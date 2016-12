Asus ZenBook 3 UX390UA, análisis: diseño y potencia para competir con el MacBook

La serie de portátiles ZenBook de Asus fue ideada como ultrabooks desde un primer momento, pero con la llegada del ZenBook 3 demuestra que este tipo de portátiles ya no necesitan recortar en potencia para mantener su delgadez y ligereza. En mucho aspectos el ZenBook 3 se podría confundir con una tableta encima de la mesa, con tan solo 11.9 mm de grosor y su pantalla de 12.5 pulgadas.

Dentro del sector de los ultrabooks, es más competencia del MacBook de Apple que de otros equipos similares, aunque mantiene algunas de sus desventajas como un único conector USB 3.0 tipo C. Pero ha sido de los primeros en contar con uno de los nuevos procesadores Kaby Lake-U de bajo consumo, y según modelo contará con un Core i5-7200U o un Core i7-7500U. Pero debido al producto que es, está orientado a un sector profesional y no al consumidor medio.

Análisis en vídeo

Características y diseño

Este ultrabook tiene una carcasa de aluminio, y mantiene los círculos concéntricos en su tapa de modelos anteriores, aunque le han añadido un reborde dorado. El modelo analizado llega en color azul, aunque Asus también lo vende en colores oro rosa y gris cuarzo. Se ha mejorado su peso, bajándolo hasta unos meros 910 g, que junto a su tamaño similar a un folio, se puede transportar cómodamente junto a los papeles de un lado a otro. Para poner las cosas todavía más fáciles, Asus lo vende junto a una funda de calidad para protegerlo en el transporte.

La pantalla que incluye es de 12.5 pulgadas de tipo IPS con poco marco y webcam integrada en la parte superior, y cuenta con una resolución de 1920 x 1080 píxeles. El acabado de la misma es tipo brillo, por lo que puede introducir una buena cantidad de reflejos, sobre todo en exteriores. A cambio está protegida por una capa Gorilla Glass 4, bastante efectiva, y una capa oleofóbica aunque no se trate de una pantalla táctil.

Asus ZenBook 3 UX390UAK Procesador Core i7-7500U, 2.7 a 3.5 GHz, 2 núc./4 hilos, 25 W de TDP Gráfica Intel HD 620 a 1.05 GHz Memoria 16 GB, LPDDR3-2133 Pantalla 12.5'', 1920 x 1080 px. IPS, acabado brillo Almacenamiento SSD 512 GB SATA3 Puertos 1x USB 3.1 Gen. 1 tipo C (5 Gbps) Conectividad Wi-Fi 2x2 802.11 ac, Bluetooth 4.1 Batería Batería de 40 WHr tipo Li-Po, fuente de 45 W Dimensiones 296 x 191.2 x 11.9 mm Peso 910 g Extras Lector de huellas, protección Gorilla Glass 4, audio harman/kardon Precio 1599 euros

El portátil incluye un pequeño ventilador de tan solo 3 mm de grosor, y en la zona central de la bisagra se puede ver la salida de aire. La bisagra, que no es abatible aunque por el tipo de producto hace desear que fuera un convertible, mantiene la pantalla en un ángulo de hasta 45º con la mesa.

El teclado también ha recibido especial atención para reducir el grosor del portátil a unos meros 11.9 mm en su parte más gruesa, ya que el recorrido de las teclas se limita según Asus a 0.8 mm, y una distancia entre teclas de 19.8 mm. A la hora de teclear el resultado es agradable, y hacer que el punto de acción de las teclas sea tan corto mejorará la velocidad de escritura, aunque a su vez necesitará de cierto tiempo de adaptación si se está acostumbrado a teclados más duros. Cuenta con retroiluminación, otro de los añadidos en esta ocasión, regulable en intensidad.

El touchpad es uno de los mejores que he probado en un portátil, y cuenta con una capa de cristal para hacerlo más agradable al tacto y mejorar la precisión. Le han añadido tecnologías de rechazo de palma para evitar toques involuntarios al escribir. Asus ha desarrollado su propio controlador del panel táctil, con un buen resultado, lo que también les permite añadir una herramienta para escribir a mano alzada con él —aunque sea poco intuitiva—.

Incluye un lector de huellas en su esquina superior derecha, que se configura para el desbloqueo del equipo mediante Windows Hello. Requiere de la creación de un pin para el desbloqueo del equipo aparte de la contraseña. La lectura de la huella es rápida, pero al configurar la primera huella —pide que se toque el lector en torno a diez veces—, no reconocía la huella para el desbloqueo en todos los ángulos. El reconocimiento requiere de un periodo de prueba y error hasta que se logra que Windows reconozca bien el dedo en cualquier posición que se toque el lector.

Otro cambio que incluye este ZenBook es que posee cuatro altavoces en total, dos de ellos situados en la zona superior del teclado y otros dos en la parte inferior frontal, con rejillas fácilmente identificables. Están desarrollados junto a Harman Kardon, y tienen muy buena calidad para ser unos altavoces de ultrabook. El sistema está orientado a proporcionar sonido envolvente, y el conjunto tiene una gran potencia y no distorsiona aunque se ponga al máximo.

El equipo dispone solo de dos conectores: uno de 3.5 mm de cuatro polos para auriculares con micrófono, y un USB 3.0 tipo C. Es la misma situación que ocurría en el MacBook remozado por Apple el año pasado, con idénticas desventajas. Esta toma se utiliza también para recargar el portátil y también para sacar señal de vídeo, por lo que habrá que recurrir a alguno de los muchos adaptadores externos para varias conexiones. Afortunadamente, Asus proporciona un adaptador con una salida USB tipo A, un HDMI y un USB tipo C, aunque vende por separado otro adaptador con muchas más conexiones. En este caso, lo recomendable para acompañar al portátil es un ratón Bluetooth y quitarse de medio el engorro de tener que estar pendiente de este adaptador u otros.

Asus Zenbook UX390UA: rendimiento

El procesador Core i7-7500U es una mejora incremental del i7-6500U, muy utilizado en los ultrabooks de 2016 así como en los portátiles que se sitúan sobre los 500 a 600 euros, o incluso algo más dependiendo del tipo de almacenamiento y pantalla. Es un procesador notablemente más potente que su predecesor, pero no se le pueden pedir milagros. Es un equipo fuertemente orientado a trabajo ofimático antes que a trabajo de diseño o edición, aunque también será muy capaz en ambos campos de manera casual. Personalmente no me siento cómodo usando Photoshop o programando en pantallas tan pequeñas, pero lo importante es que este equipo lo puedes llevar a cualquier parte y solucionar problemas puntuales sin que moleste llevarlo encima.

La gráfica integrada en el procesador es la nueva HD 620 de Intel, y cuya principal novedad anunciada en su presentación es que pueden reproducir contenido a 4K de manera nativa. No es algo que le afecte a este ultrabook con su pantalla 1080p, pero se le puede conectar un monitor externo de este tipo con el adaptador incluido por Asus, ya que cuenta con una salida HDMI que permite sacar vídeo a 4K y 60 FPS. Si bien como único monitor lo podría mover bien, al reproducir vídeo 4K como segundo monitor, lo hará con microtirones, por lo que no será una experiencia fluida.

Aunque no esté pensado para ello, ajustando la resolución de pantalla a 1366 x 768 px. con la que seguirá viendo bastante bien, serviría incluso para jugar. En juegos con League of Legends o World of Warcraft con unos ajustes medio-bajos puede funcionar a 40-50 FPS. Aunque sea un equipo para trabajar, a todo el mundo le gusta relajarse de vez en cuando, y el ZenBook 3 permite hacerlo con juegos que no sean excesivamente exigentes.

ZenBook UX390UA Core M-5Y10 Core i7-6500U Cinebench R15, CPU 333 cb 210 312 Cinebench R15, OpenGL 47.1 FPS 22.5 38.9 PCMark 8, Home 3438 2655 2907 PCMark 8, Creative 3922 3056 3497 PCMark 8, Work 4295 3438 3798

Pantalla y almacenamiento

La pantalla del ZenBook 3 UX390UA es de tipo IPS de 12.5 pulgadas FHD, y cuenta con una gran calidad en la reproducción de color, con buenos ángulos de visión. Posee un brillo máximo en torno a los 350 nits y 1200:1 de contraste, con un refresco de pantalla de 60 Hz. Está calibrada para la gama de colores sRGB, prometiendo cubrir el 72 % de la gama NTSC o el 100 % de la sRGB, pero en la práctica no llega a cubrir más de un 90 % de la misma.

El portátil incluye la herramienta ASUS Splendid para ajustar diversos parámetros del color, y aunque calibrarla hará que mejore notablemente su calidad de reproducción de color —solo lo notarán los que estén acostumbrados a pantallas mejores—, esta herramienta sirve también para otras cosas. Posee un ajuste de cuidado ocular para cambiar el punto blanco, el gama, o establecer una temperatura de color que agrade más al usuario.

Un problema de la pantalla para algunos usuarios será su acabado en brillo, ya que se puede hacer bastante molestos los reflejos, aunque a cambio se gana en una total nitidez de los píxeles. Su relación de aspecto 16:9 es buena para ver vídeos pero no tanto para trabajar, que sería la finalidad de este ultrabook. Algunas compañías han aceptado este hecho en sus convertibles y tabletas con Windows 10, como es el caso de la Surface Pro, y es un aspecto que Asus debería tener en cuenta para una próxima iteración del ZenBook.

En el apartado del almacenamiento, este equipo cuenta con un SSD de 512 GB, que será más que suficiente para su finalidad de utilizarse en movilidad. Es un Canvas SC300 de SK Hynix, con una interfaz SATA3. Las velocidades máximas de lectura-escritura secuencial alcanzan los 538 y 248 MB/s, y están dentro de lo esperado para este tipo de almacenamiento, aunque la principal ventaja de los SSD siempre reside en menor tiempo de acceso a la información.

Temperaturas, autonomía y ruido

Siendo un portátil pequeño, casi una tableta, resulta curioso que incluya un fino ventilador de tan solo 3 mm de grosor. Debido a que los procesadores Core i7-7500U de otros equipos pueden llegar con potencia reducida para limitar el calor, Asus ha optado por dejarlo con sus 25 W de TDP máximo y todo su rendimiento. Eso lleva a que no sea suficiente en un sistema tan compacto utilizar solo refrigeración pasiva.

El resultado es que el ventilador suele estar más activo de lo que gustaría a los que quieran un equipo totalmente silencioso, pero tampoco es problemático. En reposo el ventilador no se oye, y cuando se empieza a exigir un poco del equipo se activa pero no se apreciará por encima de un ruido ambiente normal de unos 30 dB. Una vez que el procesador está en carga, alcanza los 37 dB.

En el terreno de las temperaturas, lo máximo que puede alcanzar la carcasa son unos 41 ºC en la zona superior derecha del teclado, mientras que el resto del teclado se sitúa más hacia los 30 ºC en carga completa. No resulta molesto a la hora de escribir o usarlo. Por el tipo de portátil que es, la parte inferior en carga está ligeramente más fresca, rozando los 39 ºC, estando en el límite de lo adecuado para su uso en el regazo dependiendo de la época del año.

El portátil cuenta con una batería de 40 WHr, que según Asus es capaz de alcanzar las nueve horas de autonomía. En la práctica, dejando reproducirse videoclips de YouTube continuamente —lo que implica un uso continuo de la wifi— con un brillo calibrado en torno a los 200 nits, la autonomía alcanza unas siete horas.

Bajo otras situaciones más variadas durará menos, de cinco a seis horas, utilizando algún paquete de ofimática, navegando y trabajando con otros programas algo más exigentes. Si se recurre a ver únicamente películas sí podría llegarse a las nueve horas prometidas, o si se baja más el brillo si la iluminación de la habitación lo permite. Para el equipo que es, tiene una autonomía más que aceptable.

El cargador es de 45 W y permite la carga rápida a través del conector USB. En la práctica se cumple el tiempo prometido de recarga de unas dos horas, y con la carga rápida se puede conseguir en unos 40 minutos recargar la mitad de la batería.

Asus Zenbook 3, un equipo que destaca en diseño y autonomía

Asus ha creado un ejemplo de lo que los ultrabook pueden llegar a ser, pero también demuestra algunos de los problemas que ello conlleva. Un solo conector USB 3.0 tipo C es insuficiente como para que este equipo pudiera convertirse en el principal de un usuario, pero también debido a que es un pequeño ultrabook no debería pensarse en utilizarlo como tal. Sobre la marcha puede ser suficiente, pero incluir algún conector adicional habría sido preferible.

El rendimiento del equipo se sitúa dentro de lo que se puede encontrar en equipos mucho más baratos, sobre los 500 euros. Con el ZenBook 3 lo que se está pagando es lo altamente integrado que está, su cuidado diseño en aluminio, y que puede ser fácilmente transportado. Aunque en este caso, la inclusión de un ventilador, por minúsculo que sea, es una fuente de ruido, y si bien no llega a resultar molesto, un uso prolongado en estas condiciones lleva a un ligero recalentamiento de la zona derecha del teclado. Pero de nuevo, no es un equipo para hacer trabajo pesado de CPU o GPU, y como mucho es para algún retoque fotográfico o edición de vídeo ocasional.

En general el Asus ZenBook 3 es un equipo brillante, con puntos a favor como su pantalla o duración de la batería. Su alto precio lo convierte en un equipo claramente orientado a profesionales y aquellos que prioricen el tamaño y peso de un portátil por encima de otros aspectos, y no resultarán decepcionados por su rendimiento. Para el resto de consumidores hay muchas otras alternativas más baratas y más potentes, pero más grandes y pesadas.