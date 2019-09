Philips Hue se renueva y se apunta a la moda vintage de las bombillas Edison

Las bombillas conectadas de la familia Philips Hue llevan ya tiempo permitiendo a millones de usuarios disfrutar de las funciones avanzadas de esa regulación de color y temperatura de blancos según el modelo, pero su diseño no había cambiado demasiado desde su aparición.

Ahora esa limitación ya no lo es tanto, porque Philips ha querido darle un toque distinto a su catálogo de bombillas Philips Hue y acaba de anunciar la disponibilidad de bombillas tipo Edison que imitan el aspecto y atractivo acabado de esas peculiares bombillas vintage, pero cuidado, porque no contarán con todas las ventajas de la tecnología integrada en esta familia.

Este nuevo diseño vintage permite a Philips ofrecer su tecnología Hue en unas bombillas que cuentan con filamentos LED que se controlan como el resto de productos de la familia y que permitirán imitar ese singular diseño de las bombillas tipo Edison.

The latest and greatest new lights and accessories from #PhilipsHue are coming soon. See a sneak peek of some of our newest releases! #SmartLighting #SmartHome pic.twitter.com/j6Ty9GdjZY