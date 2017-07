Asus Zenbook 3 Deluxe, análisis: ultrabook por fuera, "bestia" por dentro

Uno de los fabricantes que más esfuerzos lleva dedicando los últimos años a los ultrabooks es Asus, el cual dio vida al primer Zenbook en el año 2011 y gracias a él ha ido abriéndose camino hasta ser hoy una alternativa elegida por muchos usuarios. Este año han ido un poco más allá, puesto que ya tenían en el mercado la versión Zenbook 3 con diferentes variantes, lo que posicionaba a la marca con muchas opciones a elegir de cara al usuario.

Este Zenbook 3 Deluxe es una evolución del original, dotándolo de mejores características, mejor hardware y un software más completo, de manera que cubra las necesidades de un público más selecto y exigente pero que desea mantener todas las ventajas de la gama Zenbook.

Asus Zenbook 3 Deluxe, especificaciones técnicas

Acabado / Color Azul real, Gris cuarzo Sistema operativo Windows 10 Pro (ASUS recomienda Windows 10 Pro) Windows 10 Home Procesador Procesador Intel® Core™ i7-7500U 2,7 GHz Dual Core con Turbo Boost (hasta 3,5 GHz) y 4 MB de caché Procesador Intel® Core™ i5-7200U 2,5 GHz Dual Core con Turbo Boost (hastga 3,1 GHz) y 3MB de caché Gráfica Intel® HD Graphics 620 integrada Pantalla 14” LED retroiluminado Full HD (1920 x 1080) Tasa de refresco de 60Hz, panel antireflejos, amplia gama de colores sRGB 100% 178° de visión Recubierto con Corning® Gorilla® Glass 5 Ratio de contraste 1000:1 Con tecnología ASUS Eye Care que reduce las emisiones de luz azul hasta un 30 % Marco ultrafino de solo 7,46 mm con una proporción pantalla-frontal del 84 % Memoria 8 GB / 16 GB 2133 MHz LPDDR3 en placa Almacenamiento 512 GB / 1 TB PCIe® 3.0 x 4 SSD (3 veces más rápido que el SATA3 SSD) 256 GB SATA3 SSD Interfaz 2 x Thunderbolt™ 3 USB-C™ compatibles con: Carga de dispositivos DisplayPort (Dos pantallas externas 4K UHD) Thunderbolt™ (hasta 40 Gbps, 8 veces más rápido que el USB 3.0) USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gbps, 20 veces más rápido que el USB 2.0) 1 x USB 3.1 Gen 1 USB-C™ compatible con: Carga de dispositivos Transferencia de datos (hasta 5 Gbps) Teclado y Touchpad Teclado Completo, retroiluminado y con 1,2 mm de desplazamiento Touchpad Recubierto con cristal. Incluye: Sensor de huella integrado compatible con Windows Hello Detección de la palma de la mano Compatible con entrada de escritura Touchpad de precisión (PTP) compatible con gestos inteligentes con hasta 4 dedos Audio 4 Altavoces ASUS SonicMaster Premium con sistema de audio estéreo y efectos envolventes Certificado por Harman Kardon Amplificador inteligente para obtener el máximo rendimiento del sonido Matriz de micrófonos compatibles con el reconocimiento de voz de Cortana Conector de auriculares de 3,5 mm Conectividad inalámbrica Wi-Fi Wi-Fi 802.11ac; Compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n Bluetooth Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.1 Cámara Cámara web VGA Batería y alimentación Hasta 9 horas de autonomía Batería de Li-polímeros de 46 Wh (4 celdas) Tecnología de carga rápida: 60% en 49 minutos Adaptador de corriente de 65 W USB-C™ (Salida: 19 V DC, A, 65 W) (Entrada: 100-240 V AC, 50/60 Hz universal) Dimensiones y peso Altura: 1,29 cm Ancho: 32,9 cm Fondo: 21,0 cm Peso: 1,1 kg Contenido de la caja: ZenBook 3 Deluxe (UX490) Funda protectora Adaptador de corriente USB-C™ (65 W) Dongle USB-C™ a USB-A y dongle USB-C™ a HDMI (o ASUS Mini Dock) Precio 1126 euros (i5, 8GB RAM, 256 GB SSD), 1503,89 euros (i7, 8GB RAM, 256 GB SSD)

Viendo las especificaciones ya podemos hacernos una idea muy clara de lo que tenemos entre manos, un ultra portátil con unas prestaciones de equipo prácticamente de sobremesa en muchos aspectos, pero con las ventajas del tamaño, movilidad y peso en su máxima expresión. Y es que este Zenbook 3 Deluxe es, como bien afirma Asus, "la perfección artesanal" sin concesiones, de manera que para lograrlo se ha tenido que maximizar cada detalle hasta llegar a ese grado de artesanía.

Todo gira a través de un chasis monocasco de aluminio 6013 (un 50% más resistente que el aluminio estándar) que ha sido tratado en 40 pasos para dar un acabado concéntrico ultra fino, que posteriormente es procesado mediante dos fases de anodización para crear el acabado dorado de los bordes y el logotipo.

Dicho tratamiento posibilita entre otras cosas un mejor aprovechamiento del tamaño general y dimensiones en algunos componentes, como por ejemplo su pantalla, donde encontramos el inusual uso de un tamaño de 14" en un ultra portátil de 13", pero ¿cómo es esto posible?

Para explicar dicho logro es necesario comprender la importancia que Asus ha dado a los marcos en este Zenbook 3 Deluxe ya que han sido reducidos a la mínima expresión, solo 7,46 mm, propiciando una proporción de pantalla del 84%, es decir, solo se usa un 16% de la superficie como marco en el tamaño global de la pantalla.

Pantalla IPS... de 14"

Además, contamos con una resolución poco habitual en una pantalla de 14", siendo esta Full HD o 1920x1080 px, por lo que como es de esperar el contenido se ve bastante pequeño (cosa que personalmente agradezco por la mayor amplitud de trabajo).

Esto no gustará a muchos, así que de forma automática Windows 10 eleva el reescalado a un 150%, mejorando el tamaño, pero a costa de perder un poco de nitidez en el software que no pertenece al sistema operativo.

Por ofrecer una explicación, es parecido a un leve desenfoque en el software no propietario de Microsoft.

Esta pantalla además cuenta con la tecnología wide view, por lo que los ángulos de visión son equiparables a un panel VA o IPS nativo ya que cuenta con 178º de visión sin degradar el color o contraste. Para mayor comodidad, Asus incluye un software específico con unos algoritmos inteligentes para aumentar la nitidez y contraste llamado Asus Splendid, que he de decir que funciona bastante bien para mi sorpresa, ya que no es fácil mejorar la calidad de esta pantalla al ser compatible con un 100% sRGB teniendo un contraste de 1000:1 y un 72% ntsc.

Para terminar con los detalles de la pantalla, Asus añadió una capa de 0.55 mm de Corning Gorilla Glass 5 dotándola de la última versión de dicho cristal, siendo este más resistente y avanzado, pero con la característica de no superar el ancho del marco, dejando la pantalla prácticamente a ras y mejorando la estética final.

Fino y ligero sin sacrificar demasiado la conectividad

Todos estos detalles dan como resultado un grosor total de este Zenbook 3 Deluxe de unos espectaculares 1.29 cm (o 12.9 mm) con solo 1.1 Kg de peso en un tamaño de 13".

Centrándonos en otros aspectos, quiero destacar por encima del resto tres de ellos, el primero es la inclusión de un USB-C 3.1 Gen 1 y dos Thunderbolt 3 USB-C.

Debido a su ínfimo ancho solo incluye estos puertos (además de un jack de 3.5 mm para salida de audio) como conexiones entrantes/salientes, esto quiere decir que cualquier conexión a internet tiene que ser mediante Wi-Fi y que para cambiar esto tendremos que hacernos con un adaptador (dongle) Lan-USB-C externo ya que no viene incluido.

En cambio, si viene incluido un adaptador o dongle de USB-C a USB-A para poder conectar cualquier dispositivo que necesitemos, al igual que otro adaptador USB-C a HDMI para poder extraer la salida de vídeo hacia cualquier dispositivo con dicha interfaz. Por supuesto Asus ha dado importancia al puerto de Intel (Thunderbolt), con el que podremos trabajar con dos pantallas externas de 4K gracias a su velocidad de 40 Gbps, lo cual significa unas opciones de expansión para los profesionales muy a tener en cuenta.

Han sabido cuidar otro apartado importante: teclado y touchpad

El segundo aspecto que quiero destacar es su teclado, en este punto Asus ha dotado a este Zenbook 3 Deluxe de una disposición completa, pero sin numpad, retroiluminación en color dorado y con unas increíbles teclas con solo 1.2 mm de recorrido en su pulsación. Para hacernos una idea, es similar en dicho recorrido al que ofrecen switch como los Cherry MX Red para gaming, con la evidente diferencia del tacto, pero aun siendo ejemplar no se acerca al de un teclado destinado a juegos ni cede de la misma forma ante la pulsación.

Dentro de este aparatado quiero nombrar al touchpad, con un recubrimiento de cristal y sensor de huellas integrado compatible con Windows Hello que ha sido una grata sorpresa para mí. Quizás es el mejor touchpad que he tocado hasta la fecha: preciso, suave, rápido y con reconocimiento de hasta 4 dedos, he quedado muy impresionado y me atrevo a decir que debería ser el estándar en cualquier portátil en no mucho tiempo.

Su sensor de huellas también me ha dejado un gran sabor de boca, no he sido capaz de engañarlo con ninguna técnica de suplantación conocida, ha sido implacable y decidido cuando ha detectado mi huella. A esto hay que sumarle por supuesto un gran trabajo de Microsoft con Windows Hello, haciendo fácil lo que debe serlo.

Sonido que sorprende para un portátil tan delgado

Como último apartado y antes de conocer su rendimiento, destacar su sistema de sonido SonicMaster Premium. Dotado de 4 altavoces, dos superiores y dos inferiores estando todos firmados por harman/kardon, consiguiendo un sonido bastante limpio y sin distorsión, pero echo en falta algo más de potencia y sobre todo contundencia en los bajos.

Es algo difícil de conseguir en un tamaño tan increíble, por lo que considero que tiene mucho más mérito contando el hecho de que está por encima de la media en cuanto a calidad de audio se refiere frente a portátiles convencionales o gaming.

Otro apartado importante es la inclusión de una buena batería de software, ya que cada vez se valora más el hecho de no tener que recurrir a instalar programas por nuestra cuenta, sino que deba venir incluido con la compra del portátil. En otras ocasiones esto es un impedimento o un incordio para muchos usuarios, que preferirían el S.O limpio o en cambio la ausencia de él, así que lo mejor es que cada uno valore por sí mismo:

Ahora toca ponerlo a trabajar: probamos el rendimiento

Rendimiento de la CPU

Analizado parcialmente este Asus Zenbook 3 Deluxe solo nos queda conocer su rendimiento. Y es que tenemos la oportunidad de contar con el modelo más potente (salvo la capacidad del M.2) de este portátil, incluyendo el Intel Core i7 7500U con 16 GB LPDDR3 a 2133 MHz y el SSD M.2 de 512 GB. Lo que significa que estamos antes la séptima generación de procesadores Intel bajo la arquitectura Kaby Lake en su versión para portátiles, lo cual implica unas frecuencias y cachés menores, pero también un consumo acorde a dicha reducción.

Este i7 7500U corre a una frecuencia de stock de 2.7 GHz, que se ve aumentada hasta los 3.5 GHz en modo turbo, mientras que es capaz de variar dicha velocidad hasta los 800 MHz en reposo, todo bajo un consumo de solo 15 vatios en full y apenas 0.7 vatios en idle, TDP que se consigue en parte por la fabricación litográfica a 14 nm.

Este i7 lo conforman dos núcleos (Dual Core) que pasan a ser 4 hilos de ejecución gracias a la tecnología HT (Hyperthreading) de Intel, lo que unido a una velocidad del bus interna de 4 GT/s OPI deben de dotar a este 7500U de un rendimiento muy aceptable para un portátil de las prestaciones generales de este Zenbook 3 Deluxe como muestra el benchmark Corona:

Rendimiento de la RAM

En cuanto a la memoria RAM, contamos con 16 GB al completo, aunque algunos MB o GB serán compartidos con la GPU que integra este i7 7500U (Intel® HD Graphics 620), todo dependerá de la asignación que se reporte.

Dicha memoria viene firmada por Samsung a una velocidad de 2133 MHz en configuración Dual Channel con unas latencias de 16-20-20-45 CR1. El tipo de memoria usada por Asus para este Zenbook 3 Deluxe es LPDDR3 y no LPDDR4, lo que sugiere o bien una poco madura LPDDR4 para CPUs X86 o bien una apuesta segura del fabricante en cuanto a capacidad.

Su rendimiento sin embargo es bastante bueno a pesar de las latencias, llegando a superar en escritura los 32000 MB/s y manteniendo una media de 30000 MB/s, aunque con un tiempo de acceso algo elevado para dicha velocidad y latencias.

Rendimiento SSD

Un punto muy importante de este Asus Zenbook 3 Deluxe es su SSD, ya que a diferencia de los portátiles convencionales Asus ha dotado a esta versión de un M.2. En concreto dicho M.2 PCIe Gen 3.0 x4 viene firmado por Samsung siendo en concreto un PM961 de 512 GB, SSD compatible con el protocolo NVME lo que permite una menor latencia frente al protocolo AHCI.

Como curiosidad, Asus ha recubierto a este SSD de una envoltura de aluminio con un pad térmico que entra en contacto directo con la cubierta inferior del portátil para refrigerarlo, aunque según nuestras lecturas con nuestro termómetro láser en ningún momento ha superado los 40ºC.

Este M.2 es capaz de alcanzar una velocidad teórica de 2800/1600 MB/s (lectura/escritura) por lo que la cifra resultante de no tener ningún tipo de cuello de botella debería de acercarse a dichas cifras:

Por desgracia la tasa de transferencia no es la ideal, sobre todo en lectura, pero de cualquier manera es muy alta, casi tres veces mayor a un SSD convencional con el mismo consumo.

Rendimiento General

Por ello las pruebas de rendimiento general en muchos casos se ven lastradas en la puntuación ya que la CPU no es capaz de mantener los 3.5 GHz de rigor, llegando en casos de ciertos minutos bajo estrés a disminuir dicha velocidad a 2.8 o 3 GHz. De igual manera y siendo conscientes de esto, en Cinebench R15 nos dio unos resultados discretos y para nada esperados:

En cambio, bajo PCMark 10 la puntuación fue bastante mejor, logrando unas cifras competentes debido a su menor exigencia como test, ya que valora ocupaciones de productividad:

La delgadez tiene un precio: la temperatura

Por ahora todo han sido alabanzas sobre este Asus Zenbook 3 Deluxe, pero esconde un problema bastante importante que voy a tratar a continuación, aunque antes es necesario comentar y mostrar el sistema de ensamblado general de este portátil.

El problema que ostenta este portátil es la temperatura y toda la culpa es del sistema de refrigeración. Dicho sistema por un lado es totalmente innovador, pero por otra es precario, puede que esto en un principio no se entienda por lo que vamos a desglosar estos puntos.

El sistema se compone por un pequeño disipador en contacto directo con la CPU y GPU (ambos en la misma matriz) mediante un pad térmico de gran calidad que transmite el calor al pequeño coolplate que está a su vez soldado a un heatpipe. Este último transmite el calor por convección hasta el extremo frío refrigerado por el ventilador, hasta aquí todo normal siguiendo el proceso común, el problema es el grosor y anchura de dicho sistema, el cual es insuficiente a todas luces y de ahí lo precario.

La parte de innovación viene por su ventilador, con un espectacular grosor de solo 3 mm es capaz de girar a casi 5000 RPM produciendo un considerable flujo de aire con un ruido muy contenido.

Dicho ventilador viene firmado por la prestigiosa Delta Electronics, que ha diseñado su rotor a base de polímeros de cristal líquido consiguiendo una fricción mínima para minimizar el ruido de dicho rotor.

Aun con todo lo dicho, el i7 7500U alcanza en muchos casos temperaturas superiores a los 80ºC, llegando bajo renders o juegos livianos a superar los 95ºC e incluso a hacer throttling o conseguir un bloqueo del sistema por dicho motivo, algo inadmisible para un portátil de esta gama.

En cuanto a la sonoridad he de decir que no es lo esperado, se nota que Delta ha hecho un trabajo excepcional ya que aun con estas temperaturas tan altas este Zenbook no ha superado los 46 dB, y aunque es una cifra considerable no es molesta, hay portátiles gaming con mejores temperaturas y mucha más sonoridad, por ejemplo.

La autonomía cumple (sólo cumple) lo prometido

Un punto del que todavía no he hablado es su autonomía y su batería, elemento importante sin duda en cuanto a la productividad se refiere. Según Asus este Zenbook 3 Deluxe debe de llegar hasta las 9 horas de autonomía gracias a una batería de 4 celdas con 46 Wh de capacidad.

Para analizar dicho parámetro he dispuesto dos entornos, uno real, donde trabajamos de forma común con este Zenbook, donde mantuvimos el paquete Office, Chrome y documentos PDF con varias tareas a la vez y otro bajo PCMark 8 y su test de estrés de la batería. En el primer caso la autonomía llegó hasta las 8 horas y media, lo cual es muy cercano a lo afirmado por Asus, mientras que en el segundo:

Solo 3 horas y 18 minutos, menos de la mitad bajo un entorno de trabajo real y no estresante, lo cual revela una media de 6 horas aproximadamente de autonomía, prácticamente una jornada de trabajo común, nada mal desde luego.

Asus Zenbook 3 Deluxe, la opinión de Xataka

Asus ha querido rizar el rizo con este Zenbook 3 Deluxe y en gran parte lo ha conseguido, unos materiales de altísima calidad, una gran batería de software, terminaciones premium y hardware top, todo en un tamaño muy compacto y en un peso muy liviano.

Solo el error con la temperatura resultante bajo estrés le va a restar nota al quedar limitado en gran mayoría para sus usuarios, ya que es un portátil exclusivamente para productividad y entorno web, no hay otro ámbito en el que pueda aguantar la exigencia durante periodos de tiempo prudentes. Un entorno gaming casual es una quimera al igual que edición de vídeo o audio puntual, la temperatura lo hará imposible en no más de 5-10 minutos.

Dejando esto a un lado este Zenbook se siente fuerte, con una estética perfecta y realmente es difícil no enamorarte a primera vista o primer contacto, es un más que serio competidor para el Macbook Air ya que prácticamente rondan los mismos precios. Si no eres fan de Apple o necesitas su software realmente Asus da más por el mismo precio, pero como siempre la última palabra la tiene el consumidor.

8.9 Diseño:9 Autonomía:8.75 Rendimiento:8.75 Software:8.75 Pantalla:9 Touchpad/Teclado9 A favor Pantalla

Rendimiento SSD y RAM

Calidad General

Touchpad En contra Temperaturas

Precio algo elevado



