos.

El rendimiento no parece que vaya a ser un problema en el nuevo Moto G8 Plus

Algo que pude notar durante el rato que estuve jugando a 'Call of Duty: Mobile' es que el Moto G8 Plus se calienta. No es nada grave ni es de estos calentamientos que llaman la atención por su alta temperatura, pero sí es cierto que no tardé demasiado en notar el calor. Reseñable también el generoso aumento del amperaje de la batería: 4.000 mAh, mil más que la generación anterior. Tiene carga rápida y el cargador compatible viene en la caja.

Hasta aquí todo bien, pero hay un punto que no me ha gustado: el sistema operativo. Android 10 lleva ya tiempo en el mercado y, a pesar de ello, Motorola ha lanzado su Moto G8 Plus con Android 9 Pie, es decir, que no está actualizado. Habría agradecido que el dispositivo viniese con la última versión de Android bajo el brazo (de hecho, sería algo diferencial en la gama media), pero lo que hay es lo que hay. Es una capa de personalización muy parecida a Android Stock y seguimos viendo las Acciones Moto que permiten configurar cosas como la navegación gestual.

Triple cámara, 48 megapíxeles y un gran angular peculiar

Terminamos hablando de fotografía. Como decía anteriormente, prefiero esperar a poder analizar el terminal en mayor profundidad para sacar conclusiones más reposadas, pero por lo que he podido probar debo decir que el sabor de boca que me llevo es agradable. El Motorola Moto G8 Plus tiene tres cámaras traseras de 48+16+5 megapíxeles, siendo el sensor secundario un gran angular y el tercero un sensor de profundidad. El cuarto elemento que hay en el módulo no es una lente, sino un sistema de enfoque láser.

Como sucede en todos los dispositivos que incorporan un sensor de 48 megapíxeles, en la práctica las fotos son de 12 megapíxeles ya que se usa la tecnología Pixel Binning y se combinan cuatro píxeles en uno. Para aprovechar el sensor al máximo hay que hacerlo activando el modo de 48 megapíxeles.

Los resultados preliminares son aceptables, con un HDR capaz de recuperar los fondos quemados y levantar ligeramente las sombras (menos de lo que me habría gustado). Motorola ha hecho un buen trabajo con el procesado de imagen, dejando de lado los filtros y la edición agresiva para optar por unos colores más fieles a la realidad. Me parece que es la opción más adecuada, aunque es cierto que echo en falta un mejor rango dinámico.

Los selfies tiene una resolución de 25 megapíxeles y el nivel de detalle del sujeto es bueno. La foto sale nítida, al menos de día, aunque cuando ampliamos podemos ver que aparece cierto efecto acuarela no demasiado preocupante. El HDR cumple su trabajo y recupera bastante detalles del fondo, aunque cuando hay luces altas la foto puede salir quemada.

En cuanto al modo retrato, buenas primeras impresiones. El recorte es preciso, el nivel de detalle es correcto y el bokeh se aplica de forma gradual. Como recomendación, las fotos salen mejor (o al menos, más naturales) si te acercas más a la persona, ya que el angular de la cámara principal es bastante amplio.

Lo mismo con la cámara delantera. Buen recorte, incluso en zonas complicadas (el fondo no era fácil) y nivel de detalle aceptable. Vemos el mismo patrón que con los selfies, es decir, que a simple vista la foto tiene buen nivel de detalle, pero cuando ampliamos se nota que está ligeramente lavada.

Decíamos antes que el dispositivo cuenta con un gran angular. Este sirve para convertir el móvil en una "cámara de acción" y grabar vídeo en horizontal sujetando el teléfono en vertical. De hecho, no te deja usarlo salvo que sujetes el móvil en dicha posición. Más allá de la curiosidad, lo cierto es que se echa en falta más rango dinámico y una mejor estabilización.

El Motorola Moto G8 Plus apunta maneras en un rango de precios complicado

Con el Moto G8 Plus, Motorola parece haber dado algunos pasos hacia delante para competir en la gama media. Es un terminal grande, con un rendimiento correcto, una batería generosa y una cámara que, al menos a priori, no parece destinada a decepcionar. En cuanto al almacenamiento interno, que entiendo que 64 GB puedan ser pocos para algunos usuarios, destacar que el Moto G8 Plus es compatible con tarjetas microSD, así que lo que en una primera instancia podría ser un punto negativo, realmente no lo es tanto.

Queda por ver cómo queda contra sus competidores directos, pero el Moto G8 Plus puede ser una buena alternativa para los que quieran algo asequible y con Android casi puro

A falta de probarlo en mayor profundidad, y obviando el hecho de que llega con Android 9 Pie como sistema operativo, creo que el Moto G8 Plus podría ser una alternativa perfectamente viable para los que busquen un gama media asequible con una experiencia más cercana a Android Puro. El terminal llegará a mediados de noviembre a un precio de 269 euros para la versión de 4/64 GB, y eso lo sitúa en terreno pantanoso.

Compañías como Xiaomi o Realme han copado este rango de precios con varias alternativas y el Motorola Moto G8 Plus se queda ligeramente por debajo si nos ceñimos estrictamente a las especificaciones y a los números. Si bien el móvil apunta maneras, queda por ver cómo se desenvolverá contra estos dos fieros competidores. Esperaremos al análisis para salir de dudas.