Gigabyte Aero 15 OLED (2021), análisis: crear contenido o jugar se disfruta más con una pantalla como ésta

Pocas marcas se resisten ya a ofrecer en su catálogo de portátiles gaming alguna serie que dobla funcionalidad para creativos de manera bastante solvente. En esos modelos la clave suele estar tanto del lado de la potencia gráfica como de la calidad de la pantalla.

El Gigabyte Aero 15 OLED es uno de los modelos que más incide en esta idea, tanto que incluso el rol de equipo creativo adelanta con creces al de portátil para jugar. La clave de nuevo hay que buscarla en su pantalla, un panel AMOLED 4K firmado por Samsung y por el que merece la pena pasar unos días analizándolo a fondo para Xataka.

Ficha técnica del Gigabyte Aero 15 OLED

Pantalla Samsung AMOLED de 15,6 pulgadas resolución UHD (3840x2160 píxeles) a 60 Hz microprocesador Intel Core i7-11800H GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB memoria principal Hasta 64 GB DDR4-3200 almacenamiento 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 conectividad 1x Conector de audio combinado de 3,5 mm

1x HDMI 2.1

3x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 1x USB 4 Tipo C (Thunderbolt 4 y Displayport)

1x MiniDisplayPort 1.4

1x Lector de tarjetas SD UHS-II

1x LAN RJ45 conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.2 sonido y webcam 2x 2W DTS:X Ultra Webcam HD con protección privacidad batería 99 Wh (adaptador de 230 W) sistema operativo Windows 10 Pro peso y grosor 2.3 kg y 21.3 mm precio 2058 euros

Diseño estilizado y muy bien pensado

La gama Aero de Gigabyte ha sido durante los últimos años una de las familias de portátiles con mejor look&feel. El modelo de 15 pulgadas con panel OLED ahonda en esa idea y se queda como uno de los portátiles gaming de 15.6 pulgadas con mejor diseño, especialmente brillante en la reducción de marcos, dimensiones y acabado.

El diseño no es nada estridente pero nos deja detalles sutiles como el logo de la marca iluminado, un patrón serigrafiado en la parte inferior de la tapa, las salidas de aire o el sistema de bisagra de la pantalla, muy robusto y que, con la amplia separación del teclado y la pantalla, aligera visualmente el equipo de manera muy acertada.

De los portátiles de series gaming, el Gigabyte Aero 15 OLED es de los que mejor diseño ofrece, sutil pero con muy buenos detalles que suman

El chasis ha sido construido con aluminio y tiene un grosor de 2 cm, prácticamente regular en toda su anchura. El peso, de 2.3 kg, es contenido para la diagonal de pantalla de la que estamos hablando.

En el diseño encontramos algunos detalles interesantes que lo hacen un equipo seguro y resistente. Tenemos por ejemplo una protección extra en los marcos de la pantalla, que son muy reducidos y con este refuerzo de goma ganan en seguridad.

Si miramos en la parte inferior, casi la mitad del equipo queda al descubierto por la amplia rejilla de ventilación, que facilita el movimiento de aire pero también la entrada de polvo y suciedad, algo que debemos tener en cuenta en el mantenimiento de este portátil.

Muy bien de conectividad

Para ser un equipo relativamente delgado, Gigabyte ha realizado un trabajo muy bueno a nivel de conectividad, clave en un equipo de esta categoría.

Lo más importante tiene que ver con la posibilidad de usar monitores externos, para lo cual este Aero 15 OLED de Gigabyte dispone de numerosos puertos, entre ellos un HDMI 2.1, un MiniDisplayPort 1.4 así como un puerto USB-C Thunderbolt 4.

Para ser un portátil no muy grueso, la conectividad es de sobresaliente

Echamos de menos algún puerto USB-C extra, pero a cambio tenemos tres puertos USB-A, todos ellos 3.2 Gen1. Completan el apartado de conectividad un acertado lector de tarjetas SD UHS-II así como un puerto Ethernet y el imprescindible para auriculares.

La webcam colocada en el marco inferior de la pantalla, por mucha tapa que lleve para aumentar la privacidad, no nos convence

En el diseño del Gigabyte Aero 15 OLED hay también elementos que no nos han convencido. Decíamos antes que la reducción de marcos ha sido asombrosa pero con ello se ha llevado la webcam hasta el marco inferior, una situación comprometida para su utilidad. Es cierto que viene con una tapa que la oculta cuando no la queremos usar, pero no es suficiente. Además, la tapa desliza de manera algo brusca.

En cuanto a la identificación biométrica, contamos con un lector de huellas colocado en la esquina superior izquierda del touchpad. Ha sido integrado al mismo nivel del touchpad, dañándole continuidad, y sus funcionamiento es correcto tanto por velocidad como por precisión.

Disfrutando de una pantalla OLED de Samsung

El Gigabyte Aero 15 OLED vuelve a tener a su pantalla com pilar básico del portátil. El interior se puede configurar de una u otra manera. El diseño puede ir por un camino u otro. Pero colocar un panel AMOLED, además de Samsung, es un valor no tan fácil de conseguir en el mercado.

Esa pantalla de la que puede presumir ese portátil de GigaByte es además grande. Son 15.6 pulgadas como hemos dicho con muy pocos marcos laterales y superior (89% de relación pantalla/cuerpo), y además ofrece una ficha técnica de muy alto nivel salvo en el apartado gaming, donde se olvidan de una tasa de refresco más allá de los 60 Hz estándar.

El panel AMOLED ofrece al usuario resolución, espectacularidad y calibración individual de fábrica. Pero nada de tasa de refresco alta para jugadores

Tenemos resolución 4K (3840x2160 píxeles) y está preparado para las exigencias de quienes necesitan fidelidad y precisión: certificación X-Rite Pantone, VESA DisplayHDR (TrueBlack 400) y calibración individual de fábrica. Es una pantalla que cubre el 100% del espacio de color DCI-P3.

Los marcos reducidos refuerzan la experiencia visual con esta pantalla OLED, donde el alto brillo, contraste y nitidez van de la mano. Eso sí, es un panel brillante, con la ventaja de lo llamativo que resulta pero también el problema de que no elimina del todo los molestos reflejos. Y aquí no ayuda mucho que las bisagras no permitan un abatimiento de la pantalla muy amplio.

La experiencia con este panel AMOLED de Samsung la podemos personalizar desde el software de gestión del equipo de Gigabyte, llamado Control Center. En la sección dedicada a la imagen tendremos acceso a diferentes perfiles de color, modos de temperatura de color o diferentes filtros como el azul.

La experiencia multimedia se ve reforzada por el sistema de sonido, que incluye tecnología DTS:X Ultra. La colocación de los altavoces entre el teclado y la pantalla, a todo lo largo de la misma, es el complemento perfecto para mejorar esa sensación de inmersión sonora.

En total son dos los altavoces disponibles, con 2 W de potencia cada uno de ellos que nos ofrecen un sonido que abarca mucho espacio, con buena representación de frecuencias medias y altas, así como poca distorsión a altos volúmenes.

Potencia centrada en el equilibrio

El Gigabyte Aero 15 OLED que hemos probado en Xataka en esta ocasión es conservador también a nivel de configuración interna, donde se recurre a un Core i7--11800H combinado con una RTX 3060 6 GB. No estamos ante la mejor ni más potente configuración en portátiles de este tipo pero es más que suficiente para el perfil de usuario al que va destinado, al tiempo que consigue mantener un precio contenido.

Aunque ofrece un buen rendimiento jugando, la configuración de este Aero 15 OLED da lo mejor en el trabajo creativo con gráficos

Al Intel Core i7-11800H de 8 núcleos y 16 hilos le acompañan 16 GB de memoria RAM DDR4 (2x8 GB) y una unidad SSD de 1 TB que cumple a la perfección con lo exigido al almacenamiento PCIe Gen4, con más de 7000 MB/s en lectura y casi 6000 MB/s en modo escritura.

Contar con un Core i7 en conjunción con una GPU como la RTX 3060 nos da unas cifras de rendimiento muy buenas tanto en potencia bruta como en el desempeño gráfico.

En Cinebench alcanzó los 8400 puntos en la prueba multinúcleo y rozó los 1500 puntos en la Single Core. En PCMark, este Gigabyte Aero 15 OLED sumó 4216, 4846 y 8330 en los test Home, Work y Creative, una nueva muestra del perfil que busca satisfacer este portátil, que recordemos cumple con las condiciones para ser incluida en la plataforma RTX Studio.

En el apartado gráfico, la prueba con 3DMark TimeSpy rozamos los 7400 puntos mientras que en Fire Strike se superaron los 17500 puntos.

La RTX 3060 es una GPU que ofrece un gran rendimiento en tareas profesionales con la imagen al tiempo que permite jugar con solvencia

A la hora de jugar, porque no olvidemos que este Aero 15 OLED tiene mucho ADN de portátil gaming, la GPU RTX 3060 cumple con los requerimientos para poder disfrutar de juegos ambiciosos actuales con tasas por encima de los 30 fps si optamos por la máxima calidad gráfica y resolución nativa del panel (UHD).

Si queremos superar los 50-60 fps hay que reducir la resolución a 1080p. En nuestra batería habitual de pruebas con juegos, en estas condiciones obtuvimos 64 fps en Shadow of The Tomb Raider o 52 en Far Cry 5, mientras que superamos los 65 fps en Final Fantasy XV.

El diseño reducido en grosor esconde en realidad un titánico trabajo de refrigeración. El sistema montado en este equipo se compone de 2 ventiladores de gran tamaño y 71 aletas cada uno, además de 5 caloductos de cobre.

El resultado se nota en el control de calor de los componentes, por debajo de los 85º según nuestras pruebas, aunque por el poco grosor del equipo, sí que se nota la transferencia de calor al chasis, pero sin que afecte a zonas criticas como los reposamuñecas.

En funcionamiento, el ruido generado por el Gigabyte Aero 15 OLED es contenido y asumible excepto en el modo Turbo, donde la sonoridad ya es bastante molesto, habiendo medido picos de hasta 61 dB.

Sin embargo, no es necesario optar por este modo para tener el máximo rendimiento. El modo Gaming, con prácticamente los mismos resultados en las pruebas de potencia bruta y gráfica, es bastante más silencioso y altamente recomendable.

Algo lejos de poder trabajar fuera de casa

Pese a su reducido peso y grosor, la batería de este Gigabyte Aero 15 OLED es ni más ni menos que de 99 Wh. Sin embargo, el panel UHD y el buen brillo de la pantalla hace que no podamos obtener una autonomía muy destacada pese a ser un portátil que sí que busca el trabajo en movilidad.

En nuestra prueba de autonomía habitual, con brillo por debajo del 20% (que en este equipo nos permite un trabajo perfecto), conectividad todo el tiempo y actividades de ofimática, edición de foto y vídeo, reproducción multimedia y navegación web, la media de autonomía se quedó a las puertas de las 4 horas.

Para la carga contamos principalmente con un puerto propietario para el cargador de serie de 230 W y de generosas dimensiones y peso. Sin embargo, si fuera necesario, este portátil de Gigabyte admite la carga vía USB-C, aunque se realiza de manera considerablemente más lenta.

Teclado para jugar y escribir sin pausa

Un valor seguro en los Gigabyte Aero está en el teclado. Hablamos de sistema de membrana, con un correcto tamaño de tecla y un recorrido largo como demanda un teclado para jugar al tiempo que una respuesta rápida, tremendamente estable y muy agradable.

También para escribir es un teclado que nos ha gustado mucho. No cansa en absoluto y es completamente silencioso en funcionamiento.

El teclado, que incluye parte numérica, es muy cómodo para jugar y perfecto para escribir largos periodos de tiempo

El teclado abarca toda la anchura disponible, lo que resulta algo agobiante al principio, aunque a cambio ganamos un teclado numérico así como mantener el tamaño estándar de teclas importantes como las de dirección, retorno o Enter.

El sistema de iluminación del teclado, de tipo RGB, es casi el único guiño de este portátil a su espíritu gamer. El ajuste de la retroiluminación se puede hacer de manera individual para cada tecla, pudiendo tener diferentes perfiles así como crear macros. La visualización del teclado con poca luz es muy buena.

EL touchpad queda algo eclipsado en tamaño por el teclado en el diseño de este Gigabyte Aero 15 OLED. Pero es también un muy buen elemento tanto por precisión como por tacto, de los mejores del mercado en este aspecto. Y como ya adelantamos, en una de sus esquinas queda situado el lector de huellas dactilares compatible con Windows Hello.

Gigabyte Aero 15 OLED 2021, la opinión y nota de Xataka

Encontrar el equilibrio en un equipo que pretende ser potente a la vez que portátil no es nada sencillo. Y encima con un presupuesto ajustado.

El Gigabyte Aero 15 OLED lo busca uniendo un diseño muy atractivo visualmente al tiempo que práctico (especialmente la conectividad) con su verdadera razón de ser: la pantalla UHD AMOLED firmada por Samsung. Y sin que falte un cómodo y polivalente teclado o buen rendimiento tanto para tareas creativas como para jugar.

Por el camino queda pendiente la mejora de la autonomía o una ficha técnica menos competitiva que otros rivales directos.

8,9 Diseño 9,25 Pantalla 9,75 Rendimiento 9,0 Teclado/Touchpad 9,0 Software 8,75 Autonomía 7,5 A favor La experiencia visual con el panel AMOLED de Samsung

Teclado cómodo tanto para jugar como para escribir

Diseño atractivo y con gran conectividad En contra Autonomía justa para un equipo destinado a trabajar en movilidad

La webcam en el marco inferior no es nunca buena idea

Ficha técnica justa para su precio



El ordenador ha sido cedido para la prueba por parte de Gigabyte. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas