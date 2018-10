Huawei Mate 20 Pro y Mate 20, primeras impresiones: más potencia en su Kirin 980 para potenciar sus cuatro cámaras

En 2014 Huawei lanzó un smartphone que tras cuatro generaciones ha logrado situarse como uno de los más reconocidos del sector móvil. Y si el Huawei Mate 9 ya nos gustó gracias a esa gran autonomía el nuevo Huawei Mate 20 Pro despeja cualquier duda, es un gama alta muy a tener en cuenta.

La última propuesta no llega sólo, lo hace acompañado del Huawei Mate 20 con el que comparte algunas características y el Huawei Watch. En estas primeras impresiones os contamos nuestras sensaciones tras conocer los Huawei Mate 20 Series.

El déjà vu del diseño

Excepto alguna que otra propuesta como el Oppo Find X, a día de hoy hay algo que difícilmente tendrá solución: el diseño de los smartphones. Apenas hay margen de mejora y eso es algo que llevamos viendo desde hace tiempo con dispositivos que repiten la línea de diseño de generaciones anteriores u otros que aún estrenando estética no dejan de ser un déjà vu de lo visto en otras marcas.

El Mate 20 Pro se parece mucho a lo visto en terminales como el Galaxy S9. Aún así es no es ni malo ni bueno, sólo la consecuencia de que poco más se puede avanzar en diseño de smartphone

Esa falta de innovación, no porque quieran los fabricantes, provoca que la mayoría de terminales sean difíciles de reconocer, al menos frontalmente. Pero es que hay poco que hacer en términos de diseño para variar tanto frontal como trasera porque no dejan de ser un rectángulo con pantalla.

A menos que mantengan el logo o nombre de la marca, el frontal de la mayoría de teléfonos es prácticamente igual. Si sumamos el uso de materiales como el metal o cristal sólo la trasera ayuda, con algo de suerte, a distinguir de qué dispositivo se trata. De ahí que ahora veamos como juegan mucho con los colores, degradados y texturas.

En el caso del Huawei Mate 20 Pro si no fuese por el notch podríamos confundirlo fácilmente con un Galaxy S9 si lo miramos de frente. Cuando le damos la vuelta la cosa cambia, aquí sí Huawei logra algo que destacaron durante su presentación: el diseño icónico de sus cámaras.

Con un diseño para las cámaras cuadrado quieren que sea su elemento icónico para ser reconocidos

Fabricado en cristal con marco de metal, más allá del parecido, el terminal rebosa calidad de construcción y atractivo, especialmente por las diferentes opciones de color donde la verde esmeralda destaca. Aunque lo más importante es cómo se siente en mano.

A pesar de unas dimensiones generosas, principalmente en altura (157,8 x 72,3 x 8,6 mm), es muy cómodo de sujetar e interactuar con él. Es verdad que a los puntos más altos de la pantalla costará llegar debido a su panel de 6,39” y relación de aspecto 19,5:9. Pero comparando con otros teléfonos usarlo con una mano es posible. Pero para evitar caídas y ser más eficientes será mejor usar las dos.

La pantalla como podéis ver es curvada en los bordes y eso siempre genera sensaciones encontradas. A nivel estética gusta porque resulta más impactante y atractivo pero no todo el mundo termina de verle la utilidad real o mejora que podría aportar en el uso. Es más, a veces, cuando visualizamos contenido a pantalla completa puede resultar un poco molesto por los reflejos que la curvatura produce.

Pasando a la parte trasera vemos sólo un elemento que se va a convertir en algo icónico dentro de la gama Mate y del mundo smartphone como lo ha sido la distribución de cámaras del iPhone X o el botón home, el cuadrado donde están las cámaras y el flash led.

Situado en la parte superior tenemos un cuadrado donde tres esquinas están ocupadas por una cámara y la cuarta por un flash led. Hablamos más adelante de esta configuración pero ahora decir que está a una altura suficiente para no colocarle los dedos por accidente mientras lo estamos usando. Esta zona más los colores (Pink Gold, Midnight Blue, Emerald Green, Twitlight y Black) el patrón que encontramos en la trasera es lo que llaman la atención del dispositivo.

El patrón de la trasera u *optical pattern* tiene como función mejorar el *grip* -agarre- del terminal en mano, haciéndolo menos resbaladizo a pesar de ser cristal

Ese patrón de líneas que podemos observar, u optical pattern, es según Huawei una forma de mejorar el grip del terminal para que sea menos resbaladizo que otras propuestas en cristal o con materiales como el metal. Y sí, no sabemos qué porcentaje real de más aporta pero es cierto que no nos dio la impresión de ser resbaladizo.

Como en cualquier otra ocasión el diseño de un smartphone está sujeto a los gustos de cada usuario pero pensamos que el trabajo realizado por Huawei es muy bueno. No rompe esquemas pero se coloca al máximo nivel de lo que hasta ahora habíamos visto en esta familia.

OLED y curvas para el rostro del Mate 20 Pro

Cuando un fabricante apuesta por un panel OLED de 6,39”, resolución de 3120 x 1440 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 y soporte HDR mucho se han de torcer las cosas para que la experiencia no sea de lo mejor. Aquí eso no sucede y la calidad con la que se muestran las imágenes, vídeos o la propia interfaz del sistema operativo y apps hacen que se disfrute mucho visualmente.

Pantalla OLED, relación de aspecto 19,5:9 y soporte HDR para mostrar el contenido con la mayor calidad posible

Siempre en las primeras impresiones andamos cautos, los entornos de demos limitan muchas situaciones del día a día pero aún así sirven para tener una idea de lo que pueden llegar a ofrecer. El Huawei Mate 20 Pro nos entrega una imagen con una buena representación de color, saturación, brillo y contraste. Sólo en ángulos de visión muy extremos se puede apreciar cierta coloración característica y por ahora sin solución de la tecnología OLED. Por lo demás, si no te convence la calibración podrás aprovechar las ventajas de EMUI para ajustarla algo más a tus preferencias.

Otro aspecto importante de la pantalla es la respuesta táctil. Siendo además un panel curvado eso nos preocupaba por los toques accidentales. Usando el terminal con una mano o con dos la respuesta era rápida y precisa.

Habrá que esperar a ver valoraciones tras pruebas más exhaustivas de laboratorio y comparativas con otros terminales pero creemos que no nos arriesgamos si decimos que estamos frente a una de las mejores pantallas de este 2018 y parte del próximo 2019.

Kirin 980 como pieza central de su hardware

El Kirin 980 (+ GPU Mali G76) es el centro, el corazón del hardware del nuevo Huawei Mate 20 Pro y para la compañía pieza clave de la experiencia. El primer procesador de 7nm que fabrican dará vida a todo lo que ofrecerá el dispositivo y que tendrá como escuderos los 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Más potente y eficiente gracias a sus 8 núcleos (combina procesadores de alto rendimiento con otros de alta eficiencia energética), soporte de RAM más rápida y doble NPU más nuevo ISP el Kirin 980 es pieza clave de los Mate 20 Series

El nuevo chip de Huawei no sólo estrena arquitectura, también una doble NPU (Unida de procesamiento neuronal) con la que aumentar aún más las capacidades de IA que llevan ya tiempo usando para, entre otras cosas, obtener mejores resultados en fotografía.

Hasta aquí el discurso de Huawei, ahora nuestras impresiones. Junto a Android 9.0 y EMUI 9 la fluidez con la que abren y se ejecutan las aplicaciones, saltamos de una a otra, hacemos uso de la multitarea o aplicamos filtros en tiempo real dentro de la aplicación de cámara confirman que efectivamente el salto de procesador es evidente.

Los procesadores de Huawei ya mejoraron sustancialmente con la generación anterior y en este 980 demuestran que van por buen camino. Sin haber realizado nuestras propias comparativas, aunque haya algunos datos ya por internet, posiblemente no superarán a los Apple A12 Bionic pero esto es como el micro de gama alta y gama baja. Para la mayoría de tareas la diferencia apreciable es tan baja que la mayoría de usuarios ni lo notará.

Por tanto, en estos minutos de uso la experiencia a nivel de potencia el nuevo Kirin 980 cumplió con creces. Cada acción que realizábamos se ejecutaba al instante y ver como era capaz de aplicar filtros o incluso un modo desenfoque en vídeo -no en foto- en tiempo real eran buena muestra de lo que podrán ofrecer al usuario.

El gran problema, como le ocurre a otros fabricantes, es lograr enseñarle al usuario que toda esa supuesta ventaja por el uso de inteligencia artificial es real. Que la aplicación de cámara sea capaz de detectar si estamos haciendo una foto a un plato de comida, una pieza de fruta o un paisaje es útil pero no transmite bien todo ese potencial.

De todos modos, con mucho que probar, el Kirin 980 es un buen compañero para todas esas exigencias que los usuarios hacen a terminales que apuntan a la gama alta y a ser el mejor o de lo mejor del año.

Siguiendo con el hardware hay algunos apartados que nos llamaron la atención durante la toma de contacto de las características de este Huawei Mate 20 Pro.

Reconocimiento facial y huella

Huawei implementa 3D Face ID, su propio sistema de reconocimiento facial que se apoya en la proyección de puntos, un sensor para media la profundidad de campo, sensor IR y cámara frontal con sensor de 24MP RGB. De este modo tenemos un sistema más seguro, rápido y efectivo a la vez.

Configurado rápidamente durante la demo comprobamos que funcionaba bien. Aunque no es la única sorpresa que Huawei tenía preparada en métodos de identificación biométrica, también tenemos un lector de huellas integrado dentro de la pantalla.

Mediante un sensor sensible a la presión la huella sigue presente en este Mate 20 Pro y eso nos gusta. Si habéis usado sistemas de desbloqueo facial posiblemente compartáis la opinión de que son el futuro pero no siempre tan cómodos como nos gustaría. Porque, por ejemplo, con gafas de sol no podemos usarlo. Si tenemos una bufanda o la cara algo tapada mientras estamos tumbados en el sofá tampoco. Entre eso y otras situaciones el lector de huellas sigue siendo muy conveniente.

Sin ser tan rápido como lectores tradicionales lo más negativo que podemos decir de él es que hay que memorizar la zona en que se encuentra. Al no tener una referencia visual será cuestión de repetir el gesto hasta que podamos colocar el dedo rápidamente y acertar para desbloquear.

Autonomía y sistemas de carga

La carga es otro de los puntos fuertes de este Huawei Mate 20 Pro. En primer lugar por el sistema de carga rápida (Super Charge). El fabricante nos da el siguiente dato: 70% en sólo 30 minutos. Pero ojo, 70% de una batería de 4.200 mAh.

Si el procesador cumple a nivel de eficiencia con una pila de tal capacidad creemos que podríamos estar frente a uno de los terminales con mayor autonomía de la gama alta. Un dispositivo con el que salir de casa a primera hora y olvidarnos de la necesidad de llevar batería externa o pasar por el enchufe. Aún así, esto es algo que probaremos y contaremos con calma.

Y si el sistema de carga rápida nos gustó más aún el de carga por inducción. O mejor dicho, por inducción inversa. ¿Qué significa esto? Pues que no sólo podremos cargar el Mate 20 Pro con bases de cargar por inducción sino que podremos usarlo como base de carga.

El Mate 20 Pro lo podremos cargar por inducción pero también usarlo como base de carga para hacer lo propio con otros dispositivos compatibles con el sistema de carga

Aunque hubiese estado genial tener un activador en los ajustes rápidos, si vamos a los ajustes y entramos en batería veremos que podremos activar la carga. De ese modo, si colocamos cualquier dispositivo compatible con la carga por inducción encima del Mate 20 Pro veremos como empieza a cargarse.

La gran duda es saber qué potencia real ofrecerá y qué tiempo llevaría cargar cierto porcentaje de batería. Aún así, más allá de lo anecdótico que podría ser cargar otro smartphone, esto tiene mucho sentido de cara a futuros wearables que usen dicho sistema de carga. Por ejemplo, relojes, auriculares u otro tipo de pequeños cuantificadores.

Completas opciones de conectividad

Con USB C para la transferencia de datos y carga, con NFC, Bluetooth 5.0, Wifi ac o conectividad LTE Cat 21 que permite una transferencia de hasta 1,4Gbps nos gustó el soporte de Miracast para llevar la opción modo desktop del sistema operativo a cualquier pantalla compatible sin necesidad de cable HDMI.

Ahora podremos hacer uso del modo desktop del Huawei Mate 20 Pro sin necesidad de cable HDMI gracias al soporte de Miracast

Junto a esto también la posibilidad compartir con un PC más fácilmente gracias a lo que los usuarios de Mac conocen AirDrop. Una opción que simplifica la labor de enviar información del smartphone a un PC Windows sin tener que hacer cosas como subir a una nube, navegar por un gestor de archivos y compartir por bluetooth, etc.

Y un último detalle, Huawei permitirá ampliar el almacenamiento a través de las NM Card, un nuevo formato de tarjetas de memoria desarrollado por ellos para colocar en el lado contrario de la bandeja SIM.

EMUI 9 y Android 9 dan forma a su software

De Android 9 y la capa EMUI 9 es pronto para valorar. A primera vista nos agrada la mejora en la interfaz, la cual aprovecha y simplifica los elementos en pantalla. Esto para algunos será un detalle sin importancia y para otros un paso adelante de cara a sentirse atraídos por una capa de personalización y no la experiencia stock de Android que tanto se demanda.

En rendimiento como decíamos antes, junto al Kirin 980 y toda la potencia que ofrece tanto CPU como GPU y las dos nuevas NPU, parece que no habrá problemas. Aunque la propia optimización de sistema y capa son importantes también para que las capacidades del procesador no se vean lastradas.

Como detalle interesante ahora tenemos que Hauwei permitirá hacer copias de seguridad en local, en una memora USB, en su propia nube y en un NAS. Esta última opción gracias al uso del protocolo SMB va a gustar a muchos usuarios que cuentan con una unidad de almacenamiento de este tipo.

Nos gusta lo que vimos pero ya será cuestión de valorar con calma cada detalle, cada aplicación propia del fabricante y en especial la de cámara que da paso a un apartado clave en todo smartphone de gama alta.

Triple cámara principal, múltiples opciones creativas

Con el P20 Pro Huawei demostró saber hacer las cosas bien, muy bien. Su triple cámara tenía algunos puntos negros pero significó toda una revolución en el mundo smartphone. El Huawei Mate 20 Pro continua con la idea de usar tres cámaras para la principal pero con un esquema diferente.

Aquí tenemos tres sensores de 40, 20 y 8 MP con aperturas respectivas de F1.8, F2.2 y F2.4. Pero estos datos no significarían mucho si no tuviésemos en cuenta la distancia focal de cada lente usada.

Más allá de la resolución de los sensores, que es importante, la clave de las cámaras del Huawei Mate 20 Pro está en sus focales

El sensor de 40MP hace uso de una lente angular y la podemos considerar como el sensor principal. Luego tenemos el sensor de 20MP con lente ultra gran angular. Y por último, el sensor de 8MP que con fotoreceptores más grandes supliría la menor apertura y se usaría para la lente teleobjetivo.

Con esta combinación de sensores y lentes lo que tenemos es una cámara que va a dar mucho juego a nivel creativo a todo tipo de fotógrafos y amantes de la grabación de vídeo con smartphone. Porque podremos hacer prácticamente cualquier tipo de foto: retrato, paisaje, urbana, arquitectura,… las diferentes focales nos permitirán encuadrar prácticamente aquello que queramos sin tener que sacrificar información que nos gustaría mostrar.

Si cada focal ya da muchas opciones creativas atentos al modo macro

Y si todo esto fuese poco también contamos con un modo Macro que aprovechando la lente ultra gran angular nos permitirá sacar fotos muy llamativas en las que ver grande lo pequeño.

En temas de calidad, en la propia pantalla del smartphone, las fotos se aprecian con bastante nivel. Los colores igual un poco sobresaturados y menos cálidos pero dentro de la sala de demostración pocas opciones había para valorar con detalle. Aún así, la sensación es de tener la misma calidad vista en el P20 Pro sólo que con un juego de cámaras diferentes que aportarán otras opciones junto a las ya de por sí nuevas opciones creativas vía software.

De todas esas novedades creativas que permitirá vía software el Mate 20 Pro nos llamó la atención la posibilidad de aplicar desenfoque mientras grabamos vídeos y ese efecto capaz de detectar la persona que estamos grabando para mantenerla en color mientras que todo lo demás queda en blanco y negro. En tiempo real, todo esto en tiempo real, lo cual dice mucho del bueno hacer del Kirin 980.

También destacó el enfoque predictivo, característica que oiremos mucho en los próximos meses y que permite mantener enfocado el sujeto u objeto que nos interesa gracias a que se preveen los posibles movimientos que pudiese realizar mientras grabamos.

Junto al resto de filtros de foto y vídeo o la posibilidad de grabar tanto en formato 16:9 como 21:9 las cámaras del Mate 20 Pro van a ser muy disfrutadas por aquellos que apuesten por el terminal.

Huawei Mate 20, no por no ser Pro hay que olvidarlo

Junto al Mate 20 Pro también se presentó el Mate 20, una versión con diferencias que a pesar de posicionarlo un escalón por debajo no deberíamos olvidar.

El Mate 20 comparte con el modelo Pro especificaciones como el procesador Kirin 980 aunque hay diferencias que lógicamente permiten al fabricante ofrecer un dispositivo interesante pero menos atractivo o completo. Así que empezamos.

Con diferencia claras frente al Pro, el Mate 20 se puede seguir considerando como gama alta

El Mate 20 llega con una pantalla de 6,53” LCD IPS. No es OLED, tiene resolución FHD+, relación de aspecto 18,7:9 y aunque tiene notch no incluye el sistema de reconocimiento facial 3D Face ID visto en el Pro. Otra diferencia es que la batería es de menor capacidad, 4.000 mAh -200 mAh menos-, tiene carga rápida pero no Super Charge (capacidad de cargar el 70% en sólo 30 minutos), el lector de huellas está en la trasera y no integrado en pantalla, las tres cámaras de la trasera cuentan con menor resolución (12 + 20 + 8 MP) pero mismas focales y aperturas y protección IP 57 en lugar de IP68.

Para alguno puede que sean muchos detalles como para posicionarse a la altura de los mejores pero tiene su punto. Porque la experiencia a nivel de rendimiento será idéntica y eso a muchos ya les resulta suficiente. Además el precio será menor por lo que lo acercarían a quienes no pueden o quieren pagar por el Pro.

Pero entrando en sensaciones, en mano sigue transmitiendo la misma calidad de construcción de esta serie Mate 20, sí es verdad que al ser un poco -muy poco- más ancho en mano se siente más cuadrado y choca si antes has sujetado a su hermano mayor.

No obstante, el Mate 20 ofrece las mismas opciones de software, sus cámaras no pintan mal y la pantalla se ve bien, con todas las ventajas de la tecnología IPS que a veces compensan lo que se mejora en las OLED ya que, por ejemplo, son más durables al no sufrir el desgaste y problemas de quemado al ser tecnologías distintas.

Huawei Mate 20 series, la opinión de Xataka

Las primeras impresiones de un dispositivo nunca son fáciles de realizar. El tiempo de prueba es corto y hay que intentar verificar si todo lo que cuenta cada marca es como lo describen. También hay que rebuscar entre esos detalles que podrían marcar diferencias y sobre todo tener referencias claras para no dejarse llevar por el momento.

Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 Pantalla OLED 6,3” (3120x1440) 19,5:9 LCD IPS 6,53” (2244x1080) 18,7:9 Procesador Kirin 980 7nm Kirin 980 7nm RAM 6GB 4GB Almacenamiento 128GB + NM Card (ampliable) 128GB + NM Card (ampliable) Cámara frontal 24MP f2.0 24MP f2.0 Cámara principal 40MP f1.8 + 20Mp f2.2 + 8MP f2.4 12MP f1.8 + 20MP f2.2 + 8MP f2.4 Sistemas identificación 3D Face ID + lector de huella integrado en pantalla Reconocimiento facial + Lector de huellas trasero Conectividad LTE Cat21, Wifi ac, NFC. BT 5.0, USB C y modo desktop LTE Cat21, Wifi ac, NFC. BT 5.0, USB C, conector auriculares y radio FM Sistema Android 9.0 + EMUI 9 Android 9.0 + EMUI 9 Batería y sistema de carga 4.200 mAh Super Charge 2.0 + carga inalámbrica (opción de carga inalámbrica inversa) 4.000 mAh + carga rápida Dimensiones 157,8 x 72,3 x 8,6 mm 158,2 x 77,2 x 8,3 mm Protección IP68 IP53

Con el Huawei Mate 20 Pro y por extensión el Mate 20 creemos haber logrado un buen punto de conciencia. Lo que ha hecho Huawei no es rompedor pero sí un paso más hacia una madurez como fabricante que sin duda le permitirá seguir creciendo y posicionándose como uno de los grandes.

Mate 20 Pro y Mate 20 tienen argumentos suficientes para atraer a mucho público pero es el modelo Pro el que lógicamente destaca con esos interesantes detalles extras

Lo visto en estos nuevos terminales nos ha gustado, sobre todo el Pro que demuestra en esos detalles que lo diferencian del Mate 20 que está en otro nivel. Eso le permitirá competir con los grandes, con aquellos que solemos llamar gama alta premium.

Ahora el foco está puesto en si la mejora en procesador ayudará, si el valor de la IA empezará a ser más visible por el usuario y si las cámaras aportarán una mejora real en la experiencia fotográfica y de vídeo al usuario. Porque es imposible obviar lo que Google hace con su Pixel y una sola lente. Pero todo esto lo veremos en la review.

Ahora, si nos preguntasen sobre los nuevos Mate 20 Series diríamos que Huawei ha emprendido una camino que mucho ha de torcerse para que no le permita estar presente en las quinielas a mejor dispositivo del año.