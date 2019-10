Razer Hammerhead: el fabricante de accesorios gamming promete unos auriculares inalámbricos con apenas 60ms de latencia

Los productos y accesorios para gammers tienen un requisito particular que no siempre se da en el resto de segmentos, se trata de la latencia. Al jugar los accesorios deben ejecutar las acciones prácticamente en tiempo real, ya que el tiempo y la sincronización son esenciales en la mayoría de videojuegos. Razer, que siempre se ha caracterizado por centrarse en el mundo gammer, ha presentado sus primeros auriculares inalámbricos que prometen solucionar el problema de la latencia también en los auriculares.

Los Hammerhead de Razer se presentan como una alternativa a los AirPods de Apple, los Amazon Echo Buds o los Google Pixel Buds. Eso sí, en principio con mejor sincronización que todos los anteriores. Su precio es otro gran incentivo, llegan por 119,99 euros.

Auriculares inalámbricos centrados en gammers

Los auriculares inalámbricos (no de diadema o con cable entre ellos) se han popularizado en estos últimos dos años. Mientras que la mayoría de fabricantes se han enfocado en mejorar la autonomía o añadir asistentes de voz, en Razer buscan mejorar la conectividad. Es la principal característica de la que sacan pecho los Hammerhead de Razer, su reducida latencia.

Se trata de unos auriculares true wireless, lo que significa que no hay ningún tipo de cable de por medio y por lo tanto tienen una conectividad 100% inalámbrica. Mediante Bluetooth 5.0 y tecnología propia de Razer, consiguen una latencia menor de 60ms cuando los auriculares están en "modo gamming". Este modo se activa mediante una app para el smartphone y en principio consigue que el audio se sinconrice entre smartphone y auriculares mucho más rápido.

Razer indica que la tecnología que utilizan junto a Bluetooth 5.0 permite que el modo gamming no deteriore la calidad del audio y mantenga la autonomía de los auriculares. Esto genera algunas dudas, si realmente no consumiese más recursos ¿por qué no está siempre activo este modo? Como siempre, habrá que ver cómo se comportan en la práctica y no sólo en la teoría.

Un factor forma estandarizado

Los Razer Hammerhead siguen la estela de otros auriculares inalámbricos que ya hay en el mercado. Un diseño popularizado por los AirPods de Apple en 2016 y utilizado por otros fabricantes durante estos últimos años. Los auriculares disponen de un "palito" alargado y una forma interna que se adapta en cierto modo a la fisionomía del oído. No son in-ear como tal, es decir, son rígidos y no disponen de almohadillas. Eso sí, vienen con una serie de "fundas" de silicona para tener un mejor agarre y ajustarse a la oreja de cada persona.

El estuche de carga permite cargarlos inalámbricamente cuando se encuentran en el interior. Estuche que a su vez se carga mediante una conexión USB-C. En cuando a colores, vienen un gris oscuro casi negro y con el clásico logo en verde radioactivo de Razer. En cuando a controles, los auriculares de Razer permiten pausar o reproducir el audio y activar el asistente de voz del smartphone. Para modificar el volumen sin embargo habrá que utilizar el teléfono.

Resistencia y autonomía en los Razer Hammerherad

Los auriculares Hammerhead de Razer tienen una resistencia al agua IPX4 según indica el fabricante. En otras palabras, el estándar IP dice que permiten salpicaduras de líquidos desde cualquier ángulo sin que estos dañen el auricular. Líquidos incluye también el sudor aparte del agua por ejemplo, por lo que pueden ser una buena opción a la hora de hacer deporte.

La batería parece ser una de las grandes pegas de estos auriculares inalámbricos. Razer indica que la autonomía de los Hammerhead es de tres horas de uso por carga. Además el estuche ofrece cuatro cargas extra. Por lo tanto, se conseguiría un total de 15 horas de autonomía. No hay indicios de si disponen de algún tipo de carga rápida para obtener determinada autonomía en algún apuro. Tampoco está del todo claro si las tres horas de autonomía son con o si el modo gamming activado.

Precio y disponibilidad de los Hammerhead de Razer

Los auriculares Hammerdead de Razer llegan por un precio de 119,99 euros. No hay distintas versiones, por lo que el precio es único y también el color de los auriculares. 119,99 euros parece un precio coherente a sus especificaciones si tenemos en cuenta el precio de otros auriculares inalámbricos en el mercado. Los Razer Hammerhead ya se pueden comprar desde la página oficial de Razer.