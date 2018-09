Lenovo ThinkPad X1 Extreme, primeras impresiones: un ThinkPad «de raza» con alma profesional y una configuración sin concesiones

De todos los equipos presentados por Lenovo durante la edición de IFA que se celebró la semana pasada, y fueron unos cuantos, el único que compitió con este ThinkPad X1 Extreme si nos ceñimos a su cuota de popularidad fue el convertible Yoga Book C930. Este último lo tenía relativamente fácil porque su doble pantalla llamaba mucho la atención, y, a priori, este ThinkPad «solo» contaba con el aval de ser la versión más ambiciosa de una veterana familia de ordenadores portátiles para uso profesional.

La espera que tuvimos que soportar los periodistas de los medios especializados para probar ambos equipos fue similar, por lo que lo justo es declarar un empate técnico entre ellos. En popularidad, por supuesto. Al margen de eso, este Thinkpad no tiene nada que ver con el llamativo Yoga Book C930 que le disputó la atención de los que asistimos a la presentación de Lenovo. Es sobrio y aparentemente poco llamativo, pero tiene esa 'aura' profesional y rigurosa que lo dota de cierto encanto. Y, sobre todo, presume de la coletilla «X1 Extreme», que nos anticipa que no estamos ante un ThinkPad cualquiera.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme: especificaciones técnicas

Este ordenador portátil, como es habitual, está disponible en varias configuraciones. La muestra que pude probar en la presentación de Lenovo tenía una de las más ambiciosas y contaba con una pantalla con panel LCD IPS 4K UHD con HDR y un microprocesador Intel Core i7 de octava generación. En la tabla de especificaciones que tenéis debajo de estas líneas podéis ver que los componentes que varían en función de la configuración son la pantalla, la CPU, la cantidad de RAM, y, por último, el número y la capacidad de las unidades SSD. ¡Ah! Y también el sistema operativo, que puede ser Windows 10 Home o Pro.

Al margen de su resolución, Lenovo se ha decantado por paneles LCD de tipo IPS, lo que nos asegura, cuando menos, una reproducción de los colores convincente y unos ángulos de visualización amplios. Las sensaciones que me ofreció el panel IPS 4K UHD de la unidad que pude probar coinciden con estas expectativas, aunque, como podéis intuir si os fijáis en las fotografías que ilustran este artículo, la iluminación del pabellón en el que estaba expuesto el equipo no era en absoluto la idónea para llegar a conclusiones definitivas acerca de la calidad de esta pantalla.

Este equipo está disponible con dos pantallas de 15,6" diferentes, una con resolución Full HD y la otra 4K UHD, pero ambas apuestan por paneles LCD de tipo IPS

Un dato interesante: solo el panel IPS con resolución 4K es multitáctil. La pantalla de las versiones que cuentan con el panel IPS Full HD carece de esta prestación. Otro dato que merece la pena que tengamos en cuenta acerca de la pantalla es que el panel 4K asegura una reproducción del color más precisa que el Full HD (como reflejan las especificaciones que tenéis en la tabla), y, además, es sensiblemente más luminoso (está 100 nits por encima del Full HD).

Vamos ahora con el microprocesador. Como cabe esperar de un equipo que está a punto de llegar al mercado, cuenta con microprocesadores Intel Core de octava generación con un máximo de 6 núcleos físicos y 12 hilos de ejecución (threads). Y, curiosamente, aunque su vocación es decididamente profesional este ThinkPad no se conforma con la lógica gráfica integrada en la CPU de Intel; también tiene un procesador gráfico GeForce GTX 1050 Ti de NVIDIA con 4 GB GDDR5 que debería permitirle sentirse cómodo en los escenarios de creación artística y de contenidos.

Otro apartado en el que merece la pena que nos detengamos es la conectividad de este portátil. En la vertiente inalámbrica cuenta con WiFi 802.11ac de doble banda y Bluetooth 5.0. Y entre sus conexiones físicas destacan sus cuatro puertos USB 3.1, dos de ellos de segunda generación y compatibles con Thunderbolt 3, y una salida HDMI 2.0 capaz de transportar señales 4K UHD a 60 Hz. Como veis, tiene una conectividad bastante completa.

LENOVO THINKPAD X1 EXTREME PANTALLA - 15,6 pulgadas Full HD LCD IPS antirreflejos (1.920 x 1.080 puntos) de 300 nits y gama de colores al 72%

- 15,6 pulgadas multitáctil LCD IPS 4K UHD con HDR antirreflejos y antimanchas, 400 nits, profundidad de color de 8 + 2 bits de Adobe al 100% con Dolby Vision y compatibilidad con lápiz externo MICROPROCESADOR - Intel Core i5/i7 vPro Serie H de octava generación (con hasta 6 núcleos)

- Intel Core i5/i7 Serie H de octava generación (con hasta 6 núcleos) PROCESADOR GRÁFICO NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB GDDR5) RAM Hasta 64 GB DDR4 2.666 MHz SSD Hasta 2 unidades (2 TLC PCIe M.2 2280) para un máximo de 2 TB SONIDO Dolby Audio Premium y Dolby Atmos para auriculares SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Home o Windows 10 Pro CONECTIVIDAD WiFi 802.11ac 2 x 2 y Bluetooth 5.0

2 x USB 3.1 1ª gen, 2 x USB 3.1 Tipo C 2ª generación, 1 x HDMI 2.0, lector de tarjetas SD 4 en 1, 1 x RJ-45 y 1 x jack micrófono/auriculares DIMENSIONES Full HD: 361 x 245 x 18,4 mm

4K táctil: 361 x 245 x 18,7 mm PESO Full HD: 1,7 Kg

4K táctil: 1,8 Kg BATERÍA 4 celdas, 80 Wh con tecnología de carga rápida PRECIO Desde 1.749 euros





Señas de identidad 'ThinkPad': diseño, construcción, teclado y touchpad

Como podéis ver en las fotografías que ilustran este artículo, este ordenador portátil respeta escrupulosamente las líneas de diseño tradicionales de la gama ThinkPad desde que era propiedad de IBM. Y esto juega tanto a su favor como en su contra debido a que es un diseño serio y sobrio que gusta a algunas personas y que encaja bien en su vocación profesional, pero que no suele convencer a los usuarios que buscan un equipo con una estética más moderna y menos seria.

Su chasis es de fibra de carbono y aluminio, lo que lo dota de una gran robustez y ligereza

No obstante, esto no significa que carezca de ciertos toques de modernidad. Las medidas de su chasis no son impactantes, pero es bastante estilizado. Además, los marcos laterales de la pantalla son reducidos (aunque el superior y el inferior no lo son tanto), y su bisagra permite abatir la pantalla hasta que forme con el teclado un ángulo de 180 grados, algo que puede resultar útil si nos decantamos por alguna de las versiones con panel multitáctil 4K UHD.

Como acabamos de ver, en lo que concierne al diseño este equipo es relativamente controvertido, como lo ha sido siempre la familia ThinkPad tradicional, pero se siente mucho más cómodo cuando profundizamos en su construcción. Y es que buena parte de su chasis es de fibra de carbono, un material que destaca por su ligereza y dureza. De hecho, tiene propiedades mecánicas similares a las del acero, pero es mucho más ligero.

Además, las zonas más sensibles al desgaste, como, por ejemplo, la parte inferior del teclado sobre la que solemos reposar nuestras muñecas cuando escribimos, es de aluminio, que también es un material ligero, rígido y ofrece una elevada resistencia al desgaste por rozamiento. Durante la prueba me fijé mucho en su construcción porque es un apartado importante en un ordenador portátil que está pensado para acompañarnos a casi cualquier parte, y que no tiene por qué recibir un trato delicado. Y me gustó.

Vamos ahora con el teclado. Es resistente a salpicaduras y está retroiluminado con diodos LED de color blanco (la retroiluminación RGB les sienta mejor a los equipos para jugones). Pero lo que más me gustó de él durante los minutos que pude utilizarlo fue una casi total ausencia de oscilación transversal en las teclas (una característica que reduce la fatiga mecánica en las articulaciones de nuestras manos), y también el hecho de que el recorrido de las teclas es el adecuado en una máquina concebida para trabajar (sospecho que es de unos 1,3 mm).

Un apunte más: en el margen derecho del teclado reside el lector de huellas dactilares, un elemento que, si bien puede resultar prescindible en los ordenadores portátiles domésticos, es muy necesario en los equipos profesionales. Además, esta ubicación me parece la idónea porque no resulta intrusiva. Un buen ejemplo que ilustra dónde, en mi opinión, no se debe colocar este lector biométrico es Mi Laptop Air de Xiaomi, un portátil que me encantó cuando lo analicé, pero en el que no pude resistirme a criticar que tuviese el lector de huellas dactilares integrado en la esquina superior derecha del touchpad.

El touchpad, por su parte, está recubierto por una fina lámina de vidrio que reduce su sensibilidad al desgaste. Su calidad es equiparable a la del teclado: responde bien tanto al toque como al arrastre, por lo que no tengo nada que objetar. Y, como cualquier ThinkPad que se precie de pertenecer a esta familia, este X1 Extreme tiene el «pinganillo rojo» que, a modo de diminuto joystick, nos permite manipular el desplazamiento del puntero en Windows 10. En determinadas circunstancias puede ser una alternativa interesante al touchpad.

Otra forma de desmarcarse: tiene Dolby Vision y Atmos

El espacio en el que tuve la oportunidad de probar este portátil pocos minutos después de la presentación de Lenovo en IFA no era el adecuado para percibir con precisión las prestaciones del panel IPS de su pantalla. Aun así, pude darme cuenta de que tenía mucha calidad. De hecho, me recordó a la estupenda pantalla 4K UHD del Yoga 920 de la misma Lenovo que analicé hace varias semanas.

La versión de este equipo con panel 4K UHD es compatible con contenidos con codificación Dolby Vision

Aunque las dos pantallas con las que está disponible este equipo tienen el mismo tamaño (15,6 pulgadas) y utilizan el mismo tipo de panel (IPS), las especificaciones del modelo con resolución 4K UHD son claramente superiores a las de la pantalla Full HD. La de mayor resolución es 100 nits más luminosa (lo que le permite alcanzar los 400 nits) y tiene una mayor profundidad de color, lo que la habilita para cubrir el 100% del espacio de color Adobe RGB.

La mayor ambición del panel 4K UHD tiene una consecuencia más que resulta muy interesante: hace a esta versión de este equipo compatible con Dolby Vision. Y esto quiere decir que debe ser capaz de reproducir correctamente contenidos con codificación Dolby Vision HDR y sonido Dolby Atmos. Sí, también incorpora la tecnología Atmos, pero solo cuando utilizamos la salida de auriculares. Aun así, no está nada mal.

Desafortunadamente, durante la prueba no tuve la oportunidad de comprobar qué tal rinde la pantalla 4K UHD de este ThinkPad con contenidos con codificación Dolby Vision (queda pendiente si en el futuro se presenta la oportunidad de preparar para vosotros un análisis a fondo de este equipo), pero al menos mis sensaciones iniciales son buenas. Y, sobre todo, la compatibilidad con este estándar desarrollado por Dolby asegura que el panel es capaz de reproducir el color con precisión y que restituye las imágenes con un rango dinámico notable.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme, la opinión de Xataka

El procesador gráfico dedicado con el que cuenta este equipo, que, como hemos visto, es un GeForce GTX 1050 Ti de NVIDIA, no debe despistarnos: este ThinkPad X1 Extreme es un portátil decididamente profesional. Lo que más me ha gustado de él durante mi primera toma de contacto es su construcción, que indiscutiblemente está muy cuidada, la estupenda calidad de su pantalla (aunque me quedé con ganas de analizarla más a fondo) y sus especificaciones globales, que me parecen muy equilibradas.

Me parece curioso, y acertado, que, a pesar de que se trata de un equipo profesional, Lenovo no ha descuidado el apartado multimedia. La presencia de la GPU de NVIDIA de la que acabo de hablaros y del sonido Dolby Atmos lo refleja con claridad. Incluso su conectividad me parece que está bien planteada. En mi opinión la principal barrera con la que se va a encontrar esta propuesta deriva de su diseño, que a algunas personas les va a parecer demasiado sobrio. Pero es la misma razón por la que posiblemente otros usuarios se van a decantar por este ThinkPad. Ya sabemos que «nunca llueve a gusto de todos».

No me gustaría terminar este artículo sin recordaros antes que se trata de una primera toma de contacto. Es posible que en el futuro podamos preparar para vosotros un análisis pormenorizado de este ordenador portátil que nos permitirá indagar en todo lo que ahora ha quedado «en el tintero», como son su rendimiento en nuestro banco de pruebas, las prestaciones de su pantalla y su calidad de sonido, entre otros elementos de juicio.

Espero que estas primeras impresiones sirvan al menos para saciar mientras tanto la curiosidad de los usuarios que tienen en mente hacerse con un nuevo ordenador portátil profesional. Este, a priori, parece un candidato digno de ser tenido en cuenta.

