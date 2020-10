Reebok rinde homenaje a 'Los Cazafantasmas' con sus dos últimas (y estrambóticas) zapatillas

Antes de nada, pongamos algo de música ambiente y "suceda lo que suceda, seamos profesionales". Reebok acaba de lanzar una nueva colección de zapatillas edición 'Los Cazafantasmas'. Son dos modelos, uno más tipo botón y otro más casual, ambos decorados con detalles de 'Los Cazafantasmas', la clásica película de Ivan Reitman de 1984.

Las primeras son las Ghostbusters Classic Leather Shoes, unas zapatillas con cordones que incluyen ciertos tributos a la serie, como el logo de la lengua y una mancha de baba verde en la suela. Las segundas son mucho más esperpénticas, de tipo botín, llenas de detalles, siendo el más llamativo el mecanismo trasero que parece una refrigeración líquida de PC en toda regla. Su nombre es Ghostbusters Ghost Smashers.

Reebok rinde tributo a 'Los Cazafantasmas'

Las Ghostbusters Classic Leather Shoes están fabricadas de tela y lona y cuentan con forro textil. Solo están disponibles en un predominante color beige, blanco y negro, aunque Reebok no se ha olvidado de algunos detalles como el logo de la lengua y el de la suela de caucho, donde podemos ver una mancha verde que emula a la de los fantasmas de la popular película.

Ghostbusters Classic Leather Shoes.

Las Ghostbusters Ghost Smashers , por su parte, están hechas de cuero. La suela no tiene el detalle de las anteriores, pero está hecha de una caucho que, según Reebok, mejora la durabilidad y el agarre. Solo está disponible en color blanco con toques grises y escarlata. Están llena de detalles, como el logo de la lengua, la decoración en el logo de la marca y el depósito "Pump" de la parte trasera, que no sabemos si se podrá quitar o no.

Ghostbusters Ghost Smashers.

Son dos zapatillas muy pensadas para fans de 'Los Cazafantasmas' y su precio es acorde a ello, aunque no son ni de lejos las zapatillas más caras que nos podemos encontrar en el mercado. Las zapatillas más básicas cuestan 89,95 euros, mientras que las Ghostbusters Ghost Smashers ascienden a 149,95 euros. Se podrán comprar a partir del 31 de octubre a las 10:00 (coincidiendo así con Halloween). Sea como sea, no podemos garantizar que expulsen rayos de protones, pero de ser así, recordad no cruzarlos.

Hasta la caja está decorada.

No son las únicas zapatillas que Reebok ha dedicado al mundo del entretenimiento, ya que la firma tiene en el horno unas nuevas zapatillas edición 'Assassin's Creed Valhalla' y hace algún tiempo lanzó una edición especial con motivos de 'Stranger Things'.

Vía | Ghostbusters News