Detector de monóxido de carbono Netatmo, análisis: seguridad sin cables y sin servicios adicionales

Hoy día contamos con un buen puñado de opciones para mejorar la seguridad del hogar por medio de dispositivos inteligentes. Si somos lo suficientemente creativos, podemos llegar a desarrollar un buen ecosistema automatizado que nos advierta de los peligros y proteger a los nuestros. Entre estos dispositivos inteligentes, los detectores de monóxido de carbono suponen una gran adición para la seguridad de nuestro hogar, y hoy os hablamos de la propuesta de Netatmo.

El fabricante dispone de diversas soluciones para construir un sistema inteligente y seguro en casa. Su detector de monóxido de carbono es uno de los elementos que oferta dentro de su gama de productos de seguridad, y nosotros hemos estado probándolo durante un tiempo en casa para contaros qué nos ha parecido la alternativa de Netatmo y si merece la pena.

Detector de monóxido de carbono de Netatmo, ficha técnica

Detector de CO Netatmo Tipo Sensor electroquímico de monóxido de carbono Compatibilidad iOS, iPadOS, Android, PC y Mac Conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Abierta/WEP/WPA/WPA2-Personal Bluetooth Low Energy (BLE) Contenido en la caja Detector de monóxido de carbono Montaje para la pared Dos tornillos y dos tacos Guía de usuario Batería Integrada, hasta 10 años de vida útil Ecosistema HomeKit Precio 99,99 euros

¿Qué es un detector de monóxido de carbono?

Tal y como su propio nombre indica, se trata de un dispositivo que mide los niveles de monóxido de carbono, enviando una alarta al usuario cuando se alcanzan niveles nocivos para el ser humano. Este gas es resultante de la combustión, y resulta venenoso cuando nos exponemos a niveles altos durante un tiempo prolongado.

En muchos hogares, los detectores de monóxido coexisten con los detectores de humo. Si bien están destinados hacia el mismo propósito, sus diferencias radican en sus sensores, ya que, como habréis podido descubrir, uno se centra en el humo y el otro en el CO en específico. Sin embargo, en caso de incendio, ambos nos pueden dar un buen margen de tiempo hasta evacuar la casa.

¿Cómo funciona un detector de monóxido de carbono?

Un detector de monóxido de carbono no tiene mucho misterio. Lo compras, lo colocas en la pared, y esperas a que nunca te salte la alarma durante su vida útil. El de Netatmo cuenta con funciones inteligentes, es decir, que se puede conectar al teléfono para que nos lleguen las alertas. Lo bueno es que, independientemente de dónde nos encontremos, obtendremos notificaciones a tiempo real cuando se detecten niveles nocivos de CO. Esto es posible porque debemos de tener una cuenta de Netatmo para hacerlo funcionar, haciendo que el detector se sincronice con ella y nos lleguen las alertas en cualquier lugar.

El detector de Netatmo, y similares, cuentan con un sensor electroquímico de monóxido de carbono. Esto significa que, para detectar la presencia del gas, utilizan una solución con electrodos que reaccionan a los cambios en la corriente eléctrica al ponerse en contacto con el CO. Dependiendo del nivel de la reacción, se envía al usuario una salida directamente proporcional a ella.

Existen diversos tipos de detectores de monóxido de carbono, y la gran mayoría dependen del entorno en el que se vayan a instalar. Además, éstos miden los niveles en partículas por millón (ppm). En España, de acuerdo con el Real Decreto 102/2011, el valor límite para una media de ocho horas máxima diaria sin perjudicar la salud está situado en 10 mg/m3 (8,7 ppm). El detector de Netatmo nos alerta cuando los valores alcanzan las 50 ppm, que es el límite legal y un nivel no recomendado sobre todo para personas que tienen enfermedades cardíacas. Todo depende del tiempo en el que nos expongamos a este gas.

Diseño e instalación del detector

El detector de CO de Netatmo posee un diseño elegante y minimalista, rodeado por una franja de celdas metálicas que es por donde se capta la presencia de este gas. Las luces LED se encuentran en la parte superior de este detector. Cuando se alcanzan niveles anormales de CO se enciende la luz roja. El color pasa a naranja cuando hay algún fallo con el detector. Si es verde, todo funciona con normalidad, indicando que está encendido y operativo. Esta luz parpadeará cada pocos minutos. En el centro del aparato se encuentra el botón de silencio, el cual podemos pulsar cuando queramos parar la alarma.

La instalación es tremendamente sencilla. Tan solo tenemos que pulsar el botón de Power bajo el detector y utilizar la guía, tornillos y tacos para acoplarlo a la pared. Para ello, tendremos que utilizar un taladro, o aprovechar un agujero de algún cuadro, como ha sido en nuestro caso. El sitio más eficiente para su colocación es un lugar en el que no se perciban gases de manera directa. Si nuestra casa cuenta con varias plantas, lo ideal sería adquirir un detector por cada planta.

Software y funcionamiento

Para comprobar las bondades de este detector, lo hemos traído a las oficinas de Xataka y le hemos prendido fuego a una de las salas hemos prendido una varilla de incienso y la hemos acercado al detector. Para no dejarnos los oídos con el experimento, hemos utilizado unos auriculares con cancelación activa de ruido, ya que la alarma pita hasta los 85 dB, por lo que si estamos muy cerca nos reventará los tímpanos. Luego hemos utilizado un ventilador para airear la estancia hasta que el detector dejara de pitar.

La alarma solamente tardó unos segundos en saltar, acercando el incienso todo lo posible a las celdas metálicas del detector. Tras ello, prácticamente de manera instantánea apareció la notificación en el teléfono. Hay que recordar que, la situación generada con el incienso para comprobar que la alarma funciona no es un ejemplo real.

Al realizar la primera instalación del detector, tendremos que descargar la app de Home + Security de Netatmo y crear una cuenta. La aplicación reconocerá automáticamente el detector si está encendido. La app funciona también con los demás productos de Netatmo, ya sean cámaras de seguridad, sensores, o termostatos, entre otros. Además, en lo que respecta al detector, es compatible con HomeKit, por lo que si contáis con un dispositivo de Apple, podréis crear rutinas personalizadas con los demás dispositivos que tengáis conectados al ecosistema. Por desgracia, el detector no funciona ni con Google Home ni con Alexa. Sin embargo, es un detector que no requiere ni de Hub ni de servicios de suscripción adicionales.

La app nos servirá para monitorizar el comportamiento del detector. Sin embargo, no tenemos opción a configurar casi ningún parámetro del detector, simplemente nos servirá para alertarnos en caso de niveles excesivos de CO. Cuando se detectan altas concentraciones de monóxido de carbono, el detector hará un bucle de cuatro pitidos fuertes cada pocos segundos y los LEDs se pondrán en rojo. La app, además de alertarnos, nos indicará una serie de instrucciones: abrir las puertas y ventanas, apagar los dispositivos de combustión, evacuar el lugar y llamar a los servicios de emergencia. Cuando el CO se haya evacuado, nos llegará también una alarta al móvil.

Netatmo ofrece también un portal web en el que podemos acceder a la monitorización de todos nuestros dispositivos del ecosistema. Para acceder a él, basta con ingresar a la web del fabricante con nuestra cuenta y podremos ver el funcionamiento de los dispositivos. Para otros productos de Netatmo también existe una aplicación para Windows, macOS y Linux.

El detector cuenta además con una prueba de sonido que podemos configurar a través de la app. Ésta la podemos poner para que nos notifique cada año, dos veces al año, cada mes, o nunca. Hacer pruebas de sonido en detectores de este estilo es muy recomendable, ya que su alimentación depende única y exclusivamente de la batería.

Uno de los puntos destacados de este detector es que no depende de cables, ya que es totalmente inalámbrico. Sin embargo, aunque Netatmo asegure que la batería tiene una autonomía de hasta 10 años, lo recomendable será no confiarse y cambiarlo con bastante antelación. La principal desventaja aquí es que, la batería no es reemplazable, por lo que si vamos a decantarnos por este detector de Netatmo, habrá que adquirir otro cuando haya finalizado su vida útil, y no es precisamente barato.

Detector de CO de Netatmo, la opinión de Xataka

El detector de Netatmo cumple con lo que ofrece. Se trata de un dispositivo que nos enviará una alerta a nuestro teléfono móvil cuando haya una alta concentración de CO en nuestro hogar. Además, nos alertará independientemente de dónde nos encontremos, algo bastante útil. Sin embargo, no es la mejor opción si lo que queremos es vincular este dispositivo con el resto de los que tengamos en casa a través de Alexa o Google Home, ya que solamente es compatible con el ecosistema de HomeKit. Además, al final de su vida útil, tendremos que reemplazarlo, pues su batería está integrada y no podremos cambiarla.

El dispositivo cuenta con un diseño bastante elegante y queda muy bien en la pared, todo hay que decirlo. Además, cuenta con un sistema que comprueba automáticamente el estado de la alarma. Sin embargo, si hablamos de funciones por precio, existen alternativas más económicas que la propuesta de Netatmo. Lo bueno es que no necesitamos de Hub ni servicios adicionales, ya que su software es gratuito y podemos acceder a él a través de su versión web y app para dispositivos móviles.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Netatmo. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.