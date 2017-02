HP Pavilion Wave, análisis: la prueba viviente de que las "torres" pueden tener estilo (y potencia)

HP ha presentado en los últimos años varios dispositivos que intentan dar una vuelta de tuerca a los tradicionales equipos de sobremesa. Con el Pavilion Wave consigue llamar la atención con dos aspectos fundamentales como reclamo: un diseño interesante y un sistema de sonido creado en colaboración con la danesa Bang & Olufsen.

El producto final es un atípico mini-PC que puede ser situado en cualquier lugar de la casa sin que desentone, ya que se podría confundir fácilmente con un elemento decorativo al estar forrado de tela con un patrón gris. Su apariencia es más la de un altavoz que la de un PC.

Características y diseño

Apple puso sobre la mesa con su diseño del Mac Pro papelera un concepto interesante de PC, dando nuevas ideas a los fabricantes de lo que se podría hacer con los equipos de sobremesa. Este Pavilion Wave tiene una parte superior dominada por el logo de HP y el sistema de altavoz, que además es por donde el equipo expulsa el aire. HP ha elegido un diseño de prisma triangular en el que en una cara incluye la placa base con el procesador, otra incluye el ventilador, y la tercera el disco duro.

En el centro de la parte superior se incluye un altavoz, con una tapa por encima de diseño especial para repartir el sonido de manera omnidireccional, y es un sistema desarrollado junto a Bang & Olufsen. Algunos equipos similares incluyen un altavoz interno de poca potencia o por lo general malo, por lo que quizás el mayor atractivo —o el más evidente— del Pavilion Wave resida en su calidad de sonido.

El modelo analizado incluye un Core i5-6400T, pero HP también lo oferta con un Core i5-6500U y un Core i3-6100T, con opción a que incluya una gráfica dedicada R9 M470. Si se quiere utilizar como centro multimedia con un televisor 4K, será necesario optar por la tarjeta dedicada para poder reproducir contenido 4K con HDCP 2.2 sobre HDMI de los servicios de vídeo bajo demanda como Netflix o Prime Video de Amazon.

Pavilion Wave (600-a007ns), HP Procesador Core i5-6400T, 2.2 a 2.8 GHz, 4 núcs., 35 W de TDP Gráfica HD 530 de Intel a 950 MHz Chipset H170 Memoria 8 GB, LPDDR3-2133 Almacenamiento SSD 128 GB, PCIe 3.0 x4

HDD 1 TB, 7200 RPM Puertos Traseros: 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 tipo C, HDMI, Ethernet, DisplayPort

Frontales: 1x USB 3.0, audio 3.5 mm Conectividad Wi-Fi 1x1 802.11 ac, Bluetooth 4.2 Dimensiones 173 x 168 x 235 mm (pr. x an. x al.) Peso 2.09 kg Extras Lector de tarjetas SD, cierre Kensington, sonido Bang & Olufsen, fuente de 150 W, Windows 10. Precio ---

La parte frontal es sencilla, con solo un conector de audio de 3.5 mm de cuatro polos y un USB 3.0, y un pequeño logo de Bang & Olufsen. Echo de menos un piloto de algún tipo que indique si está encendido, hibernado o apagado, ya que el botón de encendido con la luz está por detrás —lo cual es poco útil—. La parte trasera se encuentra mejor provista de conectores, incluyendo dos USB 3.0, un USB 3.0 tipo C, un HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, y un Ethernet. Puesto que se trata de un mini-PC no se necesita mucho más en este apartado, ya que además el uso de ratón y teclado Bluetooth libera de la necesidad de usar conectores USB para ellos.

Además del altavoz omnidireccional, el equipo también incluye un sistema de doble micrófono con cancelación de ruido que permitirá que se capte la voz del usuario a la perfección. HP lo ha integrado para que se pueda utilizar en cualquier caso a Cortana dentro de Windows 10, que es uno de los aspectos en que se ha centrado Microsoft en el desarrollo del sistema operativo. Combinado con una cámara web, se puede usar también como equipo para videoconferencias.

Buenos compañeros: teclado y ratón Bluetooth

En la caja del Pavilion Wave se incluye un ratón y teclado inalámbricos que serán buenos compañeros de este equipo ya que elimina cables de por medio. La ventaja de ello es que se puede usar el equipo más fácilmente en el salón desde el sofá, o tener un entorno de trabajo más minimalista. Ambos son Bluetooth, con el teclado fabricado en aluminio con una batería interna y recarga por micro-USB, y el ratón utiliza dos pilas AAA para funcionar.

El ratón no termina de ser cómodo al principio debido a que en el agarre molesta un poco que los laterales no estén redondeados, como ocurre con el Magic Mouse de Apple. Más allá de eso, el ratón es preciso y funciona bien, aunque hay una clara diferencia de calidad de construcción entre el teclado que es de buena calidad —aluminio— y el ratón —plástico—.

Por su parte, el teclado tiene una disposición estadounidense, con mecanismos de tipo membrana o chiclet, y es muy agradable de utilizar. Aunque la serigrafía sí esté adaptada a España e incluya la eñe, llevará a muchos fallos al darle al intro a aquellos que sepan mecanografía ya que ocupa una línea en vez de dos, y la cedilla pasa a estar encima del intro. La tecla de mayor y menor queda desplazada a la derecha de la barra espaciadora.

Incluye tecla de función —Fn— para acceder a controles de iluminación de pantalla, volumen y reproducción de música. Este cambio de disposición de teclado del europeo al estadounidense es cada vez más habitual de ver y, siendo de cara al usuario algo molesta, solo responde a reducir los gastos de fabricación —que no se traducen en un menor precio de los equipos—, y se está usando cada vez más en los teclados de los portátiles. Afortunadamente, como punto a su favor, en su pequeño tamaño también incluye teclado numérico.

Pavilion Wave de HP: rendimiento

El Core i5-6400T es un procesador de cuatro núcleos físicos, y que funciona a unas frecuencias inferiores a las del Core i5-6400. Se sitúan en los 2.2 GHz de base y 2.8 GHz de turbo, frente a los 2.7 y 3.3 GHz del i5-6400, pero baja de los 65 W de TDP a unos bastante inferiores 35 W. Esto permite a HP incluir un sistema de refrigeración más silencioso. Las menores frecuencias repercuten en una potencia en torno a un 15 % inferior.

La gráfica integrada es una HD 530 de Intel que funciona entre los 350 y 950 MHz. Es una tarjeta gráfica capaz de mover una resolución de monitor 4K y 60 Hz.

Core i5-6400T Core i7-7500U Core i7-6500U Cinebench R15, CPU 428 cb 333 cb 312 Cinebench R15, OpenGL 39.1 FPS 47.1 FPS 38.9 PCMark 8, Home 3642 3438 2907 PCMark 8, Creative 3398 3922 3497 PCMark 8, Work 4351 4295 3798

El equipo está pensado para no hacer ruido, y cumple a la perfección con este cometido. En una habitación con un ruido de fondo de 30 dB, el equipo con una carga de trabajo baja prácticamente no se le escucha. Solo en carga completa, con el procesador al 100 %, sube el sonido a unos 33 dBA. El procesador en carga se sitúa entre los 46 y 51 ºC, gracias a ser un modelo de bajo consumo. Esto lo convierte en una buena opción para el salón.

Aunque no esté pensado para ello, ajustando la resolución de pantalla o la calidad de gráficos, serviría incluso para jugar. En juegos con League of Legends o Heroes of the Storm con unos ajustes medios o bajos pueden funcionar a más de 60 FPS. Pese a las limitaciones que conlleva el tratarse de una gráfica integrada, se porta relativamente bien y es uno de los apartados en los que Intel está mejorando más sus procesadores de una generación a otra.

Almacenamiento

En el apartado del almacenamiento, este equipo cuenta con un SSD de 128 GB tipo PCIe 3.0 x4 con NVMe, tamaño suficiente para Windows 10 como disco de arranque. En general este tipo de almacenamiento no proporciona grandes diferencias de rendimiento respecto a los modelos SATA3 en lo que respecta a un trabajo ofimático y de aplicaciones de diseño a nivel básico, pero es en algunos momentos puntuales donde sí puede resultar beneficioso como en el arranque del equipo o creación y lectura de multitud de archivos pequeños.

El disco duro de 1 TB incluido es de 7200 RPM, con unas velocidades secuenciales y aleatorias que están en la línea de otros discos de este tipo, con 182 MB/s de lectura secuencial y 2.2 MB/s de lectura aleatoria de archivos de tamaño 4 KB. Por su parte, el SSD alcanza los 1778 MB/s de lectura secuencial y los 285 MB/s de lectura aleatoria, que si bien no está en la parte alta de lo que se puede conseguir con el almacenamiento PCIe, al ser tener un tamaño de solo 128 GB lo limita un poco por cómo funciona la memoria NAND y este tipo de almacenamiento.

Un mini-PC con complejo de altavoz de altas prestaciones

El gran atractivo y principal reclamo publicitario del Pavilion Wave es el altavoz incluido, diseñado junto a Bang & Olufsen. Situado en la parte superior, hay por encima de él una tapa con una forma parabólica para que el sonido se reparta por igual en todas las direcciones. Es un diseño peculiar, pero que consigue a la perfección su objetivo.

Aunque no es un altavoz perfecto, al menos de fábrica y con los ajustes por defecto con unos graves algo pobres, se pueden mejorar a través de la aplicación de sonido B&O Audio que incluye el equipo. Dispone de una versión simplificada de ecualización como mero aumento o disminución de los graves, agudos y frecuencias medias.

Aquellos que quieran usar este altavoz para escuchar música, algo que sin duda su calidad incentivará a hacer, la aplicación dispone de un ecualizador con varios modos preestablecidos, y muy clásicos en todas las aplicaciones de música similares. Hay ajustes para rock, clásica, pop, y muchos otros estilos. Además se pueden reajustar aún más cada banda de frecuencia. Por último, se podrá controlar la cancelación de ruido para que tenga en cuenta que solo está hablando una persona o varias, para que no haya problemas en las videoconferencias de varios intervinientes.

El sistema también permite un modo de multirretransmisión para emitir el mismo sonido en otros altavoces que estén sincronizados con el PC. Es muy útil en una diversidad de escenarios, como dar sonido durante una fiesta en distintos puntos de la casa, o simplemente mejorar la cobertura de la música sin tener que recurrir a subir el volumen. Aun así, el altavoz no distorsiona por muy alto que se ponga, y tiene mucha potencia.

Pavilion Wave, un mini-PC con gran sonido (y decorativo)

Cada vez es más habitual que se busque poner un PC en el salón para disponer de todas sus funcionalidades en el televisor, y por eso este tipo de mini-PC son tan interesantes. El Pavilion Wave es un equipo versátil, de pequeño tamaño, con un gran sistema de sonido omnidireccional, y que se puede llevar fácilmente al salón en cualquier momento, o simplemente dejarlo junto al televisor como un HTPC o centro multimedia sin que desentone u ocupe mucho espacio. Incluso resultará muy decorativo, y es muy silencioso.

En el apartado de la potencia es un equipo competente, que sirve para hacer trabajo de todo tipo, aunque no con la potencia que necesitarán los que hagan un uso intenso y continuado de su PC. Para la mayoría de usuarios que le busquen dar un uso cotidiano les será más que suficiente en tareas de navegación con muchas pestañas abiertas, ofimática, o incluso renderizado básico de escenas.