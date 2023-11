Cecotec Conga 12090, análisis: el mejor fregado que he probado en un robot aspirador merecía más

Después del último robot aspirador de Cecotec que analizamos el año pasado, el Conga 8090 Ultra, la firma valenciana ha apostado por una renovación sustancial de su gama alta: principalmente una nueva cara, un sistema de fregado diferente y una base de autovaciado vitaminada que todavía reduce más si cabe las operaciones de mantenimiento. O lo que es lo mismo, la Cecotec Conga 12090 Twice Roller Home&Fill. La hemos probado a fondo y esta es nuestra experiencia.

Ficha técnica del Cecotec Conga 12090 Twice Roller Home&Fill



Cecotec Conga 12090 Twice Roller Home&Fill Dimensiones y peso Base: 28 x 30 x 40 cm Robot: 34 x 9,7 cm Potencia de succión 5.000 Pa Navegación Láser integrado Cepillos Cepillo lateral Rodillo de cerdas y goma Rodillo fregado Wet Jalisco XL Fregado Sí, con rodillo. Autónomo durante 4 semanas Base Capacidad depósito de agua: fregado autónomo durante 4 semanas Capacidad depósito sólidos: tres meses Modos limpieza bordes, áreas, puntual, auto, espiral cuadrada, espiral redonda y limpieza profunda conectividad Sí, con app 3.0 y voice assistant Autonomía Hasta 240 minutos Qué hay en la caja Base, robot aspirador, cable, manuales, accesorio limpieza Precio 1.499 euros

Diseño impropio de su gama

Cuando me llegó la caja con este aspirador, me llevé una grata sorpresa: las marcas siguen depurando sus diseños para que esas bases enormes de las generaciones anteriores recorten centímetros. Mi piso es pequeño y un aparato voluminoso es sencillamente inviable, pero en general tampoco es que un aspirador sea el candidato perfecto a ocupar el espacio y la vista.

Porque además el Conga 12090 Twice Roller Home&Fill no es precisamente agraciado estéticamente ni se siente premium. Está hecho íntegramente de un plástico negro robusto y combina zonas mate con otras brillantes pero, teniendo en cuenta que es un ambicioso buque insignia, cabría esperar un aspecto acorde. No es el caso: tiene unas líneas modernas y desenfadadas, pero esperábamos más de un gama alta.

Tampoco ayuda que venga con una pegatina pegada a conciencia (una práctica habitual de Cecotec, pero que no siempre está presente en sus modelos) y que hemos intentado retirar con la mano sin éxito. La opción de usar algún líquido o ayudarnos de alguna herramienta la hemos descartado por riesgo de dañar su superficie. Al final, la sensación es de usar un robot con publicidad incorporada

El robot aspirador tiene la clásica forma de cilindro achatado pero a diferencia de la vasta mayoría de modelos que emplean un LiDAR para la navegación, este no se integra en una protuberancia de la zona superior, sino que está incrustado en el frontal del chasis. Esto supone algunas ventajas: la primera es clara, el robot es menos alto, por lo que cabe mejor por debajo de obstáculos.

Teniendo en cuenta que es un ambicioso buque insignia, cabría esperar un aspecto acorde. No es el caso

La superficie es negra brillante con un estampado con puntos grises habitual en la marca y una pegatina. Otro cambio importante lo encontramos en la ausencia de botones físicos: ahora hay una superficie en la zona central donde se integran cuatro botones con LED táctiles. Sí, es más minimalista, pero también contribuyen a que la superficie se ensucie con las huellas de los dedos y la sensación de pulsación y respuesta es menos clara.

Al darle la vuelta nos encontramos elementos habituales como las ruedas encargadas del desplazamiento, sensores de desnivel y la configuración de cepillos. Comienzan las sorpresas, pero quizás en el lugar más inesperado:

Encargados de la aspiración encontramos un cepillo lateral con cerdas bastante largas y orientadas y un único cepillo que combina cerdas y goma en espiral.

Para el fregado, Cecotec ha apostado por un rodillo similar a los de pintar, el Wet Jalisco XL.

El cepillo lateral me parece un acierto para mejorar su eficacia, pero esperaba más del cepillo central, que solo es uno, no es especialmente grande y que si tienes mascotas en casa, es fácil que el pelo se enrede entre las cerdas, lo que reduce el rendimiento y su vida útil. En cuanto al fregado, hasta la fecha lo habitual era una mopa que roza con el suelo con el desplazamiento del robot y he visto hasta dos mopas que trazan circunferencias al estilo pulidora, pero nunca un rodillo que se mueve doblemente: por un lado con el robot y por otro, rotando.

De la base me ha gustado lo compacta que es, con un pie pequeño y su forma de torre cilíndrica achatada con una tapa en la zona superior. Al abrirla, vemos dos compartimentos: uno donde está la bolsa donde se acumula la suciedad (con capacidad para 3 meses según la marca) y en la otra mitad hay un depósito para el agua.

El otro detalle que me ha parecido top es la forma de fijar el aspirador a la base: mientras que algunos modelos apuestan por unos raíles que llevan a unas pletinas metálicas que en la práctica puede costar encontrar para colocarlo manualmente, este Cecotec tiene dos puntos magnéticos a la vista, por lo que el encaje es sencillísimo. Otra cosa es el espacio: el aspirador queda totalmente a la vista, ocupando más de lo que podría pensarse inicialmente.

Finalmente, en la pared de la base hay una zona pequeña donde se integran varios LED que informan de las operaciones y el estado del robot. Entre que son seis, que no son lo suficientemente grandes como para que se vean bien y que no son intuitivos, es fácil no entender qué quieren decir y recurrir a la app. Resumiendo, me han parecido más bien poco prácticos y molestos por la iluminación, por lo que rápidamente opté por apagarlos desde la app.

Navegación: las condiciones importan demasiado

En la actualidad la gama alta de los robots aspiradores divide sus propuestas de navegación inteligente entre la combinación de LiDAR y cámara frontal para el reconocimiento de objetos, de una cámara en el frontal para hacer ambas cosas con un único elemento y ahora este sistema de Cecotec que apuesta por poner el visor láser en el frontal. La otra ventaja de esta ubicación es que si el LiDAR está más abajo de lo habitual, en teoría debería detectar mejor objetos pequeños.

La primera vez que lancé el aspirador a recorrer la casa, volvió a su base relativamente rápido y sin atascos, trazando un mapa bastante fiel de mi arquitectura doméstica en la aplicación. Después de casi un par de semanas de prueba, creo que en esa navegación inicial tuve mucha suerte.

Porque después, salvo que despejes el suelo de casa a conciencia, habrá problemas. La culpa la tienen objetos que están a ras de suelo y que son pequeños, como por ejemplo la alargadera de nuestro dormitorio o el cable de la regleta del salón. Normalmente los atropella, se queda atascado y en el proceso intenta avanzar, con riesgo de tirar el objeto conectado al suelo. Asimismo, las cortinas de nuestra habitación, que caen a ras de suelo también son atropelladas por frecuencia. Ambos son fallos habituales de los aspiradores que solo tienen LiDAR en la protuberancia de la zona superior y la nueva posición del láser del Conga 12090 Twice Roller Home&Fill no parece solucionarlo.

Mejor ponérselo fácil retirando cableado y textiles susceptibles de ser llevados por delante

Por practicidad (al fin y al cabo, lo que interesa es que limpie cuanto más área, mejor) y para evitar roturas, tengo claro que es mejor ponérselo fácil retirando cableado y textiles susceptibles de ser llevados por delante. Otro objeto que ha resultado ser problemático son los radiadores: paradójicamente aquí la altura del robot sin protuberancia ha jugado en su contra, ya que encaja perfecto bajo el radiador, lo que provoca que quede encajado.

En cuanto a navegación general, su tamaño es ligeramente más estrecho de lo que es habitual (al menos, en modelos de la casa), lo que juega a su favor para meterse en espacios reducidos. Eso sí, hay espacios en los que cabe y no se mete, como por ejemplo en el espacio que hay entre mi silla y las cajas de debajo de la cama. A su favor, es un aspirador que optimiza el recorrido bastante bien, lo que posibilita una limpieza de mi piso completa moderadamente rápida y además lo hace siguiendo un orden lógico para no dar vueltas de más.

Limpieza

Ya sabemos la configuración de cepillos de este robot aspirador y también que como máximo ofrece 5.000 Pa de potencia de succión, ahora toca ver cómo aplica la combinación para dejar los suelos más limpios. Este aspirador cuenta con varios programas y niveles de potencia tanto de fregado como de aspiración:

Modos de aspiración : off, eco, normal y fuerte.

: off, eco, normal y fuerte. Modos de fregado: off, bajo, medio y alto.

Antecedentes: vivo en un piso de 55 metros cuadrados sin apenas alfombras, con suelo de baldosa y sin mascotas, lo que podría considerarse un escenario fácil de limpieza. Según mi experiencia, la potencia no es un problema: he probado tirando unos cereales al suelo y el aspirador es capaz de tragárselos. Ahora bien, a la hora de la verdad con lo que más se enfrenta son pelos, migas, arenilla postpadel.

En mi día a día con el modo normal ha sido más que suficiente para lidiar con la suciedad habitual, llevándose sin ningún problema el grueso de la suciedad. Ahora bien, para momentos de mucha suciedad, el modo Fuerte ha rendido moderadamente bien, aunque me parece más efectivo configurar la doble pasada. De hecho, ya te adelanto que el principal problema que he encontrado tiene que ver con el apartado anterior: si no pasa por un sitio, obviamente no lo va a limpiar. Así, después de ponerlo a máxima potencia y dos pasadas, te puedes encontrar alguna que otra bola de pelo rebelde.

¿Y el pelo? En nuestra casa hay abundante pelo de humana por el suelo, fruto de pasarme la plancha casi a diario y aunque se lleva buena parte de este, el cabello queda enredado en las cerdas, un hándicap que a la larga pasa factura en cuanto a que las obstruye y deteriora si no las limpiamos con cuidado y frecuencia. Desde luego, no es la mejor opción para mascotas.

Merece la pena destacar que tiene una opción de Turbo en alfombras que consiste en que al detectar un textil en el suelo (moqueta, alfombra o similar), sube la potencia de succión al máximo, lo que se nota en el ruido que emite (que dicho sea de paso, es bastante amortiguado en cualquier nivel).

Según mi experiencia, da la talla para limpiezas de mantenimiento de alfombras de tamaño fino y medio, aspirando suciedad superficial y parte de la incrustada, lo que se traduce en que reduce la frecuencia con la que tenemos que hacer uso del aspirador inalámbrico o de trineo para una limpieza manual a fondo.

Lo que más me ha gustado con diferencia es en el fregado, Cecotec ha dado con la tecla

Pero lo que más me ha gustado con diferencia es en el fregado, Cecotec ha dado con la tecla: la acción del rodillo humedecido girando con una cantidad de agua variable (que podemos elegir) y que exista una función de vaivén para aumentar la fricción resultan de lo más efectivo que he probado para lidiar con pequeñas manchas secas.

Atendiendo a los resultados, este formato rodillo resulta más eficaz a la hora de deshacer las manchas que la mopa habitual, retirando la mayoría de estas. De hecho la calidad del fregado es tal que salvo que se derrame un vaso de agua (algo que no va a tragarse porque no es una fregona), ha mantenido los suelos de mi casa limpios durante toda la semana.

Cómo es la aplicación

Otro apartado en el que las Conga han sufrido un buen lavado de cara es en la aplicación y la verdad es que se agradece: manteniendo el core y la paleta de colores, Cecotec ha dado una vuelta de tuerca al diseño en aras de hacerlo más claro y sencillo. ¿La consecuencia? Acierto total: esta aplicación podrían usarla mis padres (0 tecnológicos) sin mucho problema: basta con tocar sobre el botón gordo de encender para elegir el programa, darle a 'Limpiar' y listo.

Ese sería el uso básico y honestamente, el que más he usado en mi día a día, pero también hay botones gordos (o lo que es lo mismo, un acceso rápido) para solo fregar, limpieza profunda y otros potencialmente habituales como por ejemplo fregar el baño o la cocina. En cualquier caso, para quien quiera algo más personalizado, es posible programar y configurar limpiezas a medida de la zona que se desee. Resumiendo: da la talla tanto para un uso básico y sin complicaciones como para quien busque algo a medida.

Da la talla tanto para un uso básico y sin complicaciones como para quien busque algo a medida

Cabe destacar asimismo la larga lista de opciones de los ajustes, con opciones interesantes como por ejemplo qué hacer con la mopa, la base de carga o cómo actuar ante las alfombras, además de otros clásicos como conocer el estado de los consumibles, el historial de limpiezas, opciones como desactivar el sonido. La guinda del pastel es que además funciona bien: es abrir la app y en un par de segundos ya está todo operativo.

Sin embargo, todavía tiene cierto margen de mejora: sin ir más lejos, hay textos que aparecen cortados y no es posible leerlos, lo que se traduce en que la información en ocasiones no llega todo lo bien que debería.

Autonomía: tiene pila para rato

Atendiendo a la ficha técnica del fabricante, el Conga 12090 Twice Roller Home&Fill es capaz de limpiar hasta cuatro horas sin necesidad de pasar por la base, si bien es cierto que este dato obedece al escenario más favorable, esto es, solo aspiración y a mínima potencia.

Pero ya te adelanto que la duración de la batería no será un problema: lo he puesto solo a aspirar a máxima potencia y he podido limpiar mi piso casi siete veces con una configuración de una sola pasada. Esto sería equivalente a unos 350 metros cuadrados, una barbaridad. Si hablamos de tiempo, ha rozado los 180 minutos operativo y al máximo.

En este sentido, va sobrado para pisos grandes y hogares con varias plantas. Y esto teniendo en cuenta que lo he puesto al máximo, pero que de normal me ha bastado con el modo normal. Con el modo medio y fregando ha sido capaz de limpiar mi casa unas cuantas veces.

Mantenimiento

Aunque la base del Conga 12090 Twice Roller Home&Fill parezca pequeña, bajo el capó esconde tres compartimentos: una mitad para la bolsa de suciedad y la otra mitad para un depósito dividido en dos para almacenar el agua que rellenará el depósito para fregar y otro depósito para limpiar la mopa. Así, es una de las bases más completas del mercado, a la altura del Roborock S7 MaxV Ultra pero bastante más discreta.

A estas alturas de la película, ya me he acostumbrado a los robots aspiradores con base de autovaciado y la verdad es que viene bien olvidarte de vaciar el depósito, no es una tarea agradable y si además tienes alergia al polvo o a las mascotas, pues esa exposición al alérgeno que te ahorras.

Pero que tenga un sistema para rellenar el depósito de agua y limpieza resulta de lo más conveniente, ya que lo de extraer el compartimento y ponerlo debajo del grifo es una molestia que requiere su tiempo y que a veces se nos olvida. O dejarnos la mopa humedecida en el robot. ¿El resultado? Tu aspirador huele a pecera sucia. Con este sistema el aspirador siempre tiene el agua que necesita y ya puedes acercar la nariz a la mopa de fregar, que apenas huele.

Pero ojo que la operación tiene lo suyo: al llegar a la base, primero llena el depósito de agua, luego vacía el depósito de polvo, después lava el rodillo y finalmente se pasa varias horas secándolo (puedes elegir cuántas en la aplicación). Así como el vaciado del depósito de sólidos es un procedimiento puntual y estruendoso, lo del agua es más lento y mucho más silencioso. Aunque eso sí, entre las luces y el borboteo, no pondría este aspirador en mi dormitorio (ahora está en mi oficina - cuarto de invitados).

Aclarados estos puntos, toca hablar de la frecuencia: mientras que en estas casi dos semanas de pruebas la bolsa de sólidos está casi vacía (su duración estimada es de unos tres meses y para soltarla solo hay que levantar la tapa de la base y tirar de ella), he tenido que llenar el depósito de agua y vaciar el agua sucia acumulada un par de veces. El procedimiento es más cómodo que el llenado clásico, pero aún así, hay que hacerlo con frecuencia.

En cualquier caso, hay algo que seguiremos teniendo que hacer a mano: limpiar los cepillos, algo que si tenemos mascotas o se nos cae mucho el pelo, puede ser un tanto tedioso. Eso sí, a su favor, soltar ambas piezas resulta bastante fácil.

Finalmente, dentro de la aplicación encontramos 'Gestión de consumibles', una sección con porcentajes orientativos para sustituir elementos como los cepillos, mopas o el filtro, así como un enlace a su sección de soporte y a la tienda online de Cecotec.

Cecotec Conga 12090 Twice Roller Home&Fill, la opinión de Xataka

Con este Conga 12090 Twice Roller Home&Fill, Cecotec muestra sus cartas para convertirse en el robot aspirador más completo y avanzado del mercado. La disposición es buena, pero la materialización tiene margen de mejora.

La principal asignatura pendiente es la navegación: su giro de tuerca apostando solo por un LiDAR ubicado en una zona del frontal no solventa los grandes problemas de los robot aspiradores que emplean este sistema (y que pueden encontrarse desde 200 euros), por lo que depende en exceso de la labor de quien lo usa. O sea, que si quieres buenos resultados, tienes que despejar la casa a conciencia.

Esto no es un problema per se, la cuestión está en que en el rango de precios en el que se mueve en la actualidad hay candidatos que se atascan menos y hasta tienen reconocimiento de objetos. Independientemente de la tecnología, en esta gama y a estas alturas, cabe esperar más.

En esta gama y a estas alturas, cabe esperar más

Lo mismo puede decirse de su diseño y composición de cepillos: en un candidato que aspirase al trono jugando la baza de la calidad precio, tendría sentido ciertos sacrificios, pero con un aspirador cuyo PVP es de 1.499 euros (aunque luego esté rebajado eternamente a 999 euros), hay poco margen para el error.

Dicho esto, hay que reconocer algo: su fregado es de lo mejor que hemos probado, la aplicación ha mejorado notablemente hasta lograr una interfaz a prueba de personas no techies y tiene batería para aburrir, tres bazas en las que brilla y que lo convierten en un buen candidato para quien busque un dispositivo para todos los públicos, versátil y que sirva para casas grandes.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Cecotec. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

En Xataka | Robot aspirador, vertical o de trineo: qué aspirador comprar en función del uso y presupuesto.

Imagen destacada | Xataka.