Asus Transformer 3 Pro UX303UA, análisis: ¿puede este 2 en 1 de ASUS competir con la Surface Pro 4?

La llegada de Windows 10 abrió un mundo de posibilidades al sector de las tabletas, siguiendo la estela de la Surface Pro de Microsoft. Es uno de los pocos productos interesantes que dejó la versión de Windows 8, y que le ha reportado a la compañía grandes beneficios y una línea de éxito. Otros fabricantes han tomado el testigo para intentar mejorar el sector de las tabletas con Windows 10, en donde se encuentran Asus con la Transformer 3 Pro, un competidor muy serio de la Surface Pro 4.

Es una tableta con Windows 10 que se vende con un teclado separable para poder hacer de portátil cuando sea necesario. Generalmente los fabricantes se refieren a este tipo de producto como un dos en uno, cogiendo lo mejor de ambos mundos, aunque muchas veces no consigan destacar en ninguno de los dos aspectos. Aunque todo depende prácticamente del hardware que incluyan y de cómo esté el usuario dispuesto a sacarle provecho a sus posibilidades.

Análisis en vídeo

Características y diseño

La Transformer 3 Pro es una tableta con un grosor de 8.35 mm, que no es la más ligera del mundo con 790 g, pero que está ajustada al tamaño y procesador que tiene al incluir una pantalla de 12.6 pulgadas. La carcasa cuenta con bastante resistencia y durabilidad, y aunque de entrada tiene buen tacto y no se sabría decir si es plástico o metal, está hecha de una aleación de aluminio y magnesio. En los laterales de la pantalla se sitúan dos altavoces estéreo, con una gran potencia de uso y que suenan ciertamente bien.

En la parte trasera incluye un soporte hecho del mismo material, y que se puede reclinar hasta 155º, quedando casi tumbada. Se mantiene a la perfección en el ángulo elegido, y disponer de tanto giro habilita su uso incluso tumbado, medio reclinado, para usarla de manera estable en el regazo, o por aquellos que ponen los pies por alto en el sofá. En este apartado Asus ha buscado comodidad de uso para el usuario, y la ha encontrado.

Asus Transformer 3 Pro T303UA Procesador Core i5-6200U, 2.3 a 2.8 GHz, 2 núc./4 hilos, 7.5 W de TDP Gráfica Intel HD 520 a 1 GHz Memoria 8 GB, LPDDR3-1866 Pantalla 12.6'', 2880 x 1920 px. IPS, acabado brillo Cámaras Trasera de 13 Mpx

Frontal de 2 Mpx con reconocimiento facial por infrarrojos Almacenamiento SSD 256 GB SATA3 Puertos 1x USB 3.1 Gen. 1 tipo C (5 Gbps) Conectividad Wi-Fi 2x2 802.11 ac, Bluetooth 4.1 Batería Batería de 39 WHr tipo Li-Po, fuente de 45 W Dimensiones 298.8 x 210.1 x 8.35mm Peso 790 g Extras 1x USB 3.0, 1x USB-C —compatible Thunderbolt 3, USB 3.1 y carga—, 1x HDMI Precio 1299 euros

En la caja se incluye un cargador de 45 W, un lápiz digital y un teclado que integra un panel táctil. Este último se queda encajado magnéticamente a la tableta y se comunica y extrae energía de ella mediante un conector de siete pines específico. El teclado está retroiluminado, con bastante brillo para los momentos en los que pueda ser necesario, y las teclas tienen un desplazamiento de 1.4 mm. Su peso es de 340 g, lo que sitúa el peso total del 2 en 1 en los 1.13 kg.

La calidad del teclado es buena, pero las teclas son un poco más duras de lo que se podría desear para pasarte tiempo escribiendo con él porque hará que se falle más al teclear por no apretarlas con la suficiente fuerza. Además, aunque el trackpad es de tacto suave y agradable, hacer los clics en él requiere de bastante fuerza y se hace algo incómodo de usar. Para momentos de necesidad da la talla, pero el panel táctil hará que sea necesario utilizar un ratón con la tableta en un uso prolongado.

El apartado de la conectividad está bien cubierto, teniendo en cuenta que es un 2 en 1 y no un portátil. En el lateral derecho incluye un Thunderbolt 3 compatible con USB 3.1 de conector USB tipo C, un USB 3.0 y una salida HDMI que resultará muy útil para utilizarla para trabajo serio con un monitor externo y un teclado extendido y ratón. Para este tipo de tabletas es mejor utilizarlas con un ratón Bluetooth por comodidad, y la tableta incluye además wifi 802.11 ac. En el otro lateral también incluye un lector de tarjetas micro-SD y un jack de 3.5 mm.

La Transformer 3 Pro incluye dos cámaras bastante decentes, con una delantera de 2 Mpx, funcional para videoconferencias, y una trasera de 13 Mpx. Esta última tiene calidad suficiente como para tomar buenas fotos, y utilizables en cualquier álbum de fotos, aunque no tenga en realidad nada de especial. En la parte frontal también incluye una serie de sensores infrarrojos que habilitan su uso con el desbloqueo facial de Windows Hello, y micrófonos omnidireccionales con cancelación de ruido para poder utilizar sin problemas a Cortana, la inseparable compañera de Windows 10.

Transformer 3 Pro T303UA: rendimiento

Esta tableta con Windows 10 está orientada a realizar trabajo avanzado, con un uso de varias aplicaciones a la vez profesionales o incluso algo de diseño con Photoshop, y por ello Asus ha incluido en ella un procesador Core i5-6200U, aunque hay una versión con un más potente Core i7-6500U. Este tipo de dispositivos centran su rendimiento en ir acompañados de un SSD para dotarlos de un rendimiento fluido en el arranque, apertura de ficheros y cambio entre aplicaciones, pero no tanto para realizar trabajo pesado con ellos.

La gráfica integrada también se sitúa en lo básico de este tipo de dispositivos, siendo una HD 520. Se trata de un gráfica básica, pero que permitirá reproducir vídeo a 1440p de YouTube u otras fuentes en la pantalla del propio equipo sin problemas. El modelo recibido para analizar viene con 8 GB de memoria DDR3 a 1866 MHz, que será suficiente para el uso de tableta con aspiraciones de portátil que tiene la Transformer 3 Pro.

Transformer 3 Pro T303UA

Core i5-6200U ZenBook UX390UA

Core i7-7500U Core i7-6500U Cinebench R15, CPU 262 cb 333 cb 312 cb Cinebench R15, OpenGL 32.1 cb 47.1 FPS 38.9 cb PCMark 8, Home 2772 cb 3438 2907 cb PCMark 8, Creative 3176 cb 3922 3497 cb PCMark 8, Work 3587 cb 4295 3798 cb

La relación de aspecto 3:2 de la pantalla hace que para intentar jugar con la tableta haya que recurrir a resoluciones poco convencionales. La HD 520 no es especialmente buena en este terreno, pero permitirá jugar al mínimo en 1920 x 1200 píxeles a 30 FPS en juegos como World of Warcraft, o 40 o 50 FPS a League of Legends, aunque será aconsejable reducir la resolución para ganar fluidez y que no dé tirones.

Afortunadamente la tableta cuenta con un puerto Thunderbolt 3 con conector USB tipo C, lo que le abre las puertas al sector de las tarjetas gráficas externas (eGPU). Es un terreno que está en pañales y caro, y las cajas de gráfica externa más baratas se sitúan sobre los 350 euros como las de Akitio. En este caso también se podría usar una Thunder3 de 300 euros con una gráfica de poco consumo como una GTX 1050, GTX 1050 Ti o RX 460, todas por debajo de los 75 W.

Lo he podido probar con una RX 480 en un Node de Akitio, y una GTX 1050 en un Thunder3 de la misma empresa y, salvo las notables limitaciones a los FPS producidas por el procesador y memoria al combinarlo con la RX 480 —e incluso con la GTX 1050, pero en mucho menor grado—, en el primer caso en ultra se podría jugar a Deus Ex: Mankind Divided a unos 29 FPS, frente a los 46 que se podrían conseguir en un equipo con un Core i7-6700K con DDR4-3000. Asus apunta a que el compañero perfecto de esta tableta sería su ROG XG Station 2, aunque todavía no está a la venta.

En el apartado del almacenamiento, la Transformer 3 Pro incluye un SSD de 256 GB, que para las labores que tiene por delante es más que suficiente. El SSD tiene interfaz SATA3, y aunque se pudiera echar en falta que fuera un almacenamiento más avanzado como un SSD con interfaz PCIe, para trabajar no habría gran diferencia entre ambos tipos de almacenamiento. Aun así, Asus da la opción de configurar el equipo con un SSD de tipo PCIe de hasta 1 TB para aquellos que tengan un presupuesto más amplio.

El SSD tiene unas velocidades típicas, con 529 y 341 MB/s de lectura y escritura secuencial, y 150 y 160 MB/s de lectura y escritura aleatoria de archivos de tamaño 4 KB. Son valores típicos para este tipo de almacenamiento, sin puntos grises en su rendimiento.

Pantalla: un lápiz digital como gran compañero

La pantalla del Transformer 3 Pro es de 12.5 pulgadas con una relación de aspecto 3:2 y una resolución de 2880 x 1920 píxeles. Es buena para trabajar con esta tableta con el teclado puesto, y es un punto positivo a tener en cuenta. El apartado táctil está bien cubierto con el añadido de un lápiz digital que permitirá ser más productivo en aplicaciones de diseño y otras profesionales, o simplemente para no llenar la pantalla de dedos —aunque se limpia muy fácilmente—.

Un punto gris es que no es compatible con vídeo por el conector USB tipo C que incluye, probado con un monitor 27UD88-W de LG. Tampoco es un gran problema, ya que incluye un conector HDMI, pero el poder utilizar un único conector para la transferencia de datos con el concentrador USB del monitor, enviarle señal de vídeo y recargar la tableta a la vez habría sido una comodidad adicional. De momento no están excesivamente extendidos estos monitores con USB tipo C, pero sí lo estarán en el futuro cercano, y por el coste de la tableta habría sido deseable este punto.

La reproducción de color es muy buena, y el brillo se sitúa solo sobre los 300 nits —un valor bueno si fuera un portátil típico—, lo que unido con un acabado de pantalla en brillo no permitirá usarla bien en exteriores o con puntos de luz por detrás. Se ven mucho los reflejos y en ciertos momentos la hace difícil de usar, y eso con una orientación para uso profesional es una desventaja. Asus añade a la tableta el programa Splendid, que permite modificar el color de la pantalla, incluyendo la adición de un filtro azul.

También incluye junto a la tableta un lápiz digital llamado Pen. Cuenta con 1024 niveles de precisión, y en el uso del día a día es extremadamente fiable. La Transformer 3 Pro incluye software variado para sacarle partido, y por ejemplo se pueden rellenar los campos de búsqueda escribiendo en una caja que aparece en la parte inferior de la pantalla. No me parece útil interactuar con Windows 10 con el lápiz, pero sí lo es en aplicaciones de diseño y de toma de notas.

Temperaturas, autonomía y ruido

La tableta incluye en sus 8.35 mm de grosor un ventilador, con el aire caliente siendo expulsada por la zona superior de la pantalla cuando se tiene en modo paisaje. Este tipo de sistemas, al tener un procesador medianamente potente de portátil —en comparación con una tableta Android o iOS—, requieren de una refrigeración activa para mantener las temperaturas a ralla.

En el terreno de las temperaturas, lo máximo que puede alcanzar la parte posterior de la carcasa es unos 32 ºC, en la zona central de la zona de expulsión de aire, por lo que no habrá ninguna sensación de incomodidad si se coge para utilizarla como tableta. En carga, el procesador no pasa de los 60 ºC con su parte de CPU en carga, y no supera los 55 ºC si se realizan tareas intensas de GPU. Son valores que para un chip de movilidad son correctos. En ese momento de 100 % de carga, el ventilador no supera los 37 dB, claramente audible pero no resulta molesto.

Este 2 en 1 cuenta con una batería de 39 WHr, y el terreno de la autonomía es un punto gris. Dejando reproducirse videoclips de YouTube continuamente —lo que implica un uso continuo de la wifi— con un brillo calibrado en torno a los 200 nits, la autonomía no alcanza las cuatro horas. Asus promete una autonomía para todo el día, pero en la práctica no se cumple, salvo que se vean solo vídeos de YouTube y no se utilice en absoluto para trabajar —que para eso no me compraría este equipo—.

Si se está haciendo trabajo algo más pesado que haga un uso más intenso de la CPU o GPU, roza las dos horas de autonomía, por lo que no es un equipo del que olvidarse del cargador en casa. El cargador es de 45 W y permite la carga rápida a través del conector USB tipo C. El tiempo prometido de recarga de Asus de unas dos horas sí se cumple, y con la carga rápida se puede llenar en unos 60 minutos más de la mitad de la batería, con un tiempo total de recarga inferior a las dos horas.

Asus Zenbook 3, una 2 en 1 versátil y potente

Asus ha creado un gran ejemplo de lo que los 2 en 1 con Windows 10 pueden llegar a ser. Sigue la estela de la Surface Pro hasta en el precio, ya que el modelo analizado cuesta 1299 euros. Aunque el equivalente de Microsoft son 1149 euros, no incluye el teclado que, una vez comprado, el precio final sería el mismo. Este equipo de Asus tiene ventajas en la pantalla, la cámara trasera, menos ruido del sistema de ventilación, memoria de 1866 MHz, y dos elementos diferenciadores clave como son un HDMI para poder conectarlo fácilmente a casi cualquier monitor actual, y sobre todo la inclusión de Thunderbolt 3.

Aunque el PVP del producto comprado en tienda pueda variar con respecto al PVPR del fabricante, incluso comprándolo por 1100 o 1200 euros es un precio elevado si no se está dispuesto a sacarle el máximo provecho. Es una tableta versatil y potente, con un teclado que permite trabajar sin problemas con él, aunque si se quiere hacerlo durante horas —algo para lo que no está pensada la tableta, pero se puede— sería recomendable usar un teclado externo y un ratón.

Quizás como tableta el tamaño de pantalla de 12.5 pulgadas no sea el más cómodo para llevarla de un sitio a otro, y menos para tenerla cogida continuamente con sus 800 g, pero es compensado ampliamente con más espacio para trabajar y más potencia. Estos productos suelen buscar un término medio entre sus modos de uso porque es imposible que sean buenos productos para todos los usuarios. Con el hardware que incluye y su potencial, la Transformer 3 Pro es uno de esos productos que evidencian el por qué Windows 10 está desplazando a iOS y Android en el sector de las tabletas.