Huawei MediaPad M6, análisis: así es la experiencia de usar una tablet de gama alta sin rastro de Google

Huawei es una de las pocas marcas que siguen apostando por el sector de las tablets, un sector que Apple ha monopolizado con sus iPad. La última en llegar por parte de la empresa china es la Huawei MediaPad M6, una tablet que no solo se configura como una tablet de gama alta, sino también como la primera tablet Android que llega a nuestras fronteras sin rastro de las aplicaciones de Google, y ya ha pasado por nuestro taller para su respectivo análisis.

La Huawei MediaPad M6, o mejor dicho, su sistema operativo, se ha visto afectado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y, por ende, por el bloqueo a la empresa por parte de Trump. Y es que la Huawei MediaPad M6 llega con Android 10 bajo el capó, pero para bien o para mal, los servicios de Google son parte fundamental del día a día de casi cualquier usuario europeo, y estos no están. La pregunta que toca hacerse es si en un producto tan enfocado al contenido multimedia es posible vivir sin ellos Salgamos de dudas.

Ficha técnica de la Huawei MediaPad M6

HUAWEI MEDIAPAD M6 DIMENSIONES Y PESO 257 x 170 x 7,2 mm

498 gramos PANTALLA IPS/LCD de 10,8 pulgadas

Resolución WQXGA (2.560 x 1.600 píxeles)

280 ppp

Formato 16:10 PROCESADOR Kirin 980

GPU Mali-G76 MEMORIA RAM 4 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 64 GB ampliables con tarjetas microSD CÁMARA TRASERA 13 MP

Flash LED CÁMARA DELANTERA 8 MP SISTEMA OPERATIVO Android 10 con EMUI 10

Sin Google Mobile Services BATERÍA 7.500 mAh CONECTIVIDAD LTE

WiFi ac

Bluetooth 5.0

USB tipo C

GPS OTROS Jack de 3,5 mm

Cuatro altavoces

Certificación Harman Kardon PRECIO 349 euros

Diseño: buen tamaño y grosor reducido

Como siempre solemos hacer, empecemos hablando del diseño. La Huawei MediaPad M6 está acaba en metal, aunque lo cierto es que al tacto no siente tan premium como podría sentirse un iPad o una Galaxy Tab S6. Con esto no quiero decir que el tacto recuerde al plástico, ni mucho menos, pero es cierto que para una tablet de gama alta en la trasera nos ha faltado algo más.

En la parte trasera tenemos el nombre de la marca, el nombre de Harman Kardon y el pequeño módulo con la cámara justo al lado del flash LED. Entiendo la idea del módulo para implementar la cámara en un cuerpo tan fino (ahora hablaremos de las dimensiones), pero sobresale ligeramente del chasis, lo que hace que al dejar la tablet sobre una mesa se tambalee si golpeamos las esquinas

Detalle de los micrófonos en la zona superior.

Pasamos así a hablar de los marcos. El lateral izquierdo está completamente vacío; el superior aloja dos altavoces junto a cuatro micrófonos con cancelación de ruido para videollamadas o jugar online; el lateral derecho acoge los botones de volumen, el de encendido, el puerto USB tipo C y la ranura para la SIM o la tarjeta microSD y en el inferior otros dos altavoces junto a unos pines POGO para conectar una funda con teclado Bluetooth. Destacar el lector de huellas, que en este caso se ha incorporado en el marco delantero, a la derecha, justo donde cae el dedo, cuyo rendimiento es bastante bueno.

Dicho esto, ¿cómo se siente en mano? Bastante bien. Es una tablet grande y delgada, apenas siete milímetros, y un peso aceptable. Pesa cerca de 500 gramos, que viene a ser lo mismo que el iPad de 10,2 pulgadas de 2019, así que la experiencia es bastante correcta. No se hace pesado tenerla en la mano mucho rato, aunque habría agradecido que los marcos fuesen algo más reducidos para darle todavía más protagonismo a la pantalla, que ocupa un 77% del frontal.

Punto positivo por la ubicación de los altavoces y de los botones de encendido y volumen, ya que la forma más natural para sujetar la tablet, debido a su formato, es en horizontal. Dado que los altavoces están abajo y arriba, no los obturaremos cuando veamos películas o vídeos. Los botones, por su parte, son accesibles con el dedo pulgar de la mano de la derecha y no hace falta hacer movimientos raros.

Mención especial para el jack de auriculares, que sigue estando presente en esta tablet. Por otro lado, punto negativo para la ubicación del USB tipo C, que está colocado justo donde reposamos la mano derecha al sujetarla con dos manos, lo que hace algo incómodo usarla a la vez que la cargamos.

Pantalla y audio: dos apartados que destacan

Vista la Huawei MediaPad M6 por fuera, conviene hablar de dos de los que, sin lugar a dudas, son sus principales bazas: la pantalla y el sonido. El frontal lo protagoniza una enorme pantalla de 10,8 pulgadas con resolución WQXGA, que viene a ser 2.560 x 1.600 píxeles, lo que se traduce en una densidad de 280 píxeles por pulgada. Que la densidad de píxeles no haga saltar alarma, porque a pesar de que no sobrepasa la barrera mínima imaginaria de los 300 ppp, los píxeles de los iconos y de los objetos no se aprecian a simple vista.

La pantalla se ve realmente bien y el nivel de brillo es correcto, suficientemente alto para usarla a plena luz del día como suficientemente bajo para usarlo de noche, más aún si activamos el modo noche que viene implementado a nivel de sistema y que se aplica en toda la interfaz. El panel está bien calibrado y los colores tiene un punto de saturación correcto. Desde los ajustes podemos cambiar la temperatura y el modo de color, pero mi recomendación personal es dejarlo en "Vívido", como viene de fábrica.

En una época en la que las pantallas OLED están a la orden del día, quizá me habría gustado más que Huawei hubiera apostado por dicha tecnología en lugar de por un panel IPS, no por los colores, que ya hemos dicho que están bien saturados, sino por la profundidad de los negros y el contraste. Pero insisto, la experiencia de visionado de contenido multimedia es más que correcta, aunque llegar a él no es que sea precisamente sencillo.

Y si para consumir contenido multimedia me ha gustado mucho, para trabajar no tanto. Como te puedes imaginar, servidor se gana la vida escribiendo delante de una pantalla, y la de la Huawei MediaPad M6 es, para mi gusto, algo alargada para trabajar. No es una tablet que me haya gustado para productividad, aunque puede valer para escribir algún texto o editar fotos si fuera necesario, pero si buscas una tableta para ver películas o series, navegar o leer, es una candidata a tener en cuenta... más o menos. Hablaremos de todo esto en el apartado siguiente.

En cuanto al sonido, se puede describir con una sola palabra: sobresaliente. Los cuatro altavoces estéreo suena limpio, nítido, tienen buenos graves, pegada y ofrecen una sensación envolvente gracias a Dolby Atmos en aplicaciones como Spotify o reproduciendo películas. Es una de las experiencias sonoras más positivas que he tenido en una tablet y al César lo que es del César: Huawei ha hecho un trabajo estupendo con sus altavoces.

Rendimiento y software: mucho músculo para un SO que se queda corto

Hasta ahora todo ha sido positivo, pero toca hablar del rendimiento y del software y aquí la cosa cambia radicalmente. La Huawei MediaPad M6 es un coche deportivo sin ruedas, es un dispositivo que tiene todos los ingredientes para ser una tablet de gama alta hecha y derecha, pero a la que le falta algo que, para bien o para mal, todos usamos a diario: los servicios móviles de Google, también conocidos como GMS por sus siglas en inglés.

Como era de esperar, la Huawei MediaPad M6 mueve todo lo que pidamos, desde juegos pesados como 'Fortnite' y 'Call of Duty: Mobile' hasta aplicaciones del día a día como Twitter, y lo hace sin despeinarse. El rendimiento es sobresaliente gracias a ese Kirin 980 que ya conocemos de otros terminales de la marca como el Huawei P30 Pro. Es un SoC de gama alta y ofrece un rendimiento propio de la liga en la que compite. No hay lag ni tirones de ningún tipo.

La RAM quizá se nos antoja algo escasa, ya que 4 GB empiezan a quedarse un poco cortos cuando ejecutamos varias tareas y queremos movernos entre ellas indistintamente. Lo mismo puedo decir de la memoria interna, que sí, es ampliable, pero 64 GB para un dispositivo que posiblemente se llene de contenido y juegos pueden ser pocos para algunos usuarios. Si solo la quieres para ver contenido en streaming o leer, sin problema. Para los que se fijen en los benchmarks, he aquí los resultados:

AnTuTu : 336.465.

: 336.465. GeekBench 4 (single/multi) : 3.280/9.725.

: 3.280/9.725. GeekBench 5: no disponible.

El problema de fondo, el verdadero problema, está en el software. Dado que Huawei está pasando por la situación por la que está pasando, la MatePad 6 viene sin el ecosistema de aplicaciones de Google, y eso es algo que afecta, mucho y para mal, en el día a día. Se nota nada más iniciarlo, ya que no podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, sino con un Huawei ID que tendremos que crear sola y exclusivamente para usar la tableta, salvo que ya tengamos uno creado de antemano, claro está.

Así luce AppGallery, la tienda de aplicaciones de Huawei.

Es raro tener un dispositivo Android que no permite abrir Google Play Store nada más encenderlo para descargar juegos, Netflix, Spotify o cualquier aplicación del día a día. La solución es App Gallery, la tienda propia de Huawei que te recibe con un anuncio a pantalla completa que puedes saltar a los tres segundos. No sería un problema mayor si las aplicaciones populares estuvieran allí disponibles, pero no es así. No están ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni YouTube, ni Gmail, ni Google Fotos... La única forma para instalar estas aplicaciones es con APKs, y tampoco todas.

Twitter, por ejemplo, se puede instalar en formato APK, iniciar sesión como normalmente y listo, al igual que Facebook e Instagram. Sin embargo, la cosa cambia cuando intentamos hacer lo mismo con YouTube, que nos deja instalarla pero no ejecutarla porque faltan todos los Google Mobile Services. Y sí, se pueden instalar si sabes cómo hacerlo, pero nosotros hemos preferido no hacerlo para poder explicar la experiencia que se encontrará cualquier usuario no avanzado si opta por el dispositivo.

Esto es lo que devuelve AppGallery cuando buscas "Facebook"...

... cuando buscas Gmail...

... o cuando buscas YouTube.

¿Qué opciones quedan? Acostumbrarse a AppGallery o buscarse la vida con tiendas de terceros. Yo busqué los APKs manualmente al principio desde APKMirror, que es de fiar, pero allí no está Spotify, por ejemplo, así que opté por la vía rápida: Aptoide. Allí suele estar todo, pero no todas las aplicaciones están verificadas y todo sea dicho, la sensación al descargar una app de una tienda que no tiene las garantías de Google Play y en la que debes introducir las credenciales de un servicio que estás pagando mensualmente no era la mejor. A YouTube se puede acceder desde el navegador, menos es nada.

El modo oscuro de EMUI se aplica a toda la interfaz.

Dicho esto, en cuanto a opciones que nos ofrece el SO tenemos modo oscuro nativo, que se aplica a toda la interfaz, Dolby Atmos para cambiar los modos de sonido, reconocimiento facial, un gestor de contraseñas, bloqueo de aplicaciones y caja fuerte, un limpiador de memoria, balance digital (como Bienestar Digital de Google), un gestor del dispositivo, tienda de temas y el "Rincón de niños", una app enfocada a los peques de la casa que viene a ser una especie de control parental.

Con el modo escritorio tenemos una experiencia más similar a la de un PC de sobremesa.

Decía antes que no me gustaba demasiado para productividad, pero no quiero dejar pasar la ocasión de hablar del modo escritorio, que adapta la interfaz de la tablet y la convierte en algo más similar a un PC. Permite tener varias aplicaciones abiertas, modificar los ajustes desde la barra de navegación y convertir la tablet en un ordenador miniaturizado. Insisto en que me parece pequeño para trabajar, pero seguramente agradecería tener esa opción si alguna vez debo hacer algo rápido y solo tengo la tablet a mano.

El sistema operativo se mueve con bastante fluidez, a pesar de que EMUI sigue siendo una capa de personalización pesada y agresiva. Al menos durante nuestras pruebas no nos hemos topado con problemas de caídas de frames, animaciones toscas o falta de fluidez. Es lo que decíamos al principio: la Huawei MediaPad M6 tiene todos los ingredientes para ser una de las grandes tablets de 2019 y mitad de 2020, pero le falta algo primordial, y es la presencia de Google.

Autonomía: dos días sin buscar un enchufe

Un punto importante en cualquier dispositivo, sea una tablet o un smartphone, es la batería, y la Huawei MediaPad M6 llega con luces y una pequeña sombra. Por un lado, tiene una batería generosa en miliamperios, 7.500 mAh, para ser exactos, que es más que suficiente para aguantar dos días con un uso normal viendo vídeos en YouTube o jugando a juegos. Me ha gustado mucho el consumo en reposo, que es bastante reducido.

En cuanto a la carga, el adaptador que viene incluido en la caja es de 5V/2A o 9V/2A, lo que significa que tenemos "carga rápida" de hasta 18W. Los resultados están en la media de lo que se puede esperar de un dispositivo con semejante amperaje: una carga completa toma algo más de dos horas, nada preocupante si eres de los que cargan los gadgets de noche, demasiado para cargarla de urgencia.

Cámaras: más que suficientes para una tablet

Las tablets nunca han sido dispositivos pensados para la fotografía, pero dado que tiene una delantera y una trasera, no está de más repasar la calidad que ofrece. No tenemos funciones como el modo retrato (tampoco es que tenga mucho sentido), pero si contamos con modo noche, pintura de luz y opción para grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo. Si queremos 60 FPS habrá que bajar a FullHD.

La cámara trasera es de 13 megapíxeles con una apertura convencional y las imágenes están bastante bien, sorprendentamente bien, de hecho, cuando la luz acompaña. No es que sea especialmente cómodo salir por ahí a echar fotos son la tablet teniendo el móvil en el bolsillo, pero se agradece que al menos los resultados sean correctos. Cuando la luz es más escasa se nota una bajada notable en la nitidez y el detalle.

Los selfies, de ocho megapíxeles y que en este caso reflejan la calidad que podríamos esperar en una videollamada, tampoco están nada mal. La cámara consigue buenos resultados cuando tenemos una buena iluminación, aunque en interiores o situaciones de luz más pobre, se nota que se resiente. Sea como fuere, es más que suficiente para hacer una videollamada puntual o asistir a una videoconferencia.

Terminamos con el vídeo. Como decíamos, puede grabar en 4K hasta a 60 fotogramas por segundo y la calidad es la que se puede esperar de un dispositivo de este tipo. Al vídeo le falta detalle, estabilización, un enfoque más rápido... No es una tableta para echar fotos y grabar vídeos, pero siendo franco, ninguna lo es al cien por cien.

Huawei MediaPad M6, la opinión y nota de Xataka

La Huawei MediaPad M6 es, en pocas palabras, un dispositivo que podría ser muy interesante y configurarse como una de las tablets estrella del mercado Android de no ser por su sistema operativo. Es un dispositivo delgado, ligero, con una buena pantalla y un sonido que se disfruta muchísimo, pero tiene el problema de que no es sencillo acceder a las apps con contenido multimedia.

El rendimiento es muy correcto, y aunque echo de menos algo más de memoria RAM y de almacenamiento interno base, lo cierto es que el Kirin 980 es capaz de procesar sin despeinarse tanto juegos pesados como 'Call of Duty: Mobile' como aplicaciones del día a día. La autonomía también es correcta gracias a su batería, capaz de ofrecer hasta dos días de uso continuado, aunque una carga más rápida habría sido de agradecer.

Si no fuera por el problema con las aplicaciones de Google, la Huawei MediaPad sería uno de los pesos pesados en el sector de tablets Android

Pero todo esto queda empañado por una experiencia de software pobre. Como decía antes, para bien o para mal, el ecosistema de aplicaciones de Google es fundamental fuera de China, y el Huawei MatePad M6 no cuenta con él. No tener YouTube, Gmail, Google Fotos, pero sobre todo, Google Play Store, es un problema, un problema bastante importante. ¿Con solución? Sí, si Estados Unidos y China se ponen de acuerdo. ¿Presente en el día a día y lastrando la experiencia? Sin duda.

Se puede intentar instalar las aplicaciones de Google con diferentes métodos, pero lo que el usuario se va a encontrar al sacarla de la caja es una tablet con un software a medias. Y es un buen dispositivo, muy bueno, muy solvente, pero sin el software que usamos la mayoría de usuarios Huawei lo tiene muy complicado.