Kaleidescape nos promete una calidad de imagen más alta que la del Blu-ray 4K. Así quiere conseguirlo

El futuro de la distribución de películas en formato físico a medio y largo plazo arroja muchas dudas. El auge de las plataformas de vídeo mediante streaming ha dado alas a la corriente de opinión que defiende que las películas en DVD y Blu-ray Disc están condenadas a la extinción. Y en la coyuntura actual es una opinión razonable.

Sin embargo, basta indagar un poco en cualquier foro especializado para darse cuenta de que algunos entusiastas del cine en casa prefieren los formatos físicos no solo con el propósito de proteger su sentido de la propiedad, sino también como respuesta a su apetito coleccionista. Y, sobre todo, debido a que actualmente es la opción que nos entrega la mejor calidad de imagen posible.

No todas las películas en Blu-ray 4K tienen una calidad de imagen de referencia. Ojalá fuese así, pero no lo es. En cualquier caso, este es el formato que habitualmente nos permite entregar a nuestro televisor o proyector la calidad de imagen más alta. O lo era hasta hace poco tiempo. Y es que hay un servicio de distribución de películas a través de internet que nos promete una calidad aún más alta que la del Blu-ray 4K. Se llama Kaleidescape, y es muy diferente de las plataformas de streaming con las que estamos familiarizados.

Tiene un bitrate 10 veces más alto. Buena parte de las películas y las series que nos propone Kaleidescape están disponibles con resolución 4K UHD y HDR. Sin embargo, los usuarios sabemos que la resolución no lo es todo. La calidad de imagen que nos entrega un contenido en formato digital está condicionada profundamente por la cantidad de bits transmitidos por unidad de tiempo, un parámetro conocido habitualmente en inglés como bitrate. Se mide en bits por segundo.

Un 'bitrate' alto no nos garantiza que su calidad de imagen sea impecable debido, entre otras razones, a que el archivo de gran tamaño es más sensible a los errores de gestión del búfer

No obstante, una película con un bitrate alto no nos garantiza que su calidad de imagen sea impecable debido, entre otras razones, a que el procesado del archivo de gran tamaño en el que suelen estar codificadas es más sensible a los errores de gestión del búfer. En cualquier caso, Kaleidescape nos promete entregarnos un bitrate 10 veces más alto que el de los servicios de streaming de vídeo convencionales, lo que, en teoría, incluso le permite batir la calidad de imagen que podemos encontrar en las películas en Blu-ray 4K.

Sonido Dolby Atmos o DTS:X. Estos son los formatos de codificación de audio multicanal que utiliza esta plataforma de vídeo. En este ámbito también nos promete que el bitrate que nos entrega es 10 veces superior al que nos sirven las plataformas de vídeo vía streaming. De hecho, en teoría Kaleidescape utiliza una copia exacta del máster de estudio codificada en Dolby Atmos o DTS:X sin pérdida de calidad. Pinta muy bien, pero es evidente que para sacar partido a este sonido lo ideal es entregárselo a un equipo multicanal dedicado de buena calidad.

Su catálogo tiene un poco de todo. Actualmente la biblioteca de películas de esta plataforma contiene unos 14 000 títulos. En su catálogo abundan los clásicos, como 'Lawrence de Arabia', 'Casablanca' o '2001: Una Odisea del Espacio', pero también nos ofrece películas mucho más modernas, como 'Tenet' o '1917', entre otras. Y próximamente llegarán 'Black Adam' y 'Halloween: el final', entre otras producciones muy recientes.

Este es el aspecto que tiene el servidor Terra de Kaleidescape. Está disponible con 48 u 88 TB de capacidad, y puede servir simultáneamente hasta 10 películas 4K UHD sin pérdida de calidad, según esta marca.

Requiere hardware dedicado. Una de las características de Kaleidescape que le permiten desmarcarse con más claridad de las plataformas más populares, como Netflix, HBO Max o Prime Video, consiste en que no sirve los contenidos vía streaming. Para poder reproducir las películas que nos propone esta plataforma tenemos que descargarlas previamente completas. De hecho, esta estrategia es en gran medida la que le permite reproducir el vídeo y el sonido con un bitrate muy alto.

No obstante, este esquema de funcionamiento requiere que para reproducir los contenidos utilicemos hardware dedicado que nos vende la propia Kaleidescape. No podemos descargar las películas a nuestro PC o un NAS y reproducirlas de una forma flexible; tenemos necesariamente que utilizar un servidor y uno o varios reproductores de esta marca. Y no son precisamente baratos.

Su gran talón de Aquiles es su precio. El coste del reproductor y los servidores de vídeo que nos propone Kaleidescape coloca estos equipos fuera del alcance de la mayor parte de los entusiastas del cine en casa. Esta es la mayor pega que tiene este servicio. El reproductor de vídeo Strato C cuesta unos 4000 euros, y el servidor Compact Terra de 6 TB, que es el más modesto, unos 5000 euros. No obstante, esto no es todo. La compra de las películas oscila habitualmente entre 15 y 30 euros, y el alquiler cuesta unos 8 euros. Es una lástima que no tenga unos precios más asequibles, especialmente si nos ceñimos al coste del reproductor y el servidor.

