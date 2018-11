HP Spectre Folio, primeras impresiones: aspira a enamorarnos gracias a su chasis de cuero y a convencernos por su autonomía

A veces es difícil resistirse a dejarse arrastrar por la idea que defiende que todo está inventado. Afortunadamente, de cuando en cuando algo nos recuerda que no. No todo está inventado. Aún queda margen para la originalidad. Este convertible de HP es en cierto modo un soplo de aire fresco en un mercado, el de los ordenadores portátiles, que rara vez nos sorprende. Y es que su chasis está íntegramente fabricado en cuero.

Otras marcas han coqueteado antes con las pieles en sus dispositivos portátiles. Microsoft tiene una funda con teclado en tejido Alcantara para su Surface Pro. Y Apple vende desde hace años fundas de piel para sus iPad. En el mercado podemos encontrar otras opciones similares a las dos que he citado, pero este Spectre Folio de HP se desmarca de todas ellas debido a que su chasis es completamente de cuero. Este material reviste el panel, el teclado, la base del equipo... Absolutamente todo. Y esta decisión conlleva algunos desafíos en materia de ingeniería en los que merece la pena que indaguemos si queremos averiguar si nos encaja o no este convertible.

HP Spectre Folio: especificaciones técnicas

La configuración de este convertible está en consonancia con la de muchos otros equipos de esta categoría que hemos tenido la oportunidad de analizar. Su pantalla recurre a un panel LCD de tipo IPS de 13,3 pulgadas que está disponible tanto con resolución Full HD como 4K UHD. La versión que hemos podido probar contaba con el panel 1080p y su calidad de imagen, a falta de que podamos llevar a cabo una prueba más exhaustiva en el futuro, es alta. Eso sí, su acabado es brillante.

En la mayor parte de las fotografías que ilustran este artículo podéis ver con claridad que la pantalla produce reflejos con cierta facilidad. Todos las fotos están tomadas en interiores, pero es muy probable que en exteriores bien iluminados los reflejos sigan estando presentes, lo que puede llegar a obligarnos a cambiar nuestra ubicación o postura para combatirlos. Y en ocasiones esta solución puede resultar molesta.

La pantalla de este convertible recurre a un panel LCD de tipo IPS y 13,3 pulgadas que está disponible con resolución Full HD y 4K UHD. El lápiz digital está incluido de serie y no bajo la forma de un accesorio

Junto a este Spectre HP nos entrega un lápiz digital con el que podemos actuar directamente sobre la pantalla cuando el equipo se encuentra en modo tableta (es la forma más cómoda de usar el lápiz). Utilizándolo podemos dibujar, tomar notas, editar y llevar a cabo otras funciones creativas. Sin duda este es un accesorio muy apetecible en un convertible y es de agradecer que esta marca haya decidido incluirlo en el paquete «de serie», y no ofrecerlo como un extra de un producto que ya de por sí tiene un precio elevado (la versión básica cuesta 1.599 euros).

Los dos microprocesadores que han elegido los ingenieros de HP para las diferentes versiones en las que está disponible este equipo son un Core i5-8200Y y un Core i7-8500Y, ambos, como todos sabemos, de Intel. Aunque profundizaremos un poco más adelante en el importantísimo rol que ejercen estos chips a la hora de hacer viable que el chasis de este ordenador sea de cuero es interesante que tengamos presente que se trata de dos procesadores de octava generación que pertenecen a la familia Amber Lake Y que Intel dio a conocer oficialmente durante la celebración de la última edición de IFA, en Berlín.

Estos chips están fabricados con litografía de 14 nm, cuentan con dos núcleos físicos y cuatro lógicos (son capaces de procesar simultáneamente hasta cuatro hilos de ejecución), pero su característica más interesante es su bajísimo consumo. De hecho, tanto el Core i5-8200Y como el Core i7-8500Y tienen un TDP de solo 5 vatios, lo que los hace ideales para aquellos dispositivos en los que es necesario apostar por una CPU con un nivel de disipación de calor muy bajo. Un breve recordatorio: el TDP (Thermal Design Power) nos indica la potencia media medida en vatios que la CPU es capaz de disipar en forma de calor cuando todos los núcleos están activos y trabajan a la frecuencia de reloj base.

Los dos microprocesadores que HP monta en este equipo pertenecen a la familia Amber Lake Y y tienen un TDP de solo 5 vatios, lo que los hace ideales para este convertible por su reducida disipación de calor

La memoria principal oscila entre 8 y 16 GB, de tipo LPDDR3, dependiendo de la versión de este Spectre por la que nos decantemos. Y en lo que concierne al almacenamiento secundario HP se ha decantado por una unidad SSD con interfaz NVMe M.2 con una capacidad variable que oscila entre los 256 GB de la versión básica y los 2 TB de la más ambiciosa.

Por otro lado, el reducido volumen del chasis de este equipo (sus medidas son 320 x 234 x 15 mm) no ha coartado su conectividad física. Y es que cuenta con tres puertos de tipo USB-C, y dos de ellos son compatibles con el estándar Thunderbolt 3, por lo que es posible utilizarlos para enviar la señal de vídeo a monitores 4K UHD o conectar discos duros externos de alto rendimiento, entre otras posibles aplicaciones.

Otra característica interesante de este convertible es que su sonido ha sido afinado por Bang & Olufsen. Desafortunadamente, en esta primera toma de contacto no me resultó posible probar su audio con la profundidad necesaria para ofreceros una opinión sólida. Las limitaciones que impone el reducido volumen del chasis de este Spectre pueden limitar sensiblemente su respuesta en frecuencia, especialmente en lo que concierne al extremo grave. Lo hemos podido observar en la mayor parte de los smartphones, tabletas y ordenadores portátiles, que adolecen de la misma limitación. Será interesante comprobar qué ha conseguido hacer Bang & Olufsen para mejorar su sonido.

HP SPECTRE FOLIO PANTALLA LCD IPS WLED de 13,3 pulgadas Full HD o 4K UHD táctil

RESOLUCIÓN 1.920 x 1.080 puntos o 3.840 x 2.160 puntos MICROPROCESADOR Intel Core i5-8200Y

Intel Core i7-8500Y GRÁFICOS Intel UHD Graphics 615 MEMORIA PRINCIPAL 8 / 16 GB LPDDR3 ALMACENAMIENTO SSD 256 / 512 / 1.024 / 2.048 GB NVMe M.2 SONIDO Cuatro altavoces Bang & Olufsen

HP Audio Boost SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Home 64 bits CONECTIVIDAD 1 x USB-C (USB 3.1 Gen 1)

2 x USB-C (Thunderbolt 3)

Lector para tarjetas Micro-SD

WiFi 802.11ac / Bluetooth 4.2

LTE/4G opcionalMinijack para auriculares y micrófono DIMENSIONES 320 x 234 x 15 mm PESO 1,48 kg BATERÍA 54,28 Whr OTROS Lápiz digital incluido PRECIO Desde 1.599 euros

Su chasis de cuero plantea dos retos: la refrigeración y la durabilidad

La utilización de un chasis de cuero como el que da forma a este convertible plantea desafíos importantes en materia de ingeniería, especialmente en lo que concierne a la refrigeración de los componentes que disipan más calor y la durabilidad del propio chasis. Ante esta perspectiva cuando terminó la presentación no dudé en acercarme al responsable de producto de HP que se encarga de la familia Spectre para ver si podía resolver mis dudas.

El índice de termoconductividad ('λ') mide la capacidad de transportar energía en forma de calor que tiene un material

El índice de termoconductividad (también se conoce como coeficiente de conductividad térmica y se representa mediante el símbolo 'λ') mide la capacidad de transportar energía en forma de calor que tiene un material. El de los metales suele ser relativamente alto, aunque varía de unos a otros. El aluminio al que recurren algunos ordenadores portátiles, smartphones y tabletas tiene un índice de termoconductividad elevado (λ = 237), y, por tanto, su chasis contribuye de forma beneficiosa a la evacuación de la energía disipada por algunos componentes internos en forma de calor. El cobre utilizado en la fabricación de algunos disipadores tiene un índice de termoconductividad aún mayor que el del aluminio (λ = 372,1-385,2), de ahí que sea un metal utilizado con frecuencia en estos componentes.

No conozco la conductividad térmica del cuero, pero estoy seguro de que es mucho más baja que la del aluminio o el cobre. De hecho, es probable que no difiera mucho del índice que tienen materiales como la madera (λ = 0,13) o el corcho (λ = 0,03-0,04). Si tenemos presente todo lo que acabamos de ver resulta razonable pensar que el cuero podría dificultar la correcta refrigeración de los componentes que disipan más calor en este Spectre, especialmente de la CPU. La manera en que los ingenieros de HP han resuelto este reto es eficaz y simple: han optado, como os he contado unos párrafos más arriba, por instalar los nuevos microprocesadores de Intel de muy bajo consumo pertenecientes a la familia Amber Lake Y.

Estos chips disipan tan poco calor (como hemos visto antes su TDP es de solo 5 vatios) que no requieren refrigeración activa. Esto quiere decir, sencillamente, que para impedir que alcancen su umbral máximo de temperatura no es necesario recurrir a un ventilador; basta colocar sobre ellos un disipador. Si a esta característica sumamos que su rendimiento parece ser equilibrado (os lo confirmaremos cuando tengamos la oportunidad de analizar a fondo este u otro equipo gobernado por un chip Amber Lake Y), es comprensible que los ingenieros de HP se hayan decantado por esta opción. De hecho, la relación rendimiento/vatio es crucial en cualquier dispositivo portátil, y este equipo no es una excepción.

El bajo consumo de estos procesadores de Intel tiene otra consecuencia muy positiva: contribuye a dilatar la autonomía del equipo. De hecho, según HP este Spectre nos ofrece una autonomía máxima de 18 horas. Durante esta primera toma de contacto no pude comprobar si esta cifra refleja fielmente la capacidad real de este equipo, pero puede servirnos como un valor orientativo que, por el momento, nos viene bien coger «con pinzas». Eso sí, el bajo consumo y el reducido índice de disipación de calor de estos procesadores tiene un precio: su rendimiento es inferior al que nos ofrecen los microprocesadores Intel Core de octava generación «normales».

De este Spectre Folio podemos esperar que nos ofrezca una productividad convincente en tareas ofimáticas, navegación por Internet y reproducción de contenidos, pero se quedará corto de potencia si necesitamos usarlo para creación de contenidos o juegos. Este último no es su escenario natural de uso, algo que el responsable de producto de HP con el que pude hablar no tuvo el más mínimo reparo en reconocer cuando se lo planteé.

El otro terreno en el que este convertible genera dudas razonables tiene que ver con la durabilidad de su chasis de cuero. La lógica dicta que es un material más blando, permeable y frágil que, por ejemplo, el aluminio utilizado tanto por HP como por otros fabricantes en muchos de sus equipos de gama alta. Para incrementar la resistencia del cuero utilizado en el chasis de este Spectre el proveedor de HP lo somete a un proceso de curtido al cromo que, al parecer, lo hace sensiblemente más robusto y reduce la probabilidad de que se vea dañado por arañazos y manchas derivados del uso habitual. En cualquier caso, el dato más significativo que me ofreció en este terreno el responsable de HP con el que hablé fue que la durabilidad del chasis es equiparable según sus pruebas a la que nos ofrecen sus otros portátiles con recintos metálicos.

Antes de dar por concluida esta sección del artículo me gustaría haceros llegar mis sensaciones acerca del teclado y el touchpad de este convertible. Ambos componentes tienen la calidad que podemos exigir a un equipo de gama alta. Las teclas apenas adolecen de oscilación transversal, lo que nos permite usar el teclado durante sesiones largas sin que aparezcan esas molestias en las articulaciones de nuestras manos y muñecas que resultan tan desagradables. Y el touchpad, por su parte, es amplio, aunque no sobresale por su tamaño, y responde bien tanto al toque como al arrastre.

Su acabado es impecable y su estética es de las que llaman la atención

La principal seña de identidad de este equipo es su presencia. Su atractivo estético. El cuero le da una elegancia que puede resultar muy atractiva para aquellos usuarios que tienen un perfil profesional representativo, como directivos u otros cargos que de alguna forma reflejan la imagen de una empresa. No obstante, esto no significa que no pueda ser también una opción atractiva para usuarios con un perfil diferente. Probablemente este Spectre llamará la atención de cualquier persona a la que, sencillamente, le gusten los objetos de cuero.

Si os fijáis en las imágenes de detalle que ilustran este artículo comprobaréis que su acabado es sobresaliente. El tacto del cuero es suave y agradable, pero, al mismo tiempo, no transmite fragilidad, quizás debido a que el proceso de curtido al cromo lo dota de una rigidez bastante notable. Además, el cosido de los bordes del chasis está realizado con una precisión sorprendente, por lo que no parece que pueda deteriorarse a largo plazo debido al desgaste de las costuras.

Por otro lado, los marcos superior y laterales de la pantalla son finos. El marco inferior, como suele ser habitual en los convertibles, es sensiblemente más ancho, pero no afea el conjunto. El lápiz digital va alojado en un compartimento cilíndrico ubicado en el margen derecho de la pantalla, y me parece una buena idea que los ingenieros de HP lo hayan colocado ahí porque teniéndolo a la vista de forma permanente es más difícil perderlo.

Una última característica interesante de esta propuesta en la que merece la pena que reparemos es la posibilidad de utilizarla no solo como si fuese un tablet puro o un ordenador portátil convencional, sino también en 'modo atril' (podéis verla en esta posición en la fotografía de portada de este artículo). Esta modalidad de uso es atractiva, por ejemplo, cuando utilizamos el convertible para leer documentos o navegamos en Internet usando la pantalla táctil, así como para cualquier otra actividad que no requiere que usemos el teclado.

HP Spectre Folio: la opinión de Xataka

La personalidad de este ordenador convertible está fuera de toda duda. Es un equipo distinto que no oculta en absoluto su intención de escapar a los cánones habituales. Esta característica lo hace, precisamente, interesante para aquellos usuarios que buscan algo diferente. Además, su ligereza (pesa menos de 1,5 kg) y reducido grosor benefician mucho su portabilidad. De hecho, ocupa prácticamente lo mismo que una carpeta, por lo que podemos llevarlo encima sin que nos penalice demasiado por ello.

Este Spectre Folio no es un equipo «todoterreno», pero rezuma elegancia y la calidad que podemos esperar en un gama alta

Como he explicado a lo largo del artículo, este Spectre está muy bien acabado e incorpora componentes de calidad, como el panel de su pantalla o su teclado, por lo que rezuma esa sensación de producto bien hecho que los usuarios tenemos todo el derecho a exigir a un ordenador con un precio de partida de 1.600 euros. Eso sí, no es un producto de consumo masivo. Ni por precio ni por prestaciones.

Aunque, como os he explicado, HP asegura que la durabilidad de su chasis es equiparable a la de sus otros equipos metálicos, me parece muy razonable aceptar que lo ideal es tratarlo con cierto esmero. Y esto en algunos escenarios de uso no es posible. Además, su configuración está claramente indicada para ofimática, navegación en Internet y reproducción de contenidos, pero no para creación de contenidos ni para jugar, por lo que no podemos considerarlo un equipo «todoterreno».

Si tenemos presentes las claves que hemos ido desvelando a lo largo de este artículo podemos concluir que este convertible puede resultar una opción atractiva para aquellos usuarios que valoran la portabilidad, la elegancia y buscan un equipo con una personalidad marcada que pueda enfrentarse con suficiencia a un escenario de uso eminentemente ofimático. Este Spectre Folio encaja como un guante en estas coordenadas. Eso sí, siempre y cuando estemos dispuestos a pagar los casi 1.600 euros que HP nos pide por él. Estará disponible a lo largo del mes de noviembre en El Corte Inglés, y algo más tarde llegará también a la HP Store en los colores marrón coñac y burdeos.

