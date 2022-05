HP Omen 15, análisis: un portátil ideal para unir trabajo y juego a precio razonable

Una de las primeras marcas clásicas de ordenadores que apostó decididamente por ofrecer una familia de portátiles gaming fue HP. Desde entonces, Omen es una marca reconocida dentro del sector.

El HP Omen 15 es uno de sus nuevos modelos de portátiles para jugar más equilibrados. Con él, el usuario se lleva a casa un equipo con el que puede jugar sobradamente a 1080p a un precio ajustado y todo ello con un diseño apto para todo el público.

Ficha técnica del HP Omen 15

Pantalla LCD IPS de 15,6 pulgadas resolución FullHD a 144 Hz (Freesync) microprocesador AMD Ryzen 7 5800H GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6 memoria principal 16GB (2x8GB) DDR4-3200 almacenamiento SSD PCIe NVMe TLC M.2 de 1 TB conectividad 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C (DisplayPort) 1 x USB 3.1 Gen 1 de tipo A 2 x USB 2.1 Gen1 tipo A 1 x Mini DisplayPort 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x combo de auriculares/micrófono Lector de tarjetas SD multiformato HP conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.1 sonido y webcam 2 altavoces Bang&Olufsen Webcam 720p batería 6 celdas, polímero de ion-litio de 70,9 Wh (adaptador de 200 W) sistema operativo FreeDOS peso y grosor 2.46 kg y 22.5 mm precio 1599 euros

Olvídate de los HP Omen "musculados"

Todavía recuerdo como si fuera ayer (en realidad unos pocos años) el diseño de anteriores generaciones de portátiles Omen. Su apariencia más radical y buscando ante todo impresionar a base de hardware musculado respondía a un primer empujón fuerte del mundo gaming en marcas no especializadas.

El HP Omen 15 que hemos analizado ya dejó atrás las apariencias superficiales en la generación anterior y en este nuevo modelo reafirma su apuesta por un diseño más elegante con toques gaming justo donde hace falta.

El diseño del HP Omen 15 es elegante y atractivo pero nos hubiera gustado un acabado más robusto

La carcasa de este portátil solo ofrece un tono negro con acabado mate. Resulta atractivo aunque hay que llevar cuidado con la grasa de los dedos porque no es complicado que las huellas acaben por dejar un rastro que no es sencillo retirar aunque no son muy visibles. Resalta mucho más el renovado logo de Omen, el cual dota de mucha personalidad al equipo. Y ofrece un tono cambiante según la incidencia de la luz sobre él.

El acabado del HP Omen 15 es en plástico, algo que queda trasladado directamente en la sensación de robustez del equipo, algo menor que en los modelos con acabados basados en aleaciones metálicas. En todo caso nos ha parecido un equipo resistente y con buenos detalles, como la apertura de 180 grados de la pantalla, la cual, por cierto, admite su elevación de manera cómoda y suave con una sola mano.

El HP Omen 15 se queda como un equipo bastante estándar a nivel de peso y grosor. Hablamos de 2.5 kg y algo mas de 2.2 cm en los laterales.

La conectividad del HP Omen 15 ha buscado principalmente la variedad, resultando al final en un equipo bastante bien conectado. En el lado derecho disponemos de dos puertos USB-A separados del resto de puertos del lateral por una salida de aire secundaria. Los puertos que acompañan a estos dos USB es un Thunderbolt 3 (USB-C con DisplayPort 1.4) y un puerto miniDisplayport.

La conectividad del HP Omen 15 apuesta por la polivalencia y no se deja ningún puerto importante para su cometido general pero no admite la carga por USB-C

En el otro lateral quedan un nuevo USB-A, un puerto HDMI 2.0a, la toma combinada de auriculares/micrófono (DTS:X Ultra), una ranura para tarjetas SD y un puerto Ethernet. También en este lado queda sitio para el puerto de alimentación propietario de HP para la carga con el adaptador de 200 W incluido. En este equipo, como veremos, no se puede cargar el equipo vía puerto USB-C.

Tampoco hay lugar para un lector de huellas con el que identificarnos de manera rápida y sencilla, algo que en esta ocasión no cuadraba en el botón de inicio pues este ha quedado dispuesto como una tecla más en la fila superior del teclado, para mi gusto demasiado integrado en el mismo.

La webcam, situada en el marco superior, ofrece una resolución corta de 720p y una calidad global poco acorde con lo que uno espera de un equipo de esta magnitud y foco.

Respecto a la conectividad inalámbrica, este HP Omen 15 ofrece Wifi 6 y Bluetooth 5.1.

Una pantalla de portátil ajustada al precio del equipo

El espíritu polivalente y todoterreno que muchas familias de portátiles gaming están asumiendo desde hace unos años queda perfectamente reflejado en la pantalla de este nuevo HP Omen 15.

El HP Omen 15 apuesta por una pantalla estándar con resolución 1080p y tasa de refresco de 144 Hz

Aquí tenemos un panel que podemos considerar estándar para un portátil de corte gaming. Son 15.6 pulgadas, IPS y resolución FullHD. Ofrece, eso sí, una tasa de refresco de 144 Hz (y FreeSync) pero un tiempo de respuesta de 7 ms, algo que no gustará a todos los jugadores.

Además, el panel es de tipo mate, con protección antirreflectante para que podamos usarlo con cierta comodidad en exteriores o con luces potentes de interior. Pero esto le resta algo de espectacularidad pese a que el brillo es de 300 nits y bastante regular en toda la superficie del panel, el cual además puede presumir de un correcto ángulo de visualización.

Las aspiraciones de portátil para algo más que jugar se cubren de manera solvente siendo un panel que abarca el espacio de color NTSC al 72%.

Del sonido de este equipo se encarga básicamente Bang & Olufsen, que pone su experiencia para "afinar" los dos altavoces que cuentan con tecnología HP Audio Boost.

Esos altavoces están colocados aprovechando la forma biselada de la parte inferior del portátil. Ofrecen un buen equilibrio entre potencia sonora, fidelidad y refuerzo de graves. Contamos lógicamente con aplicación para personalizar la experiencia sonora y ajustar ecualización.

Ryzen 7 + RTX 3070: una combinación que enamora

HP ha sido una de las marcas que ha apostado por los procesadores de AMD para sus equipos gaming. No están solos, pues existen las configuraciones con chips de Intel.

Pero visto el rendimiento de esta combinación de la RTX 3070 con un procesador como el Ryzen 7 5800H tanto para jugar como para cualquier tarea exigente o de ocio/trabajo, sería la elección que nosotros escogeríamos en este equipo Omen si atendemos al equilibrio rendimiento/precio.

En nuestras pruebas con Cinebench R20, este procesador de AMD (combinado con los 16 GB de memoria RAM) queda por debajo de otros equipos analizados en estos últimos meses, todos ellos Core i7 e i9 de nueva generación de Intel.

Si optamos por las pruebas con Cinebench R23, en modo multinúcleo el HP Omen 15 alcanzó los 11500 puntos, quedándose en 1336 en Single Core. En cuanto a PCMark 8, los resultados fueron de 8752, 5432 y 6058 puntos en las pruebas Creative, Home y Work.

Este HP Omen 15 opta por un SSD de 1 TB como unidad de almacenamiento básica. Capacidad de sobra para la mayoría de usuarios pero el rendimiento, de 3600 y 3000 MB/s en modo lectura y escritura respectivamente, no está entre los más destacados, notándose ya aquí la gama en la que este HP Omen 15 juega.

En el aspecto gráfico, la RTX 3070 de Nvidia (100W) es el punto más atractivo de este HP Omen 15, máxime teniendo en cuenta su precio habitual.

Con esta GPU de Nvidia tenemos asegurada una gran experiencia si no pretendemos ir más allá de la resolución nativa del panel del portátil en juegos AAA. En títulos de e-sports y similares sí podríamos ir más allá. Fornite, por ejemplo, a 1080p, supera los 160 fps en nuestra prueba.

Con la RTX 3070 podemos jugar a 1080p en modo Ultra por encima de los 60 fps

Repasando los juegos habituales con los que realizamos pruebas de rendimiento gráfico y comparativas entre equipos gaming analizados en Xataka, este HP Owen 15 ha sido capaz de alcanzar los 58 fps en Read Dead Redemption 2, 77 fps en Battelfield V o 119 fps en The Witcher. Todos los juegos han sido probados a la resolución nativa de la pantalla del portátil, 1080p, en modo de máxima calidad (Ultra).

Como visión general del rendimiento de la combinación del Ryzen 7 con la RTX 3070, completamos la gráfica habitual de nuestros análisis con el juego Shadow of The Tomb Raider.

Respecto al sistema operativo, nuestro modelo fue analizado con Windows 11, pero el equipo es vendido habitualmente por HP con FreeDOS.

Bajo Windows, HP incluye una numerosa baraja de aplicaciones. Lasa m interesante es OMEN Gaming Hub, donde podemos controlar aspectos como los perfiles de uso y de control térmico, algo que, como veremos a continuación, es clave en la experiencia con este portátil.

Un sistema de refrigeración asombroso

Omen Tempest Cooling. Así bautizó HP al sistema de refrigeración para su gama de equipos portátiles, el cual hemos podido poner a prueba en este nuevo HP Omen 15.

El sistema se compone de dos ventiladores apoyados en cinco heat pipes, los cuales se encargan de reducir la temperatura del interior y extraer dicho aire fuera del equipo vía las tres ranuras de ventilación.

El sistema, como hemos podido comprobar de primera mano, es altamente efectivo a la hora de reducir el calentamiento de los componentes, eso sí, a costa de un nivel de ruido bastante alto.

Cuando jugamos y tenemos el perfil de rendimiento activo en la suite de control de HP, los ventiladores hacen acto de presencia de manera contundente con unas velocidades de funcionamiento superiores a las 5500 rpm, lo que se traduce rápidamente en un sonido bastante ensordecedor que requiere que, para jugar, debamos usar auriculares que nos aíslen de ese ruido.

Ese continuo cuidado del sistema de refrigeración respecto al sistema se traduce en temperaturas controladas en todo momento, al menos sin que tengamos que indicar que alcanzaban niveles que pudieran dañar los componentes o afectar al rendimiento global del equipo.

Bajo pruebas de estrés al procesador y la GPU, la temperatura del sistema se mantuvo en límites seguros, alrededor de los 90 grados (en reposo está alrededor de los 50 grados centígrados), y de los 45 grados la GPU (en reposo se mantiene en los 35-40 grados de manera estable). Y todo ello con el sistema en modo rendimiento, repetimos.

Los ventiladores en modo rendimiento son ensordecedores pero es el único portátil para jugar que hemos podido usar sin molestia alguna sobre las rodillas

Este potente sistema de refrigeración, además, mantiene la temperatura de la carcasa (incluso la zona inferior), completamente fría. No hablamos de poco calor o sensación templada. No, directamente frío. Y a máximo rendimiento.

Autonomía que nos permite grandes alardes

Contar con la GPU RTX 3070 le supone un importante estrés al HP Omen 15 a nivel de consumo. Eso se aprecia enseguida con la batería de 70,9 Wh con la que cuenta este portátil.

A nivel de autonomía, en este HP Omen 15 esperábamos alguna hora más de autonomía y la carga vía USB-C

Con nuestra habitual prueba de autonomía, con el brillo a un tercio de su capacidad y variando tareas tanto de ofimática como de navegación web, multimedia y juego ocasional, este HP Omen 15 promedió entre 3 y 3.5 horas de autonomía, una cifra algo escasa para un equipo que pretende ser todoterreno o ir un poco más allá del puro juego.

Como ya indicamos, este portátil dispone de puerto propietario para su carga, con un adaptador de serie de 200 W, suficiente para la demanda energética del portátil. Tarda alrededor de 1.45 minutos en completar la carga, pero no entendemos que no se haya permitido también la carga vía USB-C.

Estupendo teclado y gran touchpad

Uno de los aspectos más destacados del HP Omen 15 lo encontramos en un punto clave en este tipo de portátil: el teclado.

HP aprovecha de manera muy acertada el espacio disponible y dota a este Omen 15 de un teclado generoso donde no hay parte numérica pero sí tres filas de funciones extra, entre ellas el acceso al centro de control Omen, así como teclas de dirección separadas y a tamaño real.

Es además un teclado cómodo de usar, silencioso y con buen recorrido, con un comportamiento excelente para cualquier tarea.

El teclado del HP Omen 15, con 26-Key Rollover, es una de sus mejores prestaciones tanto para jugadores como para quien quiere sentirse cómodo trabajando muchas horas con él

Pero es jugando cuando el teclado del HP Omen 15 da lo mejor de sí. Dispone de tecnología anti-ghosting, ofreciendo 26-Key Rollover (podemos pulsar hasta 26 teclas de manera simultánea y serán correctamente reconocidas por el sistema), algo que no se suele ver más que en teclados de un cierto nivel y aspiraciones gaming.

También contamos con retroiluminación RGB, pero no individual. Se dispone de cuatro zonas, una de ellas centrada exclusivamente en el cuarteto de teclas WASD. Podemos gestionar el comportamiento visual de la retroiluminación de manera sencilla desde la suite de Omen o incluso de manera más completa con su propia aplicación. En todo caso disponemos de control de la intensidad de la iluminación, colorido de cada zona y efectos.

En cuanto al touchpad, tiene un tamaño aceptable, es suave al tacto y admite muy bien los gestos.

HP Omen 15, la opinión y nota de Xataka

En ocasiones, aspirar a una buena GPU en un equipo polivalente y a precio ajustado, especialmente si lo conseguimos en promoción, no es sencillo.

Este HP Omen 15 que hemos analizado en Xataka con la configuración basada en el interesante Ryzen 7 5800H cumple con creces para jugar a la resolución nativa de la pantalla y en tareas nada relacionadas con el juego, contando además con un excelente teclado y una refrigeración asombrosa que, eso sí, resulta muy ruidosa en cuanto le exigimos al equipo.

8,6 Diseño 8,25 Pantalla 8,5 Rendimiento 9,25 Teclado/Touchpad 9,5 Software 8,75 Autonomía 7,25 A favor RTX 3060 en un buen equipo

Excelente teclado

Refrigeración muy eficaz En contra Sin sistema de identificación biométrico

Muy ruidoso al máximo rendimiento

Acabado mejorable



