En 10 años podrás "hablar" con tu perro, aseguran en Amazon

El futurólogo William Higham ha publicado un estudio para Amazon en el que afirma que cree que los dispositivos que permitan hablar con nuestros perros aparecerán en los próximos diez años. La gran demanda hace que "alguien tenga que hacer funcionar esto", afirmaba Higham.

Esa predicción, basada en estudios que llevan años desarrollándose, no parece tan clara para otros investigadores, que no creen que los ladridos de los perros puedan ser contemplados como un lenguaje de comunicación.

Traductor de perros sí, traductor de gatos quizás no

La afirmación de Higham está basada en parte en el trabajo de Con Slobodchikoff, un profesor de la Northern Arizona University que lleva 30 años estudiando el comportamiento de los perrillos de las praderas (que en realidad son roedores, no perros).

Este académico ha hecho uso de un sistema de inteligencia artificial para analizar las llamadas de estos animales, de los que afirma que tienen "un sofisticado sistema de comunicación que tiene todos los aspectos del lenguaje".

Para este investigador es posible desarrollar un dispositivo que actúe de traductor del lenguaje de los perros e incluso de los gastos, aunque para estos últimos la cosa parece más difícil: "con los gatos no estoy seguro de que tengan algo que decir. Un montón de veces podría ser tan solo "eh, tonto, dame de comer y déjame en paz".

Muchos dudan de que algo así sea posible

Los argumentos de Slobodchikoff no son suficientes para Juliane Kaminski, una psicóloga de la Universidad de Portsmouth que trabaja en interacciones entre perros y seres humanos. Esta expera afirma que los ladridos de los perros "no pueden ser considerados como lenguaje en el sentido científico, aunque ofrecen señales rudimentarias de lo que quieren y cómo se sienten".

Según su experiencia, los ladridos de los perros dependen totalmente del contexto. Son distintos dependiendo de si juegan, si se sienten agredidos o si echan de menos a sus dueños, pero incluso gente que nunca ha tenido perro es capaz de "descifrar" esos ladridos.

Amazon vende de hecho un dispositivo que teóricamente traduce la voz humana a maullidos a partir de muestras de 25 gatos, y hace años también apareció un hipotético traductor de ladridos llamado Bow Lingual que no iba mucho más allá de lo que apuntaba Kaminski. Otro proyecto reciente llamado No More Woof tampoco logró cumplir el objetivo de sus creadores, y de hecho es parte de una exposición sobre las peores innovaciones de la historia.

El proyecto sin duda podría generar una gran expectación, pero aún más interesante sería para muchos (padres y madres especialmente) un traductor que permitiese saber por qué lloran sus bebés. También ha habido muchos intentos de fabricantes y desarrolladores de aprovechar ese mercado, pero ninguno de esos lanzamientos parece haber resuelto tampoco ese problema.

