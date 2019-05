Huawei FreeBuds Lite, análisis: esta sincronización inmediata es justo lo que caracteriza a los grandes auriculares inalámbricos

Junto con la serie P30, Huawei ha lanzado sus auriculares inalámbricos: los FreeBuds Lite. Tecnología bluetooth, formato in-ear y una autonomía de 12 horas a través del estuche de carga. Su diseño recuerda claramente a los Airpods, pero una vez superada la polémica de la inspiración, lo cierto es que estamos ante una interesante alternativa para quienes busquen unos auriculares pequeños, con buen sonido y un precio contenido.

Pero todavía más importante, Huawei ha añadido una de las características más representativas de los auriculares de Apple: su sincronización inmediata. Esa magia de ponértelos y que ya estén emparejados. Una función clave para que la experiencia sea lo más satisfactoria. Los hemos probado durante un par de semanas y aquí os traemos nuestro análisis de los Huawei FreeBuds Lite.

Ficha técnica de los Huawei FreeBuds Lite

Huawei FreeBuds Lite Tipo auricular In-ear Peso 5,5 g

45.5 g (base de carga) Dimensiones 43.6 x 23.2 x 17.8 mm

80.2 x 33.3 x 28.8 mm (base de carga) Diseño y conexiones MicroUSB, control por gestos, resistencia IPX4 Unidad de diafragma Driver dinámico de 7 mm Batería 55 mAh, 3 horas

410 mAh, 12 horas (base de carga) Tiempo de recarga 1 hora Conectividad Bluetooth 4.2 Precio 95,90 euros

El logo de Huawei en la parte exterior para diferenciarlos

Los Huawei FreeBuds Lite son unos auriculares inalámbricos construidos en policarbonato, aunque el acabado y el tacto transmite calidad. Están disponibles en dos colores, totalmente en negro o en blanco. En nuestro caso, la unidad que hemos probado es la de color negro, pero pese a que este no es el color habitual de los AirPods, lo cierto es que nada más verlos es fácil que nos recuerde al diseño de los auriculares de Apple. En este sentido, Huawei no ha sido muy original y ha apostado por una forma que parece tener buena recepción entre los consumidores.

Los Huawei FreeBuds Lite están claramente inspirados en los AirPods de Apple, pero añaden el logo de la marca en la parte exterior para diferenciarse.

Son realmente ligeros, pesando poco más de cinco gramos. El cuerpo inferior es un cilindro de unos 2,6 centímetros, mientras que en la parte superior tenemos un driver dinámico de 7 milímetros y gomas intercambiables de diferentes tamaños.

Pero lo que más llama la atención es la incorporación del logo de Huawei en la parte exterior. De cerca es fácilmente visible, pero incluso una vez colocados quedan a la vista y es fácil que a una persona que esté cerca nuestro le alcance para ver el logo. Una manera algo agresiva de marcar el producto y aunque entendemos que Huawei quiere marcar terreno y diferenciarse de alguna forma, nos habría gustado un diseño más minimalista.

Huawei nos ofrece 3 cabezales adicionales de diferentes tamaños, para adaptarse a cada oreja. Aquí es importante colocar el más apropiado, ya que el agarre de los FreeBuds Lite pueden variar bastante de una a otra.

Los cabezales de silicona nos han parecido resistentes, del mismo modo que los propios auriculares. Su tacto también es bastante suave y no molestan al colocárnoslos. Aunque sí consideramos que quizás son algo sucios y pese a llevar cuidado, no ha sido tan sencillo limpiarlos después de varios días de uso.

Por otro lado, los FreeBuds Lite tienen resistencia a salpicaduras IPX4. Más allá de utilizar los auriculares en ambientes húmedos o cogerlos con las manos mojadas, sobre todo hemos visto una ventaja en que luchan muy bien contra el sudor. Otros auriculares son más molestos cuando hace calor y el propio auricular se impregna de sudor, pero en este caso no hemos tenido problemas.

Un detalle algo molesto es que en ocasiones cuando te sacas de la oreja los auriculares, la goma se dobla y se descoloca. Cuando los tienes puestos son muy cómodos y se agradece que encajen bien, pero probando varios cabezales he tenido el problema de que al sacarlos en muchas ocasiones se doblan. Algo molesto si queremos colocarlos en la base de carga rápidamente.

Son cómodos y realmente no se caen, pero su sujeción no ofrece suficiente seguridad como para llevarlos a hacer deporte.

El diseño del auricular es ligeramente curvado y se adapta bien a la oreja. Una vez puestos no molestan y como decimos, son bastante cómodos. Sin embargo la sujeción no es del todo fiable y cuando movemos la cabeza bruscamente notamos como se deslizan poco a poco. No se llegan a caer, pero ese mínimo movimiento ya nos hace no estar seguros de ello.

Son auriculares urbanos, pero no para deportistas. Los FreeBuds Lite tienen una sujeción suficiente para ir por la calle caminando o en transporte público, pero no creemos que sean los más apropiados para actividades más movidas.

Con un total de cuatro micrófonos, los FreeBuds Lite también incluyen marcas a cada lado para conectarse, sensores infrarrojos para detectar cuándo los tenemos puestos y controles táctiles. También un pequeño logo en el interior que nos indicará cuál es el auricular izquierdo y cuál el derecho.

Adicionalmente, los auriculares incluyen un estuche de carga construido también en policarbonato, con un puerto microUSB y dos huecos para colocar los auriculares en posición horizontal.

Gestos intuitivos y una sincronización excelente

Los auriculares bluetooth, sobre todo estos pequeños modelos in-ear, tienen como ventaja que la experiencia es realmente inalámbrica. No tener cables es un salto genial, que nos permite ir por la calle "sin ataduras". Pero más allá de esto, una de las claves que agradecen los usuarios de los AirPods es su sencillez de uso. Es sacarlos del estuche, colocártelos en la oreja y que ya funcionen. Y Huawei ha logrado una experiencia similar con sus auriculares.

Únicamente tendremos que sincronizarlos una vez. La primera vez necesitaremos activar el bluetooth del móvil y desde el estuche de carga, mantener pulsado el botón de sincronización durante cinco segundos. Una vez conectados, solo necesitaremos colocárnoslos en la oreja para que se enlacen automáticamente gracias al sensor infrarrojo que lo detecta.

Este emparejamiento es ideal y no necesitamos utilizar el móvil cada vez. Agarramos los auriculares, nos los colocamos y voilà. Si nos los quitamos, la música se detendrá. Aunque al volver a colocárnoslos deberemos darle al play desde la música.

Dentro del estuche los auriculares se paran, mientras que al sacarlos se sincronizan con el último dispositivo usado. Eso sí, esta "magia" se pierde cuando queremos tenerlos enlazados con varios dispositivos. Únicamente se enlazan automáticamente con el último.

Huawei acierta al añadir estos sensores para automatizar el enlace, pero también incluye funciones como los gestos. Un doble toque en el auricular derecho pausa o reproduce la música, mientras que un doble toque en el auricular izquierdo activa el asistente de voz que tengamos configurado en el móvil; sea Google Assistant, Alexa o Siri en el caso de iOS.

Esconden más tecnología de lo que aparentan. La sincronización es automática, si nos los quitamos se para la música y mediante dos toques podemos parar la canción o preguntarle al asistente de voz. No así subir o bajar el volumen o cambiar de canción.

Si recibimos una llamada, los FreeBuds Lite también nos permitirán contestarla o finalizarla haciendo un doble toque en cualquiera de los dos lados. No obstante, echamos de menos tener algún toque para poder pasar de canción directamente desde los auriculares.

Aplicación propia

Huawei tiene una aplicación propia para sus auriculares. La app de FreeBuds Lite está disponible en Google Play para dispositivos Android. Sin embargo es muy sencilla y básica y no deja de ser una especie de guía de instrucciones con trucos.

Además, estas instrucciones únicamente están disponibles por el momento en inglés. El diseño es claro, hay esquemas muy detallados del funcionamiento de los auriculares y están especificadas todas las funciones para controlar la música o activar los asistentes de voz.

También es desde esta aplicación donde podremos actualizar el firmware de los auriculares. Aún así, echamos de menos alguna función extra en esta aplicación dedicada. Por el momento, Huawei apuesta porque todas las opciones de personalización de audio se encuentren en el propio móvil, como es el caso de los Huawei P30 con sus efectos Histen.

Estos auriculares dan mejor calidad de sonido y cancelación de ruido de lo que aparentan

La cancelación de ruido pasiva es realmente efectiva y el sonido de fondo queda muy bien amortiguado.

Mientras tengamos el móvil en el bolsillo, la experiencia 'True Wireless' de los FreeBuds Lite es muy buena. No hay cortes ni interrupciones y el nivel de estabilidad es suficiente buena como para tener una experiencia tal y como esperamos. Estamos ante unos auriculares con Bluetooth 4.2 y salvo cuando estamos por casa lejos del móvil, la conectividad es correcta.

En otra liga juegan los auriculares con cancelación de ruido activa, pero estos FreeBuds Lite consiguen un buen nivel de aislamiento, sobre todo cuando tenemos el volumen al máximo. La cancelación de ruido pasiva nos ha sorprendido para bien y los tonos monótonos de fondo quedan muy bien amortiguados.

La calidad de sonido es bastante buena. No estamos ante un producto que haga las delicias de los más exigentes, pero teniendo en cuenta lo que ofrece y un precio inferior a los cien euros, tenemos un sonido bien logrado. Habiendo probado la primera generación de los AirPods ocasionalmente, el sonido de estos Huawei FreeBuds Lite me ha parecido mejor.

No se consigue el sonido más fino, pero en general notamos un buen nivel. Sobre todo en graves y medios, que me han sorprendido teniendo en cuenta su pequeño tamaño. Los FreeBuds Lite incorporan un driver dinámico de 7 milímetros con un diafragma revestido de titanio.

La calidad de sonido es más que correcta, con unos graves y medios bien conseguidos. Se nota que no estamos ante un producto destinado a los más exigentes con el sonido, pero el resultado general es muy satisfactorio.

Otro punto donde estos FreeBuds Lite me han transmitido una buena sensación es en la latencia. No he detectado grandes retrasos y la experiencia ha sido buena, pudiendo ver vídeos y series sin casi apreciar la mínima diferencia.

A la hora de mantener conversaciones, la calidad es sobresaliente. Los FreeBuds Lite utilizan 4 micrófonos con cancelación de ruido para que la voz se escuche bien y en las llamadas que hicimos nos escuchaban perfectamente.

Autonomía bastante justa, aunque con una carga muy efectiva

¿Qué hay de la autonomía? Es un dato clave pero ya anticipamos una cosa; no están pensados para viajes largos. Teóricamente, Huawei nos promete 3 horas de autonomía y hasta 12 horas de autonomía con el estuche de carga.

¿Hemos experimentado mucha diferencia de lo prometido a lo real? Lo cierto es que no. Las 3 horas las conseguimos, aunque con el volumen ligeramente por encima del 50%, entorno al 70%. Con el volumen máximo, la autonomía se sitúa entorno a las 2 horas. Una cifra que se me antoja algo corta, ya que no será suficiente como para aguantar toda una mañana fuera de casa.

La mayoría de mis pruebas fueron yéndome a una cafeteria sobre las 9 o 10 de la mañana, pero cuando se acercaban las 12 horas ya tenía que colocarlos de nuevo en la base. Afortunadamente, el tiempo de recarga en su estuche es bastante rápido. Suficiente corto como para esperar.

Huawei promete una autonomía de 3 horas, aunque solo hemos conseguido esas cifras con un volumen más bajo. A volumen máximo, la autonomía está entorno a las 2 horas.

El estuche de carga es pequeño y ligero, pesando unos 45 gramos. Los auriculares se colocan en posición horizontal, lo que no me ha parecido mal. Sin embargo, es muy extraño ya que el auricular izquierdo se sitúa a la derecha y viceversa, provocando que siempre me equivoque al ir a colocármelos.

La base es manejable y ofrece buena sensación de resistencia. Además, el cierre magnético es muy fuerte y no hay problemas de que vayan a escaparse. Tanto, que de hecho una pega de este mecanismo de cierre es que no dispone de una solapa suficiente amplia como para abrirlos fácilmente. Cerrarlos muy bien, pero abrirlos con una mano no es nada fácil.

Una luz LED en el exterior nos indicará el estado de la batería, tanto del estuche como de los auriculares. Un dato que también podemos mirar desde la propia barra de estado del móvil.

Un elemento que se queda algo corto, literalmente, es el cable microUSB que viene con los auriculares. Será un afán por el minimalismo, pero lo cierto es que nos hubiera sido más útil tener un cable microUSB-USB más largo. Y de hecho, en los últimos días del análisis acabé utilizando cables de otros dispositivos para cargar la base.

Si bien la clave está en la base de carga que promete 12 horas de uso, donde con solo 15 minutos de carga conseguimos el 70% de la autonomía y más de una hora de uso real.

Al acabarse la batería de los auriculares podemos colocarlos en la base, donde podremos cargarlos hasta 4 veces extra para conseguir un total de 12 horas totales de autonomía. ¿Cuánto tiempo tardamos en cargar los auriculares? Muy poco. En solo 15 minutos de carga con la base completaremos el 60% de la batería de los auriculares.

El estuche de carga dispone de 5V/1A y para cargarlos simplemente colocaremos los auriculares en su hueco, donde quedarán imantados y en contactos con los puntos de carga. Aunque no tenemos carga inalámbrica. Para cargar la base, tardaremos aproximadamente una hora utilizando un cargador 5V/2A.

Huawei FreeBuds Lite, la opinión de Xataka

Huawei está consiguiendo en el sector de la telefonía móvil transmitir un mensaje único, característico y diferencial. Sin embargo, con estos Huawei FreeBuds Lite todavía parece que estemos en la fase de mejora incremental. De hacer un producto, al menos, tan bueno como el de sus competidores directos.

La forma externa con ese palito, se ha convertido en un diseño casi inevitable y Huawei hace bien en apostar por él porque es un formato que funciona. Por bastante menos dinero que su competidor tenemos un diseño práctico, una calidad de sonido excelente y donde la sincronización casi automática también la encontramos aquí. Este último punto era precisamente el argumento que muchos utilizaban a favor de los de Apple y Huawei ha entendido que si quiere convertirse en alternativa también debe equipararse en experiencia de uso.

Por menos de cien euros, tenemos unos auriculares bluetooth con un gran sonido, un acertado diseño y una experiencia de uso suficiente estable e intuitiva como para equipararse a la de su rival directo.

La autonomía es quizás el punto donde esperábamos algo más de los FreeBuds Lite. 3 horas de uso y 12 horas con el estuche de carga no están nada mal para unos auriculares de este tamaño, pero no suponen un dato suficiente convincente para apostar por ellos frente a otras opciones.

Si buscas un auricular bluetooth ligero, quieres tener una experiencia de uso sin misterios y una buena calidad de sonido, estos Huawei FreeBuds Lite son una de las mejores opciones del mercado. No solo en calidad-precio, sino en convertirse en uno esos auriculares que sea simplemente ponértelos y disfrutar de la música.

